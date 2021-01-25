Вимкнення вільних місць і додаткові відеокамери, - Разумков розповів, як у Раді боротимуться з кнопкодавством. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент буде боротися з кнопкодавством. Він розповів про декілька механізмах боротьби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава ВР сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.

"Деякі речі ми зробили на рівні технічному. Всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися, відключені у залі ВР. Станом на сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця. Після того, як буде запущена нова система "Рада"... це фактично на 100% зніме можливість кнопкодавства", - запевнив Разумков.

Крім того, у сесійній залі встановлять відеокамери.

"Паралельно з цим ми встановимо камери у залі ВР... Це дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на ті речі, хто був у залі, хто проголосував, з якого місця", - сказав глава Ради.

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Разумков зазначив, що обговорюються зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволили б відсторонювати кнопкодавів від участі у засіданнях ВР.

"Паралельно з цим обговорюються зміни до законодавства... щодо дисциплінарного покарання нардепів. Не в межах Кримінального кодексу, а в межах можливостей, які є у Верховної Ради", - додав він.