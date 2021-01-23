Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово видворено з України, - Нацполіція. ВIДЕО
За даними оперативників, "авторитет" прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових "потоків", отриманих від учинення майнових злочинів.
Крім того, поліцейські з'ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Оперативники встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення злочинного впливу правоохоронці провели заходи для затримання "вора в законі" та доставили до Державної міграційної служби України.
22 січня 39-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.
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А от якби у Воронєж - це було б цікаво.
Добре відомо, що наш Бубочка - людина-катаклізма: там шейх після його візиту приставився, там собор загорівся, тут землетрус трапився (на щастя, несильний)... Але це - дар Божий. Лише правильно його тре' застосувати. Наприклад, регулярно відправляти Бубочку до мацкви у відрядження. Не надовго - на тиждень, можна на 10 днів. Але щомісяця. Щоб подіяло з гарантією.
Дзвінок Зюзі від Мендель після того візиту в Оман: "Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
От холєра! Судячи з того, що Бубочка там не був уже давно, лапті щось підозрюють. І вже давно.
ТРУП
Как-то оно само собой вышло. Вот уж действительно, не было забот, так купила бабка порося. Хотя дело совсем не в поросях, да и не бабка я. Нормальный, здоровый мужик. В меру, но всё таки пьющий. Вот с пьянки-то всё и началось.
Где я этого пассажира подцепил, уже и не вспомню. Наверное, в пивнухе на вокзале. Помню, там бухал. Наверное, достало без закуси нормальной пить, ну и потащил его к себе на хату. Посидеть, типа, нормально.
Живу я один, но в холодильнике всегда чё-нить вкусненькое стоит. Хозяйственный я. Заранее наготовлю, нажарю, наварю, а потом уже преспокойненько бухаю. В общем, выставил на стол всё, что имелось, и первую бутылочку мы с ним быстренько приговорили. Под нормальную закусь она как бабочка упорхнула, только её и видели. Но я ж хозяйственный, я три взял. Открыли вторую, пьём потихоньку, общаемся. И тут эта падла закуривает. А мы в зале-то сидели. Я ему и говорю:
- Уважаемый, у нас в залах не курят.
А он мне:
- Пошёл нах.
Как-то оно само собой вышло. В общем, воткнул я ему нож в горло по самую рукоятку. Всё в крови, падла как хряк хрипит и в конвульсиях дёргается, воздух руками хватает. Я отскочил, стою смотрю. А что ещё делать? Я ж не хирург, глотку ему зашивать. А факт, он и есть факт, ему нож по самую рукоятку не всадишь.
Когда болезный помер, я и бровью не повёл. А что тут такого? Я ж пьяный был вдрабодан, мне не просто море, мне море крови, блин, по колено было. Подошёл я к столу, стакан полный себе налил, хряпнул и спать завалился.
И снились мне бабочки, порхающие как бутылки, хирурги, шьющие костюм Юдашкину, ножи, дёргающиеся в конвульсиях. В общем, нормальный бред алкоголика. И так мне в этом бреду было сладко.
Но всё сладкое, оно всегда тает, как леденец во рту. Растаял и мой бред. Я открыл глаза и увидел труп.
Никогда в жизни я так не боялся. Затрясло меня, как жигули на русских колдобинах. Мысли сжались, не разожмёшь, так, что и думать нечем. А что думать-то? Кое-как разжал я мысли, зашевелились они, ползать по голове начали. Стал я логически размышлять. Я его не знаю, он меня тоже, а значит, общих знакомых у нас нет. А стало быть «кани мордачи» из органов на меня не выйдут. И это меня ой как успокоило.
Однако проблема оставалась. Через какое-то время он же начнёт разлагаться, а это запах. А оно мне надо? В общем, решение проблемы в голове мелькнуло.
А я ж хозяйственный. Ножовочку там по дереву, по металлу имею. Да и топорик есть, мало ли, порубить что-нибудь, и всё такое.
Голову быстро отпилил. Чтобы там не говорили, а отпилить голову - это не самое сложное в человеке. Сложнее это тело. И всё из-за чёртова позвоночника. Я когда по нему ножовкой елозить стал, такой скрежет поднялся, что у меня зубы свело. Да и испугался я, соседи что заподозрят. Пришлось топориком надрубливать, примерно через каждые четыре позвонка. Вспотел невозможно. Шесть раз на кухню курить выходил. У нас в залах не курят. Голову в пакет, и в холодильник. Всё остальное туда же. На маленькие кусочки разделал, и кое-как запихнул. Слава богу, холодильник у меня большой, просторный. До сих пор, блин, кредит за него не выплатил. Ох уж мне эти кредиты. Хуже, чем порося. Сутки маялся, пока с болезным закончил.
Ну и решил всё это потихоньку выносить, по вечерам. Куда-нибудь за город, на пустырь. В первый вечер пакет с головой взял, и на тебе, «кани мордачи» из органов останавливают. Документы спрашивают.
У меня всё, что могло упасть, упало. Даже пакет. Стою, как в тумане, вспоминаю прогноз погоды. Сколько там, в Магадане, ниже нуля было? А тут драка метрах в тридцати завязалась. «Кани мордачи» на шум ломанулись, а я пакет схватил, и домой на крыльях страха. За пять минут долетел. Дверь захлопнул, на пол сел, сижу, трясусь. Нет, думаю, вынести не получится. Поймают, в Магадан повезут. А я в Магадан не хочу. Мне юга ближе как-то. Задумался я. Что делать-то?
И тут решение проблемы в голове снова мелькнуло. Сперва конечно я поморщился, но морщись не морщись, а делать нечего. Да и Новый Год на носу.
В общем, котлет получилось, ешь, не хочу. Голова на холодец вся ушла. Не новый год, а прямо пир какой-то. Столько мясного я за всю свою жизнь не ел. Президент меня поздравляет, а я холодец наяриваю за обе щёки. И главное, затрат-то никаких. И кредит за холодильник можно побыстрее отдать, и опять-таки, улик не остаётся.
А тут на днях заглянул я в свой большой, просторный, смотрю, а мясо-то кончается. И вновь в голове мелькнуло. А что тут такого? Жизнь тяжёлая, кризисы всякие буйствуют, кредиты висят, как ярмо на шее. Вот только теперь в другую пивную идти надо. Ну, чтобы… ну, вы понимаете…
Тут навіть тяжко сказати, чого більше: чи огидного, чи смішного, чи жалюгідного. Одне можна сказати точно і однозначно: от такі вони - рускій мірЪ і його обітатєлі.
(що характерно, в інтерв'ю прозвучало "какая разница" )
Курку не заріжу, кролика не заб'ю. А от таке убив би і не скривився.
проходной двор
эх.... (((
поменять бы пару букв в кликухе и сделать то же самое.....