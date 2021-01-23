Протести в Росії: у Санкт-Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив ногою у живіт літню жінку. ВIДЕО
У російському Санкт-Петербурзі один із співробітників ОМОНу, який вів затриманого, вдарив ногою у живіт літню жінку, яка намагалася з'ясувати причини затримання.
Відео інциденту опублікувала в telegram "Фонтанка", інформує Цензор.НЕТ.
На записі видно, як троє співробітників ОМОНу ведуть затриманого хлопця вулицею, тримаючи його за руки.
До них прямує перехожа, яка запитала: "Навіщо ви його схопили?"
Силовик, який був ближче до неї, вдаряє жінку ногою. Від цього вона падає на асфальт.
Як повідомили "Фонтанці" читачі, постраждалу забрали в медпункт на Московському вокзалі.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.
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К ним направляется прохожая, которая спросила: "Зачем вы его схватили?". Источник: https://censor.net/ru/v3243641
Як що сурьозно - хай та Расія розвалиться нам українцям то що , головне щоб московити вивели свої війська з Криму та Донбасу. Московії яка прийшла з війною в Україну бажаю стократно того що вона зробила в Криму і на Донбасі
Они ненавидели "майданутых", за то что они "беркутят" обижали!
ДАЙТЕ им благодарностей, по полной!
Это - голодный бунт! Это - холодильник побеждает телевизор!
Если бы с наскока ***** разорвало Украину - Это были бы не протесты, а АКЦИИ ВОССТОРГА!