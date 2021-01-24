Росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано. ВIДЕО

У фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в межах Кубка світу з лижних гонок. У ній російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею свого суперника фіна Йоні Мякі, а згодом збив його з ніг після фінішу.

Про це повідомляє sport24, передає Цензор.НЕТ.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0 — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

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У фінішному створі фін Йоні Мякі наїхав на лижу Олександра Большунова, через що росіянин збився з ходу. У відповідь на це росіянин спробував вдарити суперника палицею, але не влучив.

У підсумку Фінляндія фінішувала другою, а Росія - третьою. Після фінішу Большунов спеціально влетів у Мякі і збив його з ніг.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії. Команди Фінляндії та Росії змагалися за друге місце.

Як повідомляє ТСН, згодом стало відомо, що за таку поведінку Большунова дискваліфікували. Крім того, було анульовано результат збірної Росії.