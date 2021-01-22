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Посольство США в День Соборності нагадало РФ про Донбас і Крим: Росія має поважати територіальну цілісність України. ВIДЕО

У День Соборності України США закликають РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом та її територіальними водами, заявив в.о. заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

"Українці продовжують демонструвати єдність: своїми невтомними зусиллями зі створення вільної і демократичної України, своєю хороброю реакцією на російську агресію, своїм твердим переконанням у необхідності здійснювати реформи, для того, щоб Україна була багатою", - сказав Пеннінгтон у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці посольства США в Україні у Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми приєднуємося до народу України, закликаючи Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донбасом і її територіальними водами. Ми з вами, народе України, в День Соборності України і щодня", - додав він.

Також читайте: ЄС про День Соборності: Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього

Автор: 

День Соборності України (84) США (22799)


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Топ коментарі
+3
У мережі закликають підтримати блогера Тайлера Андерсона, який подав на своєму каналі історію "обарбошування" Г+Г та був забанений, і підписуватись на його https://www.youtube.com/channel/UCr-Tx959Gj_h-Xaln_7boeg/featured?fbclid=IwAR3b0FxCo-2SpNtA4ZBiuySgfe8oHJdm0ov7IH7MA3Ebgo_zjc7h_x2vc3Y запасний канал Geek Journal 2.0

За 5 років роботи, за які щотижнево випускали відео, https://www.youtube.com/channel/UC0vnG5218gR_SRvWjl6D4fA канал добився 100 тис. підписників. Це перший україномовний канал про кіно, який отримав багатотисячну аудиторію.
"Іронія полягає, в тому, що навіть через понад 100 років, після акту злуки, українці самі повинні боротись за те щоб бути українцями. Фізичний простір, себто землю ми таки вибороли. А от простір медіа гнеться під ногами російського контенту. Але ми не здаємось. І вам не радимо. Україна всю свою історію тримається на єднанні. Тож єднаємось і сьогодні. З днем Соборності, друзі!", - повідомляє https://www.facebook.com/geek.journal.ua/ сторінка блогера у Facebook
У мережі створили тег на підтримку блогера #saveGeekJournal.
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22.01.2021 14:32
+2
по мережі активно розлітається сюжет про Г+Г, за який Т. Андерсону і прилетіло від "вдячних глядачів" - там дуже яскраво показано, як телеканал з лідерів національного телебачення вироджується в "телеящик для барбосів" (цю славну сторінку "барбосизації" плюсів у ролик не включили, а шкода - вона показова)

а занепад і перетворення колишніх "плюсів" у теперішнє ге плюс ге почалися отут https://detector.media/withoutsection/article/40554/2008-09-12-novyny-dlya-barbosa/
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22.01.2021 14:36
+2
Посольство США в День Соборності нагадало РФ про Донбас і Крим: Росія має поважати територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 8423
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22.01.2021 14:54
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У мережі закликають підтримати блогера Тайлера Андерсона, який подав на своєму каналі історію "обарбошування" Г+Г та був забанений, і підписуватись на його https://www.youtube.com/channel/UCr-Tx959Gj_h-Xaln_7boeg/featured?fbclid=IwAR3b0FxCo-2SpNtA4ZBiuySgfe8oHJdm0ov7IH7MA3Ebgo_zjc7h_x2vc3Y запасний канал Geek Journal 2.0

За 5 років роботи, за які щотижнево випускали відео, https://www.youtube.com/channel/UC0vnG5218gR_SRvWjl6D4fA канал добився 100 тис. підписників. Це перший україномовний канал про кіно, який отримав багатотисячну аудиторію.
"Іронія полягає, в тому, що навіть через понад 100 років, після акту злуки, українці самі повинні боротись за те щоб бути українцями. Фізичний простір, себто землю ми таки вибороли. А от простір медіа гнеться під ногами російського контенту. Але ми не здаємось. І вам не радимо. Україна всю свою історію тримається на єднанні. Тож єднаємось і сьогодні. З днем Соборності, друзі!", - повідомляє https://www.facebook.com/geek.journal.ua/ сторінка блогера у Facebook
У мережі створили тег на підтримку блогера #saveGeekJournal.
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22.01.2021 14:32 Відповісти
https://dumskaya.net/news/amerikanskiy-strategicheskiy-razvedchik-proinspe-135310/ 21 января американский беспилотный стратегический разведчик Global Hawk RQ-4 провел инспекцию горячих точек Черноморского региона.
Взлетев с американской авиабазы Сигонелла, что на острове Сицилия, беспилотник вошел в акваторию Черного моря, пролетел вдоль побережья оккупированного Крыма, затем над Кавказом, отметился над Грузией, осмотрев Нагорный Карабах.

На обратном пути «Глобал Хоук» вошел в воздушное пространство Украины в районе Очакова, пролетел над авиабазой «Кульбакино», а затем провел разведку позиций российских оккупационных войск по всей территории соприкосновения - от Мариуполя до Луганска.

Посольство США в День Соборности напомнило РФ о Донбассе и Крыме: Россия должна уважать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 8774
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22.01.2021 14:34 Відповісти
Посольство США в День Соборності нагадало РФ про Донбас і Крим: Росія має поважати територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 8061
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22.01.2021 14:57 Відповісти
На висоті 16165 м.
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22.01.2021 15:00 Відповісти
по мережі активно розлітається сюжет про Г+Г, за який Т. Андерсону і прилетіло від "вдячних глядачів" - там дуже яскраво показано, як телеканал з лідерів національного телебачення вироджується в "телеящик для барбосів" (цю славну сторінку "барбосизації" плюсів у ролик не включили, а шкода - вона показова)

а занепад і перетворення колишніх "плюсів" у теперішнє ге плюс ге почалися отут https://detector.media/withoutsection/article/40554/2008-09-12-novyny-dlya-barbosa/
показати весь коментар
22.01.2021 14:36 Відповісти
Ви кажете "повинна"; мокшанці стверджують - "не повинні"... Так зробіть щось, щоб лаптєногі почали поважати та виконувати Світові Правила та Закони!
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22.01.2021 14:44 Відповісти
Посольство США в День Соборності нагадало РФ про Донбас і Крим: Росія має поважати територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 8423
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22.01.2021 14:54 Відповісти
І знову всі "забули", що за рік до проголошення об'єднання України було проголошено незалежність України. І що у цьому році 100 років від початку останньої окупації України великоросами, яких потім Джугашвіллі назвав русскімі. Вони ж російськомовні.
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22.01.2021 15:01 Відповісти
Украинскому руководству следовало, не спускать все деньги с фонда ковида на дороги, а перестать долбить, протрезвится и напомнить американцам о Будапештском меморандуме.
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22.01.2021 15:17 Відповісти
они маму свою не уважают, а вы о чьей-то териториальной целостности.....
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22.01.2021 15:20 Відповісти
 
 