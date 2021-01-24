Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, на якому хлопець на мітингу в підтримку Олексія Навального голими руками відбиває атаку екіпірованих омонівців, які застосовують кийки.
Сюжет опублікував блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.
На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро». Видео, как Майдановцы сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями Майдановцев смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
Вот только на русского он мало похож. Или дагестанец, или чеченец.
Ахах...
злобный,злопамятный и мстительный. к тому же гей-педофил, обколотый ботоксом... ужастЬ.
И, к сожалению, его теперь легко вычислят по мобиле и распознаванию лиц.
как https://censor.net/ru/user/52333 советует - обзор ограничить
шлем снимет - будут на равных
у народа больше силы
но только когда он это понимает
этим оно не надо
Американский политолог Фрэнсис Фукуяма https://censor.net/n253081