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Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували. ВIДЕО

У четвер ввечері, 21 січня, невідомі зрізали білборд з гербом української контррозвідки, який не випадково був встановлений біля посольства Росії. Увага! На відео ненормативна лексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава одного з підрозділів "Муніципальної варти" Києва Сергій Бондар на своїй сторінці в Facebook. Пізніше до нього приєднався активіст і лідер організації "Суспільство майбутнього" Євген Карась.

Щойно жителі Солом'янки помітили, що білборд намагаються відвезти, біля посольства зібралися активісти. Підрядник, відповідальний за демонтаж білборда заявив, що він його і встановлював.

Як зазначають активісти, це не перша спроба демонтувати білборд. Уперше комунальники намагалися його прибрати 7 липня. Тоді під тиском громадськості білборд повернули на місце.

За інформацією "Vgorode", вчора активістам лише вдалося домогтися відповіді від підрядника. Повідомляється, що білборд повернуть через тиждень.

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Білборд з гербом української контррозвідки встановили в День Росії в червні 2020 року. Його розташування обрали не випадково - він має служити своєрідним нагадуванням про те, що проти сил російської окупації існує протидія у вигляді контррозвідки України. Його установку ініціювала Служба Безпеки України.

Автор: 

демонтаж (192) Київ (19463) контррозвідка (470) росія (65146) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+27
на 7 год войны существует посольство..только у нас бесплатный цирк уродов
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22.01.2021 10:04
+27
А шо такоє? Бізнеспартнери зЕзидента були незадоволені видом з вікна?
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22.01.2021 10:39
+16
То есть осталось отделение разведки-посольство эрф.
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22.01.2021 10:14
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потреотично седня ж день соборности а неватной оккупантности
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22.01.2021 10:03 Відповісти
Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували - Цензор.НЕТ 6343
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22.01.2021 11:20 Відповісти
сказ про те, як "зірка телебачення України"
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 12:59 Відповісти
https://twitter.com/DjFro_

https://twitter.com/DjFro_ Digital_Frog https://twitter.com/DjFro_ @DjFro_ https://twitter.com/DjFro_/status/1352525318733656068 13 ч

Мені здається, що поряд з https://twitter.com/hashtag/saveGeekJournal?src=hashtag_click #saveGeekJournal тре запускати хештег https://twitter.com/hashtag/*************?src=hashtag_click #************* цих покидьків треба анігілірувать!
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22.01.2021 22:57 Відповісти
За семь лет войны с православными российскими оркупантами, в Киеве до сих пор работают агенты ФСБ и ГРУ под прикрытием посольства Залесья. Министр инфраструктуры Украины пан Владимир Омелян, при каденции Гетьмана, подписал исторический документ. «В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», - заявил журналистам украинский министр. Ту же самую мысль, но гораздо раньше министра озвучил пан Виталий Портников:
«В Россию ездить нельзя. Нельзя пересекать границу государства, которое напало на нашу страну. Арест в российской столице корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко - ещё одна иллюстрация того, что может в любой момент произойти с любым украинским гражданином». Конец цитаты.
Московские полицейские нелицеприятны. Они в одинаковой степени могут арестовать и алкоголика и служителя культа и гражданина другой страны с дипломатическим паспортом. Как-то им «под руку» попал украинский депутат одессит Алексей Гончаренко, которого они избили, доставили в дежурную часть районного отдела полиции и посадили в «обезьянник».
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил факт нарушения российской полицией дипломатического иммунитета Алексея Гончаренко и тем самым - международного права. Но имперцам наплевать на мнение Европы. «Московия - оккупант азиатского типа, поэтому на милосердие с их стороны полагаться не стоит».
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22.01.2021 12:40 Відповісти
на 7 год войны существует посольство..только у нас бесплатный цирк уродов
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22.01.2021 10:04 Відповісти
Які ви, такий і цирк у вас.
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22.01.2021 10:06 Відповісти
На 8 рік війни,ні мови не знаєш,ні рахувать не вмієш пацак.
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22.01.2021 10:49 Відповісти
куркулятор купи на пэрфокартах
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23.01.2021 10:38 Відповісти
То есть тысячи других нелегальных бордов, которым засрали Киев они не видят годами?
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22.01.2021 10:07 Відповісти
То есть осталось отделение разведки-посольство эрф.
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22.01.2021 10:14 Відповісти
Пшел вон,смерд.
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22.01.2021 10:35 Відповісти
Очень характерно для патриотических действий!
Сделать сделали, а ни о законности конструкции, ни об условиях аренды не побеспокоились...
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22.01.2021 10:15 Відповісти
Теперь на том же месте нужно поставить "Абрамс" и билборд ФБР.
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22.01.2021 10:29 Відповісти
Позвонили кацапы д'ерьмаку да "попросили". Д'ерьмак не отказал. Подрядчик-это пешка.
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22.01.2021 10:34 Відповісти
кацапка тоже авакяну побежала жаловаться
Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували - Цензор.НЕТ 523
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22.01.2021 10:43 Відповісти
Она любит Брежнева судя по бровям.
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22.01.2021 11:19 Відповісти
державный бровеносец
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22.01.2021 11:41 Відповісти
А шо такоє? Бізнеспартнери зЕзидента були незадоволені видом з вікна?
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22.01.2021 10:39 Відповісти
не бізнеспартнери а ХОЗЯЕВА "Слуги"
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22.01.2021 12:33 Відповісти
Відправити н... це посольство в ростов разом з мертвечуком і ко...
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22.01.2021 10:44 Відповісти
Отлично! Молодцы! Ждём капитуляции кацапляндии!
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22.01.2021 10:50 Відповісти
!!!!
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22.01.2021 13:42 Відповісти
Why are you hiding behind the US flag?
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22.01.2021 11:10 Відповісти
Are you soi ashamed of your russian tri-colour?
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22.01.2021 11:17 Відповісти
Судячи з твого тявкання, кацапсинко, правельний борд в правельному місці. А виходячи з твого ніку, вбоге, особисто ти дуже болісно відносишся до подібного тролінгу. Так що гавкай далі, наволоч, твоя істерика нам приємна.
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22.01.2021 11:59 Відповісти
Ти погано вмієш читати, лаптеноге, або просто не розумієш прочитаного. Це не перша (судячи з тексту) спроба прибрати борд, і (виходячи з дій активістів) не остання.
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22.01.2021 12:05 Відповісти
Як ти можеш зрозуміти коли нічим? Вон, у вас, вєсь казлостан перваго января бухой в драбадан, то мабуть день народження Степана Андрійовича Бандери атмічаєєтє?
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22.01.2021 12:16 Відповісти
Треба два поставити, раз так комусь припікає
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22.01.2021 10:56 Відповісти
Надо было бы просто и душевно установить ГЕРБ УКРАИНЫ!
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22.01.2021 11:22 Відповісти
напевно шмарклі зателефонували з кремля і нагадали, скільки ще в них є цікавих відеороликів з його участю
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22.01.2021 11:43 Відповісти
вот Зеля "удивится", когда приедет с харьковских гастролей..
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22.01.2021 12:22 Відповісти
Може вже час зачистити кацапщіну в країні,чи ще рано?
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22.01.2021 13:11 Відповісти
Враги, Нардепы из ОПЗЖ попросили лейтенанта Ивана Баканова поспособствовать чтобы убрали билборд возле посольства кацапстана, так как он раздражает кацапов.
Если что-то раздражат/злит мокселей - это что-то нужно взять под охрану).
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22.01.2021 13:45 Відповісти
Кацапе тупорилий, не палися, постав нормальну карту))))
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22.01.2021 15:11 Відповісти
Как было во времена Януковича и ПР - РФ внедряет свою агентуру в СБУ, МВД, во властные структуры. Эта зеленая плесень сдает страну врагу.
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22.01.2021 15:26 Відповісти
Респект небайдужим!
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22.01.2021 16:06 Відповісти
Символично российские коллаборанты снесли "Билборд с гербом контрразведки СБУ под посольством РФ в Киеве" на день Соборности Украины. Алексей Юрьевич Резников против Закона о коллаборантах.

роССия еще раз показала кто в Украине хозяин.
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22.01.2021 17:29 Відповісти
А в контррозвідці НЕМАЄ ОФІЦЕРІВ ПО РОБОТІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ?
ЧИ У КОНТРРОЗВІДЦІ НЕМАЄ ГРОШЕЙ щоб виготовити та поставити бігборд у "правильних" місцях? Що, знову 73% зє-бланів у штаті?
А де ССО, підрозділи ІПСО, які мають робити подібні речі?

А я вам скажу де. Вони, як ті ховрахи.
Їх не видно, а вони є!
І ******** гроші ЩОМІСЯЦЯ отримують з наших податків. І генерали у них є, які ПОВИННІ займатись цими справами.

А чого у них немає? Ну ви здогадалися?
Це має назву чоловічі причиндали!

А мовчать тому,що не получили КОМАНДИ від свого керівництва. Ну а ще, мабуть, у них теж 73% Зє-бланів у штаті.

Пічалька.
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22.01.2021 23:10 Відповісти
#атопутеннападёт
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23.01.2021 13:53 Відповісти
 
 