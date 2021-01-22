"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський. ВIДЕО

Донецьку шахрайку Маю Пирогову, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначено "представницею громадськості ДНР" у Тристоронню контактну групу з питань Донбасу.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Казанського, Пирогова до війни проходила у низці кримінальних справ за квартирні афери й підробку документів, перебувала під вартою, отримала в результаті умовний термін.

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"У 2005 році була заарештована за звинуваченням у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Статті 209 ч. 3 та 205 ч. 2 КК України. Кримінальна справа 05167-1-1-2005/001572 від 23.12.2005.

10.04.2007 засуджена Київським райсудом Донецька за статтями 358 ч. 2, 28 ч. 2, 358 ч. 3, 70 ч. 1, КК України 2001 р. до обмеження волі на строк 2 роки. На підставі ст. 75, 76 КК України 2001 р. звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки", - уточнює Казанський, додаючи, що статті Пирогової - це фіктивне підприємництво, легалізація злочинних доходів, підробка та збут фіктивних печаток, документів і бланків.

Крім кримінального минулого, пише Казанський, Пирогова також відома своєю пристрастю до алкоголю.

"Як гадаєте, такого "переговорника" приводять на ТКГ, щоб реально отримати якийсь конструктив? Чи просто для того, щоб довести ситуацію до повного фарсу?" - підсумовує журналіст.