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У Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провал старту вакцинації, - віцеспікерка Кондратюк. ВIДЕО
Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк заявила, що парламенту варто приділити увагу питанню вакцин від COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"З травня місяця я ставлю прем'єру одне і те саме запитання: що відбувається з вакцинацією? Це персональна відповідальність прем'єр-міністра і всього уряду. Кожна відповідальна держава в середині минулого року почала займатися формуванням портфеля вакцин", - зазначила вона.
Кондратюк додала, що у Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провал старту вакцин одночасно з іншими країнами Європи. Завтрашнє засідання має розпочатися із заслуховування звіту уряду про тарифи і вакцини.
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