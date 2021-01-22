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"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський. ВIДЕО

Донецьку шахрайку Маю Пирогову, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначено "представницею громадськості ДНР" у Тристоронню контактну групу з питань Донбасу.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Казанського, Пирогова до війни проходила у низці кримінальних справ за квартирні афери й підробку документів, перебувала під вартою, отримала в результаті умовний термін.

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"У 2005 році була заарештована за звинуваченням у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Статті 209 ч. 3 та 205 ч. 2 КК України. Кримінальна справа 05167-1-1-2005/001572 від 23.12.2005.

10.04.2007 засуджена Київським райсудом Донецька за статтями 358 ч. 2, 28 ч. 2, 358 ч. 3, 70 ч. 1, КК України 2001 р. до обмеження волі на строк 2 роки. На підставі ст. 75, 76 КК України 2001 р. звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки", - уточнює Казанський, додаючи, що статті Пирогової - це фіктивне підприємництво, легалізація злочинних доходів, підробка та збут фіктивних печаток, документів і бланків.

Крім кримінального минулого, пише Казанський, Пирогова також відома своєю пристрастю до алкоголю.

"Як гадаєте, такого "переговорника" приводять на ТКГ, щоб реально отримати якийсь конструктив? Чи просто для того, щоб довести ситуацію до повного фарсу?" - підсумовує журналіст.

Представницею громадськості ДНР у ТКГ стала аферистка й пяничка Пирогова, - Казанський 01

Автор: 

Донбас (22356) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+64
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 7743
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22.01.2021 12:39
+45
Рузьге мир во всей красе.
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22.01.2021 12:38
+39
Так там других нет. И так лучшие из лучших.
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22.01.2021 12:40
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Рузьге мир во всей красе.
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22.01.2021 12:38 Відповісти
"Не смотря на милое личико ???...)))))))))))))))))))))"
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22.01.2021 12:42 Відповісти
Да что вы понимаете, это лучшие из лучших, ылита Лугандонии.)
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22.01.2021 12:59 Відповісти
И это факт!
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22.01.2021 15:08 Відповісти
Це відповідний представник на 100%.
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22.01.2021 12:39 Відповісти
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 8220
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22.01.2021 12:48 Відповісти
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 7743
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22.01.2021 12:39 Відповісти
100 лайків
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22.01.2021 14:03 Відповісти
Весь в пределах досягаемости.
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22.01.2021 14:16 Відповісти
А чем она хуже афериста и наркомана зеленского?
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22.01.2021 12:39 Відповісти
Тем,что ее никто президентом не выбрал.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
Наоборот. В этом ее достоинство. Она не президент, в отличие от зеленского.
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22.01.2021 12:47 Відповісти
Ну так женись на ней.
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22.01.2021 12:49 Відповісти
оно мне надо? Я не про женись или не женись. Я про то, что эту аферистку не подпустили и не подпустят к гос. управлению. А вот аферист и наркоман зеленский такое управление получил. Ну и если следовать твоей логике, то ты либо любишь наркотики, либо зеленского, либо аферистов. Или все вместе. Любопытно...
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22.01.2021 12:52 Відповісти
Любопытная логика-это сравнивать какую-то бомжиху и зарыгань с человеком,который чего-то в этой жизни добился. Даже несмотря на то,что этот человек нечистоплотен.
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22.01.2021 12:58 Відповісти
нечистоплотен настолько, что уже нет никакой разницы между ней и ним.
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22.01.2021 13:00 Відповісти
А между ней и путлером какая разница? А между ней и тобой? В любом случае по поводу клована это к 73%.
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22.01.2021 13:10 Відповісти
а у кота блохи. Вот и логика у тебя блошиная.
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22.01.2021 13:17 Відповісти
Ну а тебе лишь бы гавкать. Псина кацапская судя по всему.
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22.01.2021 13:19 Відповісти
не суди по всему. Всегда есть риск ошибиться.
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22.01.2021 13:22 Відповісти
А что, собственно, Казанского удивило?
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22.01.2021 12:39 Відповісти
Так там других нет. И так лучшие из лучших.
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22.01.2021 12:40 Відповісти
Дипломаты ДНР на трехсторонной встрече украли 2 смартфона
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22.01.2021 12:41 Відповісти
ні ! вкрали 3 !
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22.01.2021 14:06 Відповісти
не крутіть носом, інших немає....
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22.01.2021 12:42 Відповісти
тю...так тут все ллогично : какая общественность - такой и представитель...не? ))))
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22.01.2021 12:42 Відповісти
какая рицпублека такие и представители.
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22.01.2021 12:42 Відповісти
в нас клоуни і дегенерати масово представлені у владі- тож бгатья по уму
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22.01.2021 12:43 Відповісти
Яркий преставитель дружеского прастова нариду дамбаса,в поте лица борящегося с клятым порошенкой.
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22.01.2021 12:45 Відповісти
Єто наши люді чи нє очєнь?
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22.01.2021 12:46 Відповісти
КупиТЕ ей платье и нах., в ДНР.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
Идиоты...а что хотели в ответ на арестовича-девочку конфетку -неадеквата.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 8852"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 7062
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22.01.2021 12:47 Відповісти
А там все такие...
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22.01.2021 12:47 Відповісти
Не,ну а что? Достойный собеседник аферистовичу.
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22.01.2021 12:49 Відповісти
А перстеньков да колечек у тёти- комплект, однако. Красавица, блин. Редко я до такой степени бухих тёть видел. Може пару-тройку раз всего. Так это в мои-то 59 лет!
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22.01.2021 12:49 Відповісти
Відчуваю жаль в ваших словах, що мало таких тьоть в житті зустрічали.
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22.01.2021 13:08 Відповісти
Не-е-е-е-е! Вот шо с ней делать, с такой??? У них же тестостерон не вырабатывается. Там тормоза наглухо пропадают. Может и ножичком пырнуть, чисто случайно.
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22.01.2021 13:14 Відповісти
самая подходящая представительница
попробуй договорись
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22.01.2021 12:50 Відповісти
стакан горілки і вона твоя навєкі.
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22.01.2021 13:09 Відповісти
склянки буде замало...
та і взагалі, я стільки не вип'ю
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22.01.2021 13:31 Відповісти
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 6522 А коли об"єднаємось,то й ми так заживемо.
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22.01.2021 12:50 Відповісти
Ну так яркий представитель общественности, а где других взять?
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22.01.2021 12:51 Відповісти
Занадто яркій, затьмарив всю делегацію ДиРи, брільянт.
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22.01.2021 13:00 Відповісти
Удивляться не приходиться.Ганька г(х)ерман на zikе зажигала:"Прежде всего, позвольте мне просить вас всех встать и почтить минутой молчания людей, погибших сегодня в Харькове (жертвы пожара в доме престарелых. - Ред.) и всех погибших на Майдане. И тех, кто протестовал, и тех 19 правоохранителей, которые были убиты на Майдане. И тех людей, которые погибли на Донбассе с одной и с другой стороны. Все они - наши люди", - высказалась Герман.

На это кто-то из гостей в студии ей возразил: "Кроме россиян, которые пришли сюда". Однако скандальная Надежда Савченко, которая также была приглашена на программу, парировала: "Даже россиян можно помянуть".После этого Герман продолжила свой оскорбительный спич об Украине, обвинив участников Революции Достоинства в якобы организации "вооруженного госпереворота".
"Мы сегодня, почтив молчанием память всех людей, всех наших сограждан, должны думать о будущем. О том, как объединиться против тех внутренних "террористов", которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие там, сделали "государственный переворот", пытались и пытаются дальше уничтожить Украину", - завершила свою пропагандистскую речь с российскими нарративами Герман
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22.01.2021 12:53 Відповісти
Ганька - агент КГБ-ФСБ. Нам потрібен закон, аналогічний закону в Ізраїлі про покарання за заперечення Голокосту.
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22.01.2021 13:05 Відповісти
Да-да помянем и рф-овские
мины и и снаряды, буки , грады с Гуково,помянем рэбы новейшие ,и буратино не успевшего станцевать на укропах ,добровольцев со всей необьятной .....суки....
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22.01.2021 16:04 Відповісти
Всё логично. Неужели кто-то всерьёз ожидал, что на эту должность согласится академик?
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Януковощ був академіком каліфорнійських наук, доктор економіки. Ну і чьо?
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22.01.2021 12:58 Відповісти
Какое общество, такой и представитель)
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22.01.2021 12:57 Відповісти
Це вона таке витворяє на засіданнях ТКГ? рабочая баба, корабєльная сосна
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22.01.2021 12:57 Відповісти
типова кацапка, дівчача кончина, таких ******* в ДиРі ще немало
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22.01.2021 12:58 Відповісти
"Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?"
Уважаемый Денис, ты этот вопрос кому задаешь? Нам, украинцам, уже давно все понятно: и с "минском", и с ТКГ, и с ОРДЛО. Задай этот вопрос нашим "европейским друзьям", которые бегаю с этим "минском" как дурень с писанной торбой.
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22.01.2021 13:02 Відповісти
"Кадровый голод"(тм)😁
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22.01.2021 13:02 Відповісти
Цеж кацапи,нема в них інших, окрім таких.
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22.01.2021 13:08 Відповісти
какая общественность, такие и представители
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22.01.2021 13:18 Відповісти
""Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова." - какие есть , такие и представляют. Других негде взять.
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22.01.2021 13:19 Відповісти
в дыре ситуация с кадрами как у ЗЕбени: нормальный не хочет, берут из того, что есть.
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22.01.2021 13:30 Відповісти
*****! - 2.
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22.01.2021 13:31 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/pirogova-majya-yurevna/ «МИРОТВОРЕЦЬ»

"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 8720
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22.01.2021 13:37 Відповісти
https://likorg.ru/post/v-parlament-dnr-popala-iniciator-seks-olimpiady-v-donecke-mamina-dochka-mashenka-pirogova В парламент ДНР попала инициатор проведения "секс-олимпиады" в Донецке, "мамина дочка", Машенька Пирогова.

"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 9093
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22.01.2021 14:23 Відповісти
Какая общественность - такая и представитель😁
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22.01.2021 13:39 Відповісти
Видео, кстати, снято прям на заседании ТГК. Платье ей так никто и не купил, но Арестович отдал своё."Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 9444
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22.01.2021 13:47 Відповісти
Цікаво як президент України буде сидіти поруч з бомжами від СЗР РФ, які приперлись з ДНР
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22.01.2021 13:59 Відповісти
конкурентка Люсі
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22.01.2021 14:15 Відповісти
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 5519
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22.01.2021 14:43 Відповісти
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 4268
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22.01.2021 14:45 Відповісти
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 6359
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22.01.2021 14:47 Відповісти
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 7486
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22.01.2021 14:53 Відповісти
Какая "республика", такие и представители.
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22.01.2021 15:04 Відповісти
Ну боевики не подходят , интеллигенция вся выехала , кацапы , ну те которые граждане Мордора то же были посланы нашими , вот и остаются такие личности как это чепушило.
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22.01.2021 15:05 Відповісти
Ачётакова,***...? Гордость даунбасии патамушта!
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22.01.2021 15:20 Відповісти
какая прелесть.. )
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22.01.2021 15:26 Відповісти
там просто адекватних вже не залишилось, напевно, то і доводится вибирати з найгіршого найкраще ))
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22.01.2021 15:27 Відповісти
Ту, ТАК - "цвет даунбасской нации".... )))
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22.01.2021 19:17 Відповісти
 
 