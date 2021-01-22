Дві студентки університету МВС в Харкові розповіли в соцмережі про "плюси зустрічатися" з російським поліцейським: "Завжди гарний, завжди відмаже". ВIДЕО
Дві студентки Харківського національного університету внутрішніх справ опублікували в соцмережі спільне відео з російським поліцейським і розповіли про "плюси" знайомства з ним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише харківський активіст Pozdniakov Vadym.
"А у нас новий скандал, пов'язаний з Тіктоком. Тепер харківські тупі розкішниці з університету МВС записали спільне відео спільно з російським поліцаєм", - пише він і публікує відеозапис.
Топ коментарі
+106 Igor Lyashenko #336463
показати весь коментар22.01.2021 13:17
+103 Палиця Василь
показати весь коментар22.01.2021 13:05
+74 Хм #474109
показати весь коментар22.01.2021 13:09
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или с бутылкой?
Треба поцікавитися, хто із знайомих лічінок сидить у цій помийці, щоб знати, як з цим малолїтнім непотребом спілкуватись у майбутньому.
Одного не розумію: про що з ними можна спілкуватись?
а чего не называют их именафамилии, это же не только быдло а и коллаборанты
А чому ця вата лізе з їхніх ртів, треба спитати в 'педагогів' та батьків, які свідомо влили в їх мізки настойку бояришніка.
ректально цеглоутворюємдивуємось, звідкіля у нас замість правоохоронців відморозки, садисти та інші покидьки.