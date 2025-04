Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано. ВIДЕО

У фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в межах Кубка світу з лижних гонок. У ній російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а згодом збив його з ніг після фінішу.

Про це повідомляє sport24, передає Цензор.НЕТ.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0