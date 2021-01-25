"Своя війна": Костянтин Фартушний та Андрій Неверов про оборону і бої в районі опорного пункту "Фасад". ВIДЕО

Костянтин Фартушний та Андрій Неверов у другій частині розповіли про бої та облаштування оборони на опорному пункті "Фасад" у 2014-2015 роках (м. Щастя Луганської області), а також у зв'язку з якими обставинами вони були змушені піти з армії.

Сьогодні Костянтин Фартушний та Андрій Неверов - герої нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

00:00 - Анонс. Друга частина інтерв'ю з танкістами Андрієм Неверовим та Костянтином Фартушним

02:30 - Як Андрій Неверов брав на роботу Костянтина Фартушного

07:05 - Фартушний про життя навколо замінованого моста

10:40 - Як тримали оборону міста Щастя - затишшя перед боєм

14:50 - Фронтове відео: Андрій Неверов виїжджає стріляти з танка

19:00 - "Керований повітряний підрив" - як шукали нові способи ураження ворога

24:20 - Як звичайна камера зовнішнього спостереження заміняла безпілотник

28:55 - Володимир (Тайфун) Киян - блискучий воїн ЗСУ. Світла пам'ять

30:00 - Як відбувалася стрілянина по радару і чим вона вигідна

33:50 - Що застосовували сепаратисти проти ЗСУ

39:00 - "Андріана найняла танк" - нова тактика бойових дій і відео тренувань

43:00 - "Хотів викликати їх на танковий бій" - Костянтин Фартушний про фронтові будні та бої

44:10 - "Ми намагалися зробити так, щоб "Гради" стріляли по нас у танку"

45:45 - Чому бойовики стріляли багато, а в ціль влучали рідко

52:00 - "Прокинулися, вийшли в самих трусах, викотили міномет, стріляємо, Киян каже, йдіть спати, влучили"

54:10 - Фронтове відео: "Хлопці вистрілювали по 200 мін за день, на одному диханні"

58:15 - Фартушний: "У якийсь момент ми просто почали полювати на сепаратистів"

01:02:00 - Костянтин Фартушний - про те, як його поранили

01:04:30 - "Найбільше переживав за штани, які довелося порізати"

01:06:45 - Андрій Неверов - про найсильніші враження від війни

01:10:00 - "Нова мітла по-новому мете" - Неверов про нове начальство і як не вийшло з ним спрацюватися

01:12: 00 - "Усі змушувало до того, щоб "посунувся", тому що є друга людина" - Неверов про звільнення

01:14:10 - "Треба починати із солдата" - Андрій Неверов про реформи в армії

01:17:30 - Костянтин Фартушний про те, як мотивувати солдатів до служби

01:20:00 - Яка зброя зараз потрібна армії

01:27:10 - З чого варто було б почати модернізацію техніки - зв'язок і системи управління вогнем

01:29:10 - Про командування батальйоном

01:31:10 - Відео з ОП "Калитка", листопад 2014 року.

Костянтин Фартушний - старший лейтенант Збройних сил України. Пішов добровольцем на фронт у квітні 2014 року. Як командир розвідувальної роти 22-го батальйону територіальної оборони "Харків", брав участь у визволенні Сєверодонецька та інших населених пунктів сходу України. У серпні 2014 року, в складі підрозділу утримував кільце оточення навколо Луганська. За особисту мужність і героїзм нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Андрій Неверов - командир танкового батальйону 92 окремої механізованої бригади. Майор Збройних сил України. До війни закінчив Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ". З вересня 2014 по 2017 року виконував завдання в зоні АТО - підрозділ було розподілено по фронту від Станиці Луганській до Трьохізбенки. Пізніше захищав Україну в районі міста Мар'їнка. Наприкінці 2017 року був змушений звільнитися через абсолютну безперспективність і упереджене ставлення окремих вищих командирів.