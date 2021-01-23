Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції. ВIДЕО

Громадян РФ напередодні акції на підтримку Олексія Навального піддали інформаційній "санобробці".

Про це пише в фейсбуці російська журналістка Олена Риковцева, передає Цензор.НЕТ.

"З глузду з'їхати! Як з ланцюга зірвалися! Це вперше таке, що рот у телека раптом відкрився достроково і вже не закривається. Тут тільки крихітний шматочок "санобробки", включаючи "викриття дітей опозиції", далі купа всяких розгніваних батьків, омбудсменів, звинувачень іноземних посольств! І це ще московська акція навіть не починалася", - зазначила вона.

Також читайте: "Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає. ФОТОрепортаж

Також дивіться: Поліція затримує дитину на Пушкінській площі в Москві. ВIДЕО

Акція "Свободу Навальному!" відбувається сьогодні у всій Росії, а в Москві намічена на 14:00.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.