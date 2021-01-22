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Нардеп "ЄС" Гончаренко цікавився можливістю в'їзду російських акторів, які схвалюють окупацію Криму. Він запевняє, що просто хотів дізнатися, а не просив впустити. ВIДЕО

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в депутатському зверненні до СБУ та Державної прикордонної служби цікавився можливістю в'їзду в Україну російських акторів, які відвідували Крим після окупації Росією або публічно схвалювали окупацію півострова, а деякі з них офіційно включені в список осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу нацбезпеці.

Про це йдеться в матеріалі проєкту "Схеми", журналісти якого отримали доступ до численних депутатських звернень в різні державні органи, яких немає в публічному просторі, передає Цензор.НЕТ.

Як з’ясували журналісти, 17 лютого 2020 року Олексій Гончаренко направив до Служби безпеки та прикордонників листа із проханням надати "офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд" вісьмом артистам із Росії. Таке звернення депутат з ЄС пояснив тим, що до нього звернулась директорка "Московського театру "Школа сучасної п’єси" – "з клопотанням з метою організації гастролей артистів трупи цього театру в Україну", орієнтовно – навесні-влітку 2020 року.

У списку згаданих Гончаренком артистів – засновник та художній керівник "Московського театру "Школа сучасної п’єси" Йосип Райхельгауз.

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Як виявили журналісти, у червні 2014-го в інтерв’ю "Ехо Кірова" він заявив, зокрема: "Коли я вперше почув, що там, у Криму, вимагають у Росію – я так зрадів, нарешті, яке щастя, це наш Крим, це російський Крим. Все правильно, і якби ми не поспішали, не силували, дали б цій любові якийсь час розвиватися… По результату все правильно: Крим наш".

Також Райхельгауз відвідував Ялту у 2016-му році, де виступав головою журі фестивалю "Театр. Чехов. Ялта" – про що йшлося у сюжеті телеканалу "НТС Севастополь".

"Це було ще до того, як був введений карантин. Я хотів, щоб з гастролями в Україну, в Одесу приїхав "Московський театр "Школа сучасної п’єси" Йосипа Райхельгауза, це одесит, це людина, яка спілкується українською мовою, підтримує Україну, не підтримує анексію Криму, всюди має абсолютну принципову позицію щодо цього. І тому я направив звернення щодо цього, щоб дізнатися, чи є по якихось акторах цього театру заборона. Я ж не просив, щоб їх впустили. Тут сказано, можуть заїжджати чи ні?" – так Гончаренко пояснив журналістам.

Депутат з ЄС підкреслив, що Райхельгауз є його "особистим другом": "Він ніколи не підтримував анексію Криму, я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше, і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну".

Серед вказаних у зверненні Гончаренка артистів – також російська акторка Ірина Алфьорова, яка включена до переліку осіб Мінкультури України, які створюють загрозу нацбезпеці.

Також Гончаренко запитував про можливість в’їзду в Україну Юрія Чернова, який зіграв у фільмі "Крим". Як повідомляли російські медіа, цю стрічку зняли за підтримки міністерства оборони Росії.

У зверненні Гончаренка згадана також російська акторка Олена Санаєва. В одному із сюжетів на телеканалі "НТС Севастополь" йшлося про те, що у 2016 році, після анексії Криму, вона брала участь у фестивалі "Театр Чехов Ялта" як членкиня журі.

Читайте: Нардеп "ЄС" Гончаренко просить Міноборони й "Укроборонпром" роз'яснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць "Дана-М2": Наживатися на цьому неприпустимо. ДОКУМЕНТ

Крім того, у вказаному депутатом списку – Марат Башаров. Раніше кримські журналісти у Києві просили держоргани пояснити, чому йому та іншим артистам дозволяють гастролювати, якщо вони не визнають територіальну цілісність України – коли приїжджали із виступами в анексований Крим без офіційного українського дозволу.

У коментарі журналісту "Схем" Гончаренко заявив: "Я питаю їх (СБУ і Державну прикордонну службу – ред.), ці люди конкретно були помічені в антиукраїнській діяльності чи ні? Якщо вони були помічені в антиукраїнській діяльності – їм немає чого робити в Україні. Якщо вони не були помічені в антиукраїнській діяльності – ласкаво просимо, приїжджайте і давайте обмінюватися культурою".

На уточнення журналіста, чи цікавився депутат ЄС публічними висловлюваннями цих артистів, зазначив: "Ні, не цікавився. І не маю це робити. Тому що я не СБУ і не ДПС".

Як з’ясували "Схеми", Держприкордонслужба відмовила депутату Гончаренку у наданні інформації щодо можливості в’їзду акторів московського театру, посилаючись на заборону поширення персональних даних.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Крим (14143) росія (65146) СБУ (12812) артисти (216) Гончаренко Олексій (488) Європейська Солідарність (1081) гастролі (8)


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Топ коментарі
+24
Можливо забрати хлопчика з ПР, але неможливо вивести ПР з хлопчиська!
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22.01.2021 09:12
+23
Проститутка лёша!
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22.01.2021 09:11
+22
Гончаренко это мини-копия Петра Алексеевича. Не по форме, но по содержанию. Оба циничные коньюктурщики. Притворщики- изображалы. Если бы маятник истории Украины качнулся бы в сторону «таёжного союза», оба сегодня ходили бы с георгиевской лентой на 9 мая и рассказывали о прелестях русского мира. Цель таких индивидуумов в жизни- максимально комфортно устроить свою задницу в любых сложившихся обстоятельствах.
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22.01.2021 09:44
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Тяжко культурить хаспадам,
Кобітам їхнім, донькам-крошкам,
Як недоступні їх домам,
Вживу мат-репчик і гармошка.
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22.01.2021 10:15 Відповісти
Странно) А вот эти же журналисты, этого же "Радио Свобода" в октябре 2017-го брали интервью у этого же Райхельгауза и представляли его как "хорошего русского", несогласного с ********** реальностью))) https://ru.krymr.com/a/28817617.html?fbclid=IwAR2DmbRTMucFR1C--t2X-LOlC70eUCwYjpY8rORXqP6zHWJb31UNeWg1aqI
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22.01.2021 10:22 Відповісти
Прийшло замовлення обісрати Гончаренка і журнашлюшки відпрацьовують.Звичайний бізнес,нічого особистого.
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22.01.2021 12:44 Відповісти
Чего и следовало ожидать. Аня Хервам-Говномёт №2.
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22.01.2021 10:27 Відповісти
Набігли тролі . .тьфу ти!
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22.01.2021 10:31 Відповісти
странная реакция украинских сми и коментаторов. Лишь бы высосать "сенсацию" из ... пальца.

Вот как это вижу я: старый друг народного депутата Украины обратился с просьбой проверить в сбу и погранцов, может ли он с труппой вьехать в Украину. Что тот и сделал.
Точка.

А вот почему эту "зраду" разгоняют в украинских сми сразу после скандала с "Лигой Смеха"-- обьяснять не надо.
На ТВ есть такой прием под названием контрпрограмирование. Это когда конкурирующий канал, ставит наиболее кассовые программы на то же время что и у конкурента, что бы переманить зрителя.

Сценаристы 95 квартала, которые сейчас во власти, похоже, прием контрпрограммирования хорошо усвоили ))))
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22.01.2021 10:33 Відповісти
главное переключить внимание обывателей со скандала спродажей Лиги СМеха в РФ на "зраду от Гончаренко. Как вовремя вышла новость то....
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22.01.2021 10:41 Відповісти
Вот еще один давно действующий агент ФСБ не интересует СБУ почему то. Наверно потому что уже под котролем с Москвы.
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22.01.2021 10:42 Відповісти
Це ти про того клоуна,що продав москалям "Лігу сміху"?
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22.01.2021 12:45 Відповісти
я только спросить
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22.01.2021 10:47 Відповісти
Про ЧТО гавно месите, товарищи барцы?
Послал запрос про возможность въезда - так что?
Какая-то вымученная у вас зрада, рахитичная....
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22.01.2021 10:53 Відповісти
Отмазка не канает. Не только "послал запрос", но и сообщил, что антиукраинская шавка, поддерживающая оккупацию Крыма,- его "ЛИЧНЫЙ ДРУГ". Это зашквар, амфарш.
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22.01.2021 11:40 Відповісти
Максик, дорогой, у тебя в голове что-то есть кроме черепа?
Ты точно помнишь, что говворил твой друг Петя в Смотриках завклубом 13 февраля 2014 года?
июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова"Источник: https://censor.net/ru/v3243335
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22.01.2021 12:06 Відповісти
Канечно есть. Именно поэтому Пеца НИКОГДА не был моим "другом". В отличие от тебя.
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22.01.2021 13:02 Відповісти
Твій друг Зе-дегенерат і вся його шобла. Ця "дружба" зебіл всі наші дружби переважить)))
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22.01.2021 15:15 Відповісти
Как-то сомнительно, относительно человека, который идёт выбирать из соображений "дружбы"...
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23.01.2021 09:17 Відповісти
рыгоанал останется рыгоаналом навсегда. даже если его пригреет бэпэпэ.
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22.01.2021 10:54 Відповісти
А ти як був корисним ідіотом **** всі ці 6 років так ним і залишився.
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22.01.2021 11:35 Відповісти
ты как был обычным идиотом, так ним по жизни останешься, пока не подохнешь.
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22.01.2021 13:22 Відповісти
Всі колись помруть, шматок зелного калу... Ти кажеш банальності. А те шо ти корисний ідіот **** говорить кожен твій комент за 6 років на Цензорі. Ти завжди казав те що що на руку ****..І зараз обсираєш Гончаренка разом з зеле-ватною худобою і ************* пропагндою І цього нікуди не дінеш.
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22.01.2021 15:05 Відповісти
в каждом созыве верховной рады должен быть свой олежка царев.
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22.01.2021 11:23 Відповісти
В нинішній Раді найбільша фракція наполовину складається з царьових.
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22.01.2021 12:48 Відповісти
Льоха Оденсит супер! Фактично єдиний знаковий риг який перейшов на сторону на роду і України. І саме цього йому не можуть пробачити зелена біомаса і його колишні однопратійці. Биду ***** що їхнє зелене чмо фактично відкрило філіал ФСБ в ОП. Бидло преймається "зрадою" з депутатським запитом Гончареннка. Більше у зеленого скота і ватної наволочі палахкотять пердаки лише від Порошенка. Так тримати Льоха. Ще трішки і вийдеш на перше місце.
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22.01.2021 11:29 Відповісти
100%!
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22.01.2021 17:21 Відповісти
Это ЗАШКВАР, Лёлик! Можно выгнать Лёлика из ПР, но ПР из Лёлика- НИКОГДА!
Вот истинное лицо "ГЕТЬмана" и Ко: на людях мы "патриоты", а изподтишка полы делаем антиукраинские мерзости.
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Це нам каже фанат зеленого дегенерата який відкрив штаб ФСБ прямо в ОП і сам його очолює?Ми увжно слідкуємо як твої зелені квартальні гельмінти все зливають **** а в перервах між цим заробляють бабло в Мокшандії Лігами смеха і серіальчіками. Все бачимо. Хайп навколо Льохи не допоможе відволікти увагу від смоктунів путіна в зеленій владі..
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22.01.2021 12:28 Відповісти
Неа, не правильно. Я НЕ "фанат зеленого", но ещё больший НЕ "фанат коричневого...." . Так что все твои предъвы- мимо кассы.
И да. Вы лучше "уважно слидкуйте" за теми, кто среди вас. За теми, кто на людях орёт паториотические лозунги, а втихаря делает такие мерзости, что не голову не налазит. Лёлик- яркий тому пример. Лицемеры.
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22.01.2021 13:00 Відповісти
Лицемеры те, кто привёл к власти зеленского и его кодло, а теперь боится даже заикнуться об этом, по старинке муссирует "папиредников"
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22.01.2021 13:26 Відповісти
Ага, ми це знаємо : я протів Парашенка . Тільки чомусь завжди заковтуєш зелене лано і плюєшся ним в Порошенка. Плюйся і далі . Це свідчить про те що єдина опозиція твоїй владі дебілів і колаборантів це ЄС і Порошенко..
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22.01.2021 15:07 Відповісти
в последнее время наблюдаю некоторую травлю Гончаренко, наверное тот наступил на чью-то больную мозоль.
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22.01.2021 11:56 Відповісти
Артисты не его, они просто просили спросить...
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22.01.2021 12:16 Відповісти
Он хотел и про Лигу смеха спросить, но твоя ЗЕдегенератина опередила))))))
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22.01.2021 13:24 Відповісти
Классная новость для зебилов! А теперь повеселившись можете дальше платить по платежкам по двойному тарифу
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22.01.2021 12:29 Відповісти
Стоит появиться новости по Пороху или политикам от партии ЕС - как по команде слетается вся ватная и сепарская нечисть!))) Посмотрите количество комментариев по веткам за сегодня)))) Темы с зелёными дегенератами, которых привели к власти, стыдливо обходят, ситуация на фронте не интересует... И вот счастье привалило - Лёша Гончаренко)))) Удачного шабаша, зебилье!
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22.01.2021 13:21 Відповісти
Вот именно! )) Наглядный пример вчерашнего расследования журналистов, где выясняется, что министр Степанов и гоп зеленая компания решили с Богатыревей заработать на китайских вакцинах. Зедебилов, как ветром сдуло. И так каждый день зешкваров. И стоит только появиться по сравнению безобидной новости вроде этой, так зедебилы вылезают из своих нор и начинают вонять.
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22.01.2021 13:31 Відповісти
Зелена худоба на новину про Пороха чи ЄС виповзають як хробаки після дощу. Жодного зе-гельмінта немає коли з Цензор через край ллється інфа про їхні риго-ватні зашквари. Аж ось новина про Гончаренка і хробаки прям зпопеляють повітря своїм праведним гнівом. Смішні зелені глисти.) Ваша реакція це найкращий доказ що єдина опозиційна сила до влади колаборантів і дебілів це ЄС і Порошенко і що Льоха там грає не останню скрипку.
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22.01.2021 15:13 Відповісти
Підписуйтесь на канал Олексія Гончаренка в Ютубі. Будемо чморити зеле-ватних гнид разом. Вже 230 тисяч підписників.
https://www.youtube.com/watch?v=_o7DynaTHwY
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22.01.2021 16:27 Відповісти
Давненько дебілів так не годували
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22.01.2021 17:19 Відповісти
Райхельгауз говорит "крымнаш" а Ганчиренко нагло втюхивает шо Райхельгауз - патриот))))

Ахаха.
Петя???? А петя ?!? Крымнаш????
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22.01.2021 18:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/jak-sklepali-provokaciju-proti-goncharenko.html Як виваляти у лайні фракцію «Європейська солідарність», якщо доколупатися нема до чого? Слідкуйте за руками.
Є такий депутат Олексій Гончаренко. І от якось до нього звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру «Школа ******** п'єси» з Москви. Цей митець родом з Одеси, і Гончаренко знав його раніше, ще в часи життя в його рідній Одесі. Тоді митець був (принаймні в розмовах) цілком проукраїнський. Але у 2015 р. цей митець на російському радіо висловив радість, що «Крим-наш» а потім кілька разів їздив до Криму не через нашу територію.
Чи знаві про все це Гончаренко? Не знаю. Я знаю, що я мав кількох дуже гарних знайомих від яких я був у шоці, дізнавшись що вони поперлися в банди ДиРи. А ще в шок і прострацію мене привела хороша знайома, яка у 2015 році (коли я вже побував на фронті) поперлася в Росію на гастролі - хоча я ніколи не подумав би.
Війна взагалі принесла багато сюрпризів. Чимало людей в порядності яких я раніше не сумнівався, виявилися брехунами, донощиками, фейковими волонтерами, тощо - і це лише серед тих, кого наше суспільство досі патріотами вважає.
Але як би там не було. Гончаренко НЕ просив пустити їх до України. Він НЕ сприяв їхньому приїзду. Він НЕ організовував гастролі російським митцям. Він направив до СБУ прохання ПЕРЕВІРИТИ, чи дозволений цим особам в'їзд в Україну? СБУ і Держприкордонслужба відповіла, що ні, ці особи - вата. В'їзд їм заборонили. Більше Гончаренко до теми не вертався і ніякої допомоги не надавав. Крапка.
Але тут прокинулися медіа-шльондри з програми «Схеми. Корупція в деталях». Вдумайтеся в глибину глибин. Той факт, що нардеп Гончаренко подав прохання перевірити чи дозволений митцям (за списком) в'їзд до України, в програмі «Схеми. Корупція в деталях» назвали «Нардеп від ЄС допомагав російським артистам-«кримнашистам» з в'їздом до України». Слабо?
Без жартів - у своїй смердючий передачці ці медіа-шльндри не навели ЖОДНОГО доказу, крім власне запиту Гончаренка і смакування біографій осіб що містилися в списку. Це для них - підстава для звинувачення. А чому не неправильний перехід вулиці?
Мені кортить запитати в програми «Схеми. Корупція в деталях», а якщо я позавчора пройшов повз російське посольство - це означає, що мене вже завербувала ФСБ або ГРУ? А якщо я переписуюся періодично зі знайомими, що проживають в Росії - все, я вже російський диверсант? Так ДПСУ до якого апелювали медіа-лярви, з ними не погодяться - ДПСУ мені нагороди вручала, за фронт.
Дожилися. Журналісти-розслідники оперують доказами рівня сталінських трійок. Хоча нагадаю - саме «Схеми. Корупція в деталях» наклепали передачки про страшного Кононенка, жахливого Грановського і «Порошенко має спільний газовий бізнес з Медведчуком». Саме їхні смердючі «розслідування» до місця і не до місця тулили хейтери Петра Порошенка. Саме медіа-шльондри зі «Схеми. Корупція в деталях» доклали сил аби владою став колишній комік. Чого дивуватися?
Головне - медіа-ресурси Коломойського брехню поширять. А різні ЗЕботи, які плачуться що їх у Новий рік дістали підлітки з петардами і водночас просторікують що фронтовики мусять переконувати блогерш що верзуть російську пропаганду рівня Гіркіна - підтявкнуть. Ні, ну а чьо?
https://tverezo.info/post/author/vovnyanko Дмитро Вовнянко , ветеран АТО, блогер
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25.01.2021 01:02 Відповісти
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