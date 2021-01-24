Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому хлопець на мітингу в підтримку Олексія Навального голими руками відбиває атаку екіпірованих омонівців, які застосовують кийки.

Сюжет опублікував блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

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На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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