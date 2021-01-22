Нардеп "ЄС" Гончаренко цікавився можливістю в'їзду російських акторів, які схвалюють окупацію Криму. Він запевняє, що просто хотів дізнатися, а не просив впустити. ВIДЕО
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в депутатському зверненні до СБУ та Державної прикордонної служби цікавився можливістю в'їзду в Україну російських акторів, які відвідували Крим після окупації Росією або публічно схвалювали окупацію півострова, а деякі з них офіційно включені в список осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу нацбезпеці.
Про це йдеться в матеріалі проєкту "Схеми", журналісти якого отримали доступ до численних депутатських звернень в різні державні органи, яких немає в публічному просторі, передає Цензор.НЕТ.
Як з’ясували журналісти, 17 лютого 2020 року Олексій Гончаренко направив до Служби безпеки та прикордонників листа із проханням надати "офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд" вісьмом артистам із Росії. Таке звернення депутат з ЄС пояснив тим, що до нього звернулась директорка "Московського театру "Школа сучасної п’єси" – "з клопотанням з метою організації гастролей артистів трупи цього театру в Україну", орієнтовно – навесні-влітку 2020 року.
У списку згаданих Гончаренком артистів – засновник та художній керівник "Московського театру "Школа сучасної п’єси" Йосип Райхельгауз.
Як виявили журналісти, у червні 2014-го в інтерв’ю "Ехо Кірова" він заявив, зокрема: "Коли я вперше почув, що там, у Криму, вимагають у Росію – я так зрадів, нарешті, яке щастя, це наш Крим, це російський Крим. Все правильно, і якби ми не поспішали, не силували, дали б цій любові якийсь час розвиватися… По результату все правильно: Крим наш".
Також Райхельгауз відвідував Ялту у 2016-му році, де виступав головою журі фестивалю "Театр. Чехов. Ялта" – про що йшлося у сюжеті телеканалу "НТС Севастополь".
"Це було ще до того, як був введений карантин. Я хотів, щоб з гастролями в Україну, в Одесу приїхав "Московський театр "Школа сучасної п’єси" Йосипа Райхельгауза, це одесит, це людина, яка спілкується українською мовою, підтримує Україну, не підтримує анексію Криму, всюди має абсолютну принципову позицію щодо цього. І тому я направив звернення щодо цього, щоб дізнатися, чи є по якихось акторах цього театру заборона. Я ж не просив, щоб їх впустили. Тут сказано, можуть заїжджати чи ні?" – так Гончаренко пояснив журналістам.
Депутат з ЄС підкреслив, що Райхельгауз є його "особистим другом": "Він ніколи не підтримував анексію Криму, я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше, і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну".
Серед вказаних у зверненні Гончаренка артистів – також російська акторка Ірина Алфьорова, яка включена до переліку осіб Мінкультури України, які створюють загрозу нацбезпеці.
Також Гончаренко запитував про можливість в’їзду в Україну Юрія Чернова, який зіграв у фільмі "Крим". Як повідомляли російські медіа, цю стрічку зняли за підтримки міністерства оборони Росії.
У зверненні Гончаренка згадана також російська акторка Олена Санаєва. В одному із сюжетів на телеканалі "НТС Севастополь" йшлося про те, що у 2016 році, після анексії Криму, вона брала участь у фестивалі "Театр Чехов Ялта" як членкиня журі.
Крім того, у вказаному депутатом списку – Марат Башаров. Раніше кримські журналісти у Києві просили держоргани пояснити, чому йому та іншим артистам дозволяють гастролювати, якщо вони не визнають територіальну цілісність України – коли приїжджали із виступами в анексований Крим без офіційного українського дозволу.
У коментарі журналісту "Схем" Гончаренко заявив: "Я питаю їх (СБУ і Державну прикордонну службу – ред.), ці люди конкретно були помічені в антиукраїнській діяльності чи ні? Якщо вони були помічені в антиукраїнській діяльності – їм немає чого робити в Україні. Якщо вони не були помічені в антиукраїнській діяльності – ласкаво просимо, приїжджайте і давайте обмінюватися культурою".
На уточнення журналіста, чи цікавився депутат ЄС публічними висловлюваннями цих артистів, зазначив: "Ні, не цікавився. І не маю це робити. Тому що я не СБУ і не ДПС".
Як з’ясували "Схеми", Держприкордонслужба відмовила депутату Гончаренку у наданні інформації щодо можливості в’їзду акторів московського театру, посилаючись на заборону поширення персональних даних.
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Кобітам їхнім, донькам-крошкам,
Як недоступні їх домам,
Вживу мат-репчик і гармошка.
Вот как это вижу я: старый друг народного депутата Украины обратился с просьбой проверить в сбу и погранцов, может ли он с труппой вьехать в Украину. Что тот и сделал.
Точка.
А вот почему эту "зраду" разгоняют в украинских сми сразу после скандала с "Лигой Смеха"-- обьяснять не надо.
На ТВ есть такой прием под названием контрпрограмирование. Это когда конкурирующий канал, ставит наиболее кассовые программы на то же время что и у конкурента, что бы переманить зрителя.
Сценаристы 95 квартала, которые сейчас во власти, похоже, прием контрпрограммирования хорошо усвоили ))))
Послал запрос про возможность въезда - так что?
Какая-то вымученная у вас зрада, рахитичная....
Ты точно помнишь, что говворил твой друг Петя в Смотриках завклубом 13 февраля 2014 года?
"в июне 2014-го в интервью "Эхо Кирова"Источник: https://censor.net/ru/v3243335
Вот истинное лицо "ГЕТЬмана" и Ко: на людях мы "патриоты", а изподтишка полы делаем антиукраинские мерзости.
И да. Вы лучше "уважно слидкуйте" за теми, кто среди вас. За теми, кто на людях орёт паториотические лозунги, а втихаря делает такие мерзости, что не голову не налазит. Лёлик- яркий тому пример. Лицемеры.
https://www.youtube.com/watch?v=_o7DynaTHwY
Ахаха.
Петя???? А петя ?!? Крымнаш????
Є такий депутат Олексій Гончаренко. І от якось до нього звернувся Йосип Райхельгауз, засновник театру «Школа ******** п'єси» з Москви. Цей митець родом з Одеси, і Гончаренко знав його раніше, ще в часи життя в його рідній Одесі. Тоді митець був (принаймні в розмовах) цілком проукраїнський. Але у 2015 р. цей митець на російському радіо висловив радість, що «Крим-наш» а потім кілька разів їздив до Криму не через нашу територію.
Чи знаві про все це Гончаренко? Не знаю. Я знаю, що я мав кількох дуже гарних знайомих від яких я був у шоці, дізнавшись що вони поперлися в банди ДиРи. А ще в шок і прострацію мене привела хороша знайома, яка у 2015 році (коли я вже побував на фронті) поперлася в Росію на гастролі - хоча я ніколи не подумав би.
Війна взагалі принесла багато сюрпризів. Чимало людей в порядності яких я раніше не сумнівався, виявилися брехунами, донощиками, фейковими волонтерами, тощо - і це лише серед тих, кого наше суспільство досі патріотами вважає.
Але як би там не було. Гончаренко НЕ просив пустити їх до України. Він НЕ сприяв їхньому приїзду. Він НЕ організовував гастролі російським митцям. Він направив до СБУ прохання ПЕРЕВІРИТИ, чи дозволений цим особам в'їзд в Україну? СБУ і Держприкордонслужба відповіла, що ні, ці особи - вата. В'їзд їм заборонили. Більше Гончаренко до теми не вертався і ніякої допомоги не надавав. Крапка.
Але тут прокинулися медіа-шльондри з програми «Схеми. Корупція в деталях». Вдумайтеся в глибину глибин. Той факт, що нардеп Гончаренко подав прохання перевірити чи дозволений митцям (за списком) в'їзд до України, в програмі «Схеми. Корупція в деталях» назвали «Нардеп від ЄС допомагав російським артистам-«кримнашистам» з в'їздом до України». Слабо?
Без жартів - у своїй смердючий передачці ці медіа-шльндри не навели ЖОДНОГО доказу, крім власне запиту Гончаренка і смакування біографій осіб що містилися в списку. Це для них - підстава для звинувачення. А чому не неправильний перехід вулиці?
Мені кортить запитати в програми «Схеми. Корупція в деталях», а якщо я позавчора пройшов повз російське посольство - це означає, що мене вже завербувала ФСБ або ГРУ? А якщо я переписуюся періодично зі знайомими, що проживають в Росії - все, я вже російський диверсант? Так ДПСУ до якого апелювали медіа-лярви, з ними не погодяться - ДПСУ мені нагороди вручала, за фронт.
Дожилися. Журналісти-розслідники оперують доказами рівня сталінських трійок. Хоча нагадаю - саме «Схеми. Корупція в деталях» наклепали передачки про страшного Кононенка, жахливого Грановського і «Порошенко має спільний газовий бізнес з Медведчуком». Саме їхні смердючі «розслідування» до місця і не до місця тулили хейтери Петра Порошенка. Саме медіа-шльондри зі «Схеми. Корупція в деталях» доклали сил аби владою став колишній комік. Чого дивуватися?
Головне - медіа-ресурси Коломойського брехню поширять. А різні ЗЕботи, які плачуться що їх у Новий рік дістали підлітки з петардами і водночас просторікують що фронтовики мусять переконувати блогерш що верзуть російську пропаганду рівня Гіркіна - підтявкнуть. Ні, ну а чьо?
https://tverezo.info/post/author/vovnyanko Дмитро Вовнянко , ветеран АТО, блогер