Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна. ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Марина Бардіна вважає, що Дубінський повинен покинути фракцію хоча б на час розслідування.

Про це вона заявила 24 Каналу,передає Цензор.НЕТ.

За словами Бардіної, вистачить голосів у фракції для такого рішення чи ні - невідомо. Однак більше шансів може з'явитися, якщо голосування буде таємним, додала вона.

"Я думаю, що якщо голосування буде таємним - більше депутатів підтримають виключення з фракції", - сказала Бардіна, додавши, що завдяки цьому Служба безпеки України зможе провести належне розслідування.

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"Мені здається, пан Дубінський повинен набратися сміливості і самостійно прийняти це рішення. Він міг би сам запропонувати фракції свій вихід з неї як мінімум на час розслідування", - підкреслила нардепка.

Вона пояснила, що не хочеться, щоб фракція взагалі розглядала це питання, адже правильне рішення - очевидне.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.