Майор поліції РФ записав звернення на підтримку Навального - його звільнили "за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ". ВIДЕО

Майора поліції з російського Курська Руслана Агібалова звільнили із системи МВС після того, як він записав відео на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК із посиланням на регіональне управління МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Я, майор курської поліції Агібалов Руслан Євгенович, хочу звернутися зі словами підтримки на адресу Навального Олексія Анатолійовича та його сім'ї", - заявив поліцейський і, окрім іншого, попросив не вважати свій виступ закликом до участі в мітингу.

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За словами Руслана Агібалова, найбільше він побоюється за те, в якій країні виростуть його діти, які за незгоду з чинною владою і висловлювання свого невдоволення, за його словами, можуть бути позбавлені волі або життя.

"Також я боюся, що, коли мої діти виростуть, вони запитають мене: "Тату, а що ти зробив для того, щоб ми жили у вільній, процвітаючій країні?" І мені нічого буде їм відповісти", - сказав він.

Майор Руслан Агібалов попросив керівництво поліції поставитися до його вчинку "з розумінням".

Як заявили у МВС у Курській області Росії, Агібалова "звільнено за вчинок, який безчестить працівника органів внутрішніх справ", пишуть "Відкриті медіа".

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо. За останніми даними, затримано близько двох тисяч людей.