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"Є позитивна динаміка", - в МЗС розповіли про стан жорстоко побитого в Парижі українського підлітка. ВIДЕО

Посольство України у Франції взаємодіє з французькими правоохоронними органами для проведення об'єктивного розслідування, пошуку і притягнення до відповідальності тих, хто напав на українського підлітка Юрія в столиці Франції Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо "Свобода" повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Консул перебуває на постійному зв’язку із рідними українця та медичним закладом. Стан юнака залишається важким, але з’явилася позитивна динаміка. Лікарі роблять усе можливе для його реабілітації", – повідомили в МЗС.

Мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro, що її син після побиття перебував у штучній комі, а зараз його повільно з неї виводять.

На побиття українця відреагував і президент Володимир Зеленський, зауваживши, що знайти та покарати винних – це "питання цивілізованості", що заслуговує на жорстку реакцію країни. Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули, додав глава держави.

Представники української громади у Франції писали, що інцидент стався неподалік Ейфелевої вежі.

Невідомі з металевими кийками, битами і ножами напали на компанію студентів, не вдалося втекти лише українцеві. Правоохоронці прибули на місце злочину швидко, але зловмисники вже розбіглися.

Також читайте: Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого

Сцена побиття, знята камерою спостереження, швидко поширилась соцмережами і викликала значний резонанс.

Місцева громада пильно стежить за перебігом розслідування та реакціями французької влади.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку.

"Украй вражена неймовірною агресією щодо юного Юрія. Винних потрібно знайти і судити. Вся моя підтримка йому і його родині", – написала Ідальго у твіттері.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен назвав напад "актом надзвичайної жорстокості".

Відомий французький актор Омар Сі у твіттері також висловив Юрію підтримку.

21 січня, за повідомленнями у ЗМІ, хлопцеві виповнилося 15 років.

Автор: 

діти (5065) побиття (935) Париж (220) Франція (3061) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+4
огласите фамилию родителей... с чего бы такое внимание к украинцам с двойным гражданством?
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25.01.2021 14:17
+1
Это радует...
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25.01.2021 14:17
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Да и плевал я с Эйфилевой Башни на головы беспечных парижан
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25.01.2021 14:14 Відповісти
огласите фамилию родителей... с чего бы такое внимание к украинцам с двойным гражданством?
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25.01.2021 14:17 Відповісти
Мать Наталья Крученик-Фаргат
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25.01.2021 15:53 Відповісти
Это радует...
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25.01.2021 14:17 Відповісти
Как он оказался в таком месте во время карантина во Франции?
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25.01.2021 15:11 Відповісти
"Есть положительная динамика", - в МИД рассказали о состоянии жестко избитого в Париже украинского подростка. - он уже не украинский подросток, а французский подросток, если с семьёй живёт во Франции.

"Є позитивна динаміка", - в МЗС розповіли про стан жорстоко побитого в Парижі українського підлітка - Цензор.НЕТ 2033
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25.01.2021 16:50 Відповісти
https://twitter.com/la_retablir/status/1353329038413213698?s=12

Французы пишут, что украинский парень состоял в другой банде, которая избила одного из противников. Вот теперь ему отомстили. Хотя и по - зверски.
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25.01.2021 17:05 Відповісти
Сил і здоров'я тобі, юначе!
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25.01.2021 18:54 Відповісти
 
 