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Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна. ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Марина Бардіна вважає, що Дубінський повинен покинути фракцію хоча б на час розслідування.

Про це вона заявила 24 Каналу,передає Цензор.НЕТ.

За словами Бардіної, вистачить голосів у фракції для такого рішення чи ні - невідомо. Однак більше шансів може з'явитися, якщо голосування буде таємним, додала вона.

"Я думаю, що якщо голосування буде таємним - більше депутатів підтримають виключення з фракції", - сказала Бардіна, додавши, що завдяки цьому Служба безпеки України зможе провести належне розслідування.

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"Мені здається, пан Дубінський повинен набратися сміливості і самостійно прийняти це рішення. Він міг би сам запропонувати фракції свій вихід з неї як мінімум на час розслідування", - підкреслила нардепка.

Вона пояснила, що не хочеться, щоб фракція взагалі розглядала це питання, адже правильне рішення - очевидне.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.

Автор: 

Слуга народу (2813) Дубінський Олександр (491) Бардіна Марина (7)


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Топ коментарі
+16
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 6370
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25.01.2021 15:54
+11
В СН боятся Дубинского? Или в СН боятся Коломойского?
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25.01.2021 15:43
+9
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 9912
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25.01.2021 15:57
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Тобто ті депутати які отримують щомісяця від Коломойського нелегальну зарплату від 5тис. доларів і більше соромляться відкрито проголосувати за те щоб вигнати бородату жінку Коломойського з фракції!
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25.01.2021 15:47 Відповісти
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В УКРАИНЕ, КОТОРОЕ ЗАСЕДАЕТ УЖЕ 2 ГОДА.
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 5112
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25.01.2021 16:05 Відповісти
кака бида говорящую жо пу каламойши могут исключить
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25.01.2021 15:42 Відповісти
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 8
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25.01.2021 15:56 Відповісти
Адин был слуга у народа.......
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25.01.2021 15:43 Відповісти
В СН боятся Дубинского? Или в СН боятся Коломойского?
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25.01.2021 15:43 Відповісти
Сегодня в СН боятся всех, но больше всего - дядю Джо
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25.01.2021 17:23 Відповісти
Носяться з ним як з писаною торбою, свого роду символічний знак партії.
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25.01.2021 17:28 Відповісти
Как буто кто то кого то боится ))))
Фотографы, тамада , и детские психологи временно исполняющие депутатские дела все равно проголосуют по команде
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25.01.2021 15:45 Відповісти
крысы сцыкливые...тайное голосование по-приколу...
шо он вас там покусает что ли? или компроматики мает? )))))
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25.01.2021 15:45 Відповісти
Чого він має виходити? Типа поганий слуга Дубінський вийде, а залишаться лише хороші слуги? Там всі один одного варті, хай лишається.
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25.01.2021 15:46 Відповісти
Пол шага к понижению тарифов. Витренко утвердят, еще пол шага, а там и зиме конец.
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25.01.2021 15:46 Відповісти
як ви можете виключити з фракції свого члена "партії", який ще й керує "обласною організацією"?
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25.01.2021 15:49 Відповісти
А какая разница...!
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25.01.2021 17:20 Відповісти
Тайное голосование увеличит шансы на исключение Дубинского из фракции, - "слуга народа" Бардина.

Или уменьшит.
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25.01.2021 15:49 Відповісти
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 9912
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25.01.2021 15:57 Відповісти
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 6370
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25.01.2021 15:54 Відповісти
+
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25.01.2021 20:54 Відповісти
Скоро окажется, что оптимально его просто тайно притопить где-нить в озере под Киевом...
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25.01.2021 15:56 Відповісти
Американці вимагатимуть переконливих доказів ( наприклад - голову)
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25.01.2021 17:18 Відповісти
В данном случае я про его хозяев - "нет человека - нет проблемы" (с).
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25.01.2021 17:21 Відповісти
А де її взяти якщо кажуть, що це "говорящая жопа"?
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25.01.2021 17:31 Відповісти
ооой, как все запущено! все у лапушек тайно, под одеялком. Как же вы отвечать за все, что уже натворили, собираетесь? Крысиные бега да и только
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25.01.2021 15:57 Відповісти
Знаки Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 2879
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25.01.2021 15:59 Відповісти
Похож ****!
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25.01.2021 16:50 Відповісти
Погодите. А почему только из фракции?

Какого хрена Дубинский должен вобще оставаться депутатом?
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25.01.2021 16:00 Відповісти
А какого хрена разрешать здесь писать тупым упорышам? Не задавался этим вопросом?)
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25.01.2021 16:24 Відповісти
пора попоанити тобою, 73/43%-ний, свій кондуїт...
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25.01.2021 16:55 Відповісти
Очевидно, шоумен сделал из СН проросийское, антиукраинское логово, и это значит, проукраинским силам надо, в обязательном порядке обединяться, и готовиться к вынрсу тела.
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25.01.2021 16:07 Відповісти
Мартышка сороса, типа феминистка тупорылая.
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25.01.2021 16:10 Відповісти
А нащо угорцю бідна Україна,що каже методичка, борцуни з Соросом?
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25.01.2021 16:33 Відповісти
страшно попасть в тупой рот дубины. и бени. у того рот еще тупее.
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25.01.2021 16:17 Відповісти
Соросятская подстилка что-то лепечет... Мерзко это всё наблюдать
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25.01.2021 16:22 Відповісти
Так Сорос вже вигнав Дубінеску, треба було угорське громадянство робити, а не румунське.
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25.01.2021 16:39 Відповісти
ЗЕбобики боятся гнева папы Бени.
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25.01.2021 16:31 Відповісти
Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 1320
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25.01.2021 16:34 Відповісти
Смішно те, що Дубінський кілька років мав ГОшку і сидів на американських грантах USAID. Так-так, той самий, який розповідає про свою священну боротьбу проти "соросят". Не менш смішно чути взагалі сам термін "соросята"
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25.01.2021 16:45 Відповісти
У этого черта мандат надо забрать, в целом, как и у его соплеменников
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25.01.2021 16:52 Відповісти
Та що ви, зелень, по одному висмикуєте. ! Завтра виявиться що такими ж ворожими агентами для США є Бужанський, Арахамія, Корнієнко, Шевченко, Третякова,Тіщенко,Корявченко,Василевська, Стефанчук і т.д. і т.п.
Давайте вже всіх таємним голосуванням - нафіг з пляжа
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25.01.2021 17:12 Відповісти
Ну і що з того що Дубінеску виключать з фракції ,він стане просто позафракційним і все .
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25.01.2021 17:12 Відповісти
взгляд такой честный. интересно, если рядовым депутатам слуги урода платят в месяц от 5 до 15К$ то она получает по верхней или по нижней границе?

впрочем, посрать, нормальных людей в слуге урода нет - их исключают как Гео Лероса
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25.01.2021 23:02 Відповісти
 
 