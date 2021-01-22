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Венедіктова взяла у Злочевського хабар за закриття справи проти нього, - агент НАБУ Шевченко. ВIДЕО

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко вважає, що генпрокурор Ірина Венедіктова взяла хабар за блокування справи про хабар в $6 млн, фігурантом якої є ексміністр часів Януковича Микола Злочевський.

Про це розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорю це прямим текстом, вона (Венедіктова. - Ред.) взяла хабар у Злочевського, щоб закрити цю справу", - говорить Шевченко.

Він додає, що документації цього факту немає, але всі дії Венедіктової свідчать про те, що "вона зацікавлена ​​і все робиться за її вказівкою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ "вело" двох "слуг народу", але Венедіктова "злила" інформацію, доказів для арешту недостатньо, - Євген Шевченко

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Автор: 

корупція (4683) Холодницький Назар (661) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+13
оце круто, та ж **** не знає зафіксували чи не зафіксували. почне вищати що це фейк, а тут на, під ніс відеодокази, усьо, йди вішайся. срань зеленошмарката, в цей день, 7 років тому загинули перші хлопці а від цієї нікчемної влади ні слова про героїв країни.
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22.01.2021 15:37
+12
Прям какой-то трэш, день откровений.
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22.01.2021 14:50
+12
Венедиктова має йти з посади, в тюрму.
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22.01.2021 16:42
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Прям какой-то трэш, день откровений.
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22.01.2021 14:50 Відповісти
Венедиктова має йти з посади, в тюрму.
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22.01.2021 16:42 Відповісти
у зеленой твари еще не наступил конец бидности --- вот и берет в любом количестве . во всех позах и в любой валюте --- а вы говорите в тюрьму -- кто ж ее посадит
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23.01.2021 07:31 Відповісти
Хотів прибарахліцца, ось і продавав.
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22.01.2021 14:52 Відповісти
И что? Слаживается впечатление, что в нынешней власти уже нет кому расследовать и исполнять закон!
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22.01.2021 14:54 Відповісти
а может и складывается...
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22.01.2021 16:48 Відповісти
Улыбнуло: "Мы (т.е. НАБУ) все эти процессы видели". Прикольная работа у НАБУ - видеть.
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22.01.2021 14:55 Відповісти
А что должно было делать НАБУ?
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22.01.2021 22:07 Відповісти
Ну, например, фиксировать и документировать. И далее по закону - в суд. Не? Заказа не было?
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23.01.2021 07:37 Відповісти
А зачем в суд? почему не сразу в тюрьму?
Ты или совсем не понимаешь как работают правоохранительные органы или придуриваешься.
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23.01.2021 11:05 Відповісти
Извини, протупил. Ошибся. Не надо в суд и в тюрьму. Надо "видеть".
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23.01.2021 11:08 Відповісти
Понятно, ты придуриваешься.
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23.01.2021 11:10 Відповісти
Придуриваешься как раз ты. Ты прекрасно понял мой месседж. К чему эти ****** к последовательности процессуальных действий, я не понял.
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23.01.2021 11:18 Відповісти
А я понял, что кто-то выдал заказ своим ботам - кричать что "в отсутствии борьбы с коррупцией виновато только НАБУ".
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23.01.2021 11:26 Відповісти
... виновато только НАБУ ... - это твои слова, а не мои. Если ты так считаешь, то это тяжелый случай.
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23.01.2021 11:30 Відповісти
Ну что ты заерзал как бубочка.
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23.01.2021 11:37 Відповісти
- Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. (с)
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22.01.2021 14:56 Відповісти
"Мы все эти процессы видели"_____________че ж знали и молчали? пошли бы к петру алексеевичу, доложили. уж он бы точно разобрался с коррупционерами)))))))))))))))))))))
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22.01.2021 15:00 Відповісти
а чего не к бубочке?
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22.01.2021 22:08 Відповісти
бо сцикун не в чем не бьічит
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23.01.2021 07:43 Відповісти
треш : давати хабара, щоб закрили справу про дачу хабара на закриття справи..
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22.01.2021 15:32 Відповісти
вона профнепридатна від слова труп.
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22.01.2021 15:36 Відповісти
печально, конечно... что ни новый през - все круче и круче реХворматор
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22.01.2021 15:36 Відповісти
оце круто, та ж **** не знає зафіксували чи не зафіксували. почне вищати що це фейк, а тут на, під ніс відеодокази, усьо, йди вішайся. срань зеленошмарката, в цей день, 7 років тому загинули перші хлопці а від цієї нікчемної влади ні слова про героїв країни.
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22.01.2021 15:37 Відповісти
Интересно, подаст ли гром-баба на агента в суд за клевету?
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22.01.2021 15:43 Відповісти
мени особысто слова зэлэнойи шмаркли в голобородькину сраку
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22.01.2021 15:49 Відповісти
А що це за посада така- позаштатний агент НАБУ?
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22.01.2021 15:59 Відповісти
что тебе не нравится?
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22.01.2021 22:09 Відповісти
Я,власне,задав конкретне питання.І хочу почути конкретну відповідь. Уразумєл,рускагаварящій?
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22.01.2021 22:24 Відповісти
Да ты тролль просто. "Конкретные вопросы" он задает. Тебя в гугле забанили?
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22.01.2021 22:45 Відповісти
Ти просто дурень. А з дурнями мені спілкуватитсь абсолютно не цікаво.
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22.01.2021 22:56 Відповісти
Отлично видна твоя сущность тролля. В новости о возможной взятке генрокурору ты пытаешься перевести стрелки на НАБУ.
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22.01.2021 22:59 Відповісти
Тю блін, а навіщо вона туди йшла?
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22.01.2021 16:28 Відповісти
Покликання.
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22.01.2021 22:11 Відповісти
зелене непорозуміння покликало каломойша приказал
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23.01.2021 07:46 Відповісти
Если это так, то как может взяточница быть генеральным прокурором? Или это нормально для президента Зеленского?
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22.01.2021 17:07 Відповісти
Именно поэтому ее туда и посадили.
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22.01.2021 18:00 Відповісти
Навпаки. Як може генеральний пркурор земразі не брати хабарі?
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22.01.2021 22:12 Відповісти
У плісняви злочин за злочином. Нескінченний потік. Народ реагувати не встигає.
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22.01.2021 17:57 Відповісти
зебилам нравится им поприколу
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23.01.2021 07:47 Відповісти
Совершенно очевидно, что эта жертва неудачного аборта топит все дела по топ-коррупции не из альтруистических соображений.
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22.01.2021 17:59 Відповісти
Она взяла взятку не только у Злочевского, а и у Ахметова за закрытие дела Роттердам плюс
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22.01.2021 18:05 Відповісти
Мы им это позволяем своим бездействием, то есть мы такие же соучастники. Только она с деньгами а лохи как всегда в ущербе так было есть и будет то тех пор пока мы будем позволять это делать. Они сами никогда не остановятся, мало того дальше будет загон всех за хмары. ДУМАЙТЕ САМИ.
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22.01.2021 18:08 Відповісти
Или получила отмашку от Ермака, ожидая, что и ей что-то перепадет)
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22.01.2021 18:19 Відповісти
По этой мрази давно нары плачут!
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22.01.2021 20:49 Відповісти
Да это фейл! Требовать взятку у Злочевского это всё равно что требовать её у Байдена. Только не спрашивайте почему. А теперь дело надо закрывать, бабло возвращать и стаду истории рассказывать про рафикнувиновэн.
А этот "агент" просто в любой жопе затычка, точнее воронка для слива. Он как Штирлиц из анекдота:
Во время секретного совещания в бункер Гитлера с шашкой наголо ворвался Штирлиц и закричал:
- Порублю, гады.
Гады скинулись по рублю. Штирлиц собрал деньги и ушел.
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22.01.2021 21:02 Відповісти
Очень интересно, но нифига не... Короче гуляй, Вася.
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22.01.2021 22:14 Відповісти
Хто і коли має все це припинити? "Верхи не хочуть,а низи не можуть..." Хто вчився в школі,нагадайте,це ознака чого?
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22.01.2021 21:17 Відповісти
членин в вагине приедет?
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23.01.2021 07:49 Відповісти
Молодець,сідай.П,ять!😊
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23.01.2021 22:05 Відповісти
oooooooooooooooo, втім монобровій за щось брови на переніссі вищипувати треба ж)))))))
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22.01.2021 21:30 Відповісти
Венедіктова взяла у Злочевського
Ось який мав бути заголовок. А так це лише коментар.
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23.01.2021 00:01 Відповісти
а это кто вылез с бездоказательной туфтой?
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23.01.2021 00:20 Відповісти
фанат венедиктовой
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23.01.2021 11:38 Відповісти
ну а как же прокурорской курве поправить материальное положение, муженек уже сбрил бабла при увольнении=восстановлении, сучке отставать от своего у...бка никак нельзя.
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23.01.2021 01:31 Відповісти
разве не таких сюжетов ожидали увидеть 73% Зе телепузиков, которые привели к власти в Украине сценаристов 95 квартала? Смотрите сериал, он длинный....
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23.01.2021 09:26 Відповісти
а так красиво говорит
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08.06.2021 00:12 Відповісти
Вот почему в бедной стране - самые богатые чиновники! Чиновникам Европы такое и не снилось!
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08.06.2021 00:16 Відповісти
 
 