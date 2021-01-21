Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти сайту Chas News стверджують, що змогли додзвонитися в офіс компанії Sinovac, і там відповіли, що обговорюють продаж вакцини тільки з держструктурами, а працювати з "Лекхімом" їм сказала влада України.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому на сайті Chas News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти стверджують, що подзвонили за номером, вказаним на сайті китайському компанії Sinovac, і представилися представниками приватної української компанії, яка нібито хоче купити партію вакцини. Їм відповіли, що продають вакцину тільки держструктурам. А на уточнююче запитання, як же вони тоді продають вакцину "Лекхіму", співрозмовниця з Пекіна сказала, що працювати з "Лекхімом" їм вказала українська влада.

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