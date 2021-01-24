Розроблена SpaceX ракета Falcon 9 вивела на орбіту рекордну кількість супутників - 143. ВIДЕО
Компанія SpaceX у межах програми "Transporter-1" 24 січня за допомогою однієї ракети-носія успішно запустила в космос 143 супутники. Це найбільша кількість супутників, які відправляли в космос на одній ракеті-носії.
Йдеться про декілька десятків мікросупутників і наносупутників, зокрема про 10 апаратів глобальної системи Starlink, призначених для забезпечення широкосмуговим доступом до інтернету у місцях, де він є ненадійним, дорогим або повністю недоступним, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
Крім того, супутники сімейства Starlink буде вперше виведено на полярну орбіту, перпендикулярну екватору Землі, повідомили у твітері компанії.
Для запуску з мису Канаверал у Флориді використовувалася ракета-носій Falcon 9, розроблена SpaceX. Це була друга спроба запуску. Першу було намічено на суботу, але старт скасували через погодні умови.
За даними hromadske, Falcon 9 успішно піднялася в повітря о 10:00 за місцевим часом, а її перший ступінь приземлилася через майже 8 хвилин після запуску.
Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
"Transporter-1" - перша місія SpaceX, яка пропонувала райдшеринг, тобто можливість меншим компаніям, які не мають власних ракет-носіїв, вивести свої апарати на орбіту на ракеті-носії SpaceX і заощадити кошти.
Загалом серед 143 супутників, запущених 24 січня, лише 10 належать SpaceX. Це супутники проєкту Starlink, мета якого - надати глобальний доступ до інтернету. Решта - супутники дрібних комерційних і урядових компаній. Загальна маса вантажу, який вивела на орбіту ракета Falcon 9, становить близько п'яти тонн.
Як зазначає Forbes, вартість доставки одного кілограма комерційного вантажу на місії "Transporter-1" становить 5 тисяч доларів. Оскільки вага всіх комерційних супутників на борту Falcon 9 становить близько 2700 кілограмів, SpaceX заробила майже 14 мільйонів доларів.
Водночас деякі фахівці з пересторогою ставилися до запуску місії "Transporter-1", оскільки SpaceX не розкривала подробиць того, які саме супутники вона буде виводити на орбіту. А якщо врахувати, що деякі з них досить малі, їх буде важко відстежити із Землі, що порушує проблему космічного сміття.
Попередній рекорд за кількістю космічних апаратів, відправлених у космос на одній ракеті-носії, належить Індії. У лютому 2017 року вона вивела на орбіту 104 супутники. А якщо врахувати, що загалом на земній орбіті зараз перебуває десь 3 тисячі робочих супутників, то виходить, що кожен двадцятий із них був відправлений 24 січня 2020 року.
Наразі в рамках Starlink разом із місією "Transporter-1" відбулися 18 запусків партій супутників. Загалом на орбіті їх вже понад тисячу. За задумом, супутники мають забезпечити безперешкодний доступ до інтернету з будь-якої точки земної кулі.
Тестування Starlink вже почалося. Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть за екстремальних погодних умов. Втім, поки це задоволення не з дешевих. У жовтні 2020 року в Apple Play з'явився додаток для користування Starlink, де місячна підписка коштує 99 доларів, а річна - 499 доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2021 року.Джерело: https://censor.net/ua/v3243732
++++++
++++++
дякуємо
https://censor.net/ua/comments/locate/2008573/01921221-315b-7198-8bd3-7***********
Навіщо ж дякувати, якщо виправлення не має?