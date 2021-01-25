Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, - "слуга народу" Бардіна. ВIДЕО
Нардепка "Слуги народу" Марина Бардіна вважає, що Дубінський повинен покинути фракцію хоча б на час розслідування.
Про це вона заявила 24 Каналу,передає Цензор.НЕТ.
За словами Бардіної, вистачить голосів у фракції для такого рішення чи ні - невідомо. Однак більше шансів може з'явитися, якщо голосування буде таємним, додала вона.
"Я думаю, що якщо голосування буде таємним - більше депутатів підтримають виключення з фракції", - сказала Бардіна, додавши, що завдяки цьому Служба безпеки України зможе провести належне розслідування.
"Мені здається, пан Дубінський повинен набратися сміливості і самостійно прийняти це рішення. Він міг би сам запропонувати фракції свій вихід з неї як мінімум на час розслідування", - підкреслила нардепка.
Вона пояснила, що не хочеться, щоб фракція взагалі розглядала це питання, адже правильне рішення - очевидне.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманогозлочинним шляхом.
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Фотографы, тамада , и детские психологи временно исполняющие депутатские дела все равно проголосуют по команде
шо он вас там покусает что ли? или компроматики мает? )))))
Или уменьшит.
Какого хрена Дубинский должен вобще оставаться депутатом?
Давайте вже всіх таємним голосуванням - нафіг з пляжа
впрочем, посрать, нормальных людей в слуге урода нет - их исключают как Гео Лероса