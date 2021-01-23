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Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ". ВIДЕО

Майора поліції з російського Курська Руслана Агібалова звільнили із системи МВС після того, як він записав відео на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК із посиланням на регіональне управління МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Я, майор курської поліції Агібалов Руслан Євгенович, хочу звернутися зі словами підтримки на адресу Навального Олексія Анатолійовича та його сім'ї", - заявив поліцейський і, окрім іншого, попросив не вважати свій виступ закликом до участі в мітингу.

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За словами Руслана Агібалова, найбільше він побоюється за те, в якій країні виростуть його діти, які за незгоду з чинною владою і висловлювання свого невдоволення, за його словами, можуть бути позбавлені волі або життя.

"Також я боюся, що, коли мої діти виростуть, вони запитають мене: "Тату, а що ти зробив для того, щоб ми жили у вільній, процвітаючій країні?" І мені нічого буде їм відповісти", - сказав він.

Майор Руслан Агібалов попросив керівництво поліції поставитися до його вчинку "з розумінням".

Як заявили у МВС у Курській області Росії, Агібалова "звільнено за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ", пишуть "Відкриті медіа".

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.

Автор: 

МВС рф (64) протест (2398) росія (65162) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+29
Один-единственный московитский мент...И тот не русский
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23.01.2021 23:40
+19
Молодец, пацан! Удивил.
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23.01.2021 23:45
+10
Опорочил кучу дерьма ложкой варенья.
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23.01.2021 23:48
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Комната с аргентиским коксом будет в следующей серии, тогда выйдет вся московия.
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23.01.2021 23:36 Відповісти
Московия метнется искать ту комнату
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23.01.2021 23:37 Відповісти
Вони звичні нюхати мухомор.
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23.01.2021 23:41 Відповісти
яіцілоп
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23.01.2021 23:39 Відповісти
Пацак звичайний.
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23.01.2021 23:40 Відповісти
Как он поспел царя позорить?
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23.01.2021 23:39 Відповісти
Ишь ты... ажно майор - и только сейчас система его выблевала.
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23.01.2021 23:39 Відповісти
Один-единственный московитский мент...И тот не русский
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23.01.2021 23:40 Відповісти
він мабуть вирішив, що за навальним ментам москальським ліпше буде
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24.01.2021 00:27 Відповісти
Хто зна...обрусаченные "инородцы" - среди самых отмороженных рус.нацистов.
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24.01.2021 00:30 Відповісти
Иже манкурты есть.
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24.01.2021 00:51 Відповісти
из него такой майор как из Зе президент. Странно что не полковник
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23.01.2021 23:44 Відповісти
Уволили будто протухший бутерброд в помойку выкинули.
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23.01.2021 23:45 Відповісти
Молодец, пацан! Удивил.
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23.01.2021 23:45 Відповісти
и чем?? удивил??тем что муйла 2 поддержал??
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23.01.2021 23:53 Відповісти
Вообще-то он за закон.
****** он не может видеть.не потому что дебил, а по сформированным понятиям.

Господи! Спаси Александров кубиков и майоров свинособацкойираши от пороха, который все это и замутил за бабки липецкой фабрики!
Не путать с лигой смеха!!!
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24.01.2021 02:48 Відповісти
Опорочил кучу дерьма ложкой варенья.
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23.01.2021 23:48 Відповісти
пох на их возню. вот честно ,первый раз в жизни испытал удовлеворение когда мент с ноги пиз%анул бабку в живот т опившую за насрального
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23.01.2021 23:49 Відповісти
какой то он изменникъ родены и скрытый анало овальнист.
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23.01.2021 23:51 Відповісти
Лично я обосрал сдохший СССР 26 апреля 1986 года,когда крысы Мавзолейные пургу начали гнать про Чернобыль...Гниды рюсские...я вас ненавижу...
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23.01.2021 23:53 Відповісти
"Гниды рюсские...я вас ненавижу..." - Ну, это нормально.
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23.01.2021 23:56 Відповісти
лады, ясно что замалчивали, но, сколько было потрачено человеческих сил со всего Союза, ресурсов. А свою ненависть оставь, ненависть плохой советчик. Кто плохое помнит тот всегда злой. Общаться с людьми надо, разговор путь к надежде, не в интернете, разумеется
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24.01.2021 00:06 Відповісти
Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ" - Цензор.НЕТ 3865
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23.01.2021 23:54 Відповісти
Це означає що вони дивились фільм Навального де йоршик в палаці ***** майже золотий.
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24.01.2021 00:43 Відповісти
Навіть не в палаці, а на винному заводі)
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24.01.2021 02:22 Відповісти
Це лайно нас називало кастрюлєголовимі?
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24.01.2021 01:19 Відповісти
и на России появились свои "кастрюли"
братья наши меньшие и недоумкуватые
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24.01.2021 07:48 Відповісти
революція йоршиків
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24.01.2021 07:58 Відповісти
Маячня
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24.01.2021 00:02 Відповісти
В комментах одни ольгинцы и медведчукчи ))

Хают Навального напрасно пытаясь сохранить кровавый режим Пуйла
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24.01.2021 00:02 Відповісти
Чем будущий фюрерок Леха Не Бутерброд лучше фюрерка *****?
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24.01.2021 00:05 Відповісти
Ти бот, чи насправді такий тупий?
Скільки на руках Навального крові невинних жертв? А скільки її на руках путінського режиму?
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24.01.2021 00:13 Відповісти
Лозунги на меня не действуют. Дай расклад, чем Леха Русский Марш лучше *****. Не для московитского стада, а ,скажем, для Украины и Кавказа.
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24.01.2021 00:25 Відповісти
Я не спілкуюсь гаслами.
Тож якщо ти не в змозі зрозуміти суті цих запитань, або ж просто вирішив їх проігнорувати - нам немає про що далі спілкуватись
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24.01.2021 01:02 Відповісти
Понял. Т.е., обосновать Вам нечем.
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24.01.2021 01:07 Відповісти
Так чим же, по-твоєму, Пуйло настільки кращий? Може він вже став янголом в порівнянні з Навальним?
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24.01.2021 01:19 Відповісти
На,відосік глянь афанасій,семь на восємьвосемьнасємь. Чим анальний краще ґіркіна? де ви такі йолопи беретесь?
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8&fbclid=IwAR3zK_gSJYLxAL4-23ZjuRMuv_OUBcjm79vmFXTWsHz35vH5aeuc9Atvjh8
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24.01.2021 01:25 Відповісти
Ну і що? Навальний - ліберальний націоналіст. Краще, щоб був радикальний наці? Як пуйло?
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24.01.2021 07:59 Відповісти
Я задал тебе вполне конкретный вопрос. Ты можешь просто дать ответ, без виляния задом?
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24.01.2021 01:28 Відповісти
Я теж задав тобі проте запитання. Що тебе в ньому засмутило?
Може мені слід перекласти його для тебе на російську мову??
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24.01.2021 01:33 Відповісти
* просте
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24.01.2021 01:34 Відповісти
Наш диалог начался вот отсюда. Чем будущий фюрерок Леха Не Бутерброд лучше фюрерка *****?
Пока шо ты крутишь хвостом.
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24.01.2021 01:42 Відповісти
Вдруге і востаннє чекаю відповіді на запитання:

- Скільки крові невинних жертв на руках Навального?
- А скільки її на руках путінського режиму?

Тож, якщо ти вкотре не даси на них обгрунтованої відповіді, я буду змушений послати тебе, троляку, в еротичну подоріж
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24.01.2021 02:13 Відповісти
Тем, что он с очень большой долей вероятности работает совместно с одной из западных разведок. Тут я "рос.пропагандтв" согласен. Но не в плане, что он прям завербован Западом и явл-я амер.шпионом(как рос.пропаганда его выставляет), а в том, что они(Запад) ему, мол "поможем, чем сможем, но ты если придешь к власти должен быть паинькой и вести себя в рамках демократических правил". В противном случае, откуда у него дрон, который обошел путинские глушилки? И откуда столь детальные док-ва вины его отравителей? Сам то он объясняет конечно, но это так... для детей. Как то так. Кинет ли Навальный Запад, придя к власти? Может. Но вряд ли. Всё-таки они ему жизнь спасли. Да и Навальный не кгбшник какой-нибудь у которого вся жизнь состоит из сплошной лжи и обмана. Он хоть из реального мира.
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24.01.2021 02:01 Відповісти
Ви віртуозно володієте засадами конспірології першої половини ХХ століття!
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24.01.2021 08:52 Відповісти
Якщо людина тупорила, то йому треба обґрунтування, чим Леха "Рускій марш" краще. Якщо ж розумна, то sapienti sat.

Гаразд поясню: БУДЬ-ЯКА колотнеча на росії нам на користь. БУДЬ-ЯКА зміна влади призведе до послаблення кожного наступного можновладця. Послаблення царя неминуче призведе до необхідности чіплятися у справі підвищення своєї леґітимности за всі можливі зачіпки. Міжнародна підтримка, зняття санкцій тощо.
Це все можливо лише за умови відновлення договороздатности режиму.
"Крим не бутерброд" неминуче призведе до необхідности встановити статус-кво. Навіть за ідеї проведення повторного референдуму. Статус-кво може бути ЛИШЕ відновлення суверенітету. І відповідно референдуму, якщо вже так хочеться москаликам, за українськими законами: всеукраїнський, за участи всіх громадян України. Крапка.
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24.01.2021 08:28 Відповісти
Забавно смотреть на то как грызутся украинцы споря какой москаль меньше вреда Украине принесёт. При чем хорошо так спорят, с пеной у рта!
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24.01.2021 08:35 Відповісти
Все добре. Усі засоби боротьби на знищення московії норм. Усі без виключення.
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24.01.2021 10:10 Відповісти
спроси у навального чей Крым ?.или ты кацап подосланый ?
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24.01.2021 10:43 Відповісти
Коли країна льоши анального рвала Грузію, він обзивав грузинів "гризунами". Він жартував про білоруську мову, яку "придумали кавказцы с падонками". Він брав участь у "російських маршах" із відвертими зігаметами. Ну, а про "Крымнаш, Крым не бутерброд" ви в курсі?
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24.01.2021 01:01 Відповісти
Ти помилився адресою, тролику
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24.01.2021 01:06 Відповісти
Таке враження, що ти Навального обираєш президентом України.
Мені начхати на його погляди і його мотивацію, з якою він повертатиме награбоване і виплачуватиме компенсацію.
Головне, що він себе позицією як антипод Ху*ла. А отже не може висувати ті самі мотивації: в сівастопалє крєстілся владімірь і т.ін.
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24.01.2021 08:30 Відповісти
Все, що ви написали - повна маячня..... Підживлюйте і далі свої ілюзії з приводу льоші аНального.
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24.01.2021 10:03 Відповісти
Вороги України: ***** гебнявий, а Насральний ліберальний.
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24.01.2021 05:55 Відповісти
В моцкве на страстном бульваре омон забросали бутылками (пока пустыми).
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24.01.2021 00:02 Відповісти
снежками....
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24.01.2021 00:08 Відповісти
Думаю, что это фейк от "Нехты". Но, полезный фейк. Чем быстрее полыхнет на расие, тем легче будет украинцам. Не вам, малоросы. Вам "какаяразница" и так весело жить, а именно украинцам.
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24.01.2021 00:06 Відповісти
Теж Навального на президента України оцінюєш?
Чхати на погляди Навального. Головне - він не може йти шляхом Ху*ла і демонструвати свою недоговороздатність.
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24.01.2021 08:32 Відповісти
Интересно что будут делать бараны кремля,есля я нападу на Литву Латвию и Эстонию...,кого защищать будете,меня бандеровца от рождения...или рюсскихъ баранов живущих в странах Балтии???
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24.01.2021 00:12 Відповісти
Боже, врятуй Литву, Латвію і Эстонію від лапіщ ненависного Сенатора
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24.01.2021 01:26 Відповісти
Вже купляти поп-корн на виставу "Розвал рашки" чи початок розвалу запланований як в перестройку - через кілька років? Принаймні тоді ще до початку розвалу впали всі берлінські стіни і з тюрем випустили всіх Чорноволів... Так що маємо надію на повернення Криму і даунбасу (бажано без населення).
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24.01.2021 00:33 Відповісти
Прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов)))и ты плешивая КГБшная скатина навеки тоже прощавай)))
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24.01.2021 00:37 Відповісти
беги чувак , беги .
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24.01.2021 01:12 Відповісти
Анекдот. Чел служил режиму, менты в котором пытали и убивали людей годами. И теперь "прозрел", когда не понравилась перспектива Это как служить при нацизме и плакать что жизнь хуже чем в США
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24.01.2021 01:20 Відповісти
Зачем здесь кацапские мусора? Он вроде фанат доренко и тесака
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24.01.2021 01:45 Відповісти
молодец. орать в общем хоре легко "ганьба", а быть белой вороной и сказать тихо "нет" - отвага. уволили, предсказуемо.
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24.01.2021 02:14 Відповісти
Респект честному менту
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24.01.2021 05:48 Відповісти
ты уверен что он мент ?
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24.01.2021 10:44 Відповісти
Нормально пацан будущее читает. Не зассал первый - пойдет на министра внутренних дел у "бутерброда".
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24.01.2021 06:51 Відповісти
Пусть Навальный подрывает рашку изнутри. Попытка не пытка.
Но,честно говоря, посыл, который он дал в фильме, слабоват.
Я думаю что расияне и так знают что все воруют, сложно этим удивить.
Но не стоит обольщаться насчёт Навального, ведь его действия выглядят как конкурирующей фирмы с ******, просто хочет занять его место, ведь он не говорит про уничтоженных политических оппонентов, о войнах, которые ведёт Россия на постсоветском пространстве и в мире и прочем.
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24.01.2021 07:50 Відповісти
Просит свое начальство понять и простить. Никогда не понимал таких клоунов. Если такой честный, просто перестань быть мусором, а не устраивай цирк перед камерой.
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24.01.2021 08:00 Відповісти
На сьогодні для України Навальний краще, ніж пуйло. Як буде, коли він прийде до влади? Будемо реагувати відповідно. Не від українців залежить зміна російської влади. Можливо Навальний для України буде навіть гірше пуйла. Як Зеленський виявивсь гірше Порошенка. Але українська влада - справа не росіян, а українців. Тільки українці реагують на Зєлєне віроломство скигленням - тарифи, ФОПи, євробляхи... і жодних вимог відставки і дострокових. Тому соромно має бути не росіянам, а вам, панове.
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24.01.2021 08:09 Відповісти
При нацисте Навальном начнется гражданская война, и конец рашки в нынешнем виде. Собственно то что и нужно и Украине. Говорите как есть, а не стройте из себя Штирлица Ваня.)
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24.01.2021 08:19 Відповісти
Фіг його знає, що там почнеться. Я не модерую політику Раші. Як і Україна вцілому теж мало впливає на російську політику. Мне більше цікавить політика українська, на яку впливати я забов'язаний, бо інакше я буду бидлом, а не громадянином.
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24.01.2021 08:23 Відповісти
"нацист Навальний" ггг
страшно подумати, хто ж такий Ху*ло....
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24.01.2021 08:34 Відповісти
Недавно в интервью Навальный обещал сразу после прихода к власти провести всемоскальский "Русский марш". Он е*нутый.
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24.01.2021 10:28 Відповісти
О, очнулся честный мусор! А когда ***** несколько раз типа выбирали, ты не видел что что не так было, что то что ты должен защищать нарушают?
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24.01.2021 08:37 Відповісти
На миллион ментов, нашелся один порядочный, мелочь, а приятно.
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24.01.2021 11:59 Відповісти
Вполне возможно что их 1000, просто остальные 999 уволились путем написания обычного бумажного рапорта.
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24.01.2021 15:39 Відповісти
Все ж є люди в Росії з розумом і відчуттям дійсного патріотизму до своєї країни,яка при допомозі реально банди при владі завела усіх в глухий кут у спілкуванні світовою спільнотою,практично знищенням позитивного авторитету і рівня довіри до любого громадянина, розікрала і призвела до запустіння земель Росії всього за 25 років. Це просто Державний Найвищий Злочин. Приблизно теж зараз твориться і у нас,але у нас є хоча б заділи від епохи Порошенка по збереженню державності,а в Росії їх ужк майже не має.
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24.01.2021 19:37 Відповісти
 
 