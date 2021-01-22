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"Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни", - Степанов. ВIДЕО
Жорсткість карантину в Україні не можна називати локдауном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Глава МОЗ зазначив, що в Європі карантинні обмеження набагато суворіші.
"Не називаймо це локдауном - це карантин з жорсткими обмеженнями. Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни, як вони вводять локдаун, і які обмеження діють у них", - підкреслив міністр.
За словами Степанова, в деяких країнах не можна збиратися кількома сім'ями, або ж не можна самостійно виходити з дому без попереднього запису, а в окремих країнах введена комендантська година.
Топ коментарі
+31 Владимир Иванец
показати весь коментар22.01.2021 10:08
+19 Al Be
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+19 Tat Prut
показати весь коментар22.01.2021 10:10
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А Альхен в то время застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.
-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?(с)
"крестик" на пузе и отдых, как в день 20 пенсий..... пенсионеров. за месяц то.
и да, он правослабен. нам смешно же, правда? этот колобок реально думает шо пролезет "в игольное ушко"(притча) - согласись шо это как минимум нелепо
Люди боятся ложится в "больницу", бо там или заразят, или разденут до синих трусов. или возвратят: берите больного взад, вот 4 доски за счет гос-ва(твари, не дали бабла на аспирин)
понять,почему люди в Европе могут сидеть на локдаунах, нужно жить, как в Европе, а не выживать, как в Украине.
Буковель и Куршавель
И еще чтобы посмотреть на разумное поведение и рациональные решения - не обязательно идти под копирку действий с других государств. Надо своими головами пользоваться для развития демократии и страны, а не головками, пользуясь нашими согражданами по полной "беря от жизни лучшее пока есть место у корыта".
Например, Польша. Если у фирмы, которая трудоустраивает от 1 до 9 работников, на треть упали обороты - на каждого работника она сможет получить более 8 тысяч евро. Максимальная помощь для такой фирмы - 72 тысячи евро. Если бизнес продержится год, эти деньги не нужно возвращать государству.
https://www.mk.ru/politics/2020/12/29/potratim-na-lyudey-v-ssha-razdadut-po-2000-na-cheloveka.html
А у нас - 0
Пол фонда от короновируса списали на стройки дорого!!!