У 2021 році Рада розгляне закони про референдум, скорочення кількості депутатів і реінтеграцію окупованих територій, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про законодавчий план роботи Верховної Ради на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"Це низка змін до Конституції України ... і вони насамперед будуть пов'язані з питаннями децентралізації. Це процес, який було розпочато і він триває зараз. Крім цього, ми плануємо довести до кінця ті зміни до Конституції, які були представлені в попередніх скликаннях. І одне з них - це питання зменшення складу Верховної Ради до 300 осіб", - сказав Стефанчук.

Він додав, що Рада також планує розглянути закони про народовладдя.

"Найближчим часом у Верховній Раді буде проголосовано у другому читанні закон про всеукраїнський референдум і після цього буде подано закон про місцевий референдум", - розповів Стефанчук.

Крім того, за його словами, парламент розгляне питання реінтеграції окупованих територій.

"Тут і питання, пов'язані із захистом прав мирних громадян, які постраждали від військової агресії, питання перехідного правосуддя, корінних народів (це особливо важливо для повернення АР Крим", - сказав Стефанчук.

За його словами, Рада в 2021 році також планує розглянути низку законопроєктів про євроінтеграцію і діджиталізації, а також про реформу судоустрою та правоохоронних органів.

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