До процесу передачі утримуваних осіб потрібно підходити виважено, щоб не зірвати мінські домовленості і загальний обмін полоненими, - Разумков. ВIДЕО
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає до зваженого підходу в питанні обміну утримуваними особами, зокрема, в обхід Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
"Якщо ми говоримо про мою позицію, то я думаю, що тут головне - не нашкодити", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, відповідаючи на запитання про його ставлення до передачі частини утримуваних громадян України приватній особі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тому що якщо це може поставити під зрив процес загального обміну або виконання Мінських домовленостей з усіма іншими відображеними аспектами, іншими домовленостями, що відбувалися на рівні представників і ТКГ, і "нормандського формату", - це обов'язково потрібно враховувати. Звісно, ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших полонених, всіх наших заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, але потрібно підходити до цього процесу виважено", - додав Разумков.
Як повідомлялося, українському омбудсмену Людмилі Денісовій у четвер підтвердили два маршрути, за якими може відбутися процес однобічного передання на підконтрольну уряду територію громадян України, яких незаконно тримали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Водночас омбудсмен наголосила, що кількість українців, яку планують передати, постійно змінюється.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і МЗС України розцінили передання частини утримуваних громадян України Медведчуку як приватній особі порушенням міжнародних домовленостей на найвищому рівні.
Пізніше Кравчук повідомив, що процес передання частини утримуваних громадян України Медведчуку зупинено, оскільки літак, який мав їх привезти, не вилетів.
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По "объявлению военного положения" - полностью с тобой согласен. Но это не "завтра" и даже не "после завтра". А наших надо освобождать "вчера". Согласен?
Какой такой "общий обмен пленными"? Клоун за год хоть кого-то освободил? Нет никакого обмена ни общего никакого другого. Опять клоун сбрехал...
"До процесу передачі утримуваних осіб потрібно підходити виважено ..."
"передачу частини утримуваних громадян України Медведчуку, як приватній особі, порушенням міжнародних домовленостей на вищому рівні ..."
ТЛЯ! ТА ЯКЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ХТО ЗАБЕРЕ З ПОЛОНУ ЗАРУЧНИКІВ? ОТ ЦЬОГО Я НЕ ВТОРОПАЮ.
Це, щось на кшталт заборони спасіння людей при пожежі, нехай тільки пожежники спасають.
Чи спасіння людей, що тонуть, тільки МЧС.
А тут тільки Зеля з Єрмаком мають права вивільняти з полону?
Це приблизно теж саме, як громадянину України не давали би повернутися в Україну, чи як тому, хто збіг с полону сам не давали повернутися, тому що у нього паспорта не має
Столько сказать хочется!!!
посада зобовязує.