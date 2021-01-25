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Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: "Займайтеся тим, що у вас виходить". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, в день народження президента України Володимира Зеленського під будівлею Офісу президента в Києві відбулася політична акція-перформанс із поздоровленням президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 25 січня, активісти принесли рояль до будівлі Офісу президента, щоб провести акцію-перформанс з нагоди дня народження президента Володимира Зеленського. Вони принесли до ОП рояль на честь знаменитого номера "Кварталу 95" за участю Зеленського.

"Нехай зіграє на біс", - розповіли учасники акції

"Сьогодні день народження у пана президента Зеленського. Ми маємо для нього подарунок. Хочемо йому побажати: ніколи не займати чуже місце і займатися тим, до чого у тебе є хист. Пане Зеленський, займайтеся тим, що у вас виходить. З днем ​​народження", - пояснили свій перформанс організатори перформансу.

Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 01
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 02
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 03
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 04
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 05
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 06
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 07
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 08
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 09
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 10
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 11
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 12
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 13
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 14
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 15
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 16
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 17
Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: Займайтеся тим, що у вас виходить 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, нинішній президент України Володимир Зеленський, будучи актором "Кварталу 95" в 2016 році брав участь у номері, в якому він без штанів грав на роялі.

Як відомо, Зеленський народився 25 січня 1978 року.

Автор: 

день народження (119) Зеленський Володимир (23829) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+62
А, так это Порох ему пианину передал? Точно, Игорек? Или как всегда, домыслы, эмоции... А давай по правде: писюнист он был так себе, а президент ваще говно... Согласись!
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25.01.2021 17:20
+53
Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит" - Цензор.НЕТ 8238
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25.01.2021 17:21
+46
с одной клавишей надо было
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25.01.2021 17:16
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Зеленському на день народження принесли під ОП рояль: "Займайтеся тим, що у вас виходить" - Цензор.НЕТ 4282
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25.01.2021 20:32 Відповісти
для любителів)
youtube.com/watch?v=sfz13Ss-Fbg
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25.01.2021 22:05 Відповісти
На видео, не рояль, а пианино.
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25.01.2021 20:40 Відповісти
це дрiбницi, все рiвно гарний подарунок для пiсюнiста.
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25.01.2021 20:44 Відповісти
...пропоную дещо із "забитого" піаніном, і таке, що у певному товаристві(порохоботському) викликає виділення піни з рота.) youtube.com/watch?v=tT1yJhCCSwM
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25.01.2021 21:42 Відповісти
Молодці! А ще б ходулі і ЦИРК побудувати, пересувний, щоб МАЛОРОС МАЛОРОСЛИЙ із СЛУГАМИ, на всі чотирі сторони, а по дорозі хай вивчають "НЕДОРОСЛЬ" Фонвізіна!!!
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25.01.2021 20:43 Відповісти
Шаурму ще б треба для натхнення.
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25.01.2021 20:48 Відповісти
Прекрасна, оригінальна ідея!!! Може дійде?
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26.01.2021 00:41 Відповісти
какая высокоинтеллектуальная идея, какао-боты просто прыгнули выше головы.
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26.01.2021 05:35 Відповісти
А Медведчук у ничего не принесли. Это всё, что нужно знать о укр. активистах. Там, где могут дать в рожу, туда не ходят.
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26.01.2021 08:53 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину
Олигархи с Вовой Украину поделили
Народ холопы пусть гнут спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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26.01.2021 14:19 Відповісти
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:39 Відповісти
Опа на, так оказывается президент и я оба Водолеи, правда мне 26 января ДР это прожито 27394 дня.
Так что разрешите поздравить Вас Владимир Александрович и пожелать здоровья и удачи на Вашем пути.
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26.01.2021 16:06 Відповісти
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