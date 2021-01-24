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Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених. ВIДЕО

У районі проведення ООС із медиками провели інструкторсько-методичне заняття.

Під час навчання відпрацьовували надання медичної допомоги пораненим і хворим і порядок їх евакуації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

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Автор: 

поранення (2802) військові навчання (2775) евакуація (2312) операція Об’єднаних сил (6725)


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Правило №1. Головне щоб Бубочка не брав евакуацію пораненого під свій особистий конторль, бо тоді - стовідсотковий капець.
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24.01.2021 14:13 Відповісти
Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених - Цензор.НЕТ 8198
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24.01.2021 15:59 Відповісти
благослови Вас Господь наши Захiсники Украiни!
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24.01.2021 17:28 Відповісти
 
 