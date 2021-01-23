Протести в Росії: у Санкт-Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив ногою у живіт літню жінку. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі один із співробітників ОМОНу, який вів затриманого, вдарив ногою у живіт літню жінку, яка намагалася з'ясувати причини затримання.

Відео інциденту опублікувала в telegram "Фонтанка", інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як троє співробітників ОМОНу ведуть затриманого хлопця вулицею, тримаючи його за руки.

До них прямує перехожа, яка запитала: "Навіщо ви його схопили?"

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Силовик, який був ближче до неї, вдаряє жінку ногою. Від цього вона падає на асфальт.

Як повідомили "Фонтанці" читачі, постраждалу забрали в медпункт на Московському вокзалі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.

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