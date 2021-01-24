Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО. ВIДЕО

Бажана Росією амністія злочинців на Донбасі в законопроєкті про колабораціоністів?! Як влада намагається вберегти убивць від відповідальності в проєкті закону про колабораціоністів - важка, але дуже важлива тема сьогодні у фокусі "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Днями майже непоміченою сталася найважливіша подія. Голова міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков представив дуже важливий документ - проєкт закону про перехідний період після звільнення окупованих територій.

Серед іншого, Олексій Резніков запропонував нам відмовитися від слова "колабораціоніст" стосовно колабораціоністів! Як так? Тому що це слово, мовляв, має негативне забарвлення. Добре, запитуємо ми, а яке забарвлення має все те, що коїли окупанти і їхні пособники на Донбасі і в Криму?

На жаль, історія не має досвіду мегаліберальних і мирних рішень конфліктів, а такі заяви йдуть в унісон із прагненням Володимира Зеленського знайти і побачити "мир в очах" Путіна.

Що ж слід вважати колабораціонізмом, тобто співробітництвом із ворогом? Що має бути у відповідному законі, попри те, що аналогів війни на Донбасі в історії ще не було?

І чому такий потрібний законопроєкт про колабораціоністів ризикує стати ширмою, яка дозволить власникам зайвої тисячі доларів "повирішувати" всі питання?

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