Медики в районі ООС провели навчання з надання допомоги та евакуації поранених. ВIДЕО
У районі проведення ООС із медиками провели інструкторсько-методичне заняття.
Під час навчання відпрацьовували надання медичної допомоги пораненим і хворим і порядок їх евакуації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антип61
показати весь коментар24.01.2021 14:13 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар24.01.2021 15:59 Відповісти Мені подобається 3
alex lagun
показати весь коментар24.01.2021 17:28 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль