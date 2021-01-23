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Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції. ВIДЕО

Громадян РФ напередодні акції на підтримку Олексія Навального піддали інформаційній "санобробці".

Про це пише в фейсбуці російська журналістка Олена Риковцева, передає Цензор.НЕТ.

"З глузду з'їхати! Як з ланцюга зірвалися! Це вперше таке, що рот у телека раптом відкрився достроково і вже не закривається. Тут тільки крихітний шматочок "санобробки", включаючи "викриття дітей опозиції", далі купа всяких розгніваних батьків, омбудсменів, звинувачень іноземних посольств! І це ще московська акція навіть не починалася", - зазначила вона.

Також читайте: "Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Поліція затримує дитину на Пушкінській площі в Москві. ВIДЕО

Акція "Свободу Навальному!" відбувається сьогодні у всій Росії, а в Москві намічена на 14:00.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

акція (1454) пропаганда (2801) росія (65162) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+6
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 5484

Где-то это я уже видел....
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 1845
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23.01.2021 13:36
+6
Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції - Цензор.НЕТ 6871
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23.01.2021 14:05
+2
Скотт надо поротть.
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23.01.2021 13:31
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Скотт надо поротть.
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23.01.2021 13:31 Відповісти
так Спутник что не поможет ...ахахаха пусть венгры увидят этот видос
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23.01.2021 13:36 Відповісти
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 5484

Где-то это я уже видел....
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 1845
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23.01.2021 13:36 Відповісти
Нафига терпил пугать , постоят и сами разойдутся
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23.01.2021 13:37 Відповісти
Роспотребнадзор тоже ходит в погонах? А строевым ходить они умеют, а честь отдают? А в трамваях в России тоже есть замполиты, как в КНДР?
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23.01.2021 13:37 Відповісти
Хло, пользуясь властной демагогией и бесконтрольностью, вывернул и переместил в регистр гражданских достоинств нравственное убожество с презрением к букве и духу любого закона. Принципом "делай как я" он публично инициировал наведенный садизм, попадающий под действие УК РФ (ст. 64 и ст. 24), это и стало главной криминальной болезнью власти.
Россия это уже проходила 100 лет тому назад, когда большевистская революция в торжестве наведённого садизма пожирала своих детей. Теперь всему миру явлен пример криминальной безответственности. Путин https://ria.ru/20170613/1496353896.html вспоминает о распаде СССР как о "главной геополитической катастрофе XX века". Однако на самом-то деле сейчас мы пожинаем плоды более важной и ещё до конца не осознанной нравственно-управленческой катастрофы - после внедрения во власть антипода этически нормальных сограждан.
Не надо выискивать "правильные" болезни у https://www.svoboda.org/a/31053312.html робкого президента и ждать-гадать, когда они обнулят его физические способности, это всё пустое и опасное. Россия имеет право нормально жить и развиваться, но такое развитие невозможно в его присутствии, он, фигурально говоря, управляет ядерным арсеналом разрушительной силы. Не допустить того, чтобы такой человек нажал на "смертельную кнопку" - главная задача всех ответственных жителей России. - https://www.svoboda.org/a/31061055.html
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23.01.2021 13:38 Відповісти
русне сказано чтобы сидели тихо ато вирус нападет.
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23.01.2021 13:43 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке. Мессендежер "Телеграм" это проект ФСБ. Все ваши секретные чаты и анонимность - фикция. Лубянка знает, кто вы, что пишите и где находитесь.

Эксперт Майкл Тэлэн привел подробности со ссылкой на АНБ США

https://youtu.be/VVcYBpFR58Y
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23.01.2021 13:44 Відповісти
кацапские "американские" эксперты
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23.01.2021 13:53 Відповісти
Они враги свободного мира ?
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23.01.2021 13:55 Відповісти
А ты чей будешь ? Не кацапский ?
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23.01.2021 13:56 Відповісти
Он сейчас стесняться начнет😂
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23.01.2021 13:59 Відповісти
рассеяне выходят на улицы и кричат "путин вор" .крики "путин вор" безусловно очень эффективны. ужэ вижу как ху...ло спряталось в бункере и дрожыт ат страха. предлагаю терпилоидам еще одну кричалку: "вовка - дурак, курит табак, спички варует, девак цылует"
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23.01.2021 13:47 Відповісти
Россиян накануне акции за Навального пугали коронавирусом и рассказывали о детях оппозиции - Цензор.НЕТ 9378
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23.01.2021 13:52 Відповісти
А как же спутнник ВЭ. Нипаятна....
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23.01.2021 13:53 Відповісти
Дай Боже сили та натхнення руськім мусорам! Хай не втомлюються їх рученьки та ніженьки в праведній справі по роздачі ******** цапам. Хай не кінчаються автозаки, наручники та пляшки для сидіння.
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23.01.2021 13:54 Відповісти
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23.01.2021 14:31 Відповісти
В окупованому Криму бояться участі школярів у мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Через це керівництво шкіл та вчителі вимагають від батьків звіти про місце знаходження їхніх дітей кожні 2 години. Звітувати потрібно протягом 23 січня.
Про це повідомляє https://crimeahrg.org/ru/uchitelya-v-krymu-pytayutsya-kontrolirovat-dejstviya-shkolnikov-v-vyhodnoj-den/ Кримська правозахисна група.
"Класні керівники ряду сімферопольських шкіл вимагають від батьків у суботу, 23 січня, звітувати кожні дві години про те, що їхня дитина "під наглядом" дорослих", - йдеться в повідомленні.
Про контроль закликають і в батьківських чатах кримських шкіл.
"Також у батьківських чатах кримських шкіл активно поширюються заклики до батьків контролювати дітей і не допустити їхньої участі в мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який заплановано на 23 січня на 14-у годину", - йдеться в повідомленні.
Експерти правозахисної організації не виключають, що після мітингу окупаційна влада може притягнути до відповідальності батьків тих дітей, які прийдуть на акцію.
За даними правозахисників, до поширення закликів про необхідність "контролю дітей" підключилися місцеві проросійські журналісти і громадські активісти.
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23.01.2021 14:01 Відповісти
Безобразие. Никакого социального дистанцирования. Ни на ком нет масок !
Всё это очень похоже на BLM. Там тоже никто не боялся вируса. И никто даже не чихнул !
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23.01.2021 14:02 Відповісти
Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції - Цензор.НЕТ 6871
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23.01.2021 14:05 Відповісти
там не только мокша, там и меря и залещане и коми и эрзя. в общем весь зверинец.
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23.01.2021 14:14 Відповісти
"Вы что, хотите майданить, как На Украине?")). Але якщо серйозно, коди вже в Якутську в - 50 вийшли, то на росії й правда холодильник перемагає телевізор.
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23.01.2021 14:15 Відповісти
Навальный такой же гондон как и путя, такая же шовинистическая и Ымпэрская сволочь!!!
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23.01.2021 14:25 Відповісти
Судя по фотографиям, все люди без масок и никакого социального дистанцирования, в РФ нет ковида.
Вот что "Спутник" то боготворящий делает.
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23.01.2021 14:27 Відповісти
На морозі від маски тільки шкода.
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23.01.2021 22:15 Відповісти
Уже Юлю Навальную арестовали.
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23.01.2021 14:28 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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.https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg .
. !!!!!!!!!!!,
!!,
!
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23.01.2021 14:28 Відповісти
А фамилия Навальный вообще смертоносней самого COVID 19
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23.01.2021 14:29 Відповісти
А кругом горят факелы,
Это сбор всех погибших частей.
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Нас рожали под звуки маршей,
Нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе -
Мы уже возвратились домой.
(с)
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23.01.2021 14:35 Відповісти
Вчергове переконуюсь,що кацапи -не люди. Це якесь біологічне сміття. Тьху,***...
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23.01.2021 14:39 Відповісти
 
 