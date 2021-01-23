Росіян напередодні акції за Навального лякали коронавірусом і розповідали про дітей опозиції. ВIДЕО
Громадян РФ напередодні акції на підтримку Олексія Навального піддали інформаційній "санобробці".
Про це пише в фейсбуці російська журналістка Олена Риковцева, передає Цензор.НЕТ.
"З глузду з'їхати! Як з ланцюга зірвалися! Це вперше таке, що рот у телека раптом відкрився достроково і вже не закривається. Тут тільки крихітний шматочок "санобробки", включаючи "викриття дітей опозиції", далі купа всяких розгніваних батьків, омбудсменів, звинувачень іноземних посольств! І це ще московська акція навіть не починалася", - зазначила вона.
Акція "Свободу Навальному!" відбувається сьогодні у всій Росії, а в Москві намічена на 14:00.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Где-то это я уже видел....
Россия это уже проходила 100 лет тому назад, когда большевистская революция в торжестве наведённого садизма пожирала своих детей. Теперь всему миру явлен пример криминальной безответственности. Путин https://ria.ru/20170613/1496353896.html вспоминает о распаде СССР как о "главной геополитической катастрофе XX века". Однако на самом-то деле сейчас мы пожинаем плоды более важной и ещё до конца не осознанной нравственно-управленческой катастрофы - после внедрения во власть антипода этически нормальных сограждан.
Не надо выискивать "правильные" болезни у https://www.svoboda.org/a/31053312.html робкого президента и ждать-гадать, когда они обнулят его физические способности, это всё пустое и опасное. Россия имеет право нормально жить и развиваться, но такое развитие невозможно в его присутствии, он, фигурально говоря, управляет ядерным арсеналом разрушительной силы. Не допустить того, чтобы такой человек нажал на "смертельную кнопку" - главная задача всех ответственных жителей России. - https://www.svoboda.org/a/31061055.html
Эксперт Майкл Тэлэн привел подробности со ссылкой на АНБ США
https://youtu.be/VVcYBpFR58Y
Про це повідомляє https://crimeahrg.org/ru/uchitelya-v-krymu-pytayutsya-kontrolirovat-dejstviya-shkolnikov-v-vyhodnoj-den/ Кримська правозахисна група.
"Класні керівники ряду сімферопольських шкіл вимагають від батьків у суботу, 23 січня, звітувати кожні дві години про те, що їхня дитина "під наглядом" дорослих", - йдеться в повідомленні.
Про контроль закликають і в батьківських чатах кримських шкіл.
"Також у батьківських чатах кримських шкіл активно поширюються заклики до батьків контролювати дітей і не допустити їхньої участі в мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який заплановано на 23 січня на 14-у годину", - йдеться в повідомленні.
Експерти правозахисної організації не виключають, що після мітингу окупаційна влада може притягнути до відповідальності батьків тих дітей, які прийдуть на акцію.
За даними правозахисників, до поширення закликів про необхідність "контролю дітей" підключилися місцеві проросійські журналісти і громадські активісти.
Всё это очень похоже на BLM. Там тоже никто не боялся вируса. И никто даже не чихнул !
Вот что "Спутник" то боготворящий делает.
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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Это сбор всех погибших частей.
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Нас рожали под звуки маршей,
Нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе -
Мы уже возвратились домой.
(с)