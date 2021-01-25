Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: "Займайтеся тим, що у вас виходить". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, в день народження президента України Володимира Зеленського під будівлею Офісу президента в Києві відбулася політична акція-перформанс із поздоровленням президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 25 січня, активісти принесли рояль до будівлі Офісу президента, щоб провести акцію-перформанс з нагоди дня народження президента Володимира Зеленського. Вони принесли до ОП рояль на честь знаменитого номера "Кварталу 95" за участю Зеленського.

"Нехай зіграє на біс", - розповіли учасники акції

"Сьогодні день народження у пана президента Зеленського. Ми маємо для нього подарунок. Хочемо йому побажати: ніколи не займати чуже місце і займатися тим, до чого у тебе є хист. Пане Зеленський, займайтеся тим, що у вас виходить. З днем ​​народження", - пояснили свій перформанс організатори перформансу.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, нинішній президент України Володимир Зеленський, будучи актором "Кварталу 95" в 2016 році брав участь у номері, в якому він без штанів грав на роялі.

Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.