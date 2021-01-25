Смертельна ДТП у Новомосковську, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка. ВІДЕО камер спостереження
У мережі з'явився відеозапис ДТП у Новомосковську Дніпропетровської області, внаслідок якої смертельних травм зазнала 2-річна дівчинка.
Відео опублікував у своєму блозі на Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Автор пише, що ще до закінчення слідчих дій деякі ЗМІ дали однозначну картину того, що сталося - "що в усьому винен військовий, що перебував за кермом одного з автомобілів".
"У ДТП є два учасника: 27-річний військовий на темно-червоному Daewoo Nexia та інший молодик на Volkswagen Polo, авто якого безпосередньо здійснило наїзд на дитину, після того, як зіштовхнулося з машиною водія Daewoo. Після ДТП почали відбуватися якісь неприродні метаморфози: зникло відео з найближчих камер спостереження на магазинах, хоча до ДТП і після, камери працювали. Всі активно накинулися на військового, хоча на відео, яке вдалося роздобути, видно, що обставини складалися зовсім по іншому", - підкреслив Ухман.
Він вказав, що на відеозаписі зафіксовано, що Daewoo їде з лівого боку і починає пригальмовувати перед перехрестям, перед авто пригальмував мікроавтобус, який їхав назустріч і теж повертає ліворуч, з іншого боку за автобусом "летить" Volkswagen, обганяє автобус і зіштовхується з машиною військового. Удар був такої сили, що Volkswagen відкинуло на узбіччя, де стояла маленька дівчинка.
"На відео чітко видно, що автомобіль "цивільного" просто таранить зустрічну машину. Якби водій Фольцвагена їхав з допустимою швидкістю, ДТП можна було б уникнути і відповідно його негативних наслідків. В цій автокатастрофі фігурує тільки український військовий, хоча вина "цивільного очевидна". Тому відповідати мають всі і вішати ярлик на "воєнного", типу: "Вони там всі під час війни стали неадекватними – непотрібно". За даними свідків та знайомих військового, поліція геть не бере до уваги "цивільного" молодика, вони навіть не розглядають його, як винуватця. Тобто, хтось намагається уже "порішати", чого в нашому випадку допускати неможна. Паралельно іде "негласне" цькування військових. Кому це вигідно, особливо після заяв деяких екс депутатів, що всі українські військові – "злочинці", - зазначає автор.
Нагадаємо, 12 січня в Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону повідомили, що близько 10 ранку водій автомобіля Daewoo Nexia, військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ, під час повороту ліворуч на регульованому перехресті в Новомосковську Дніпропетровської області, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Polo, який рухався йому назустріч, що спричинило зіткнення. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на тротуар, де стався наїзд на групу людей: було смертельно травмовано малолітню дитину 2018 року народження. Військовослужбовця затримали.
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Советую "эксперду" обращать внимание на светофоры в любой ситуации, если не дорожите своей жизнью, то хотя бы уважайте чужую!
У меня автопилота нет, я обычно вижу своими глазами светофор и дорожную обстановку.
ще раз, стоячи на середині перехресття і збираючись повертати ліворуч, яким чином ви зясовуєте яке саме світло горить зустрічному транспорту?
...я відповім сам на власне запитання: ніяк ви не можете бути впевненним на 100 відсотків, що зустрічному траспорту горить червоне світло, щоб впевнено, не звертаючи ні на кого уваги, почати рухатися ліворуч! НІЯК!
Навіть якщо всі зустрічні зупиняться, ви не можете бути впевненні, що вони це зробили саме через червоне світло!
тому починаючи рухатися ліворуч - вам потрібно бути максимально уважним!
Також слід зауважити, що іноді навіть буває, що дублючий світлофор показує вам червоне світло, а зустрічному напрямку (з їх боку) ще якийсь час горить зелений! Тому орієнтуватися на дублючий світлофор і рухатися напролом - небезпечно!
Саме через це в ПДР існує просте і зрозуміле (тіки не для вас, вочевидь) правило: повертаючи ліворуч ви повинні дати можливість зустрічному транспорту проїхати прямо
більше немає ніяких зауважень, що зустрічний траспорт якось не так рухається, бачить якісь кольори чи ще щь! просто як 2х2 - надати перевагу в русі!
Вы на том светофоре буде ночевать со своими правилами, когда Дроновы будут тупо ехать на красный по встречке. Согласно нынешним правилам, эта ситуация никак не регулируется похоже. А водитель вправе ожидать от всех, что они выполняют правила, а значит не пересекают перекресток на свой красный. И про асинхронность светофоров - это бред. Мой светофор, который я пересек на зеленый, остался позади, а светофор для встречных обычно двусторонний и я вижу тот же сигнал, как и встречка и по нему я ориентируюсь. Горит зеленый и есть встречка - я пропускаю. Горит красный, я заканчиваю манер налево, уступая пешеходам и освобождаю перекресток, т.к. я занял дорогу тем, кому загорелся зеленый. А они, кстати, при своем зеленом, обязаны дать мне закончить поворот!
16.5 Пpи подаче сигнала регулировщикoм или включении сигнала светофора, разрешающeго движение, водитель обязaн уступить дорогу транспортным средствaм, завершающим движение чеpeз перекресток, a такжe пешеходам, заканчивающим перехoд.
Неудивительно, что здесь человеческая жизнь ничего не стоит.
але зайцева теж винувата, бо вона була обдовбана і перевищила швидкість
Там вонючие твари. Мусора мусористые.
Не ясна дорожная ситуация полностью. Там был регулируемый, или нет перекресток. Главная, второстепенная дорога... И скорость гражданского важна, раз случилось ДТП!
Ранее я знал, что имею право закончить поворот, предварительно пропустив пешеходов. Никаких фольцов на встречке не может быть, т.к. они по идее уже стоят свой на красный.
афідерзейн, мусьє
Завтра можете напрячь свои мозги и попытаться привести примеры своих комментариев про асинхронные светофоры и внятно объяснить как, согласно правил поворачивать влево на перекрестке. Судя по вашим комментам, вы не имеете ни малейшего представления, как завершить левый поворот, если все таки имеется встречный транспорт. Надо ждать, когда на встречке никого не будет и только тогда поворачивать налево. Я правильно понимаю, что это единственный вариант?
https://pds-drive.ru/statia/55-ostorozhno-povorot-nalevo.html Вот немного похожая ситуация в самом конце внизу . Почитать будет интересно и тем, кто любит поворачивать налево заезжая за поворачивающего налево с противоположки. Вопрос, а если 3-4 авто хотят одновременно повернуть с двух сторон, вы не заблокируете перекресток своим особым пониманием правил?