Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених. ВIДЕО

У районі проведення ООС із медиками провели інструкторсько-методичне заняття.

Під час навчання відпрацьовували надання медичної допомоги пораненим і хворим і порядок їх евакуації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

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