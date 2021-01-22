УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11503 відвідувача онлайн
Новини Відео
1 859 30

До процесу передачі утримуваних осіб потрібно підходити виважено, щоб не зірвати мінські домовленості і загальний обмін полоненими, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає до зваженого підходу в питанні обміну утримуваними особами, зокрема, в обхід Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Якщо ми говоримо про мою позицію, то я думаю, що тут головне - не нашкодити", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, відповідаючи на запитання про його ставлення до передачі частини утримуваних громадян України приватній особі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тому що якщо це може поставити під зрив процес загального обміну або виконання Мінських домовленостей з усіма іншими відображеними аспектами, іншими домовленостями, що відбувалися на рівні представників і ТКГ, і "нормандського формату", - це обов'язково потрібно враховувати. Звісно, ми хочемо якомога швидше повернути всіх наших полонених, всіх наших заручників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, але потрібно підходити до цього процесу виважено", - додав Разумков.

Також читайте: Денісова про заяву терористів: Готова сприяти поверненню утримуваних громадян України з ОРДЛО

Як повідомлялося, українському омбудсмену Людмилі Денісовій у четвер підтвердили два маршрути, за якими може відбутися процес однобічного передання на підконтрольну уряду територію громадян України, яких незаконно тримали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Водночас омбудсмен наголосила, що кількість українців, яку планують передати, постійно змінюється.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і МЗС України розцінили передання частини утримуваних громадян України Медведчуку як приватній особі порушенням міжнародних домовленостей на найвищому рівні.

Пізніше Кравчук повідомив, що процес передання частини утримуваних громадян України Медведчуку зупинено, оскільки літак, який мав їх привезти, не вилетів.

Автор: 

Денісова Людмила (883) Кравчук Леонід (546) обмін (1156) полон (1561) мінські угоди (2231) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Процем обміну полоненими потрібно повністю припинити бо він не відповідає Конституції України. Конституція України забороняє видавати громадян України і взагалі ніяких людей російським міжнародним терористам видавати не можна! росія має звільняти заручників та військовополонених без будь яких обмінів та умов, через тиск міжнародної спільноти. А видавати громадян росії можна тільки представникам третії країн і тільки після відбуваня ними покарання за злочини, вичнені проти України!
показати весь коментар
22.01.2021 10:39
+4
Мало того,что они заведомо-пораженические,так еще и не работают.
показати весь коментар
22.01.2021 10:39
+4
чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными..

Какой такой "общий обмен пленными"? Клоун за год хоть кого-то освободил? Нет никакого обмена ни общего никакого другого. Опять клоун сбрехал...
показати весь коментар
22.01.2021 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Процесс исполнения минских договоренностей"?! Ты о чем, Дима? За 5 лет что "исполнили"?
показати весь коментар
22.01.2021 10:36 Відповісти
Процем обміну полоненими потрібно повністю припинити бо він не відповідає Конституції України. Конституція України забороняє видавати громадян України і взагалі ніяких людей російським міжнародним терористам видавати не можна! росія має звільняти заручників та військовополонених без будь яких обмінів та умов, через тиск міжнародної спільноти. А видавати громадян росії можна тільки представникам третії країн і тільки після відбуваня ними покарання за злочини, вичнені проти України!
показати весь коментар
22.01.2021 10:39 Відповісти
Если это пленные-где "Международный Красный Крест"?Если-заложники,тогда другой подход,нужен.
показати весь коментар
22.01.2021 10:42 Відповісти
Поки немає воєнного стану і втрачені території не оголошені окупованими всі затримані заручники міжнародних терористів не мають якогось певного статусу але їх можна прирівняти до військовополонених.
показати весь коментар
22.01.2021 10:52 Відповісти
Ты как-то, мягко говоря, странно интерпретируешь Конституцию. Америка организовывает целые военные операции с целью освобождения своих граждан. У них Конституция правильная, а у нас не правильная? Или может дел в "яйцах", которые у некоторых "яйчишки"?
показати весь коментар
22.01.2021 10:49 Відповісти
Ми вийшли з правового поля Конституції України в 2014 році, коли не оголосили воєнний стан, тому поки ми не ввели воєнний стан ми не маємо право обмінюватись полоненими, бо їх не може бути де-юре. Без війни немає полонених! Тому потрібно вводити воєнний стан для обміну полоненими, або припиняти ці обміни як такі що не відповідають Конституції України. Нарешті потрібно діяти в правовому полі!
показати весь коментар
22.01.2021 10:54 Відповісти
Есть дефиниции, а есть суть. Я говорю о сути - освобождение украинцев из застенков ОРДЛО.

По "объявлению военного положения" - полностью с тобой согласен. Но это не "завтра" и даже не "после завтра". А наших надо освобождать "вчера". Согласен?
показати весь коментар
22.01.2021 11:07 Відповісти
Звільняти українців потрібно без незаконних обмінів, під тиском світової спільноти та санкцій. Ми бачимо що практика обмінів абсолютно ганебна і нікчемна. Справжні солдати ЗСУ роками сидять в застінках ворога, а нам передають цивільних осіб які не мають жодної цінності в військовому сенсі, СБУ ще намагається спекулювати списками на обмін і продавати за долари місця в списку, що взагалі є недопустимим і вимагає жорсткого покарання! Ворог пристосувався використовувати обміни полоненими для заслання своїх агентів в Україну і проведення антиукраїнської агітації на українських телеканалах, просуваючи проросійських політиків в Україні. Враховуючі всі ці ганебні явища які проявились на фоні обмінів полоненими, потрібно негайно припинити ці обміни як незаконні! росія вимагає щоб Україна віддавала справжніх бандитів та терористів, а натомість в обмін дає якихось лохів, ще й ми віддаємо в рази більше полонених ніж росіяни і срані переговорники порошенка погоджувались на ці умови тільки щоб зробити піар порошенку! Це ганьба! Від цих обмінів більше шкоди ніж користі і тому обміни мають бути припинені до введення воєнного стану!
показати весь коментар
22.01.2021 11:14 Відповісти
Какой "тиск світової спільноти та санкціи"? Очнись! Ты реально считаешь, что Меркель (например) пожертвует интересами своего народа ради наших военнопленных? В Евросоюзе работают целые аналитические отделы, которые просчитывают минимизацию ущерба "санкций" для собственных экономик. И, естественно, подобные "санкции" имеют эффект комариного укуса для Мордора.
показати весь коментар
22.01.2021 11:25 Відповісти
Меркель з радістю попіариться на передачі полонених від путіна в Україну, ми просто не даємо їй такої можливості, організовуючи ці обміни напряму, а потрібно вивести ці обміни на міжнародний рівень, тоді путін буде заради піару віддавати наших полонених без умов.
показати весь коментар
22.01.2021 11:32 Відповісти
Извини друг, без обид, но ты типичный "******-теоретик". Я тебе о деньгах и шкурном интересе, а ты мне о пиаре. Не нужен путину никакой пиар. Он повернут на "вяличии россии". И у него абсолютно гопническое представление об этом самом "вяличии" - кто сильней, тот и главней.
показати весь коментар
22.01.2021 11:37 Відповісти
Якщо мова йде про відносини росії та України то путін буде намагатись продавити свою позицію, а якщо мова йде про відносини росії та ЄС, то путін буде радий хоч чимось прислужитсь щоб зняли санкції. Якщо ми припинимо обміни полоненими, то ситуація вийде на рівень США-ЄС проти росії а там росія веде себе інакше і не бикує і робить все що їх скажуть.
показати весь коментар
22.01.2021 13:10 Відповісти
Ошибка в твоих рассуждения в том, что ты ставишь "обмен пленными" во главу угла. А это далеко не главный фактор в переговорном процессе (а возможно - наименее значимый). Главное, если говорить о Донбасе - это деокупация. Деокупация автоматически решает все вопросы с военнопленными. Тогда как "освобождение военнопленных" никак не решает вопрос деокупации. Именно поэтому никто и никак не будет связывать санкции с вопросом военнопленных.
показати весь коментар
22.01.2021 13:47 Відповісти
Для України важлива не деокупація а перемога над ворогом. З деокупацією ми можемо почекати, головне перемогти ворога, не дати йому панувати над Україною і не дати йому впливати на розвиток України! Поки що Україна перемагає путіна, хоч і втрачає території і населення і важливо підтримувати цю перемогу, щоб путін не отримував нові інформаційні приводи розповсюджувати свою антиукраїнську пропаганду в Україні і просувати своїх агентів медведчуків на політичній арені. Якщо ми будемо підтримувати свою перемогу над ворогом в інформаціному полі і на полі бою, деокупація буде лише питанням часу, бо всі звикнуть що Україна перемагає і навіть у ворога не буде сумніву що Україна врешті решт переможе, а це в свою чергу зміцнить проукраїнські настрої населення в Україні та на окупованих територіях! Ми маємо робити Україну сильною, привабливою, успішною, перспективною, а це робиться щоденними зусиллями, перемогою над корупцією, над беззаконням, над мафією, над олігархами, над сепаратистами, над терористами! А для цієї перемоги вкрай важливо припинити обміни полоненими між росією та Україною. росія має звільняти заручників та військовополонених без попередніх умов і без жодних обмінів.
показати весь коментар
22.01.2021 14:02 Відповісти
Что там можно сорвать,эти "минские"-дня не работали.На что ПАПа расчитывал-подписывая их?
показати весь коментар
22.01.2021 10:38 Відповісти
Тролль, не суетись. Не твоего пригожинского ума это дело. Иди хлебни кваску, про "вяличие" че- нить накатай. И уже план выполнишь.
показати весь коментар
22.01.2021 10:48 Відповісти
Мало того,что они заведомо-пораженические,так еще и не работают.
показати весь коментар
22.01.2021 10:39 Відповісти
чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными..

Какой такой "общий обмен пленными"? Клоун за год хоть кого-то освободил? Нет никакого обмена ни общего никакого другого. Опять клоун сбрехал...
показати весь коментар
22.01.2021 10:39 Відповісти
Вскрилась консерва медведчука
показати весь коментар
22.01.2021 10:42 Відповісти
Читаю та дивуюсь:
"До процесу передачі утримуваних осіб потрібно підходити виважено ..."
"передачу частини утримуваних громадян України Медведчуку, як приватній особі, порушенням міжнародних домовленостей на вищому рівні ..."


ТЛЯ! ТА ЯКЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ХТО ЗАБЕРЕ З ПОЛОНУ ЗАРУЧНИКІВ? ОТ ЦЬОГО Я НЕ ВТОРОПАЮ.
Це, щось на кшталт заборони спасіння людей при пожежі, нехай тільки пожежники спасають.
Чи спасіння людей, що тонуть, тільки МЧС.
А тут тільки Зеля з Єрмаком мають права вивільняти з полону?
показати весь коментар
22.01.2021 10:44 Відповісти
И тебе тролль это надо? "Освобождение" непонятных пока никому людей через твоего шефа Ведмедчука, минуя официальные каналы, означает только одно:- Ведмедчук привезет вообще непонятно кого, настоящие заложники останутся у Кремля и Путэн скажет- " Я вам все наотдавал-тащите мне очередного Цемаха за этих ". Мелкие аферисты твои работодатели. Дешево и несердито.
показати весь коментар
22.01.2021 10:54 Відповісти
Взагалі, у Вас усі дома Таку єресь несете. Яке має значення кого привезе Медведчук. То є наші громадяни, яких, доречі, теж СБУ друга Зелі буде перевіряти. І їх не НА ОБМІН ВІДДАЮТЬ, А ДАРОМ, НІЯКИХ ЦЕМАХІВ ВІДДАВАТИ ВЗАМІН НЕ ТРЕБА!
Це приблизно теж саме, як громадянину України не давали би повернутися в Україну, чи як тому, хто збіг с полону сам не давали повернутися, тому що у нього паспорта не має
показати весь коментар
22.01.2021 11:08 Відповісти
Откуда ты можешь знать кого отдают? Окуда ты знаешь, что во время переговоров в будущем факт передачи Украине непонятных людей с непонятным статусом не будет входить в "Квоту по обмену"? Ты, шо любимая жена Путина и интимная подружка Ведмедчука, шо они тебе одному это уже рассказали?
показати весь коментар
22.01.2021 15:08 Відповісти
гидота ... додати нічого ...
показати весь коментар
22.01.2021 10:45 Відповісти
Цензор! А можно спросить, почему отключены комментарии под предыдущей статьей "Воин 36-й ОБрМП Александр Отрепьев погиб в зоне ООС 21 января от пули снайпера наемников РФ."
Столько сказать хочется!!!
показати весь коментар
22.01.2021 10:52 Відповісти
нужно подходить взвешенно.-Очередное откровение барыги народу./ будет, - Разумков / не будет, - Разумков / придется изменить, - Разумков/ Разумков: вряд ли/ Разумков: много чего может произойти / можно, - Разумков./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
22.01.2021 10:52 Відповісти
було б дивно коли б цей слимак відповів би по іншому - хитро, слизько, і без наслідків.
посада зобовязує.
показати весь коментар
22.01.2021 11:05 Відповісти
Конечно....Нам надо взвешивать! А "той стороне" взвешивать не надо? Стало быть ,они серут вам на голову,а вы взвешиваете.
показати весь коментар
22.01.2021 11:10 Відповісти
Висельников тоже взвешивали.
показати весь коментар
22.01.2021 11:16 Відповісти
Пленные - валюта, которую использует Кремль.
показати весь коментар
22.01.2021 11:59 Відповісти
 
 