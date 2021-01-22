Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? ВIДЕО
Як українцям перемогти Мордор у фінальній битві, аби вороги з Півночі нарешті відчепилися раз і назавжди? Сьогодні в оптимістично-стратегічному "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Звідки в нас беруться безрідні тіктокери штибу Таїсії Малаван, вона ж @di.rubens? Чому молоде покоління з пелюшок сумує за "справжнім" Радянським Союзом і обирає Росію?
Якщо ви не в курсі, то в ролику блогера Романа Київського юна @di.rubens обирає Росію замість України та інших країн світу. Після того, як це відео знайшов і зробив Таїсію Малаван знаменитою офіцер з Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, з позивним "Штірліц", сталося кілька речей. Спочатку Тася Малаван/@di.rubens повидаляла відео й спробувала підбрехати.
А потім довелося згадувати, що вона - українка й насправді сильно любить свою країну. Ще пізніше юне дарування взагалі почало погрожувати офіцеру через звернення до Арсена Авакова! А потім на арену виходить Андрій Портнов і хвалиться тим, що в суд переглядатиме нові підручники з історії, де вже немає дифірамбів Росії, СРСР і побрехеньок про "колиску братніх народів". Саме після навчання по таких підручниках і виростають тітокерки, курсанти і підлітки, що обирають Росію й прагнуть до СРСР, якого вони ніколи не бачили, але там "настоящий пломбир" чи ще щось подібне. Усе це - результати кропікткої роботи проросійських сил та медіаресурсів в Україні.
Єдине, що нас може врятувати від цього валу — це формування української ідентичності.
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Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".
20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою.
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https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=%2ANKH-R #SaveGeekJournal
Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDqu4lq3pRBtMR553EqGO5abWW08jeW46MA6P31GGVk8-**********************************************************************************************************************-bX7sQVK-WxnrE43x1ttcGobpdOIg0yQ2m2_Hp-Dh8BfwWIq6UizSEfPeptGmjejbnqoWsntR8z5-egvRseU3cz5y1qenkU1tF76x9LhtyuNgqsuJv86eEvoP2M4G3mWQMS39_RG35g0VAh_FnM&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya*** https://twitter.com/mademoiselle_87 @mademoiselle_87 https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1352608651878477825 2 ч
А Г+Г бачу справжня медіашльондра. Спочатку україномовний канал Т. Андерсона, тепер Стрілок https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197
Шож, особисто для мене це взагалі не несподіванка. І я навіть не про той трешак, яким вони забивають голови нашим співгромадянам. Тож, невеличкий тред.
Восени читала гнівний пост власниці українського авторського кулінарного сайту https://picantecooking.com/ua/https://www.facebook.com/Picantecooking/ Вікторії Попін. Можливо, декому з вас уже знайомий цей сайт.
Як виявилося, Г+Г вкрали рецепт у пані Вікторії та видали за свій в "Сніданку з 1+1.
Реакції вона чекає досі.
Одна - Ю. Бориско. Інші гавкають за вказівкою вбивць українців.
Пам'ятайте це, натискаючи відповідну кнопку на пульті ТВ !!
Портнов сообщает, что выиграл суд у Минобразования о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.
"Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 годов", - написал он у себя в Телеграм.
Это процесс долгий, страна не доживет, если он будет идти такими темпами.
Помните историю, про сепара из Мариуполя, которого суд никак посадить не мог, но "третья сила" воздала ему должное с помощью револьвера?
Вот, это самое то.
В белых перчатках конюшни не вычистишь.
Я бы Стеця подвесил за одно место...
Поэтому нет образовательной долговременной стратегии не только детей, но и населения в целом, как то принято в состоявшихся государствах.
- Но она же красивая...
- Хорошо... но потом сжечь!
Нєгражданє мають більшу частину громадянських прав, але не можуть голосувати, обиратися, служити в армії, займати пости у владі... А так - спокійно собі живуть і навіть шенгеном користуються!
І далеко не всі російськомовні - вата, тому ні про яких 30-40% ізгоїв мова не йде!
Сколько готовы платить за него по подписке?
Например «Только на сайты на Украинском языке», «Все кроме русского», «Все кроме политики» и т.д. Что бы вы вписали?
породження російськомовного социуму.
Прочтитає Пукін допоси і зрадіє, Україна моя, бо там де русскій язик, там русскій мір, там паРашна ментальність!
Когда то, что говорит им власть и учебники не стыкуется со здравым смыслом - молодежь получает короткое замыкание в мозгу.
Хотели получить небольшое такое замыкание, а мозги не поняли указ партии и правительства.