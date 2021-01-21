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"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ. ВIДЕО

Ігор Васильковський направив голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеко депутатське звернення з приводу можливості приїзду Елджея в Україну. Раніше реперу заборонила в'їзд СБУ через концерт в окупованому Криму.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Звернення Васильковського на ім'я Дейнеко датовано 19 травня 2020 року. Він просив повідомити офіційну позицію і роз'яснення "про можливість в'їзду та допуску до участі в гастрольних заходах на території України громадянина Російської Федерації Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім - Елджей)".

За словами Васильковського, з таким проханням до нього звернулися організатори концертів і гастролей в Одесі та області.

На запитання про те, в чиїх інтересах "слуга народу" писав звернення, Васильковський відповів: "В інтересах Елджея, він хлопець творчий, має виступати".

Держприкордонслужба тоді відповіла, що готова дозволити Елджею перетин кордону "в разі виконання ним усіх умов в'їзду в Україну, визначених статтею 8 Закону "Про прикордонний контроль".

Слуга народу Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено вїзд у нашу країну, - ЗМІ 01

Слуга народу Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено вїзд у нашу країну, - ЗМІ 02

В'їзд в Україну було заборонено Елджею з 2018 року рішенням СБУ. Це рішення ухвалили за зверненням тоді ще нардепа Парасюка, який побачив на YouTube виступ репера в окупованому Коктебелі.

Читайте також: Російському реперу Басті, який раніше виступав в окупованому Криму, скасували заборону на в'їзд в Україну

У червні 2020 року за позовом Елджея Окружний адмінсуд Києва скасував йому заборону на в'їзд. Одна з мотивацій рішення - суд зауважив, що відео перебування Елджея в Криму містить напис "відео недоступне". В СБУ це рішення суду не оскаржили.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) росія (65146) репер (43) Слуга народу (2812) Дейнеко Сергій (85)


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Топ коментарі
+24
российский рэппер....Уже смешно
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21.01.2021 23:11
+18
Якась лавина йде від мокшанських слуг за яких проголосував мудрій нарід-довбойоб та опєзєжє..
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21.01.2021 23:10
+15
Здавалося б, що може пов'язувати нардепа від «Слуги народу» з російським репером, якому СБУ забороняла в'їжджати через гастролі в Криму після анексії Московією?
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21.01.2021 23:09
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Здавалося б, що може пов'язувати нардепа від «Слуги народу» з російським репером, якому СБУ забороняла в'їжджати через гастролі в Криму після анексії Московією?
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21.01.2021 23:09 Відповісти
Якась лавина йде від мокшанських слуг за яких проголосував мудрій нарід-довбойоб та опєзєжє..
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21.01.2021 23:10 Відповісти
Что им Закон, это же ДЕПУТАТ!!!
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 305
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21.01.2021 23:29 Відповісти
та, скорее всего, у отпрыска этого депутата в этот период днюха была
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21.01.2021 23:17 Відповісти
етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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21.01.2021 23:57 Відповісти
І ось така фігня від "слуг" майже кожен день!
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21.01.2021 23:09 Відповісти
Понабирають по обьяві унікумів
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21.01.2021 23:10 Відповісти
Лобкова гнида ...
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21.01.2021 23:10 Відповісти
это такой каминг аут ?
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21.01.2021 23:18 Відповісти
Ось така вона справжня, дивовижно непередбачувана «реинкарнация - перевоплощения» В.Ф.Януковича!
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21.01.2021 23:24 Відповісти
российский рэппер....Уже смешно
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21.01.2021 23:11 Відповісти
и не скрэпна и бэздуховна ...
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21.01.2021 23:22 Відповісти
а русскій рок?..
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21.01.2021 23:25 Відповісти
Не может даже чистить сапоги Украинскому року.

https://www.youtube.com/watch?v=9vA9y5u6hcs KOZAK SYSTEM - *****
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21.01.2021 23:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jM8dCGIm6yc Или даже Монгольскому.
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21.01.2021 23:42 Відповісти
Депутата на 0 на схід. Там репаник начистять сходу.
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21.01.2021 23:12 Відповісти
Це у клоунів вже тенденції?.
https://m.facebook.com/groups/315895532526594/permalink/890961485019993/
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21.01.2021 23:16 Відповісти
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
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21.01.2021 23:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nkJA6SYwa94 Tupak Shakur " Heil Mary"
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21.01.2021 23:17 Відповісти
гнилая вся власть до последнего. Украине нужно заново строить новое государство! С нуля нужно создавать новую систему. Первым делом олигархов нужно уничтожить, а для этого нужно ждать восстания, а затем народ должен идти в замки олигархов, можно народу в награду за Линчевание олигархов забрать все, что они заполучат на поле боя - сокровища в замках олигархов. А затем нужно менять всю систему в стране! систему можно изменить только уничтожением олигархов, а лишь затем алгоритм действий должен начать не менять систему даже, а нужно заново строить новое государство, и с нуля создавать новые спецслужбы, избирать уже новую власть за которой уже не будут стоять олигархи, также нужно все органы разделить, чтобы никто не мог ни на кого оказывать влияния, то бишь чтобы власть не могла влиять на Ген прокурора, директора спецслужбы, и т.д. И только народ должен на демократических выборах выбирать и президента, и депутатов и даже министров народ должен выбирать на выборах и кандидаты должны предоставлять свое досье и народ должен читать опыт и биографию и народ судя из этого должен выбирать министров по каждой сфере, и народ должен выбирать Службы безопасности и Ген Прокурора и во всех остальных органах также, и очень важное прилагающее к этому - это у народа должно быть право не только избирать их всех, а и у народа должно быть право их всех отзывать или увольнять, если они плохо выполняют свою работу. Допустим если Спецслужба под руководством директора службы не сажает коррупционеров и коллаборантов и народ видит это, то народ может уволить его ибо вся ответственность будет лежать на нем! Тоже самое и по министрам, что если преступность в стране огромная и министр внутренних дел не справляется со своими задачами, то вся ответственность лежит на нем и он не справляется с задачами, которые ставились перед ним народом Украины, или если медицина в стране не выдерживает никакой критики, то народ может уволить министра здравоохранения ибо вся ответственность лежит на нем и он может себе брать сколько угодно помощников, но вся ответственность будет только на нем, или если образование в стране плохое, то народ может уволить министра образования, тоже по культуре, если та не развивается, то министра культуры увольняет народ и так по всем. Тоже самое и ген прокурор назначенный народом может быть уволен и также на ген прокурора никто не может влиять - это отдельная важная фигура на доске государства и она должна сажать коррупционеров или коллаборантов и в первую очередь из самой власти и это значит нельзя допускать влияния власти над ген прокурором. Украине нужно строить заново все государство и система должна быть уже выстроена по новым кристально честным принципам.
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21.01.2021 23:22 Відповісти
Не відстають в любові до руських грошей..
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 3277"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 3571
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21.01.2021 23:23 Відповісти
Наобирали ЗЕлохи шпани з підворотень.
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21.01.2021 23:31 Відповісти
Это кого то удивляет?
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21.01.2021 23:39 Відповісти
Ну опзжо не удивляет, но отьявленный патриот гончаренко, такая же гнида, но лицемерная.
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21.01.2021 23:40 Відповісти
а Юлия Владимировна ?
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22.01.2021 00:40 Відповісти
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 9403
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21.01.2021 23:53 Відповісти
Так шуруй на росію , ку@ ва !
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22.01.2021 00:02 Відповісти
Імбіцилка. не здивиюсь як що ій на картку скидували грощі з фондів фсб
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22.01.2021 13:07 Відповісти
Я просто залишу це тута:

Музичний смак залежить від рівня інтелекту
В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями.
Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.

Rock forever!
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21.01.2021 23:57 Відповісти
Від себе додам, це дослідження в Британії проводили, то там ще не стикалися з адептами русскава шансончіка - у цих інтелект мабуть ще нижчий, ніж у реперів!
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21.01.2021 23:58 Відповісти
То не шансон (справжній шансон це Патріція Каас і Шарль Азнавур) а галімий руцкій блатняк з чотирьма акордами
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22.01.2021 00:17 Відповісти
Як що це дослідження з жовтої преси то довіри йому нуль

Класичну музику слухають дауни топ менеджери і міліардери ?
Кого рок музика зробила розумнішим? Там або наріки, або мертві.
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22.01.2021 00:16 Відповісти
Наприклад, гітарист Queen Браян Мей - доктор з астрофізики і навіть брав участь в програмах запуску космічних апаратів... Панк Декстер Холланд з Offspring має PhD з біології. Тоні Айомі з Black Sabbath - теж PhD. Навіть Славко Вакарчук - кандидат фізико-математичних наук і альбом Суперсиметрія названий в честь теми його дисертації.

А мільярдери Маск і Бренсон слухають рок, Бренсон взагалі починав у 70-х як продюсер рок-гуртів зі своєю студією звукозапису!

Ну і купу професорів КНУ чи Могилянки можна побачити на концертах, наприклад, Плачу Єремії чи Мертвого півня - особисто бачив своїх преподів.
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22.01.2021 00:37 Відповісти
А вся інща більщість професури тоже слухають рок?
Опера та класична музика це вибір аристократичної публіки, а дебілів там немає, а от блатняк то музика люмпєна, особливо маршрутчиків і таксистів старої закваски.
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22.01.2021 00:45 Відповісти
Я можу багато рокерів-професорів наводити... Гітарист Velvet underground захистився по середньовічній літературі, наприклад. Недостатньо аристократично?

І ніхто і не казав про дебілів... Там з усіх музичних стилів у дослідженні рок на першому місці, а класика на другому. Далі там куча стилів ще, а у кінці - реп. Я уривки дослідження навів.

І так, якщо класика - вибір аристократів, то рок - вибір інтелігенції. ІТ-шники - не аристократи, але й не тупі, а переважна їх більшість ******* рок і навіть метал!
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22.01.2021 00:52 Відповісти
І ніхто і не казав про дебілів... Там з усіх музичних стилів у дослідженні рок на першому місці, а класика на другому


ну то значить той попередній твій комент не зовсім вдало був написаний )))

Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики

Здалося, шо реп на першому місці по дебілізму, а класика на другому
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22.01.2021 02:07 Відповісти
Він просто привів дослідження, чому ви закидуєте, що саме він вважає поціновувачів клсичної музики дебілами?
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22.01.2021 06:43 Відповісти
та я не закидаю.

дійсно, не він же проводив
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22.01.2021 10:41 Відповісти
Так і є - господарі світу слухають оперу і класіку, а обслуга рок музику.
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22.01.2021 13:05 Відповісти
Розкажіть це принцам Чарльзу і Гаррі, які на рок-концерти ходять... Чи Бушу-молодшому, у якого улюблений гурт - ZZ top, чи королеві Єлизаветі, яка роздає дворянські титули Міку Джаггеру, полу МакКартні, Боно і тд...

P.S. А як тобі бути з рок-операми?))
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22.01.2021 13:25 Відповісти
Ну раздавати титули то ще не слухати їх музику, а Буш великим інтелектом ніколи не відрізнявся, про принца Гаррі нічого не знаю, а Чарльз більше схож на бовдура тим паче у історії з Діаною.
Ну а рок опера це більш опера нід рок концерт. Я до того що рок музика це завжди бунт, а не музика для розслаблення і релаксації.
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22.01.2021 14:10 Відповісти
Який бунт в Богемній Рапсодії? Це якраз більше міні-опера, ніж рок... А Діана зізналася, що її улюблена музика - пісні рок-гурту Duran Duran
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22.01.2021 16:36 Відповісти
Ви наївний аж край
По перше у "Богемський рапсодії" головний герой зізнається матері щоб вбив людину, а по друге вся рок музика це бунт, а лагідний він як Дюран чи Квін чи жорсткий як Рамштайн це вже інша справа.
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23.01.2021 19:01 Відповісти
Я думаю, у Польоті Валькірії Вагнера набагато більше бунту, ніж в романтичній ліриці Дюран Дюран))

І чим ж є тоді пісня Бітлів Because, яка, по суті, є Місчною сонатою Бетховена, зіграною задом наперед?

Чи В печері гірського короля у виконанні Апокаліптики? От Апокаліптика - взагалі цікавий гурт - грають на віолончелях, у них половина композицій кавери на рок, інша половина - кавери на класику...
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23.01.2021 19:10 Відповісти
У цих музичних стилів різні корені і у класиці по суті немає ударних інструмкентів і завивання електрогітар, тому казати що вони однакові це недоречно. Відміність у ритмі як мінімум.
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23.01.2021 20:06 Відповісти
Ну і рок - музика протестного електорату, який прагне змін... За свободу боролися під пісні Леннона, Джаггера, Цоя і навіть Вакарчука. При всій повазі до класиків не Моцарт і навіть не Вагнер гнали людей на барикади (хоча саме Вагнера музикознавці вважають батьком важкої музики!)
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22.01.2021 00:57 Відповісти
Барикади - це свого роду ампутація при гангрені.

Якшо лікар херовий, то барикади (ампутація) - це єдиний можливий спосіб.

А музика Вагнера - це заклик до лікаря віртуозно зробити свою лікарську справу, не доводячи лікування до ампутації. Тому не дивно, шо Вагнер не гнав на барикади.

От якби в нас до 2013 року серед політичних еліт було більше пошановувачів Вагнера, то в Вакарчукові взагалі не було б потреби. Але так сталося, шо українська політична "еліта" лабала "Мурку" і тащілась від Сердючки.
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22.01.2021 01:59 Відповісти
І до чого призвели протести 1960 - 70х ? До росту хіппі, поширеня наркотиків серед людства, ріст злочиності, відміна молитви у школах по всьому світі, узаконення громадянського шлюбу, ріст абортів і інши радості "прогресу". Це правильно - рок музика це завжди протест і бунт проти встановленого порядку.
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22.01.2021 12:59 Відповісти
між роком, попсою і класикою є лише одна-єдина різниця - оранжування мелодії.

під Блек Себбет запросто можна з дітлахами хороводи водити навкруг новорічної ялинки, якшо зіграти їх композицію без штучно награного надриву і екзальтації,

а "В лєсу раділась йолачка" у потрібному виконанні може надихнути пенсіонерів йти перекидати міліцейські бобіки
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22.01.2021 00:48 Відповісти
Не забувайте про тексти - ну немає у Полякової філософських текстів, як у Пінк Флойд чи Дорз
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22.01.2021 00:53 Відповісти
У Полякової немає, а от тексти фіолетових та дверей, якщо їх прочитати без екзальтованого музичного супроводу, виявляться досить посередньою поезією.

Не пам'ятаю, хто сказав, але мысля приблизно така :

- справді талановитий фільм жахів - це не тоді, коли з екрану під страшенний грюкіт летять відірвані голови і ріками ллється кров. Справді талановитий фільм жахів - це коли під дитячу пісеньку на екрані тихенько з'являється їжачок а весь зал при цьому обсирається від страху.

На мою думку, в музиці головне - сінкопа.

Під різний настрій піде все - і "Оранж блоссом спешл" у виконанні Спотнікс, і "Історія доктора Фаустуса" Шнітке.

Можливо ті дебіли з низьким IQ з класикою знайомі тільки завдяки рінгтонам на мобілці, але я шось не уявляю собі, шоб дебіл читав "Жадання влади" Ніцше або слухав Кончерто гроссо № 6 Шнітке.
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22.01.2021 01:45 Відповісти
Ви плутаєте поняття текст, музика та пісня, буває музика чудова, а текст лайно, буває текст відмінний, але виконаний жахливо, а буває, коли текст гармонійно вписується у музику та добре виконується, саме це називається - хороша пісня.
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22.01.2021 06:46 Відповісти
і я з цим повністю погоджуюсь,

а акцентував лише на тому, шо якість не залежить від стилю, на мою особисту думку.
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22.01.2021 10:43 Відповісти
Якщо ви про мільярдерів на кшталт Ахметова чи Абрамовіча - то серед таких дійсно рокерів немає))
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22.01.2021 00:39 Відповісти
Такі Елтона Джона слухають - їм личить
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22.01.2021 00:46 Відповісти
Елтон Джон - то до Пінчука, він його привозив! Хоча і учасників Квін і Пола МакКартні теж привіз Пінчук...
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22.01.2021 00:54 Відповісти
Ура-а-а! Я самый умный!
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22.01.2021 08:56 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИСВОЇВ ЗВАННЯ "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ" СВОЄМУ "ПСИХОЛОГУ" З СЕРІАЛУ "СЛУГА НАРОДУ"😡
До влади прийшли звичайні жуліки і подонки !
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22.01.2021 00:01 Відповісти
А що від Зе клоунів слуг хтось чекав іншого...?
Серед них же немає ветеранів АТО наскільки я знаю, тому для них Мацква це друг
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22.01.2021 00:13 Відповісти
Дім з химерами навпроти Одміністрації ПреЗедєнта.
Символічно
"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2721
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22.01.2021 01:19 Відповісти
"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4914
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22.01.2021 01:21 Відповісти
"Я так сказать, абсолютно бесплатно помогаю простому парню из простых, как три копейки, русских оккупантов-крымнашистов выступить в Украине".

Вырисовывается неприглядная картина депутата-коррупционера, иудушки и изменника Родине
(да всем пофиг).
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22.01.2021 06:42 Відповісти
Эти твари со всех сторон атакуют нашу страну. Уже очень давно они взялись за умы наших детей. Запрещайте детям слушать кацапский говнонедорэп. Что могут привить тексты кацапских частушек нашим детям? Вот маленький пример высера этого недорэпэра:
...Руки вверх, руки вниз, затянулся, подвис,
Fuck police, one love каннабис, дела за.бись.
И да, я обрубил провода и выпустил дыма,
По ним льется вода, но, ребятам не стыдно.
Я скручиваю, не очень люблю легавых,
Из тачек местных долбо.бов воняет легалом.
Как раньше пацаны сели на колеса...
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22.01.2021 08:58 Відповісти
Вони виявляється не тільки слуги Бені, а ще й мордору. Нормально 73%, ви являєтеся ворогами свого народу? Ви за це голосували?
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22.01.2021 09:10 Відповісти
 
 