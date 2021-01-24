"Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО
Російські омонівці не змогли розігнати групу протестувальників під час акції на підтримку Навального. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис невдалої спроби розгону протестувальників опубліковано в мережі. На кадрах видно, що поліцейські деякий час не наважувалися розпочати розгін, а стояли групою, вислуховуючи образи протестувальників. Через деякий час за командою вони почали бити людей. Атака тривала кілька секунд, але учасники акці протесту не розбіглися, а залишилися на місці щільною групою. Омонівці зупинили атаку.
"Будь ласка, відійдіть у бік", - звернувся один з омонівців до людей, але ті не зрушили з місця.
На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордним числом за все правління Володимира Путіна.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС у Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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А спроси любого из них и тебе скажут, что все кто кричал "Разом нас багато, нас не подолати" те есть хфошизды, нажравшиеся наколотых апельсинов.
Це називається «не змогли»???
Чи просто наказу не було, тому й не розганяли, а лише імітували???
Может быть я не прав.
Может быть ты права.
Но я видел своими глазами,
Как тянется к небу трава...
(с)
Мнения / Видео 24-янв, 22:379 849 0
"Запотело забрало" Пнувший женщину в живот ОМОНовец пришел к ней извиняться в больницу
Полицейский, ударивший в живот Маргариту Юдину, пришел к ней в больницу и извинениями и цветами. В свое оправдание силовик сообщил, что за пять минут до ситуации его якобы «залили газом» и у него запотело забрало.
"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит […] Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", - его слова приводит издание МБХ Медиа.
Пострадавшая ответила, что "все живы, ничего страшного" не произошло.
Пострадавшая Маргарита Юдина сказала, что она понимает, что огромную роль сыграл выброс адреналина, характерный для такой ситуации. Она попросила полицейского не переживать и поблагодарила его за хризантемы, которые он ей подарил.
Ранее за своего сотрудника извинился начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.
"Это не наши методы, мы проводим проверку, чтобы разобраться, выяснить причины и кто это был и принять жесткие адекватные меры. Не держите на нас зла", - заявил Музыка заявил.
Правда, как видно из обошедшего весь интернет видео - забрало на шлеме силовика было поднято.
Я бы вот, взял бы и отменил всякие локдауны, всё бы разрешил, даже то, что и до ковида было нельзя, вот только приезд скорых, госпитализацию и ИВЛизацию сделал бы только при 100% предоплате ...
Отсталая россия . . .
А так це все лукашенківський театр, танці на вулицях!
Але люди вчаться і колись навчаться як дубасить путінОїдів!