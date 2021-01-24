Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО. ВIДЕО
Бажана Росією амністія злочинців на Донбасі в законопроєкті про колабораціоністів?! Як влада намагається вберегти убивць від відповідальності в проєкті закону про колабораціоністів - важка, але дуже важлива тема сьогодні у фокусі "Без цензури" від Богдана Буткевича.
Днями майже непоміченою сталася найважливіша подія. Голова міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков представив дуже важливий документ - проєкт закону про перехідний період після звільнення окупованих територій.
Серед іншого, Олексій Резніков запропонував нам відмовитися від слова "колабораціоніст" стосовно колабораціоністів! Як так? Тому що це слово, мовляв, має негативне забарвлення. Добре, запитуємо ми, а яке забарвлення має все те, що коїли окупанти і їхні пособники на Донбасі і в Криму?
На жаль, історія не має досвіду мегаліберальних і мирних рішень конфліктів, а такі заяви йдуть в унісон із прагненням Володимира Зеленського знайти і побачити "мир в очах" Путіна.
Що ж слід вважати колабораціонізмом, тобто співробітництвом із ворогом? Що має бути у відповідному законі, попри те, що аналогів війни на Донбасі в історії ще не було?
І чому такий потрібний законопроєкт про колабораціоністів ризикує стати ширмою, яка дозволить власникам зайвої тисячі доларів "повирішувати" всі питання?
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Детали: По их данным, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания "Торговый дом. Донские угли".
Дословно: "Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли".
По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО".
Дополнительно: Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ в последние дни данную компанию упоминают в связи с Виктором Медведчуком.
В частности, издание https://donpress.com/news/21-01-2021-bloger-v-ordlo-razvorachivaetsya-novaya-delezhka-ugolnoy-produkcii Don Press 21 января со ссылкой на луганского блогера писало, что угольная отрасль ОРДЛО переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. В материале отмечается, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.
Самый ЯРКИЙ персонаж Штепу так и не смогли осудить, а теперь жизни других учат.
То чого тепер дивуватися...
Освободите, и тогда будем решать!
Написав, прочитав. Чомусь руки затремтіли. Чи це тільки зі мною таке?
Що з ними робити, мабуть розтин покаже, по людські вони не розуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=E1CLHxreJsQ&list=LLMn0ZG45imFRwHICK3nsBUw&index=25 тільки зброєю
Соромно за таких "журналістів" , адже вони , будучи фаховими філологами лінуються в словник подивитись ...
Чи є симпатії до сепаратистів?
А для Ганни -ровер для курви!!!
А як назвати особу, яка підтримує окупанта ?
Ніби після повернення вони не припинять це робити і шкодити Україні.
Ще вони всі права хочуть ? На яких підставах ?
Люта українізація з Антіном Мухарським / Ірина Фаріон / випуск 3
https://youtube.com/watch?v=hc7VZk-UuNE&feature=share
https://youtu.be/t2uJpdMGq6Y