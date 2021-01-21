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Киянина затримали за вбивство 3 цуценят і можуть посадити на термін від 5 до 8 років. ВІДЕО

Трьох цуценят п'яний чоловік задушив, четвертому - пошкодив хребет. У поліцію його здав рідний брат, який у цей час теж був у квартирі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"У столичну поліцію по спецлінії "102" надійшло повідомлення від жителя Голосіївського району про вбивство його цуценят. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили, що тварин убив брат потерпілого.

"Зловмисник перебував у квартирі разом зі своїм 43-річним братом і знайомою. Коли на кілька хвилин фігурант залишився в квартирі сам із чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він убив трьох собак, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована у ветлікарню з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", - розповіла слідчий Голосіївського управління поліції Юлія Кустова.

Дивіться на Цензор.НЕТ: У Києві розшукують собаку, якого бив господар. ВIДЕО

Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгер, який показав результат 1,98 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. З'ясувалося, що раніше його вже судили за незаконне поводження зі зброєю.

Тепер йому повідомили про підозру за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Також на Цензор.НЕТ: Суд виправдав догхантера Святогора

тварини (463) Київ (19463) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+15
А ну где форумные защитнички "сявтогора"?
Начинайте свою песню что права этого урода надо ставить выше прав убиенных им безневинных животных!
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21.01.2021 16:27
+13
це майбутній серійник.
його взагалі загратувати допоки не сконає.
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21.01.2021 16:28
+12
Це не людина.... Не може людина то зробити..
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21.01.2021 16:29
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Попроси свого психіатра, хай збільшить тобі дозу галоперидолу.
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21.01.2021 17:10 Відповісти
Тут , на форуме, полно больных и неполноценных, для которых это живодёр станет героем...
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21.01.2021 16:47 Відповісти
Нарешті форум пожвавився. А то щось нудно....
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21.01.2021 16:49 Відповісти
Бачу ці виродки, які пасуться на темі ще й прихильників України й Порошенка лайном обливають. Нік "порохобандерівець" - яскравий тому приклад. Паскуди нав'язують кацапські наративи скрізь, де тільки дістануть.
Тоне "порохобандерівець", а "рашамільчаковець".
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21.01.2021 16:50 Відповісти
Оксано, а скількох бродячих собак Ви забрали додому з вулиці?
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21.01.2021 16:56 Відповісти
Больше, чем ты котят утопил
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21.01.2021 17:03 Відповісти
Не твоє мелеться- з ковшиком не бігай.
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21.01.2021 17:11 Відповісти
село неасфальтоване
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21.01.2021 17:18 Відповісти
У Вас приступ раптової шизофренії?
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21.01.2021 17:31 Відповісти
Це Ваш пост був де перераховані серійні вбивці які виправдовували свої злочини любов'ю до тварин? Не скопіював - а його швиденько видалив адмін.

Якщо Ваш, то скиньте, будь ласка, той пост ще раз сюди - я скопіюю. Це дійсно цікавий факт - якщо хтось ставить людей на рівень тварин - то це психічно хвора і небезпечна людина...
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21.01.2021 17:31 Відповісти
Забанять.
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21.01.2021 17:56 Відповісти
є така проблема... ну і ладно...

пля... але ж ця проблема (маю на увазі "забанять") вона дуже небезпечна чим:

коли привчають людей до брехні - типу - не можна казати правду, називати речі своїми іменами - типу - негра не можна називати негром, циган - це якийсь рома, содоміт - не содоміт і т.і. Чому порушують права мільйонів людей забороняючи казати як воно є ? На догоду кому?

Цю небезпеку не бачать - а вона дійсно приведе до оскотинення людини на догоду диригентам цього цирку.

Та так воно і буде якщо українці не прокинуться і не врятують людину і людство...
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21.01.2021 18:21 Відповісти
зате можна запросто тебе назвати довбодятлом, "українець"
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09.02.2021 18:27 Відповісти
Ниже, а не на уровень! Посмотри на себя в зеркало - поймешь в чем дело
Психически больной - это как раз человек убивающий беззащитных животных.
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09.02.2021 18:26 Відповісти
Вбивство тварини не охоплюється складом цього злочину. Якщо не було знущання, то це не злочин.
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21.01.2021 16:53 Відповісти
Удушение - это не издевательство? Надо взять на заметку при отлове догхантеров
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21.01.2021 17:04 Відповісти
Уяви собі. Пленум ВСУ чітко висловлюється на подібні питання. Візьміть за приклад вбивство людини із особистою жорстокістю. Має бути мета не на вбивство, а на катування. У Постанові суд наводить приклад, коли людина нанесла іншій 9 ударів молотком у голову і роз'яснює, що оскільки удари наносились із метою вбити, а не катувати, то ніяка це не особлива жорстокість? То чому у підході до тварин має бути інше бачення???
Одне те, що ти готовий вбивати догхантера (людину) через тварини, говорить, що ти дебіл.
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22.01.2021 10:52 Відповісти
Ні, дебілу було б пох на догхантерів. Догхантер за визначення не людина, тому його знищення - це очищення екосистеми від шкідників
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09.02.2021 18:30 Відповісти
Який жах. Аж серце кров'ю обливається. Бідна мишка, вона тільки починали жити! Заманили голодну істоту на шматок ароматного сиру, щоб нагло і підступно позбавити її життя...
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21.01.2021 16:59 Відповісти
Она была вредителем. Как и ты.
Собаки вредителями не являются, особенно щенки и котят, которых ты любишь топить
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21.01.2021 17:05 Відповісти
Цікаво, а багато випадків коли миші напали на дитину і загризли її?
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22.01.2021 10:54 Відповісти
Тебе миши будуть через дорогу перводити коли ти не дай Бог осліпнеш і залишишся без зору?
Мишки будуть стерегти твій дім від грабіжників?
Не пиши х*рню, порівнюючи шкідників сільського господарства з найближчим другом людини.
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21.01.2021 18:06 Відповісти
Вот если бы задушил, а потом пожарил и съел - это вообще нормально. Курицам вообще голову рубают перед тем как жарить. А просто задушил - тут нужно разбираться. Таракана тапком насмерть - за это почему-то в суд не ведут. Даже целую тараканью семью зверски убить - это вроде нормально. Бедную мышку по фашистски в мышеловке смерти предать - почему-то нормально. Собака чем лучше таракана или мыши? Тем что больше размером? А корову зверски убить и сожрать? Лицемерие на каждом углу. Тут можно, а тут нельзя..
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21.01.2021 17:00 Відповісти
И кстати... а с картошки живьем шкуру содрать и в кипящее масло сунуть - да за это вообще расстрел полагается!
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21.01.2021 17:02 Відповісти
З тиждень тому купив карасів (невеликих, з долоню). Чистити замучився, проте смачні ж були. Проте до чого це я? А коли я їх різав, то вони живі були... Навіть у киплячій олії стрибали...
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09.02.2021 21:08 Відповісти
Ну вот мы и нашли главного живодера. Держи его!!!
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09.02.2021 21:55 Відповісти
и курицам рубают, и петухам пупкиным тоже
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21.01.2021 17:06 Відповісти
У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye
И..тишина..
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21.01.2021 17:08 Відповісти
У нас все делается через жопу...
Нормальные люди не могут получить соцпомощь..некогда ...либо работают, либо следят за ребенком...
Зато алкашки-свиноматки, цыганки, шоферские соски плодят дебильных детей и получают пособие..не работают, за детьми не смотрят...на пособие бухают
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21.01.2021 17:23 Відповісти
НизабудимНипрастим!
Киянина затримали за вбивство 3 цуценят і можуть посадити на термін від 5 до 8 років - Цензор.НЕТ 5425
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21.01.2021 17:21 Відповісти
Конечно посадят - он же не бывшый мэр Киева Омельченко или Костя Меладзе - сбившие НАСМЕРТЬ людей.Их вот не посадили - то ж люди погибли на зебре переходя дорогу, а тут ЩЕНКИ - обязательно ПОСАДИТЬ .....
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21.01.2021 17:21 Відповісти
Нет логики. Садить нужно и за то и за другое. А не посадили Омельченку ты сам знаешь почему. Потому, что в стране все решает бабло. Если этот больной ублюдок найдет деньги на взятку-его тоже не посадят.
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21.01.2021 17:32 Відповісти
В Украине сегодня умер 241 человек от короновируса.....Это много - кого посадят?????????????Я считаю что власть не справилась с болезнью - люди мрут - нужно сажать....Вот не до щенков нам сейчас....Станем страной где будут люди жить - может и щенками займемся....
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21.01.2021 17:54 Відповісти
Ніколи не стане Україна Європою як що в неї спочатку у людей не з явиться європейська ь, а не РУЦКОМІРОВСКАЯ мораль - менше народу, більше кіслороду


Ти мабуть таки кацап
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21.01.2021 18:09 Відповісти
А вам с Мильчаковым и этому живодером заниматься щенками как раз и не надо. Живодеров почему -то влечет к обсуждению тем по убийствам животных. Расслабтесь, сядьте у телевизора, там какие-никакие Кварталы показывают, да и Халабаротька еще на велике кататается. Все. Забудте и рассабтесь.
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21.01.2021 18:29 Відповісти
Киевлянина задержали за убийство 3 щенков и могут посадить на срок от 5 до 8 лет.- И теперь, возможно, эти странности закончатся. Суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко .Избитый Черевко умер в больнице / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве /Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО /Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу .
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21.01.2021 17:27 Відповісти
для Вас яка нога більш важлива - права чи ліва ?
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21.01.2021 17:31 Відповісти
для Вас яка нога більш важлива - права чи ліва ?/ Благодарю за вопрос но связь его с комментом не уловил./ Хорошо тому живется У кого одна нога,И портянок меньше трется,И не надо сапога.
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21.01.2021 17:50 Відповісти
Що я скажу - собаки це найближчі і найвіданіши друзі людини, як що людина починає вбивати собак, то це свідчить про серьйозні психічні відхилення у свідомості людини і така людина небезпечна для оточуючих, тому тюремний строк за таке "дійство" виправданий
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21.01.2021 18:12 Відповісти
за щенков будет сидеть 5 лет, вот это иблан
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21.01.2021 18:15 Відповісти
Там від делірію потрібно лікувати.
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21.01.2021 18:39 Відповісти
Тут хвора та напідпитку істота, а місцеві дебіли згадують Святогора, з яким геть інша історія.
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21.01.2021 22:16 Відповісти
Це якими ж виродками треба бути, щоб людину посадити на 8 років за цуценят. У тоді поверніть закон трьох колосків. Призначте йому громадські роботи. Має ж бути якесь елементарне розуміння. Вже псів цінують більше як людей. А як з тим що інвалід 1 групи без рук отримує пенсію 2100. Це не важливо. А от за песиків 8 років, це супер досягнення.
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21.01.2021 22:39 Відповісти
Ще повернеться і закон трьох колосків. Не для всіх, зрозуміло...
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21.01.2021 22:45 Відповісти
А боксера, який вбив людину через псів, які були без повідків на прилеглій до будинку території (порушення правил вигулу тварин) - виправдали.
Причому, з псами нічого не сталося. Жодної шкоди. А дитина лишилася без батька. Батьки - без сина.
П - "правосуддя".
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22.01.2021 05:19 Відповісти
Конечно, на него напали трое жлобенят с корочками - это была необходимая самооборона. Его собаки никому не мешали и никого не тронули.
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09.02.2021 18:32 Відповісти
Бика ніхто не чіпав.
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09.02.2021 21:02 Відповісти
досягнення ціеі влади првний маразм влади
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22.01.2021 05:47 Відповісти
пару месяцев назад на джипе ублюдок убил двух людей неподалеку - дали условно . но в этой стране собаки важнее.
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22.01.2021 09:53 Відповісти
у некоторых служивых здесь на цензоре аж ноздри заворачиваются когда такое пишешь
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22.01.2021 09:54 Відповісти
Одно преступление не оправдывает лругое
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22.01.2021 18:06 Відповісти
У меня есть собака 3 года. Я ее ни разу не то ,что не ударил, даже не пнул. Веселый, жизнерадостный пёсик. Иногда чересчур. Не понимаю как можно было мучить-убивать щенков. Виновник просто моральный урод, создающий элементы садизма в обществе, что вредно влияет на детей, подростков. Они же видят такое
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22.01.2021 18:05 Відповісти
Это четкий маркер психопата. В пьяном состоянии у него просто снялись тормоза, навязанные воспитанием и социумом. Поубивал беззащитных детенышей.
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09.02.2021 18:34 Відповісти
А його не виправдовую,але нашим доблесним поліціянтам і системі,тільки таке і подавай.Давайте далі напишу думку.Ті хто працює на скотобійнях,ще в рази гірші.Чи хтось думає,що ні?Є ж фільм Земляни,який Зеленський рекомендував,де показані катування тварин на скотобійнях і не тільки там.Фільм був зняти для пропаганди веганства до речі.Багато хто відмовився від м'яса,подивившись його.Люди наївні і живуть у своєму вимірі.Кожен день купують м'ясні вироби і напевне думають,що це саме м'ясо десь росте.А ще поїдьте в село і подивіться,як свиню ріжуть,чи телятко б'ють,будете здивовані.Звісно,що тут ніхто не мав їсти собак.Хоча хрін його знає.Продовжую думку.Хтось відмовиться від косметики і ліків? На тваринах все випробовується.Світ жорстокий.Люди все своє існування воюють і вбивають.Скільки від війн помирає тварин?
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09.02.2021 21:25 Відповісти
Таких як цей чоловік дуже багато.Можливо сотні тисяч,а той більше в Україні.Маю на увазі,хто таке може робити.
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09.02.2021 21:28 Відповісти
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