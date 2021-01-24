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Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано. ВIДЕО

У фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в межах Кубка світу з лижних гонок. У ній російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а згодом збив його з ніг після фінішу.

Про це повідомляє sport24, передає Цензор.НЕТ.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0

— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

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У фінішному створі фін Йоні Мякі наїхав на лижу Олександра Большунова, через що росіянин збився з ходу. У відповідь на це росіянин спробував вдарити суперника палицею, але не влучив.

У підсумку Фінляндія фінішувала другою, а Росія - третьою. Після фінішу Большунов спеціально влетів у Мякі і збив його з ніг.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії. Команди Фінляндії та Росії змагалися за друге місце.

Як повідомляє ТСН, згодом стало відомо, що за таку поведінку Большунова дискваліфікували. Крім того, було анульовано результат збірної Росії.

Автор: 

росія (65162) спорт (1621) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+181
Рассейский скот всегда остается рассейским скотом...даже если он приехал в Финляндию...
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24.01.2021 16:03
+114
скрєпоносцю мельдонію більше не наливати!
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24.01.2021 16:03
+73
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев" - Михаил Булгаков
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24.01.2021 16:14
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КОЗЛОРОГИЙ не с той стороны обогнать фина хотел, вот и обиделся.
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24.01.2021 23:05 Відповісти
Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано - Цензор.НЕТ 2868
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24.01.2021 23:26 Відповісти
Да он же пянный!!!
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24.01.2021 23:49 Відповісти
Я конечно не приверженец кацапов (это ласково говоря), но финн подло подрезал...
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25.01.2021 00:24 Відповісти
Гітлєр подло подрєзал Сталіна, - напав першим. От же ж нігодяй! )))

Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано - Цензор.НЕТ 5321
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25.01.2021 01:26 Відповісти
дурик, есть война без правил и в противовес этому ЛЮДИ пытаются создать цивилизацию где соблюдаются правила...
животным этого не понять.
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25.01.2021 07:39 Відповісти
Фін йому лижню уступав притискаючись до огорожі. Вони ж з дзеркалами заднього виду неїздять...
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25.01.2021 10:58 Відповісти
Вітаю, Шановна Громада! 💬👏
"пожче стало известно"
Звісно, це друкарська помилка.
Gboard краще за T9.
Користуюсь й пропоную встановити.
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25.01.2021 02:24 Відповісти
Почему до сих пор руSSню пускают в приличные страны?
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25.01.2021 04:32 Відповісти
Это спорт,азарт и иногда эмоции зашкаливают,ведь человек готовится к соревнованию годами и это тяжелейший труд,а те кто на форуме гундит, никогда не был, и не будет в шкуре спортсмена...
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25.01.2021 06:17 Відповісти
та не скажи...
когда спортсмену, который готовился годами просто делают подножку - это не спорт!
и финн, подрезавший кацапа - просто гавно.
И то что дисквалифицировали кацапа - говорит что вся гейРопа и все её ценности - п.здёжь.

то что кацапы допингуют - это из этой же оперы - но это второй вопрос.
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25.01.2021 07:42 Відповісти
Мокша - бояру сьогодні дають чи посмоктати за обсирання?
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25.01.2021 12:32 Відповісти
Вафел, можешь пососать...
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25.01.2021 16:27 Відповісти
Значить ти лизун-сосун! Мокши ще на пляшці посидіти *******..
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26.01.2021 13:42 Відповісти
О опять вас со скрепой должны все на руках носить? А просто выиграть гонку и не ныть что кто то подрезал или кривизна земли не позволяет или ветер не стой стороны шо мешает?
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25.01.2021 14:48 Відповісти
Наконец новости спорта. Только почему-то российского.
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25.01.2021 07:09 Відповісти
В контексте твоей засрашки-это новости допинга.
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25.01.2021 07:45 Відповісти
Фин мудак
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25.01.2021 09:44 Відповісти
Челюсть москворылую захлопни
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25.01.2021 10:01 Відповісти
Вообще-то фин был впереди, и на спине глаз у него нет.
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25.01.2021 10:08 Відповісти
Так мудак, згоден. Невідсосав у росіянина. Треба ж було йому відсосати... От падло.
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25.01.2021 10:43 Відповісти
Мокшанское быдло это генетическое наследие...
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25.01.2021 10:07 Відповісти
Московити є московити, а євробюрократи є євробюрократи. От зовсім недавно відсторонили одну футбольну збірну від гри, адже спортсмени несли реальну загрозу швейцарському наріду. Турнірне становище тут зовсім нідочого.
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25.01.2021 10:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ykFOQFBW_BA&ab_channel=RandomChannel Нет, Молотов!
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25.01.2021 10:16 Відповісти
ну че, у росиянина ход был лучше, фин перекрывал порыв соперника...
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25.01.2021 10:19 Відповісти
Это низко и мерзко - въезжать СО СПИНЫ, когда соперник не ожидает. Нет оправдаий. Тем более, когда такой формат со стороны руководства сборной и федерации оправдывается и чуть ли не приветствуется. Такие должны быть изгоями всегда
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25.01.2021 10:29 Відповісти
с какого перепугу финн должен был место на финише большунову уступить?
борьба на финише. а со стороны большунова это неспортивное поведение, за это всегда наказание.
с такими понтами пусть в тайге с медведями катается
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25.01.2021 10:31 Відповісти
По правилам если его обгоняют он должен уступить лыжню.
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25.01.2021 11:56 Відповісти
Дурень чи іксперд? При ковзановому ході -немає лижні! З лівої сторони простору було достатньо, а в дупі фіна немає відеокамери!
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25.01.2021 12:37 Відповісти
Дикуни...
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25.01.2021 10:33 Відповісти
нихера вы не поняли - фин мудак, и россиянин разозлился, идиоты!
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25.01.2021 10:34 Відповісти
в чем он мудак? он был первым и ему в спину мудак вьехал и споткнулся, у фина на спине глаз нет
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25.01.2021 11:07 Відповісти
россиянин хотел под забором спрутануть(на видео) . как это так, неспортивное поведение финна, зажавшего русиш-спортсмена в дупу..
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25.01.2021 11:14 Відповісти
Оба хороши. Если честно - то нужно смотреть ракурса как на 41 секунде, тогда можна дать обьективную оценку. Мне показалось ,что финн подрезал, влез на чужую полосу - если так , то по ПДД он виновен, но у лыжников наверно другие правила
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25.01.2021 11:07 Відповісти
Подивіться відео оновлене 59 сек. Там русачок позаду був і пробував сам обігнати. а фін йому не дав. Те що русачок дав себе зажати. то це його проблема.
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25.01.2021 13:07 Відповісти
свинособаки, что от них еще ждать?
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25.01.2021 11:15 Відповісти
Це вже не мельдоній, вони вже напевно новічок херачать...
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25.01.2021 11:28 Відповісти
Лахта домой приехала))
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25.01.2021 11:29 Відповісти
Ну вообще-то фин тоже мудак.
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25.01.2021 11:58 Відповісти
Кто смотрел игры в замке Буайар, там украинцы сговаривались с россиянами о взаимной поддержке, что будут подыгрывать друг другу. В итоге украинцы подыгрывали россиянам, как было уговорено, а россияне потом украинцев подло подставляли, и в результате получали победу. Украинцы пребывали в шоке, не верили своим глазам, но выводов не делали. Просто так стояли с удивлёнными ипалами, и всё..
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25.01.2021 12:15 Відповісти
Это продолжается уже не одну сотню лет.
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26.01.2021 17:08 Відповісти
А що ви чекаєте від свинособак коли впускаєте їх в свою хату?!
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25.01.2021 12:25 Відповісти
Якщо свинособаки одночасно повиздихають Світ стане чистішим.
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25.01.2021 12:28 Відповісти
жаль що фіни не згадали сво\х дідів - І не забили ватнику лижу у скрєпну дупу.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Зачем на лыжу наступил?Кто прав? Может и россиянин прав? Не ударил бы фина, получил бы второе место?
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25.01.2021 12:32 Відповісти
Скорее всего претензию к финну удовлетворили бы. Но не смог сдержать эмоций, значит сам виноват. Может финн на это и рассчитывал.
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25.01.2021 12:47 Відповісти
Зачем лыжу подсовывал?
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25.01.2021 14:50 Відповісти
это бывает гонках... россиянин лучший... дсф. финну...
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25.01.2021 18:45 Відповісти
Третье место после дисквалификации заняла вторая российская команда, которая была четвертой. Так что результат не изменился.
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25.01.2021 12:51 Відповісти
вывод - россиянину второе место! финна диск. на 6 мес. или я не прав???
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25.01.2021 13:18 Відповісти
финн ехал по крайней правой дорожке на финишной прямой где дорожки менять уже нельзя, но коцорылый не занял заранее соседнюю дорожку поэтому пытался обойти справа но не протиснулся. хитроопость вперемешку с отсутствием совести и наглостью
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25.01.2021 18:47 Відповісти
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