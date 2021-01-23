Поліція затримала на мітингу в Росії дитину - десятки дорослих кричать, але бояться її захистити. ВIДЕО
Поліція жорстко затримала хлопчика на Пушкінській площі в Москві, де скоро має початися мітинг на підтримку Олексія Навального.
Відео опублікував телеграм-канал "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.
Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Правовед, специалист в области криминальной психологии Юрий Антонян всему этому https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologiya-sadizma дал подробное описание : "В обыденных своих проявлениях садизм создает лишь иллюзию всемогущества, но, когда садист захватывает высшую государственную власть, это уже не иллюзия, а зловещая (и преступная) реальность, при которой возможность творить зло поистине безгранична. Фромм несомненно прав в том, что все садисты - это духовные уроды. Такими были Калигула, Сталин и другие фигуры из бесконечного ряда садистских личностей, обладающих властью, такими же являются домашние и чиновные тираны, получающие наслаждение от унижений и преследования своих подчиненных". - https://www.svoboda.org/a/31061055.html
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
Россия сейчас напоминает змею с перебитым позвоночником. Она еще жива и извивается в конвульсиях от санкций, но нанести смертельный укус еще в состоянии.
Вооруженной охраны нет. Значит рабы на расее.
Vova вроде большой,чтоб писать,но маленький и глупый в традициях.
Учись,малыш! Может человеком станеш.
а должны принимать участие в неполитическом как бы взятии фанерного рейхстага.
- С каким ребёнком, я офицер!
"Тащить и непущать"!!!!!!!
"Тащить и непущать"!!!!!!!
- Как? Так на так?!!!
- Ка-то так.
Слабаки
По сценарію зверху і з підтримкою бояр - так
Япония! Ау! Есть шанс вернуть свои острова.
Финляндия!
Единственно слово приличное нашел...
Скільки дитині років - не пишуть.
Напевне, у москалів (як і в інших країнах) є відповідні акти та закони щодо охорони дитинства і дітей.
Де його батьки і чому дитина сама на масових зібраннях ?
Затримали, тепер батьки заплатять штраф.
І правильно зроблять.
вырастет - еще один Навальный будет..
( не умением - так числом )
Надо, чтобы менты от народа так бегали
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0dwtULcK2Uw