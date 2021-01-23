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Протести в Росії: у Санкт-Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив ногою у живіт літню жінку. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі один із співробітників ОМОНу, який вів затриманого, вдарив ногою у живіт літню жінку, яка намагалася з'ясувати причини затримання.

Відео інциденту опублікувала в telegram "Фонтанка", інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як троє співробітників ОМОНу ведуть затриманого хлопця вулицею, тримаючи його за руки.

До них прямує перехожа, яка запитала: "Навіщо ви його схопили?"

Читайте також: Наступних вихідних ми проведемо нові протестні акції на всій території РФ, - соратник Навального Волков

Силовик, який був ближче до неї, вдаряє жінку ногою. Від цього вона падає на асфальт.

Як повідомили "Фонтанці" читачі, постраждалу забрали в медпункт на Московському вокзалі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.

Дивіться також: Жорсткі затримання російськими силовиками протестувальників на підтримку Навального в РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2398) росія (65162) Санкт-Петербург (277) ОМОН (66) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+106
Спросите у пожилой женщины чей Крым?!
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23.01.2021 18:50
+79
И не факт что сын этой пожилой женщины не заблудился где нибудь под Донецком...
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23.01.2021 18:53
+73
Протести в Росії: у Санкт-Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив ногою у живіт літню жінку - Цензор.НЕТ 8941
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23.01.2021 19:09
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Хочется сказать "зверьё", но не хочется оскорблять животных.
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24.01.2021 01:37 Відповісти
Хочется сказать "зверьё", но не хочется оскорблять животных.
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24.01.2021 01:37 Відповісти
вот вы наводите тень на плетень( в нарабсее кацапы так называют жителей Душанбе , да и вообще всех среднеазиатов). Ваши животные не пострадают, если вы обратитесь к более правдоподобному аргументу, мол, живодеры, как и переводится слово кацап.
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24.01.2021 08:22 Відповісти
Вполне возможно что тетку в живот пихнул сотрудник бывшего "Беркута". Это было бы забавно. Помниться как лаптеногие выли в защиту этих нелюдей
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24.01.2021 03:57 Відповісти
такие же тети и бабушки визжали крым-наш и целовали в сраку ***** -- теперь от фюрера бензоколонки выгребают ******** --- но фюрер он гуманист -- хай подякуют . что ..новичком.. не окропил
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24.01.2021 06:50 Відповісти
Тетка купит коктейль Молотова и отомстит...
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24.01.2021 08:40 Відповісти
Да и не говорите... Тем более , шо мы стоим у истоков гражданской войны в нарабсее. Бо те кто стоит "стеной" за Навального, такого же как и пыня имперца, - тому доказательство. Следует отметить, шо они не за революционную какую-нить там идею стоят , а хотят поменять шило на мыло.
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24.01.2021 08:45 Відповісти
P.S. этот ответ на тегу от 24.01.2021 06:50
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24.01.2021 08:51 Відповісти
После такого удара у бабушки случился выкидыш, тот самый мальчик в шортиках
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24.01.2021 09:03 Відповісти
Мусор он и в Африке мусор
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24.01.2021 09:07 Відповісти
молодцы.. уничтожайте расию.. она уже никому не нужна... страна-агрессор, угрожающая миру, должна сдохнуть... чем больше они перебьют друг друга, тем меньше останется в мире быдлоты кацапской...
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24.01.2021 09:11 Відповісти
Протесты в нарабсее - это протесты ничтожества против ничтожества... молодых имперцев, против выживших совсем из ума староых п.рдунов из задрыпаного совкокомитета 300
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24.01.2021 09:18 Відповісти
Насчет жестко сразил ее ногой... тю, дык, они еще таких нарожают...
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24.01.2021 09:22 Відповісти
Это она еще легко отделалась
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24.01.2021 10:19 Відповісти
На записи видно, как трое сотрудников ОМОНа ведут задержанного парня по улице, держа его за руки.
К ним направляется прохожая, которая спросила: "Зачем вы его схватили?". Источник: https://censor.net/ru/v3243641

Як що сурьозно - хай та Расія розвалиться нам українцям то що , головне щоб московити вивели свої війська з Криму та Донбасу. Московії яка прийшла з війною в Україну бажаю стократно того що вона зробила в Криму і на Донбасі
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24.01.2021 13:07 Відповісти
чемпионат росссссии футбабка. кто запнёт дальше бабу тот и победил.
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24.01.2021 13:51 Відповісти
Давите их "беркутята", они вас очень любят!
Они ненавидели "майданутых", за то что они "беркутят" обижали!
ДАЙТЕ им благодарностей, по полной!
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24.01.2021 17:26 Відповісти
ПРОТЕСТЫ!
Это - голодный бунт! Это - холодильник побеждает телевизор!
Если бы с наскока ***** разорвало Украину - Это были бы не протесты, а АКЦИИ ВОССТОРГА!
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24.01.2021 17:29 Відповісти
Из этого случая можно делать мемчик "Это СПАРТААА!!!" по-русски.
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24.01.2021 18:01 Відповісти
Сразу вспоминаются золотые слова сумасшедшего скомороха и путинского отсосника Жирика: "Ну, почему вы не смеетесь?! Не поняли?! Это - Россия!!!".
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24.01.2021 18:06 Відповісти
А чему удивляться.Вот лыжник бензоколонки дисквалифицирован за такие же действия на соревнованиях.https://censor.net/ru/news/3243706/rossiyanin_bolshunov_diskvalifitsirovan_za_popytku_sbit_s_nog_finskogo_lyjnika_posle_finisha_estafety
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24.01.2021 21:55 Відповісти
ПОЧЕМУ НИКТО С ГЛУШИТЕЛЕМ ПО ОМОНУ НЕ СТРЕЛЯЕТ !!!
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24.01.2021 22:14 Відповісти
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