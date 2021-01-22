"Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни", - Степанов. ВIДЕО

Жорсткість карантину в Україні не можна називати локдауном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що в Європі карантинні обмеження набагато суворіші.

"Не називаймо це локдауном - це карантин з жорсткими обмеженнями. Щоб зрозуміти, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни, як вони вводять локдаун, і які обмеження діють у них", - підкреслив міністр.

За словами Степанова, в деяких країнах не можна збиратися кількома сім'ями, або ж не можна самостійно виходити з дому без попереднього запису, а в окремих країнах введена комендантська година.

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