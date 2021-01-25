У Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провал старту вакцинації, - віцеспікерка Кондратюк. ВIДЕО

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк заявила, що парламенту варто приділити увагу питанню вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"З травня місяця я ставлю прем'єру одне і те саме запитання: що відбувається з вакцинацією? Це персональна відповідальність прем'єр-міністра і всього уряду. Кожна відповідальна держава в середині минулого року почала займатися формуванням портфеля вакцин", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що у Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провал старту вакцин одночасно з іншими країнами Європи. Завтрашнє засідання має розпочатися із заслуховування звіту уряду про тарифи і вакцини.

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