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Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому хлопець на мітингу в підтримку Олексія Навального голими руками відбиває атаку екіпірованих омонівців, які застосовують кийки.

Сюжет опублікував блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

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На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

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За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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Автор: 

мітинг (753) росія (65162) ОМОН (66) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+92
І той виявився дагестанцем . .
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24.01.2021 11:22
+66
Как это нет? Второе название рашки-снежный Габон.
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24.01.2021 11:19
+59
он не русский, по этому и дает отпор
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24.01.2021 11:25
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Красень
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24.01.2021 14:15 Відповісти
хм...явно не из мокшан,явно
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24.01.2021 14:24 Відповісти
Московия за 20 лет царствования «обнулёныша» превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, московские зеваки не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро». Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
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25.01.2021 09:18 Відповісти
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25.01.2021 22:48 Відповісти
его диды ветераны в 90 х годах русню резали на ура.
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24.01.2021 14:28 Відповісти
С этими рабами все равно ничего не выгорит. А когда Майдан в Украине? Пора бы уже. Кремлевский блазень совсем оборзел.)
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24.01.2021 14:32 Відповісти
Лютый чувак, надо признать.
Вот только на русского он мало похож. Или дагестанец, или чеченец.
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24.01.2021 14:54 Відповісти
Це азербайджанець, вже вирахували ім'я і прізвище.
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24.01.2021 15:00 Відповісти
Один cмелый на всю страну и тот не рузьге.
Ахах...
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24.01.2021 15:10 Відповісти
Один,удар,вгоголень,второй,по,горлу.с,этим,справится,и,девочка,подросток.любого,быка,утопомает.
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24.01.2021 15:14 Відповісти
Вся эта кацапская буря в стакане ни к чему в ближайшее время не приведёт,но явно демонстрирует ,что даже кацапню путинская банда за...бала
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24.01.2021 15:15 Відповісти
Сразу видно шо с Кавказа перец, кацапня потомки быдла крепостного бухого и пушечного мяса совкового .
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24.01.2021 15:19 Відповісти
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 569
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24.01.2021 15:37 Відповісти
Ну и рожа у тебя Вован
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25.01.2021 01:01 Відповісти
...цеглину просить
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25.01.2021 08:41 Відповісти
Чудь )
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25.01.2021 01:12 Відповісти
вепс-карлик.страшный на морду лица,упоротый,куча комплексов.
злобный,злопамятный и мстительный. к тому же гей-педофил, обколотый ботоксом... ужастЬ.
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25.01.2021 06:48 Відповісти
***** звичайне
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25.01.2021 10:26 Відповісти
хачи-москвичи потом отмажут земляка потому и резкий ?
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24.01.2021 15:41 Відповісти
надобыть справедливым....В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ,,,,КАЦАПЫ БУДУТ ВСЕ С ВИНТАРЯМИ....ето не бялорусы питарасы......ЕСЛИ ЕТОТ КЛОУН ПУТИН НЕ ПОДЕЛИТСЯ С НАРОДОМ ДЕНЬГАМИ....я кацапов уважаю в этом плане...Вспомните октябрскую революцию....на нее пойдут вместо театра
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24.01.2021 16:18 Відповісти
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24.01.2021 21:44 Відповісти
В следующую субботу кацапы будут плотно на бутылках уже.
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24.01.2021 23:06 Відповісти
интересно....КАК ИДИОТЫ БЯЛОРУСЫ????
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25.01.2021 04:53 Відповісти
кацапы только так умеют
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 6933
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24.01.2021 15:53 Відповісти
Кавказцы более адекватные люди, они все на спортике не бухают и наркоту не жрут.
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24.01.2021 16:46 Відповісти
Ну, вот, а раньше считалось, что самый главный боец-дзюдоист выбранный навечно Путин. И, тут упала и покатилась корона. Ну, или черный пояс не сходится на талии. Черные лебеди на его голову слетаются стаей.
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24.01.2021 17:11 Відповісти
Шо КАЧАПЧЕГИ, помог вам ваш беркут ? А как дышали, как дышали Терпилы вместе с белорусами
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24.01.2021 17:13 Відповісти
НУ І? Білоруси після такого не виходять з вулиць!
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24.01.2021 17:41 Відповісти
Берсерк. Правда, бить руками по шлемам и жилетам - без толку.
И, к сожалению, его теперь легко вычислят по мобиле и распознаванию лиц.
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24.01.2021 18:51 Відповісти
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 2766
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24.01.2021 19:06 Відповісти
Один чоловік на всю РФію знайшовся.
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24.01.2021 19:26 Відповісти
это кавказец
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24.01.2021 20:25 Відповісти
Фигня! Выпустят пар и в имперское стойло.
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24.01.2021 20:27 Відповісти
Борцуха молоток.
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24.01.2021 20:34 Відповісти
ПОРА КОНЧАТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ ГОЛЫМИ РУКАМИ !!! НЕОБХОДИМО ОМОН ОБЛИВАТЬ БЕНЗИНОМ И ПОДЖИГАТЬ ЕСЛИ НЕ СДАЮТСЯ !!! А ДОМА КОРРУПЦИОННЫХ ЧИНОВНИКОВ НАКАЧИВАТЬ ГАЗОМ И ВЗРЫВАТЬ !!!
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24.01.2021 22:02 Відповісти
это не про касабов - они бздят!
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25.01.2021 00:24 Відповісти
Якісь вони дурні ці россіяни- не захищають голову нічим.
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24.01.2021 22:37 Відповісти
НЕ КАДЫРОВА РОДСТВЕННИК ТОЧНО !!! ТОТ ЗА ТЕЛАМИ ПРЯЧЕТСЯ !)
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25.01.2021 00:43 Відповісти
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 3393
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24.01.2021 23:27 Відповісти
Це не луганські.?
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24.01.2021 23:47 Відповісти
шоломи держиморд фарбою та пiною, щоб вони нiчого не бачили!
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24.01.2021 23:28 Відповісти
Вот все бы так действовали, как этот паренёк, тогда бы менты не так борзели бы.
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24.01.2021 23:58 Відповісти
не так, а ловчее
как https://censor.net/ru/user/52333 советует - обзор ограничить
шлем снимет - будут на равных
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25.01.2021 00:13 Відповісти
_Ещё не на равных: у пдрсов защитная экипировка и дубины. Сети рыбацкие ещё бы посоветовал... ну и ещё варьянты есть.
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25.01.2021 00:52 Відповісти
варианты для свободных, не для рабов
у народа больше силы
но только когда он это понимает
этим оно не надо
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26.01.2021 13:51 Відповісти
Давай к нам... Этим свинорусам не отдадим, такие нам нужны.
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25.01.2021 00:40 Відповісти
Красава. Если б все такие били, путлера уже б не било.
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25.01.2021 06:05 Відповісти
Его уже сами чеченцы ищут. Ему придется возвращаться в Чечню и извиняться по телевизору. Как я понял из обращения советника Кадырова. В Москву он уже не сможет вернуться.
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25.01.2021 06:56 Відповісти
У меня вопрос - почему опрычники молотят дубинками народ как скот . а люди безоружные почему не берут хотябы на крайний случай деревянные палки для отражения ударов .
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25.01.2021 08:27 Відповісти
так в Мацквє кругом кладуть бруківку Сабанянку. Теж можна використати.

Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 4807
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25.01.2021 08:50 Відповісти
АНОМАЛІЯ серед вати.
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25.01.2021 08:43 Відповісти
Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу - Цензор.НЕТ 4158
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25.01.2021 08:43 Відповісти
"Демократия не придет в страну, пока люди, которые стремятся к демократии, не будут организованы! А также, рост среднего класса и образованности ведет к падению авторитарных режимов, но не обязательно к демократии"https://censor.net/n253081

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма https://censor.net/n253081
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25.01.2021 08:56 Відповісти
Як можна організуватись, якщо тролі з ботоферми мародера настирливо ділять українців на два ворогуючих табори "зебілів" і "мародерів"? Хоч насправді це зовсім не так і всім українцям треба одне і те саме - сильна, заможна і щаслива Україна.
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25.01.2021 09:21 Відповісти
Петро снова рвется к власти и тут все средства хороши! Какая ему нахер Украина? Нам нужно, шо-то делать в стратегической плоскости. Нужен настоящий лидер нации, которого, к сожалению и удивлению, за 7 лет войны мы так и не увидели.
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25.01.2021 11:38 Відповісти
Не знаю, як у Вас, а у мене ліде є - Юля. Вона зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті і не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, Янек це довів. І ще зробить.
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25.01.2021 12:24 Відповісти
Согласен. Голосовал всегда за нее, потом - за Гриценко, так как Юля явно уже была не проходной. Ее боятся, как огня, наши ворюги всех мастей.
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25.01.2021 12:29 Відповісти
Толя - типовий технічний кандидат. Його завдання - відтягнути пару відсотків у Юлі. І з'являється він рівненько під вибори, весь інший час його не чути. Толя навіть в Раду не хоче. За три дні до виборів роспустив штаби своєї Громадянської позиції. Люди, що йому повірили, були в шоці. А найбільше Толя себе проявив, коли в 2010му поставив рівняння між Янеком і Юлею, і його виборці голоснули противсіх. Потім Толя знову на діван і всі три роки Янека, поки Юля сиділа, він кривого слова в бік нього не сказав. Підходив на Майдан до нас і намовляв на Новий 2014й розійтись, але залишити пару наметів під Глобусом. Люди його не послали, але і не послухали. То хто такий Толя?
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25.01.2021 13:32 Відповісти
Может ты и прав, спорить не буду.
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25.01.2021 13:35 Відповісти
Русский тот что с зеленым рюкзаком убегает
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25.01.2021 10:29 Відповісти
Не, ну чудак - красава! Троих мусоров оттеснил.
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25.01.2021 11:35 Відповісти
Надо брать презики, туда зеленки и кидать по шлемам или рожам
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28.01.2021 10:51 Відповісти
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