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Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово видворено з України, - Нацполіція. ВIДЕО

За даними оперативників, "авторитет" прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових "потоків", отриманих від учинення майнових злочинів.

Крім того, поліцейські з'ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оперативники встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення злочинного впливу правоохоронці провели заходи для затримання "вора в законі" та доставили до Державної міграційної служби України.

22 січня 39-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ. ВIДЕО

вор у законі (241) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) криміналітет (301) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+26
...ждем того же действия в отношении другого зюзи
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23.01.2021 13:53
+20
Краще б іншого Зюзю вип*здили з країни - отого, який по Буковелях шастає...
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23.01.2021 13:55
+12
В Буковель .
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23.01.2021 14:01
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...ждем того же действия в отношении другого зюзи
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23.01.2021 13:53 Відповісти
З мови зняли (див. комент нижче)
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23.01.2021 13:56 Відповісти
Ахаха... Теж хотів написати)))
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23.01.2021 14:00 Відповісти
канай отсюда ЗАКОННИК сраный!
Вор в законе по прозвищу "Зюзя" принудительно выдворен из Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2706
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23.01.2021 14:29 Відповісти
Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово видворено з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7507
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23.01.2021 14:41 Відповісти
В даному випадку використовується " з язика зняли" маючи на увазі орган тіла. Шкода Гугл перекладач цього не знає
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23.01.2021 14:02 Відповісти
Ваш комент влучив у мету, немов стріла з цибулі або куля зі снайперського стовбура.
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23.01.2021 14:14 Відповісти
Добре коли у людини є почуття гумору
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23.01.2021 14:17 Відповісти
))) нещодавно навіть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 стаття на Вікіпедії з'явилася (хоча з недоліками, зокрема почалося це раніше, у 2014 або на початку 2015 - бачив тоді ще свіжий пост, який тут на скріншоті)
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23.01.2021 15:18 Відповісти
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23.01.2021 14:38 Відповісти
Підлога Макартні?
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23.01.2021 15:14 Відповісти
В Буковель .
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23.01.2021 14:01 Відповісти
Буковель - це Україна, тому не вгадав)
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23.01.2021 14:02 Відповісти
Пояснюю один раз - зюзя в Буковелі на карантині .
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23.01.2021 17:13 Відповісти
в Ростове места много)
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23.01.2021 14:01 Відповісти
Нє, растонєрєзінавий .
А от якби у Воронєж - це було б цікаво.
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23.01.2021 14:25 Відповісти
а Зеля когда?
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23.01.2021 13:54 Відповісти
Краще б іншого Зюзю вип*здили з країни - отого, який по Буковелях шастає...
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23.01.2021 13:55 Відповісти
Колего, не лінуйтеся - увімкніть фантазію.
Добре відомо, що наш Бубочка - людина-катаклізма: там шейх після його візиту приставився, там собор загорівся, тут землетрус трапився (на щастя, несильний)... Але це - дар Божий. Лише правильно його тре' застосувати. Наприклад, регулярно відправляти Бубочку до мацкви у відрядження. Не надовго - на тиждень, можна на 10 днів. Але щомісяця. Щоб подіяло з гарантією.
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23.01.2021 14:16 Відповісти
Якщо тільки на мацкві ще не зрозуміли концепцію...

Дзвінок Зюзі від Мендель після того візиту в Оман: "Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё..."
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23.01.2021 17:41 Відповісти


От холєра! Судячи з того, що Бубочка там не був уже давно, лапті щось підозрюють. І вже давно.
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23.01.2021 18:00 Відповісти
до речі, знайшов тут коротеньке оповіданнячко... Протагоніст - типовий такий, кондовий москаль. Стиль існування, внутрішній світ - 100% кацап. І що характерно (колишній слідчий у коментах підтвердив), таких персонажів у житті дохріна та більше...

ТРУП

Как-то оно само собой вышло. Вот уж действительно, не было забот, так купила бабка порося. Хотя дело совсем не в поросях, да и не бабка я. Нормальный, здоровый мужик. В меру, но всё таки пьющий. Вот с пьянки-то всё и началось.
Где я этого пассажира подцепил, уже и не вспомню. Наверное, в пивнухе на вокзале. Помню, там бухал. Наверное, достало без закуси нормальной пить, ну и потащил его к себе на хату. Посидеть, типа, нормально.
Живу я один, но в холодильнике всегда чё-нить вкусненькое стоит. Хозяйственный я. Заранее наготовлю, нажарю, наварю, а потом уже преспокойненько бухаю. В общем, выставил на стол всё, что имелось, и первую бутылочку мы с ним быстренько приговорили. Под нормальную закусь она как бабочка упорхнула, только её и видели. Но я ж хозяйственный, я три взял. Открыли вторую, пьём потихоньку, общаемся. И тут эта падла закуривает. А мы в зале-то сидели. Я ему и говорю:
- Уважаемый, у нас в залах не курят.
А он мне:
- Пошёл нах.
Как-то оно само собой вышло. В общем, воткнул я ему нож в горло по самую рукоятку. Всё в крови, падла как хряк хрипит и в конвульсиях дёргается, воздух руками хватает. Я отскочил, стою смотрю. А что ещё делать? Я ж не хирург, глотку ему зашивать. А факт, он и есть факт, ему нож по самую рукоятку не всадишь.
Когда болезный помер, я и бровью не повёл. А что тут такого? Я ж пьяный был вдрабодан, мне не просто море, мне море крови, блин, по колено было. Подошёл я к столу, стакан полный себе налил, хряпнул и спать завалился.
И снились мне бабочки, порхающие как бутылки, хирурги, шьющие костюм Юдашкину, ножи, дёргающиеся в конвульсиях. В общем, нормальный бред алкоголика. И так мне в этом бреду было сладко.
Но всё сладкое, оно всегда тает, как леденец во рту. Растаял и мой бред. Я открыл глаза и увидел труп.
Никогда в жизни я так не боялся. Затрясло меня, как жигули на русских колдобинах. Мысли сжались, не разожмёшь, так, что и думать нечем. А что думать-то? Кое-как разжал я мысли, зашевелились они, ползать по голове начали. Стал я логически размышлять. Я его не знаю, он меня тоже, а значит, общих знакомых у нас нет. А стало быть «кани мордачи» из органов на меня не выйдут. И это меня ой как успокоило.
Однако проблема оставалась. Через какое-то время он же начнёт разлагаться, а это запах. А оно мне надо? В общем, решение проблемы в голове мелькнуло.
А я ж хозяйственный. Ножовочку там по дереву, по металлу имею. Да и топорик есть, мало ли, порубить что-нибудь, и всё такое.
Голову быстро отпилил. Чтобы там не говорили, а отпилить голову - это не самое сложное в человеке. Сложнее это тело. И всё из-за чёртова позвоночника. Я когда по нему ножовкой елозить стал, такой скрежет поднялся, что у меня зубы свело. Да и испугался я, соседи что заподозрят. Пришлось топориком надрубливать, примерно через каждые четыре позвонка. Вспотел невозможно. Шесть раз на кухню курить выходил. У нас в залах не курят. Голову в пакет, и в холодильник. Всё остальное туда же. На маленькие кусочки разделал, и кое-как запихнул. Слава богу, холодильник у меня большой, просторный. До сих пор, блин, кредит за него не выплатил. Ох уж мне эти кредиты. Хуже, чем порося. Сутки маялся, пока с болезным закончил.
Ну и решил всё это потихоньку выносить, по вечерам. Куда-нибудь за город, на пустырь. В первый вечер пакет с головой взял, и на тебе, «кани мордачи» из органов останавливают. Документы спрашивают.
У меня всё, что могло упасть, упало. Даже пакет. Стою, как в тумане, вспоминаю прогноз погоды. Сколько там, в Магадане, ниже нуля было? А тут драка метрах в тридцати завязалась. «Кани мордачи» на шум ломанулись, а я пакет схватил, и домой на крыльях страха. За пять минут долетел. Дверь захлопнул, на пол сел, сижу, трясусь. Нет, думаю, вынести не получится. Поймают, в Магадан повезут. А я в Магадан не хочу. Мне юга ближе как-то. Задумался я. Что делать-то?
И тут решение проблемы в голове снова мелькнуло. Сперва конечно я поморщился, но морщись не морщись, а делать нечего. Да и Новый Год на носу.
В общем, котлет получилось, ешь, не хочу. Голова на холодец вся ушла. Не новый год, а прямо пир какой-то. Столько мясного я за всю свою жизнь не ел. Президент меня поздравляет, а я холодец наяриваю за обе щёки. И главное, затрат-то никаких. И кредит за холодильник можно побыстрее отдать, и опять-таки, улик не остаётся.
А тут на днях заглянул я в свой большой, просторный, смотрю, а мясо-то кончается. И вновь в голове мелькнуло. А что тут такого? Жизнь тяжёлая, кризисы всякие буйствуют, кредиты висят, как ярмо на шее. Вот только теперь в другую пивную идти надо. Ну, чтобы… ну, вы понимаете…
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23.01.2021 18:58 Відповісти
Хм-м-м...
Тут навіть тяжко сказати, чого більше: чи огидного, чи смішного, чи жалюгідного. Одне можна сказати точно і однозначно: от такі вони - рускій мірЪ і його обітатєлі.
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23.01.2021 19:15 Відповісти
https://youtu.be/STIYiiWXf7c Ось подібний персонаж із життя
(що характерно, в інтерв'ю прозвучало "какая разница" )
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23.01.2021 19:26 Відповісти
До кінця не додивився.
Курку не заріжу, кролика не заб'ю. А от таке убив би і не скривився.
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23.01.2021 20:05 Відповісти
Вор в законе по прозвищу "Зеля" принудительно выдворен из Украины
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23.01.2021 13:56 Відповісти
ожидаемо зеля наложил большое вето на депорт зюзи
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23.01.2021 14:03 Відповісти
На утро вето посинело и опухло... кстати, откуда там большое? Крышкой рояля отдавленное...
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23.01.2021 14:29 Відповісти
вето наложил большое и зело вонючее
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23.01.2021 14:37 Відповісти
вор должен сидеть в тюрьме, я сказал
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23.01.2021 14:04 Відповісти
ой не того зюзю выперли. )))))
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23.01.2021 14:05 Відповісти
З якої країни прибув Зюзя , хто знає?
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23.01.2021 14:07 Відповісти
кременьчукцкие они
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23.01.2021 14:17 Відповісти
Кривий Ріг .
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23.01.2021 17:15 Відповісти
и 100% дали билет в оба конца
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23.01.2021 14:07 Відповісти
апельсин вонючий
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23.01.2021 14:12 Відповісти
кто может задать прямой вопрос авакову, ермаку венедиктовой и тд? почему не как в грузии? почему нет например 10 лет за то что в законе? после законов саакашвили воры обходят грузию десятой дорогой, даже месные
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23.01.2021 14:14 Відповісти
А посадити слабо? Ну щоб інші злодюги сюди не їздили?
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23.01.2021 14:25 Відповісти
Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово виселено з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4821
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23.01.2021 14:30 Відповісти
полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска, Источник: https://censor.net/ru/v3243617

проходной двор
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23.01.2021 14:43 Відповісти
Отправили с посылкой почтальона зюзю сбу сопровождала чтобы довез до места попробуйте нелегально пересечь границу сразу посадят на пару лет а здесь все благородно и информацию в массы и повышение получат и не надо разбираться где перешел границу,кто пропустил все же свои
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23.01.2021 14:57 Відповісти
.....гони рубль , РОДСТВЕННИК !!! напарник шепотом : два -два , ДВА РУБЛЯ !!! (из к\ф "Афоня" )
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23.01.2021 16:14 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!
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23.01.2021 16:27 Відповісти
це за визначеннім Антона Геращенка -транснаціональне злочинне угрупування. Завжди хочеться спитати Антона-всезнайку-де "Транснціонали" беруть справжні паспорти громадянина України. Мігслужбою все ж таки керує МВС, чи не так.
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23.01.2021 16:59 Відповісти
А на лицо "зюзя" - вылитый депутат от СН или диктор на 112 ньюсване. Интересно : кофием его поили ? И что за жестокость ? Запретили на 3 года!?? Так и квалификацию потерять можно.
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23.01.2021 17:12 Відповісти
Не надо нам заезжих воров - своих весь кабмин и ОП. Только этим вместе олигархами разрешено стричь местных овец.
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23.01.2021 18:32 Відповісти
а чому нирки не відбили????
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23.01.2021 18:56 Відповісти
.

эх.... (((
поменять бы пару букв в кликухе и сделать то же самое.....
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24.01.2021 01:41 Відповісти
 
 