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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни", - Степанов. ВIДЕО

Жорсткість карантину в Україні не можна називати локдауном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що в Європі карантинні обмеження набагато суворіші.

"Не називаймо це локдауном - це карантин з жорсткими обмеженнями. Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни, як вони вводять локдаун, і які обмеження діють у них", - підкреслив міністр.

За словами Степанова, в деяких країнах не можна збиратися кількома сім'ями, або ж не можна самостійно виходити з дому без попереднього запису, а в окремих країнах введена комендантська година.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про січневий локдаун: Вже маємо результати, на які розраховували

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+31
А чтобы понять, что такое тупое брехливое вороватое чмо, нужно посмотреть на Степанова.
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22.01.2021 10:08
+19
...а шоб понять, как можно нажиться на закупках через прокладки, надо посмотреть на украинские власти...
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22.01.2021 10:10
+19
Даже фраза «иди на х..й» не выразит всю полноту чувств и эмоций, которые переполняют от этого персонажа. Ты уже достал делать умный вид и изображать министра. Воруй молча а то тошнит уже от тебя...
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22.01.2021 10:10
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А чтобы понять, что такое тупое брехливое вороватое чмо, нужно посмотреть на Степанова.
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22.01.2021 10:08 Відповісти
"Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны", - Степанов - Цензор.НЕТ 4894
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22.01.2021 10:15 Відповісти
Влада просто неспроможна примусити людей до виконання норм карантину. В Одесі ніколи карантину не було ані в березні 2020, ані в січні 2021, маршрутки завжди їздили вщент забиті і майже всі пасажири не мали масок і влада нічого не могла з цим зробити, бо влада слабка та безпорадна! Тому ситуація з захворюванністю коронавірусом ковід-19 в Україні абсолютно не залежить від дій влади, бо всі дії владі смішні та нікчемні.
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22.01.2021 10:25 Відповісти
реально так в Одессе маршрутки транспорт городской забитый как в консервной банке... кто умнее думает о себе и есть гроши ездят на такси... кто не имеет денег рискуют... и еще наблюдение смотрю видео несколько блогеров ездят по Европе и Украине снимая городской транспорт трамвай /троллейбус и что интересно снимают проходящий транспорт просто на улицах городов Украины... внутри салонов и пустой транспорт сидящие места полно свободных мест у нас в Одессе увы все не так даже на видео видно что критически транспорт гор-электро наполнен на 99-100% сидящие места про маршрутки молчу вообще перевес на 50% по минималке.. и еще бонусом 11 место в МИРОВОЙ РЕТИНГЕ по пробкам на дорогах города заняла опять же Одесса даже Киев уступил в рейтинге....
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22.01.2021 10:45 Відповісти
Естественный отбор)))
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22.01.2021 11:28 Відповісти
...а шоб понять, как можно нажиться на закупках через прокладки, надо посмотреть на украинские власти...
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22.01.2021 10:10 Відповісти
- Дожились, -- говорил брандмейстер, -- скоро все на жмых перейдем. В двадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.
А Альхен в то время застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.
-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?(с)
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22.01.2021 11:01 Відповісти
та ну шо цитаты... ты б хайку про Гаврилу сочинил...
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22.01.2021 12:25 Відповісти
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…(с)
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22.01.2021 12:40 Відповісти
Что бы посмотреть что такое зарплата европейская, смотрите туда-же!
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22.01.2021 10:10 Відповісти
Президент Франции почему-то в локдаун при своей зарплате в Куршавель не едет
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22.01.2021 10:46 Відповісти
бо лох?
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22.01.2021 10:58 Відповісти
Даже фраза «иди на х..й» не выразит всю полноту чувств и эмоций, которые переполняют от этого персонажа. Ты уже достал делать умный вид и изображать министра. Воруй молча а то тошнит уже от тебя...
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22.01.2021 10:10 Відповісти
я не думаю шо он лжец, просто православен... блин, а это хуже гораздо..
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22.01.2021 10:14 Відповісти
То есть он врет и ворует но при этом крестится?
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22.01.2021 10:20 Відповісти
Братан, а вы видел статью о Тупицком?
"крестик" на пузе и отдых, как в день 20 пенсий..... пенсионеров. за месяц то.
и да, он правослабен. нам смешно же, правда? этот колобок реально думает шо пролезет "в игольное ушко"(притча) - согласись шо это как минимум нелепо
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22.01.2021 10:30 Відповісти
В інших країнах під час лох-дауну керівництво не ходить по різним Велюрам подаючи приклад.
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22.01.2021 10:11 Відповісти
"вы что, хотите, как в европе?!" (с)
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22.01.2021 10:12 Відповісти
Стебанов... ну тыпонел....(иди на Путина, без ваз*ина)
Люди боятся ложится в "больницу", бо там или заразят, или разденут до синих трусов. или возвратят: берите больного взад, вот 4 доски за счет гос-ва(твари, не дали бабла на аспирин)
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22.01.2021 10:12 Відповісти
А пакЄт?
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22.01.2021 10:29 Відповісти
сухари, трусы, макароны, чай, вазелин - вот его пакет.
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22.01.2021 10:38 Відповісти
Я мав на увазі пакЄт до 4 досток
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22.01.2021 10:53 Відповісти
А чтобы
понять,почему люди в Европе могут сидеть на локдаунах, нужно жить, как в Европе, а не выживать, как в Украине.
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22.01.2021 10:12 Відповісти
Подожди, когда они из них выйдут, окажется, шо добрая часть бизнеса - банкроты., сколько его не подкармливай.
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22.01.2021 10:20 Відповісти
Ага, держи карман шире. Гляди, перекормили прям...
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22.01.2021 10:37 Відповісти
Я про перекорм не говорю, говорю про подкормку.
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22.01.2021 11:01 Відповісти
Не знаю, как подкармливали бизнес там, где колесница это меркава, а у нас по 8 тысяч гривенек дали. Не лопнуть бы с такого счастья, ага.
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22.01.2021 11:15 Відповісти
Про нас вообще речи быть не может, у нас решили "неоттягиватьконец".
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22.01.2021 11:36 Відповісти
І ще треба подивитися на при****ента в Карпатах на лижах...
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22.01.2021 10:12 Відповісти
и на Макрона, который не в Альпах.

Буковель и Куршавель
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22.01.2021 10:49 Відповісти
А что бы понять что такое лохдаун надо посмотреть на Степанова.
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22.01.2021 10:12 Відповісти
Ну да, согласен, тут даже людям материально помогают
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22.01.2021 10:13 Відповісти
А какое отношение к локдауну имеет то тупое шапито, которое вы устроили в стране? Или вы думаете у вменяемых людей глаз нету?
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22.01.2021 10:13 Відповісти
Идиот! вы властные выплатите людям компенсацию как эти страны платят своим гражданам???!!!!
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22.01.2021 10:14 Відповісти
чтобы понять как не должно быть в локдаун, нужно посмотреть на брехливую рожу продажного степашки и сразу на отчисления на херзнаетчто из ковидного фонда при нищенствующих врачах и задрипаных больницах Украины, глянуть на растущие как после золотого дождя материальные блага околомедицинских-окололохдаунских тварей...
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22.01.2021 10:15 Відповісти
Кто ничего не умеет делать, тот ... предлагает на кого-то посмотреть
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22.01.2021 10:16 Відповісти
Когда мы уже перестанем оглядыватся на других и как попугаи повторять за ними , нужно идти своей дорогой и строить свое госсударство а не пытатся сделать кальку с кого то ...
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22.01.2021 10:17 Відповісти
вірно, навіщо мавпувати перевірені та дієві методи роботи? Апендицит і через рот, можливо оперувати.
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22.01.2021 10:40 Відповісти
ох как хочется вирусобесу степашке откатить бабла с покупки вакцины. ну очень хочется.
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22.01.2021 10:19 Відповісти
Чтобы понять что такое забота о гражданах своей страны - надо посмотреть на европейские страны, где покупка вакцин не идет через прокладки с подачи глав государства. А чтобы посмотреть на тотальную коррупцию - надо посмотреть на на наше правительство с ОП.
И еще чтобы посмотреть на разумное поведение и рациональные решения - не обязательно идти под копирку действий с других государств. Надо своими головами пользоваться для развития демократии и страны, а не головками, пользуясь нашими согражданами по полной "беря от жизни лучшее пока есть место у корыта".
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22.01.2021 10:22 Відповісти
Турбота прям душить- зробили гетто натуральне.
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22.01.2021 10:38 Відповісти
раздайте людям зп. хотя бы в размере 75 %, как в Израиле, отмените комуналку и налоги, будут все сидеть дома хоть 2 года
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22.01.2021 10:24 Відповісти
от меня лайк, от зебилов - кукиш
"Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни", - Степанов - Цензор.НЕТ 6355
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22.01.2021 10:37 Відповісти
не коректне порівняння із-зі клімату, але принципове, щодо "наших" надкушених, що сало жруть...
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22.01.2021 10:44 Відповісти
Но сначала надо посмотреть на экономику европейских стран...
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22.01.2021 10:24 Відповісти
Тварь поганая, сколько ты хотел заработать на жизнях украинцев через прокладку богатыревой?
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22.01.2021 10:24 Відповісти
Ага, а на то как европейские страны закупают вакцины на прямую у производителей, а не через фирмы прокладки типа конторки рыгопляди Богатыревой, воровитое чмо Степашка смотреть не хочет?
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22.01.2021 10:29 Відповісти
Чтобы понять что такое локдаун по европейски, надо просто посмотреть как помогают бизнесу в Европе. И пусть зеленые дегенераты закроют свои пасти -
Например, Польша. Если у фирмы, которая трудоустраивает от 1 до 9 работников, на треть упали обороты - на каждого работника она сможет получить более 8 тысяч евро. Максимальная помощь для такой фирмы - 72 тысячи евро. Если бизнес продержится год, эти деньги не нужно возвращать государству.
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22.01.2021 10:35 Відповісти
Вот помощь в США в логдаун по 2000 $
https://www.mk.ru/politics/2020/12/29/potratim-na-lyudey-v-ssha-razdadut-po-2000-na-cheloveka.html

А у нас - 0
Пол фонда от короновируса списали на стройки дорого!!!
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22.01.2021 10:40 Відповісти
досить критикувати владу, пора вже й когось від...дити.
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22.01.2021 10:47 Відповісти
Пустите меня посмотреть на Англию, дайте еще на дорогу туда и обратно.
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22.01.2021 10:52 Відповісти
чтобы понять, что такое барыга, надо глянуть на зеленского, степанова, разумкова, ермака(всех, поскольку не знаю, сколько из них погибло в торговле и в борьбе за финансовые ресурсы). Список длинный.
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22.01.2021 11:04 Відповісти
Тобто в нас не локдаун,а хрєн зна що...Скільки на нього не дивись,ні фіга не зрозумієш,і тільки коли подивишся на західні країни то стане щось ясно...І це говорить людина,яка той локдаун у нас запровадила...Воістину настав час ідіотів тире злодіів...
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22.01.2021 11:05 Відповісти
той випадок, коли приємніше дивитись на сурдоперекладача, що поряд, чим на цю Хрюшу-Степашу.
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22.01.2021 11:06 Відповісти
Что бы понять что в регионах все работает подпольно и Буковель итд.и Ваш Локдаун это Цирк без компенсаций с налогами по полной и ни какой помощи бизнесу и людям.
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22.01.2021 11:15 Відповісти
зелена влада це нокаут для кожного украінця
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22.01.2021 11:19 Відповісти
в европі нема зелених брехливих бариг при владі
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22.01.2021 11:22 Відповісти
А как насчет поддержки государствам своих граждан по примеру Европы ? У них либо финансово помогают, либо за коммуналку не берут, продуктами и медсредствами помогают. А у нас что ? - Подняли цены на коммуналку в период карантина, когда у людей и так денег нет.
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Для того, чтобы понять украинский локдаун, достаточно посмотреть на основных действующих лиц - Степанова, Ляшко и Радуцкого., особенно на их действия по проталкиванию вакцин в Украину, действие которых до сих пор в мире пока ясно не установлено. И главное, что вакцины - это не лечение, это профилактика без гарантии повторения заражения. Везде и во всем дела сегодня направлены на прихапывание бабок, а потом строить дворцы - смотрите и радуйтесь "Дворец Путина" - https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&feature=youtu.be
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22.01.2021 13:46 Відповісти
дивимось, нічого схожого на на нашого жуліковатого міністра і близько немає.
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22.01.2021 13:50 Відповісти
Там теж чиновники на чолі з президентом (премьєром, канцлером) забивають на локдаун, та задоволені катаються та фотографуються на переповнених курортах, що належать місцевим олігархам. Там теж працюють "Велюри" та "Епіцентри" депутатів? Що, ні? Так заткніть хлебало, тварюки. Почніть з себе виконувати Закони, Зелена мерзота. А вже потім і решті можна робити зауваження.
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22.01.2021 14:09 Відповісти
 
 