Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово видворено з України, - Нацполіція. ВIДЕО

За даними оперативників, "авторитет" прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових "потоків", отриманих від учинення майнових злочинів.

Крім того, поліцейські з'ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оперативники встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення злочинного впливу правоохоронці провели заходи для затримання "вора в законі" та доставили до Державної міграційної служби України.



22 січня 39-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

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