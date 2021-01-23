Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ". ВIДЕО
Майора поліції з російського Курська Руслана Агібалова звільнили із системи МВС після того, як він записав відео на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє РБК із посиланням на регіональне управління МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Я, майор курської поліції Агібалов Руслан Євгенович, хочу звернутися зі словами підтримки на адресу Навального Олексія Анатолійовича та його сім'ї", - заявив поліцейський і, окрім іншого, попросив не вважати свій виступ закликом до участі в мітингу.
За словами Руслана Агібалова, найбільше він побоюється за те, в якій країні виростуть його діти, які за незгоду з чинною владою і висловлювання свого невдоволення, за його словами, можуть бути позбавлені волі або життя.
"Також я боюся, що, коли мої діти виростуть, вони запитають мене: "Тату, а що ти зробив для того, щоб ми жили у вільній, процвітаючій країні?" І мені нічого буде їм відповісти", - сказав він.
Майор Руслан Агібалов попросив керівництво поліції поставитися до його вчинку "з розумінням".
Як заявили у МВС у Курській області Росії, Агібалова "звільнено за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ", пишуть "Відкриті медіа".
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.
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****** он не может видеть.не потому что дебил, а по сформированным понятиям.
Господи! Спаси Александров кубиков и майоров свинособацкойираши от пороха, который все это и замутил за бабки липецкой фабрики!
Не путать с лигой смеха!!!
братья наши меньшие и недоумкуватые
Хают Навального напрасно пытаясь сохранить кровавый режим Пуйла
Скільки на руках Навального крові невинних жертв? А скільки її на руках путінського режиму?
Тож якщо ти не в змозі зрозуміти суті цих запитань, або ж просто вирішив їх проігнорувати - нам немає про що далі спілкуватись
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8&fbclid=IwAR3zK_gSJYLxAL4-23ZjuRMuv_OUBcjm79vmFXTWsHz35vH5aeuc9Atvjh8
Може мені слід перекласти його для тебе на російську мову??
Пока шо ты крутишь хвостом.
- Скільки крові невинних жертв на руках Навального?
- А скільки її на руках путінського режиму?
Тож, якщо ти вкотре не даси на них обгрунтованої відповіді, я буду змушений послати тебе, троляку, в еротичну подоріж
Гаразд поясню: БУДЬ-ЯКА колотнеча на росії нам на користь. БУДЬ-ЯКА зміна влади призведе до послаблення кожного наступного можновладця. Послаблення царя неминуче призведе до необхідности чіплятися у справі підвищення своєї леґітимности за всі можливі зачіпки. Міжнародна підтримка, зняття санкцій тощо.
Це все можливо лише за умови відновлення договороздатности режиму.
"Крим не бутерброд" неминуче призведе до необхідности встановити статус-кво. Навіть за ідеї проведення повторного референдуму. Статус-кво може бути ЛИШЕ відновлення суверенітету. І відповідно референдуму, якщо вже так хочеться москаликам, за українськими законами: всеукраїнський, за участи всіх громадян України. Крапка.
Мені начхати на його погляди і його мотивацію, з якою він повертатиме награбоване і виплачуватиме компенсацію.
Головне, що він себе позицією як антипод Ху*ла. А отже не може висувати ті самі мотивації: в сівастопалє крєстілся владімірь і т.ін.
Чхати на погляди Навального. Головне - він не може йти шляхом Ху*ла і демонструвати свою недоговороздатність.
Но,честно говоря, посыл, который он дал в фильме, слабоват.
Я думаю что расияне и так знают что все воруют, сложно этим удивить.
Но не стоит обольщаться насчёт Навального, ведь его действия выглядят как конкурирующей фирмы с ******, просто хочет занять его место, ведь он не говорит про уничтоженных политических оппонентов, о войнах, которые ведёт Россия на постсоветском пространстве и в мире и прочем.
страшно подумати, хто ж такий Ху*ло....