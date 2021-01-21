"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ. ВIДЕО

Ігор Васильковський направив голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеко депутатське звернення з приводу можливості приїзду Елджея в Україну. Раніше реперу заборонила в'їзд СБУ через концерт в окупованому Криму.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Звернення Васильковського на ім'я Дейнеко датовано 19 травня 2020 року. Він просив повідомити офіційну позицію і роз'яснення "про можливість в'їзду та допуску до участі в гастрольних заходах на території України громадянина Російської Федерації Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім - Елджей)".

За словами Васильковського, з таким проханням до нього звернулися організатори концертів і гастролей в Одесі та області.

На запитання про те, в чиїх інтересах "слуга народу" писав звернення, Васильковський відповів: "В інтересах Елджея, він хлопець творчий, має виступати".

Держприкордонслужба тоді відповіла, що готова дозволити Елджею перетин кордону "в разі виконання ним усіх умов в'їзду в Україну, визначених статтею 8 Закону "Про прикордонний контроль".

В'їзд в Україну було заборонено Елджею з 2018 року рішенням СБУ. Це рішення ухвалили за зверненням тоді ще нардепа Парасюка, який побачив на YouTube виступ репера в окупованому Коктебелі.

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У червні 2020 року за позовом Елджея Окружний адмінсуд Києва скасував йому заборону на в'їзд. Одна з мотивацій рішення - суд зауважив, що відео перебування Елджея в Криму містить напис "відео недоступне". В СБУ це рішення суду не оскаржили.