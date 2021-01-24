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Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО. ВIДЕО

Бажана Росією амністія злочинців на Донбасі в законопроєкті про колабораціоністів?! Як влада намагається вберегти убивць від відповідальності в проєкті закону про колабораціоністів - важка, але дуже важлива тема сьогодні у фокусі "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Днями майже непоміченою сталася найважливіша подія. Голова міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков представив дуже важливий документ - проєкт закону про перехідний період після звільнення окупованих територій.

Серед іншого, Олексій Резніков запропонував нам відмовитися від слова "колабораціоніст" стосовно колабораціоністів! Як так? Тому що це слово, мовляв, має негативне забарвлення. Добре, запитуємо ми, а яке забарвлення має все те, що коїли окупанти і їхні пособники на Донбасі і в Криму?

На жаль, історія не має досвіду мегаліберальних і мирних рішень конфліктів, а такі заяви йдуть в унісон із прагненням Володимира Зеленського знайти і побачити "мир в очах" Путіна.

Що ж слід вважати колабораціонізмом, тобто співробітництвом із ворогом? Що має бути у відповідному законі, попри те, що аналогів війни на Донбасі в історії ще не було?

І чому такий потрібний законопроєкт про колабораціоністів ризикує стати ширмою, яка дозволить власникам зайвої тисячі доларів "повирішувати" всі питання?

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Автор: 

росія (65162) Донбас (22356) колабораціонізм (1158) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+42
ганька герман, ***** циничная, двоих сыновей похоронила и пофик, делает пластические операции, пересчитывает мешки с золотом- жизнь удалась
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24.01.2021 10:32
+27
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4063
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24.01.2021 10:44
+24
убийц из лугандонии, уже давным-давно надо было по одному утилизировать.. причём делать это не особо стесняясь..
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24.01.2021 10:38
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ганька герман, ***** циничная, двоих сыновей похоронила и пофик, делает пластические операции, пересчитывает мешки с золотом- жизнь удалась
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24.01.2021 10:32 Відповісти
Карма у нее такая.
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24.01.2021 10:37 Відповісти
А в монастыре ей разрешат пользоваться дилдо?
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24.01.2021 10:51 Відповісти
Разрешат)
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24.01.2021 12:39 Відповісти
В манастирь всякие усики ходят.
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24.01.2021 10:56 Відповісти
*****, крашенная, херман---когда ты уже закроешь свой поганый, вонючий рот !!!!!!
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24.01.2021 12:20 Відповісти
Всіх з блоку ЗАЖОПУ, ганьок , лєнок, Мертвечуків, онаністів ків, хто взяв зброю проти держави України .... СУДИТИ ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ ПО ЗАКОНАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ. ВОНИ ВОРОГИ А ВОРОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ. ЗМІ ЯКІ ВЕДУТЬ ПРОПАГАНДУ ПРОТИ УКРАЇНИ, ВІЙСЬК ЗСУ, ПАТРІОТІВ , ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ ПОБАВИТИ ЛІЦЕНЗІЇ І ЗАКРИТИ.
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24.01.2021 12:18 Відповісти
ПОДСТИЛКА ЗЭКА ЯНЫКА МРАЗЬ И ТВАРЬ СЕПОРНАЯ!!!
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24.01.2021 13:43 Відповісти
сосна зэка енакиевского
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24.01.2021 16:35 Відповісти
Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку
Детали: По их данным, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания "Торговый дом. Донские угли".
Дословно: "Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли".
По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО".
Дополнительно: Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ в последние дни данную компанию упоминают в связи с Виктором Медведчуком.
В частности, издание https://donpress.com/news/21-01-2021-bloger-v-ordlo-razvorachivaetsya-novaya-delezhka-ugolnoy-produkcii Don Press 21 января со ссылкой на луганского блогера писало, что угольная отрасль ОРДЛО переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова. В материале отмечается, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.
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24.01.2021 10:34 Відповісти
Вороги віддають майно України своїм агентам. А ВОРОГІВ УКРАЇНИ треба ЗНЕШКОДИТИ. Але хто це зробить!?
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24.01.2021 12:20 Відповісти
убийц из лугандонии, уже давным-давно надо было по одному утилизировать.. причём делать это не особо стесняясь..
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24.01.2021 10:38 Відповісти
Очередное БЛА-БЛА-БЛА
Самый ЯРКИЙ персонаж Штепу так и не смогли осудить, а теперь жизни других учат.
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24.01.2021 10:42 Відповісти
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5021
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24.01.2021 10:42 Відповісти
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4063
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24.01.2021 10:44 Відповісти
Люди обрали сепарків з кварталу під гаслом какая разніцо, проігнорували мову, армію, релігію..
То чого тепер дивуватися...
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24.01.2021 10:55 Відповісти
ТАК ЦЕ ЛЮДИ? ЦЕ АБО МАЛОРОСИ АБО БИДЛО ПУТЛЯЧЕ! ЛЮДИ ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЕС ТА ЗА ПЕТРА. А БИДЛЯТИНА ЦИБАЕ З БОКУ НА БIК МОВ ЖАБА ПУТIНСЬКА!!!
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24.01.2021 13:51 Відповісти
Якщо колаборантів не карати і давати їм можливість жити на тих же територіях, то ця епопея не скінчиться ніколи. ЇХ ТРЕБА КАРАТИ І НАЙЖОРСТКІШЕ!!! БО ЦЕ ЗРАДА!!! ЩО може бути страшніше, ніж зрада своєх держави і свого народу?!!
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24.01.2021 10:58 Відповісти
Что толку делить шкуру неубитого зайца?
Освободите, и тогда будем решать!
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24.01.2021 10:58 Відповісти
вот ты как раз решать не будешь...
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24.01.2021 11:38 Відповісти
Сепаратистів потрібно через суд позбавляти українського громадянства. І тоді дійсно колаборантів не буде, а будуть НЕгромадяни України, як це зробили Прибалти після демонтажу срср.
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24.01.2021 11:38 Відповісти
Как можно бороться с колаборационизмом если вся жидовская кодла вокруг преЗедента и им же возглавляемая главные колаборационисты (если не прямые предатели страны).
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24.01.2021 11:42 Відповісти
Росіяни які вбивці і окупанти, це не росіяни зовсім, а "тая сторона"!!!
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24.01.2021 11:55 Відповісти
Все так ,, ніякої жалості й милосердя до колаборантів бути не повинно ,, хоч Буткевича й не надто шаную , але тут з ним згоден на всі 100% . . Вони б нас не пожаліли , якби ситуація розвивалась навпаки .
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24.01.2021 11:59 Відповісти
Знову закидання "камінця" та перевірка реакції суспільства. Думаю не варто цього робити Олексію Резнікову. Не знає і ніколи не відчував Олексій Резніков, що таке поховати загиблого на війні або замученого та померлого від тортур побратима, посестру, друга, батька, матір, дружину, чоловіка, брата, сестру, просто хорошу людину яку добре знав, або з якою зустрівся всього один раз в житті, але ж запам'ятав ту зустріч на все життя. Не варто випробувати терпіння людей. За таке насильство над свідомістю руки самі тягнуться просто відірвати голову.
Написав, прочитав. Чомусь руки затремтіли. Чи це тільки зі мною таке?
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24.01.2021 12:04 Відповісти
коллаборантов не наказывать надо... их надо уничтожать... посмотрите канал ЗИК - какая-то недососка говорит - украинцы Западной Украины должны привыкать к нам и нашим традициям, имея в виду лугандонию и даунбасию... хочется спросить у вырока Украины, синьора-голодомора (к сожалению, не синьора-геноцида) - за что получают бабло в СБУ ссынаристы быкановы и прочая шелупонь, если в центре Киева выступает мерзота, мнение которой транслируют на всю Украину... весь "хероической" путь этой мерзоты должен заканчиваться сразу же при выходе из студии (и недоделанных тупых корреспондентов туда же)...
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24.01.2021 12:17 Відповісти
Вороги віддають майно України своїм агентам. А ВОРОГІВ УКРАЇНИ треба ЗНЕШКОДИТИ. Але хто це зробить!?
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24.01.2021 12:23 Відповісти
Резнік і Ко планують амністію бойовикам .. може спочатку уразуміють , чи можна торкатись того гівна , воно ж за 7 років гебільскої отрути мозком поїхало ... спочатку нехай ця влада покаже що вона на щось здатна в Україні .... починаючи з северодонецкого та харківського зльоту сепаратистів у 2004 - 2005 та Харківських угод у 2014 влада не зробила висновків , антіукраїнське льється майже з усіх ефірів ... якщо " приєднати дипломатичним " шляхом , а не військовим , то українців очикує доля індєйців Нового Світу ... чи ви бажаєте потрапити на Той Світ ? я - ні !!!!!
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24.01.2021 12:36 Відповісти
Рєзніков як і більщість Зе влади це шістки Кремля я такі ж КАЛОБОРАНТИ як і сепаратисти які вбивали і катували добровольців і вояків ЗСУ
Що з ними робити, мабуть розтин покаже, по людські вони не розуміють.
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24.01.2021 13:00 Відповісти
Всі ці розмови -то пусте. Окрім воєнного шляху, повернення Донбасу неможливе, - Григорій Перепелиця. І я з ним цілково згоден. там і при Україні не дуже багато було українських симпатиків - а тепер на сьомому році війни і окупації - тим паче. подивіться рінтервью - воно того варте.

https://www.youtube.com/watch?v=E1CLHxreJsQ&list=LLMn0ZG45imFRwHICK3nsBUw&index=25 тільки зброєю
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24.01.2021 15:31 Відповісти
Геополітичні симпатії пана Рєзнікава лежать дещо в іншій площині. Він виконує завдання але це йому не болить, це не його. Він манкурт.
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24.01.2021 13:03 Відповісти
zgoden z Bogdanom Butkevi4em na 100 % !!!
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24.01.2021 13:18 Відповісти
Рєзнікаву ж таваріщ Путєн пріказалі-с
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24.01.2021 13:31 Відповісти
Колаборантів та зрадників України тре наказувати. https://youtu.be/XbnutL64_MU XbnutL64_MU
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24.01.2021 14:01 Відповісти
бо багато людей , і редакція "цензора" досі не зрозуміли різницю між колаборантами і колабораціоністами , між колаборацією і колабораціонізмом .
Соромно за таких "журналістів" , адже вони , будучи фаховими філологами лінуються в словник подивитись ...
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24.01.2021 14:08 Відповісти
Знаючи те що коїться в Донбасі і Луганськуа це велика різниця?
Чи є симпатії до сепаратистів?
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24.01.2021 15:42 Відповісти
В усі часи, на всіх війнах колаборантів вішали. Це вже така звичка. Можна сказати - традиція. А традиції, що пройшли випробування віками, порушувати неможна.
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24.01.2021 15:43 Відповісти
Готов прислать чертежи качественной виселицы
А для Ганни -ровер для курви!!!
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24.01.2021 16:38 Відповісти
Ще не час.Поки що нікому карати.Нарід ще не готовий.Для цього треба відірватися від телевізорів,вилізти з кухонь,барів,кабаків,соц.мереж,з Цензора врешті решт...і покарати тих,хто повинен карати клятих колаборантів,корупціонерів і іншу нечисть.Коротше кажучи,здійснити народну реформу.Іншого шляху не бачу. Це моя окрема думка.
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24.01.2021 18:16 Відповісти
Пане Богдане, до ваших пропозицій варто ще додати позбавлення громадянства осіб хто не володіє державною мовою на підконтрольній території, без права обіймання посад в держорганах, закладах освіти і тд. Тоді держава повільно, але впевнено буде виходити з цього лайна.
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24.01.2021 18:21 Відповісти
Критиковать легче всего. Мне кажется Резников правильно сказал. Если мы хотим вернуть эти территории в практическом плане, то "охота на ведьм\" не допустима, есть хорошая поговорка - "после драки кулаками не машут". Тем более Конвенция по правам человека, которую ратифицировала Украина, после осовбождения Донбасса не даст возможность разделить украинцев на "правильных" и не правильных". Не будем забывать, что у сепаров есть маленькие дети, пожилые родители и семьи.... и если эти территории к нам вернутся - то пособия одиноким матерям, выплаты по утрате кормильца и другие социальные проекты для всех граждан Украины будут абсолютно равными.
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24.01.2021 19:36 Відповісти
Уявіть собі, таки є правильні і неправильні українці.
А як назвати особу, яка підтримує окупанта ?
Ніби після повернення вони не припинять це робити і шкодити Україні.
Ще вони всі права хочуть ? На яких підставах ?
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25.01.2021 09:21 Відповісти
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3303
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24.01.2021 21:37 Відповісти
Это должен увидеть каждый украинец ! Слава Украине! Смерть московитам !

Люта українізація з Антіном Мухарським / Ірина Фаріон / випуск 3

https://youtube.com/watch?v=hc7VZk-UuNE&feature=share
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25.01.2021 01:55 Відповісти
Ну,...вот это вот неплохо. Мне нравится слово рой. Теперь отработать практические движения...РОЯ....в строю.
https://youtu.be/t2uJpdMGq6Y
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25.01.2021 07:03 Відповісти
Проєкт "Без цензури": колаборантів треба карати. Як влада намагається захищати убивць із ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6237
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25.01.2021 11:15 Відповісти
 
 