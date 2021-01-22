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У 2021 році Рада розгляне закони про референдум, скорочення кількості депутатів і реінтеграцію окупованих територій, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про законодавчий план роботи Верховної Ради на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"Це низка змін до Конституції України ... і вони насамперед будуть пов'язані з питаннями децентралізації. Це процес, який було розпочато і він триває зараз. Крім цього, ми плануємо довести до кінця ті зміни до Конституції, які були представлені в попередніх скликаннях. І одне з них - це питання зменшення складу Верховної Ради до 300 осіб", - сказав Стефанчук.

Він додав, що Рада також планує розглянути закони про народовладдя.

"Найближчим часом у Верховній Раді буде проголосовано у другому читанні закон про всеукраїнський референдум і після цього буде подано закон про місцевий референдум", - розповів Стефанчук.

Крім того, за його словами, парламент розгляне питання реінтеграції окупованих територій.

"Тут і питання, пов'язані із захистом прав мирних громадян, які постраждали від військової агресії, питання перехідного правосуддя, корінних народів (це особливо важливо для повернення АР Крим", - сказав Стефанчук.

За його словами, Рада в 2021 році також планує розглянути низку законопроєктів про євроінтеграцію і діджиталізації, а також про реформу судоустрою та правоохоронних органів.

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Автор: 

ВР (14972) закон (2830) реформи (3207) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+7
Снова о "референдуме" заблеяли и ждут - как же отреагируют на это украинцы
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22.01.2021 13:41
+6
Та ви ж, падлюки зелені, результати будь-якого референдуму спотворите! Хоча...можете до нього й не дожити...)))
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22.01.2021 13:55
+5
сокращать путем отстрела
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22.01.2021 13:41
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Снова о "референдуме" заблеяли и ждут - как же отреагируют на это украинцы
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22.01.2021 13:41 Відповісти
сокращать путем отстрела
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22.01.2021 13:41 Відповісти
этот зеленый кабан вообще потерял ориентацию ! где вопросы о тарифах,коррупции ,беспределе в администрации идиота,ГДЕ ПОСАДКИ ЗЕЛЕНЫХ ВОРОВ ??????
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22.01.2021 14:12 Відповісти
посадки зеленых воров- там же где и предыдущих, неужели не понял? ворам разрешают прийти к власти, воровать , взамен на лояльность к указаниям ес и сша
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22.01.2021 14:16 Відповісти
Украине нужен не закон об окупендуме, а изменение в конституции на позволение размещения баз НАТО, потому что сейчас конституция этого не позволяет
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22.01.2021 19:06 Відповісти
Та ви ж, падлюки зелені, результати будь-якого референдуму спотворите! Хоча...можете до нього й не дожити...)))
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22.01.2021 13:55 Відповісти
"В 2021 году Рада рассмотрит законы о референдуме, сокращении количества депутатов и реинтеграции оккупированных территорий, - Стефанчук." - В настоящее время в бундестаге 709 депутатов.

Реинтеграция оккупированных территорий - Реинтеграция, это объединение того, что прежде распалось. Как можно объединить оккупированные территории с Украиной?
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22.01.2021 13:56 Відповісти
Сейм Республіки Польща460 депутатів.
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22.01.2021 14:02 Відповісти
І що ці питання повинні вирішити? Як це повинно покращити життя?
Референдум.
Протягування рішень потрібних олігархам і фуйлу. Зняття відповідальності з вазеленського, його міністрів і монобільшості. Перекладання провини на нарід.
Зменшити кількість депутатів.
Здешивити олігархам купівлю і контроль над депутанами.
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22.01.2021 14:00 Відповісти
гамадріл, а закон про реінтеграцію мізків "шлюхам урода" коли розглянете?
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22.01.2021 14:22 Відповісти
Если сократить количество депутатов, то это будет уже не стадо, а упряжка цугом... -- управлять легче.
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22.01.2021 14:22 Відповісти
Стефанчук... ...хм -- лицо Власти.

-- аж парик вбок съезжает с маклобана...*)
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22.01.2021 14:25 Відповісти
сокращение депутатов и референдум на хлеб не намажешь
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22.01.2021 14:40 Відповісти
Потвора
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22.01.2021 14:59 Відповісти
хряк
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22.01.2021 15:08 Відповісти
 
 