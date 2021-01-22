Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? ВIДЕО

Як українцям перемогти Мордор у фінальній битві, аби вороги з Півночі нарешті відчепилися раз і назавжди? Сьогодні в оптимістично-стратегічному "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Звідки в нас беруться безрідні тіктокери штибу Таїсії Малаван, вона ж @di.rubens? Чому молоде покоління з пелюшок сумує за "справжнім" Радянським Союзом і обирає Росію?

Якщо ви не в курсі, то в ролику блогера Романа Київського юна @di.rubens обирає Росію замість України та інших країн світу. Після того, як це відео знайшов і зробив Таїсію Малаван знаменитою офіцер з Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, з позивним "Штірліц", сталося кілька речей. Спочатку Тася Малаван/@di.rubens повидаляла відео й спробувала підбрехати.

А потім довелося згадувати, що вона - українка й насправді сильно любить свою країну. Ще пізніше юне дарування взагалі почало погрожувати офіцеру через звернення до Арсена Авакова! А потім на арену виходить Андрій Портнов і хвалиться тим, що в суд переглядатиме нові підручники з історії, де вже немає дифірамбів Росії, СРСР і побрехеньок про "колиску братніх народів". Саме після навчання по таких підручниках і виростають тітокерки, курсанти і підлітки, що обирають Росію й прагнуть до СРСР, якого вони ніколи не бачили, але там "настоящий пломбир" чи ще щось подібне. Усе це - результати кропікткої роботи проросійських сил та медіаресурсів в Україні.

Єдине, що нас може врятувати від цього валу — це формування української ідентичності.

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Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою.