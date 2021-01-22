Посольство США в День Соборності нагадало РФ про Донбас і Крим: Росія має поважати територіальну цілісність України. ВIДЕО

У День Соборності України США закликають РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом та її територіальними водами, заявив в.о. заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

"Українці продовжують демонструвати єдність: своїми невтомними зусиллями зі створення вільної і демократичної України, своєю хороброю реакцією на російську агресію, своїм твердим переконанням у необхідності здійснювати реформи, для того, щоб Україна була багатою", - сказав Пеннінгтон у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці посольства США в Україні у Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми приєднуємося до народу України, закликаючи Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом і її територіальними водами. Ми з вами, народе України, в День Соборності України і щодня", - додав він.

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