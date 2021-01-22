Венедіктова взяла у Злочевського хабар за закриття справи проти нього, - агент НАБУ Шевченко. ВIДЕО

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко вважає, що генпрокурор Ірина Венедіктова взяла хабар за блокування справи про хабар в $6 млн, фігурантом якої є ексміністр часів Януковича Микола Злочевський.

Про це розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорю це прямим текстом, вона (Венедіктова. - Ред.) взяла хабар у Злочевського, щоб закрити цю справу", - говорить Шевченко.

Він додає, що документації цього факту немає, але всі дії Венедіктової свідчать про те, що "вона зацікавлена ​​і все робиться за її вказівкою".

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.