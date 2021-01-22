До процесу передачі утримуваних осіб потрібно підходити виважено, щоб не зірвати мінські домовленості і загальний обмін полоненими, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає до зваженого підходу в питанні обміну утримуваними особами, зокрема, в обхід Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Якщо ми говоримо про мою позицію, то я думаю, що тут головне - не нашкодити", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, відповідаючи на запитання про його ставлення до передачі частини утримуваних громадян України приватній особі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тому що якщо це може поставити під зрив процес загального обміну або виконання Мінських домовленостей з усіма іншими відображеними аспектами, іншими домовленостями, що відбувалися на рівні представників і ТКГ, і "нормандського формату", - це обов'язково потрібно враховувати. Звісно, ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших полонених, всіх наших заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, але потрібно підходити до цього процесу виважено", - додав Разумков.

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Як повідомлялося, українському омбудсмену Людмилі Денісовій у четвер підтвердили два маршрути, за якими може відбутися процес однобічного передання на підконтрольну уряду територію громадян України, яких незаконно тримали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Водночас омбудсмен наголосила, що кількість українців, яку планують передати, постійно змінюється.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і МЗС України розцінили передання частини утримуваних громадян України Медведчуку як приватній особі порушенням міжнародних домовленостей на найвищому рівні.

Пізніше Кравчук повідомив, що процес передання частини утримуваних громадян України Медведчуку зупинено, оскільки літак, який мав їх привезти, не вилетів.