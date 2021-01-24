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"Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО

Російські омонівці не змогли розігнати групу протестувальників під час акції на підтримку Навального. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис невдалої спроби розгону протестувальників опубліковано в мережі. На кадрах видно, що поліцейські деякий час не наважувалися розпочати розгін, а стояли групою, вислуховуючи образи протестувальників. Через деякий час за командою вони почали бити людей. Атака тривала кілька секунд, але учасники акці протесту не розбіглися, а залишилися на місці щільною групою. Омонівці зупинили атаку.

"Будь ласка, відійдіть у бік", - звернувся один з омонівців до людей, але ті не зрушили з місця.

На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордним числом за все правління Володимира Путіна.

За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС у Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

протест (2398) ОМОН (66) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+94
"Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих - Цензор.НЕТ 9256
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24.01.2021 22:19
+63
Бо коли люди згуртовані, заступаються одне за одного, то мєнтам дуже важко щось вдіяти.
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24.01.2021 22:18
+60
"Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих - Цензор.НЕТ 9673
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24.01.2021 22:20
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Шо там они вначале кричали..."пака-мы-идины-мы-нипабидимы"
А спроси любого из них и тебе скажут, что все кто кричал "Разом нас багато, нас не подолати" те есть хфошизды, нажравшиеся наколотых апельсинов.
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25.01.2021 00:01 Відповісти
хорошее сравнение, или нет, не сравнение, а просто негативный пример про "росисяцких братушек"!
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25.01.2021 00:07 Відповісти
У ОДНОГО САМОГО АКТИВНОГО ИЗ ОМОНОВЦЕВ ВИДНО СИНЕЖЕЛТЫЕ КОЛЬЦА НА АНТЕННЕ РАЦИИ !) ВИДНО ПДР ПОЗОРНЫЙ С МАЙДАНА БЕЖАЛ ОБОСРАВШИСЬ ТВАРЬ ВЫРОДСКАЯ !!!
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25.01.2021 00:02 Відповісти
🤣🤣🤣
Це називається «не змогли»???
Чи просто наказу не було, тому й не розганяли, а лише імітували???
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25.01.2021 00:02 Відповісти
Не знаю,физдил мусоров один ,и тот чеченом оказался
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25.01.2021 00:05 Відповісти


"Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників - Цензор.НЕТ 7290
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25.01.2021 00:07 Відповісти
Виявляється, у Навального українські родичі, - "русахвоби". Горє то кокоє!

"Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників - Цензор.НЕТ 1953
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25.01.2021 00:13 Відповісти
Батько - Анатолій Іванович Навальний (нар. 28 січня 1947), народився і закінчив школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Заліссі (раніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Чорнобильський район , зараз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київська область ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР , після закінчення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1 Київського військового училища зв'язку отримав призначення під Москвоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22] . Дід - Іван Тарасович - був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F теслею і майже все життя, як і його дружина Тетяна Данилівна, пропрацював у місцевому колгоспіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] .
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25.01.2021 06:39 Відповісти
Яка ганьба... Хоч би не писали це.
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25.01.2021 09:27 Відповісти
Що це вони, майданити надумали?
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25.01.2021 00:13 Відповісти
Дальше https://youtu.be/Nt9WJjfTzfw?t=2 может быть где-то так , кто знает?
Может быть я не прав.
Может быть ты права.
Но я видел своими глазами,
Как тянется к небу трава...
(с)
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25.01.2021 00:16 Відповісти
Молодці. Не засцяли. За тиждень треба бути більш рішучими.
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25.01.2021 00:36 Відповісти
хороший мент-- дохлий мент. хороших козломордів небуває. навыть дохлий козломорд-- говно. як і дохлий кацапський мент. ніяк не дочекаюсь коли вони вже одні іншим жабьячі бошки повідбивають.
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25.01.2021 01:05 Відповісти
Хай згорить Москва.
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25.01.2021 04:09 Відповісти
"Запотело забрало" Пнувший женщину в живот ОМОНовец пришел к ней извиняться в больницу
Мнения / Видео 24-янв, 22:379 849 0
"Запотело забрало" Пнувший женщину в живот ОМОНовец пришел к ней извиняться в больницу

Полицейский, ударивший в живот Маргариту Юдину, пришел к ней в больницу и извинениями и цветами. В свое оправдание силовик сообщил, что за пять минут до ситуации его якобы «залили газом» и у него запотело забрало.

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит […] Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", - его слова приводит издание МБХ Медиа.

Пострадавшая ответила, что "все живы, ничего страшного" не произошло.

Пострадавшая Маргарита Юдина сказала, что она понимает, что огромную роль сыграл выброс адреналина, характерный для такой ситуации. Она попросила полицейского не переживать и поблагодарила его за хризантемы, которые он ей подарил.

Ранее за своего сотрудника извинился начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.

"Это не наши методы, мы проводим проверку, чтобы разобраться, выяснить причины и кто это был и принять жесткие адекватные меры. Не держите на нас зла", - заявил Музыка заявил.

Правда, как видно из обошедшего весь интернет видео - забрало на шлеме силовика было поднято.
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25.01.2021 04:39 Відповісти
они пока что боятся мусоров.. когда боятся перестанут тогда может быть что-нибудь начнется
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25.01.2021 05:12 Відповісти
А знаете какой следующий этап этого балагана будет после мусоров? Если они начнут пиз...ить мусоров и у них начнёт это получатся, то начнётся мародёрство что то типа как в Донецке...
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25.01.2021 06:48 Відповісти
Огромное количество семей в России туалеты имеют во дворах. Для них ёршик - это какая то блажь. А, когда он стоит такую прорву денег - заворот мозгов! Единственный способ выплеснуть застрявшую там энергию - выйти на улицу. Даже, если побьют, это лучше, чем терпеть напряжение от непонимания в голове. У нас таким непониманием было избиение (не разгон), а именно жестокое, бессмысленное избиение студентов на майдане. Как видим, разница в поводах - космическая.
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25.01.2021 06:55 Відповісти
учитесь кацапы как надо с полицией не стоять и смотреть как тут и не снежки кидать в омон а кидать камни и не срать в автозаки а палить их вчера в Эйндховене митинг против локдауна https://www.youtube.com/watch?v=Evmo5aG377Q
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25.01.2021 06:58 Відповісти
Зря стараетесь... кацапы гуртом тока могут грабить одного, к примеру , чукчу... А кста , чукчи самые стойкие среди всех народов Сибири и Дальнего востока. В то время когда московия всех поработила, чукчей не смогла поработить... И только через 100 лет хитрая царица, нашла подход к чукчам, через горячую воду (водку) . Так пал последний оплот сопротивления кремляди... Ща кацапы, шо те чукчи - их одолела водка+наркота , какое там сопротивление кремляди...
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25.01.2021 07:22 Відповісти
ЗЫ... насчет гуртом грабить чукчу: пару лет назад чусть с голоду зубы не положили на полку, была нехватка мяса. Мож кто помнит, тогда кокцапы стали закупать консервированые индийские бычьи пенисы и сухое молоко у индонезийцев, из которого и сейчас делают сыры("плавленные") и сметану... в то время , на новый год, москали обобрали всех чукчей. Вывезли со всего чукчестана всю оленину в Москву. Тогда почти все стада оленей пошли под нож... Хтозна, оправились чукчи после того грабежа
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25.01.2021 07:35 Відповісти
Ну и что такого этим протестунам сделал супермаркет или та, сгоревшая гражданская машина?
Я бы вот, взял бы и отменил всякие локдауны, всё бы разрешил, даже то, что и до ковида было нельзя, вот только приезд скорых, госпитализацию и ИВЛизацию сделал бы только при 100% предоплате ...
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25.01.2021 19:26 Відповісти
Московский омон ещё даже не слышал звук булыжника, бьющего по кумполу.
Отсталая россия . . .
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25.01.2021 08:01 Відповісти
Перемога над пукінськими космонавтами буде тоді, коли кацапи будуть їх більше дубасить ніж менти кацапів!
А так це все лукашенківський театр, танці на вулицях!
Але люди вчаться і колись навчаться як дубасить путінОїдів!
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25.01.2021 08:33 Відповісти
Ну не скажи. Эти хоть цветочки ментам не дарят. И вообще видно, что они злее и решительнее. Как будет дальше- посмотрим. Но прогресс на лицо.
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25.01.2021 20:52 Відповісти
Ух ты какие грозные набутылочники...
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25.01.2021 09:51 Відповісти
Не, ну для крепостных не отхватить п...зды уже победа, ну или везение. А по сути насрать, пускай хапают п...зды.
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25.01.2021 09:56 Відповісти
Терпилы,,,,!
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25.01.2021 09:57 Відповісти
На кого цей заголовок розрахований ? Очевидно ж,що крикунів ніхто й не намагався розганяти. Наказу не було.
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25.01.2021 10:03 Відповісти
бачили як ці екіпіровані барани смикнулися, думали юрба молоді злякається і побіжить, коли ж побачили що не побігли зразу попідгинали хвости. за що від начальства получать своє + презирство і насмішки від інших баранів.
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25.01.2021 10:19 Відповісти
це вже на шось похоже.
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25.01.2021 10:32 Відповісти
Вони і про свій бунт збрехали . Беспащадний ,шо капец. Аж дрож бере.
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25.01.2021 10:35 Відповісти
Толку с того. Поорут, сделают селфи из автозаков и расползутся по кухням скулить о своей отваге. Кто там на России будет месных холопов слушать?
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25.01.2021 11:02 Відповісти
От настільки огидна кцпня, що в цій ситуації навіть трохи шкода їхніх омонівців.Але лише трохи.
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25.01.2021 11:13 Відповісти
Жаль у нас такие простесты не проходят, изза повышения тарифов.
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25.01.2021 20:02 Відповісти
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