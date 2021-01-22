Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували. ВIДЕО

У четвер ввечері, 21 січня, невідомі зрізали білборд з гербом української контррозвідки, який не випадково був встановлений біля посольства Росії. Увага! На відео ненормативна лексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава одного з підрозділів "Муніципальної варти" Києва Сергій Бондар на своїй сторінці в Facebook. Пізніше до нього приєднався активіст і лідер організації "Суспільство майбутнього" Євген Карась.

Щойно жителі Солом'янки помітили, що білборд намагаються відвезти, біля посольства зібралися активісти. Підрядник, відповідальний за демонтаж білборда заявив, що він його і встановлював.

Як зазначають активісти, це не перша спроба демонтувати білборд. Уперше комунальники намагалися його прибрати 7 липня. Тоді під тиском громадськості білборд повернули на місце.

За інформацією "Vgorode", вчора активістам лише вдалося домогтися відповіді від підрядника. Повідомляється, що білборд повернуть через тиждень.

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Білборд з гербом української контррозвідки встановили в День Росії в червні 2020 року. Його розташування обрали не випадково - він має служити своєрідним нагадуванням про те, що проти сил російської окупації існує протидія у вигляді контррозвідки України. Його установку ініціювала Служба Безпеки України.