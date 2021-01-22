Дві студентки університету МВС в Харкові розповіли в соцмережі про "плюси зустрічатися" з російським поліцейським: "Завжди гарний, завжди відмаже". ВIДЕО

Дві студентки Харківського національного університету внутрішніх справ опублікували в соцмережі спільне відео з російським поліцейським і розповіли про "плюси" знайомства з ним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише харківський активіст Pozdniakov Vadym.

"А у нас новий скандал, пов'язаний з Тіктоком. Тепер харківські тупі розкішниці з університету МВС записали спільне відео спільно з російським поліцаєм", - пише він і публікує відеозапис.

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