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У Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провал старту вакцинації, - віцеспікерка Кондратюк. ВIДЕО

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк заявила, що парламенту варто приділити увагу питанню вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"З травня місяця я ставлю прем'єру одне і те саме запитання: що відбувається з вакцинацією? Це персональна відповідальність прем'єр-міністра і всього уряду. Кожна відповідальна держава в середині минулого року почала займатися формуванням портфеля вакцин", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що у Шмигаля потрібно запитати, хто понесе відповідальність за провал старту вакцин одночасно з іншими країнами Європи. Завтрашнє засідання має розпочатися із заслуховування звіту уряду про тарифи і вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У першій половині лютого в Україну мають надійти понад 200 тисяч вакцин від Pfizer за програмою COVAX, - заввідділу ЦГЗ Заїка

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кондратюк Олена (91) Шмигаль Денис (4573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"о тарифах и вакЦенах"...
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25.01.2021 11:50
+3
Винні всі зє слуги, починаючи від глав сцикуна.
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25.01.2021 11:50
+3
А зачем им ваши Китайские вакцины? Они уже вакцинировались Американской.Чем дольше не будет ,тем спокойнее зедебилу,все можно списывать на пандемию и ковид.
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25.01.2021 11:54
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"о тарифах и вакЦенах"...
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25.01.2021 11:50 Відповісти
Винні всі зє слуги, починаючи від глав сцикуна.
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25.01.2021 11:50 Відповісти
Та нє! "Царьок харошій! Он нє крадьот! Такая Бубачька!" 😊
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25.01.2021 12:22 Відповісти
А зачем им ваши Китайские вакцины? Они уже вакцинировались Американской.Чем дольше не будет ,тем спокойнее зедебилу,все можно списывать на пандемию и ковид.
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25.01.2021 11:54 Відповісти
А смысл? Все-равно скоро на пенсию к ахметовым. А там будет новый премьер и Рада, кстати, тоже. Так что, г-жа Кондратюк, имеет смысл узбагоиться и подумать о вечном...Точнее о жизни после Рады.
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25.01.2021 11:54 Відповісти
Винні?А винуваті тіхто ще і по сьогодняшній день намагається протягнути в країну кацапську ніким не признану вакцину.Адже вакцинованим кацапською вакциною буде закритий весь світ окрім кацапиї.А це свого роду інтеграція України в кацапію.
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25.01.2021 11:58 Відповісти
зеля!!!
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25.01.2021 12:00 Відповісти
У Шмыгаля нужно спросить, кто понесет ответственность за провал старта вакцинации, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 6498
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25.01.2021 12:01 Відповісти
"С мая месяца я задаю премьеру один и то же вопрос: что происходит с вакцинацией?" Леночка только замяла для ясности: А что же Шмыгаль тебе отвечает?
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25.01.2021 12:12 Відповісти
Він жестами. Услід. 😊
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25.01.2021 12:25 Відповісти
...гої і панєсут атвєтствєность
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25.01.2021 12:32 Відповісти
 
 