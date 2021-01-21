Киянина затримали за вбивство 3 цуценят і можуть посадити на термін від 5 до 8 років. ВІДЕО
Трьох цуценят п'яний чоловік задушив, четвертому - пошкодив хребет. У поліцію його здав рідний брат, який у цей час теж був у квартирі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"У столичну поліцію по спецлінії "102" надійшло повідомлення від жителя Голосіївського району про вбивство його цуценят. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - сказано в повідомленні.
Поліцейські встановили, що тварин убив брат потерпілого.
"Зловмисник перебував у квартирі разом зі своїм 43-річним братом і знайомою. Коли на кілька хвилин фігурант залишився в квартирі сам із чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він убив трьох собак, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована у ветлікарню з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", - розповіла слідчий Голосіївського управління поліції Юлія Кустова.
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Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгер, який показав результат 1,98 проміле алкоголю.
Чоловіка затримали. З'ясувалося, що раніше його вже судили за незаконне поводження зі зброєю.
Тепер йому повідомили про підозру за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
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Тоне "порохобандерівець", а "рашамільчаковець".
Якщо Ваш, то скиньте, будь ласка, той пост ще раз сюди - я скопіюю. Це дійсно цікавий факт - якщо хтось ставить людей на рівень тварин - то це психічно хвора і небезпечна людина...
пля... але ж ця проблема (маю на увазі "забанять") вона дуже небезпечна чим:
коли привчають людей до брехні - типу - не можна казати правду, називати речі своїми іменами - типу - негра не можна називати негром, циган - це якийсь рома, содоміт - не содоміт і т.і. Чому порушують права мільйонів людей забороняючи казати як воно є ? На догоду кому?
Цю небезпеку не бачать - а вона дійсно приведе до оскотинення людини на догоду диригентам цього цирку.
Та так воно і буде якщо українці не прокинуться і не врятують людину і людство...
Психически больной - это как раз человек убивающий беззащитных животных.
Одне те, що ти готовий вбивати догхантера (людину) через тварини, говорить, що ти дебіл.
Собаки вредителями не являются, особенно щенки и котят, которых ты любишь топить
Мишки будуть стерегти твій дім від грабіжників?
Не пиши х*рню, порівнюючи шкідників сільського господарства з найближчим другом людини.
https://censor.net/ru/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye
И..тишина..
Нормальные люди не могут получить соцпомощь..некогда ...либо работают, либо следят за ребенком...
Зато алкашки-свиноматки, цыганки, шоферские соски плодят дебильных детей и получают пособие..не работают, за детьми не смотрят...на пособие бухают
Ти мабуть таки кацап
Причому, з псами нічого не сталося. Жодної шкоди. А дитина лишилася без батька. Батьки - без сина.
П - "правосуддя".