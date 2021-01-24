"Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО

Російські омонівці не змогли розігнати групу протестувальників під час акції на підтримку Навального. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис невдалої спроби розгону протестувальників опубліковано в мережі. На кадрах видно, що поліцейські деякий час не наважувалися розпочати розгін, а стояли групою, вислуховуючи образи протестувальників. Через деякий час за командою вони почали бити людей. Атака тривала кілька секунд, але учасники акці протесту не розбіглися, а залишилися на місці щільною групою. Омонівці зупинили атаку.

"Будь ласка, відійдіть у бік", - звернувся один з омонівців до людей, але ті не зрушили з місця.

На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордним числом за все правління Володимира Путіна.

За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС у Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.