"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ. ВIДЕО
Ігор Васильковський направив голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеко депутатське звернення з приводу можливості приїзду Елджея в Україну. Раніше реперу заборонила в'їзд СБУ через концерт в окупованому Криму.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Звернення Васильковського на ім'я Дейнеко датовано 19 травня 2020 року. Він просив повідомити офіційну позицію і роз'яснення "про можливість в'їзду та допуску до участі в гастрольних заходах на території України громадянина Російської Федерації Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім - Елджей)".
За словами Васильковського, з таким проханням до нього звернулися організатори концертів і гастролей в Одесі та області.
На запитання про те, в чиїх інтересах "слуга народу" писав звернення, Васильковський відповів: "В інтересах Елджея, він хлопець творчий, має виступати".
Держприкордонслужба тоді відповіла, що готова дозволити Елджею перетин кордону "в разі виконання ним усіх умов в'їзду в Україну, визначених статтею 8 Закону "Про прикордонний контроль".
В'їзд в Україну було заборонено Елджею з 2018 року рішенням СБУ. Це рішення ухвалили за зверненням тоді ще нардепа Парасюка, який побачив на YouTube виступ репера в окупованому Коктебелі.
У червні 2020 року за позовом Елджея Окружний адмінсуд Києва скасував йому заборону на в'їзд. Одна з мотивацій рішення - суд зауважив, що відео перебування Елджея в Криму містить напис "відео недоступне". В СБУ це рішення суду не оскаржили.
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Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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Музичний смак залежить від рівня інтелекту
В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями.
Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
Rock forever!
Класичну музику слухають дауни топ менеджери і міліардери ?
Кого рок музика зробила розумнішим? Там або наріки, або мертві.
А мільярдери Маск і Бренсон слухають рок, Бренсон взагалі починав у 70-х як продюсер рок-гуртів зі своєю студією звукозапису!
Ну і купу професорів КНУ чи Могилянки можна побачити на концертах, наприклад, Плачу Єремії чи Мертвого півня - особисто бачив своїх преподів.
Опера та класична музика це вибір аристократичної публіки, а дебілів там немає, а от блатняк то музика люмпєна, особливо маршрутчиків і таксистів старої закваски.
І ніхто і не казав про дебілів... Там з усіх музичних стилів у дослідженні рок на першому місці, а класика на другому. Далі там куча стилів ще, а у кінці - реп. Я уривки дослідження навів.
І так, якщо класика - вибір аристократів, то рок - вибір інтелігенції. ІТ-шники - не аристократи, але й не тупі, а переважна їх більшість ******* рок і навіть метал!
ну то значить той попередній твій комент не зовсім вдало був написаний )))
Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики
Здалося, шо реп на першому місці по дебілізму, а класика на другому
дійсно, не він же проводив
P.S. А як тобі бути з рок-операми?))
Ну а рок опера це більш опера нід рок концерт. Я до того що рок музика це завжди бунт, а не музика для розслаблення і релаксації.
По перше у "Богемський рапсодії" головний герой зізнається матері щоб вбив людину, а по друге вся рок музика це бунт, а лагідний він як Дюран чи Квін чи жорсткий як Рамштайн це вже інша справа.
І чим ж є тоді пісня Бітлів Because, яка, по суті, є Місчною сонатою Бетховена, зіграною задом наперед?
Чи В печері гірського короля у виконанні Апокаліптики? От Апокаліптика - взагалі цікавий гурт - грають на віолончелях, у них половина композицій кавери на рок, інша половина - кавери на класику...
Якшо лікар херовий, то барикади (ампутація) - це єдиний можливий спосіб.
А музика Вагнера - це заклик до лікаря віртуозно зробити свою лікарську справу, не доводячи лікування до ампутації. Тому не дивно, шо Вагнер не гнав на барикади.
От якби в нас до 2013 року серед політичних еліт було більше пошановувачів Вагнера, то в Вакарчукові взагалі не було б потреби. Але так сталося, шо українська політична "еліта" лабала "Мурку" і тащілась від Сердючки.
під Блек Себбет запросто можна з дітлахами хороводи водити навкруг новорічної ялинки, якшо зіграти їх композицію без штучно награного надриву і екзальтації,
а "В лєсу раділась йолачка" у потрібному виконанні може надихнути пенсіонерів йти перекидати міліцейські бобіки
Не пам'ятаю, хто сказав, але мысля приблизно така :
- справді талановитий фільм жахів - це не тоді, коли з екрану під страшенний грюкіт летять відірвані голови і ріками ллється кров. Справді талановитий фільм жахів - це коли під дитячу пісеньку на екрані тихенько з'являється їжачок а весь зал при цьому обсирається від страху.
На мою думку, в музиці головне - сінкопа.
Під різний настрій піде все - і "Оранж блоссом спешл" у виконанні Спотнікс, і "Історія доктора Фаустуса" Шнітке.
Можливо ті дебіли з низьким IQ з класикою знайомі тільки завдяки рінгтонам на мобілці, але я шось не уявляю собі, шоб дебіл читав "Жадання влади" Ніцше або слухав Кончерто гроссо № 6 Шнітке.
а акцентував лише на тому, шо якість не залежить від стилю, на мою особисту думку.
До влади прийшли звичайні жуліки і подонки !
Серед них же немає ветеранів АТО наскільки я знаю, тому для них Мацква це друг
Символічно
Вырисовывается неприглядная картина депутата-коррупционера, иудушки и изменника Родине
(да всем пофиг).
...Руки вверх, руки вниз, затянулся, подвис,
Fuck police, one love каннабис, дела за.бись.
И да, я обрубил провода и выпустил дыма,
По ним льется вода, но, ребятам не стыдно.
Я скручиваю, не очень люблю легавых,
Из тачек местных долбо.бов воняет легалом.
Как раньше пацаны сели на колеса...