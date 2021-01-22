Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували. ВIДЕО
У четвер ввечері, 21 січня, невідомі зрізали білборд з гербом української контррозвідки, який не випадково був встановлений біля посольства Росії. Увага! На відео ненормативна лексика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава одного з підрозділів "Муніципальної варти" Києва Сергій Бондар на своїй сторінці в Facebook. Пізніше до нього приєднався активіст і лідер організації "Суспільство майбутнього" Євген Карась.
Щойно жителі Солом'янки помітили, що білборд намагаються відвезти, біля посольства зібралися активісти. Підрядник, відповідальний за демонтаж білборда заявив, що він його і встановлював.
Як зазначають активісти, це не перша спроба демонтувати білборд. Уперше комунальники намагалися його прибрати 7 липня. Тоді під тиском громадськості білборд повернули на місце.
За інформацією "Vgorode", вчора активістам лише вдалося домогтися відповіді від підрядника. Повідомляється, що білборд повернуть через тиждень.
Білборд з гербом української контррозвідки встановили в День Росії в червні 2020 року. Його розташування обрали не випадково - він має служити своєрідним нагадуванням про те, що проти сил російської окупації існує протидія у вигляді контррозвідки України. Його установку ініціювала Служба Безпеки України.
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перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
https://twitter.com/DjFro_ Digital_Frog https://twitter.com/DjFro_ @DjFro_ https://twitter.com/DjFro_/status/1352525318733656068 13 ч
Мені здається, що поряд з https://twitter.com/hashtag/saveGeekJournal?src=hashtag_click #saveGeekJournal тре запускати хештег https://twitter.com/hashtag/*************?src=hashtag_click #************* цих покидьків треба анігілірувать!
«В Россию ездить нельзя. Нельзя пересекать границу государства, которое напало на нашу страну. Арест в российской столице корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко - ещё одна иллюстрация того, что может в любой момент произойти с любым украинским гражданином». Конец цитаты.
Московские полицейские нелицеприятны. Они в одинаковой степени могут арестовать и алкоголика и служителя культа и гражданина другой страны с дипломатическим паспортом. Как-то им «под руку» попал украинский депутат одессит Алексей Гончаренко, которого они избили, доставили в дежурную часть районного отдела полиции и посадили в «обезьянник».
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил факт нарушения российской полицией дипломатического иммунитета Алексея Гончаренко и тем самым - международного права. Но имперцам наплевать на мнение Европы. «Московия - оккупант азиатского типа, поэтому на милосердие с их стороны полагаться не стоит».
Сделать сделали, а ни о законности конструкции, ни об условиях аренды не побеспокоились...
Если что-то раздражат/злит мокселей - это что-то нужно взять под охрану).
роССия еще раз показала кто в Украине хозяин.
ЧИ У КОНТРРОЗВІДЦІ НЕМАЄ ГРОШЕЙ щоб виготовити та поставити бігборд у "правильних" місцях? Що, знову 73% зє-бланів у штаті?
А де ССО, підрозділи ІПСО, які мають робити подібні речі?
А я вам скажу де. Вони, як ті ховрахи.
Їх не видно, а вони є!
І ******** гроші ЩОМІСЯЦЯ отримують з наших податків. І генерали у них є, які ПОВИННІ займатись цими справами.
А чого у них немає? Ну ви здогадалися?
Це має назву чоловічі причиндали!
А мовчать тому,що не получили КОМАНДИ від свого керівництва. Ну а ще, мабуть, у них теж 73% Зє-бланів у штаті.
Пічалька.