Киянина затримали за вбивство 3 цуценят і можуть посадити на термін від 5 до 8 років. ВІДЕО

Трьох цуценят п'яний чоловік задушив, четвертому - пошкодив хребет. У поліцію його здав рідний брат, який у цей час теж був у квартирі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"У столичну поліцію по спецлінії "102" надійшло повідомлення від жителя Голосіївського району про вбивство його цуценят. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили, що тварин убив брат потерпілого.

"Зловмисник перебував у квартирі разом зі своїм 43-річним братом і знайомою. Коли на кілька хвилин фігурант залишився в квартирі сам із чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він убив трьох собак, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована у ветлікарню з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", - розповіла слідчий Голосіївського управління поліції Юлія Кустова.

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Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгер, який показав результат 1,98 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. З'ясувалося, що раніше його вже судили за незаконне поводження зі зброєю.

Тепер йому повідомили про підозру за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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