Смертельна ДТП у Новомосковську, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка. ВІДЕО камер спостереження

У мережі з'явився відеозапис ДТП у Новомосковську Дніпропетровської області, внаслідок якої смертельних травм зазнала 2-річна дівчинка.

Відео опублікував у своєму блозі на Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Автор пише, що ще до закінчення слідчих дій деякі ЗМІ дали однозначну картину того, що сталося - "що в усьому винен військовий, що перебував за кермом одного з автомобілів".

"У ДТП є два учасника: 27-річний військовий на темно-червоному Daewoo Nexia та інший молодик на Volkswagen Polo, авто якого безпосередньо здійснило наїзд на дитину, після того, як зіштовхнулося з машиною водія Daewoo. Після ДТП почали відбуватися якісь неприродні метаморфози: зникло відео з найближчих камер спостереження на магазинах, хоча до ДТП і після, камери працювали. Всі активно накинулися на військового, хоча на відео, яке вдалося роздобути, видно, що обставини складалися зовсім по іншому", - підкреслив Ухман.

Він вказав, що на відеозаписі зафіксовано, що Daewoo їде з лівого боку і починає пригальмовувати перед перехрестям, перед авто пригальмував мікроавтобус, який їхав назустріч і теж повертає ліворуч, з іншого боку за автобусом "летить" Volkswagen, обганяє автобус і зіштовхується з машиною військового. Удар був такої сили, що Volkswagen відкинуло на узбіччя, де стояла маленька дівчинка.

"На відео чітко видно, що автомобіль "цивільного" просто таранить зустрічну машину. Якби водій Фольцвагена їхав з допустимою швидкістю, ДТП можна було б уникнути і відповідно його негативних наслідків. В цій автокатастрофі фігурує тільки український військовий, хоча вина "цивільного очевидна". Тому відповідати мають всі і вішати ярлик на "воєнного", типу: "Вони там всі під час війни стали неадекватними – непотрібно". За даними свідків та знайомих військового, поліція геть не бере до уваги "цивільного" молодика, вони навіть не розглядають його, як винуватця. Тобто, хтось намагається уже "порішати", чого в нашому випадку допускати неможна. Паралельно іде "негласне" цькування військових. Кому це вигідно, особливо після заяв деяких екс депутатів, що всі українські військові – "злочинці", - зазначає автор.

Нагадаємо, 12 січня в Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону повідомили, що близько 10 ранку водій автомобіля Daewoo Nexia, військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ, під час повороту ліворуч на регульованому перехресті в Новомосковську Дніпропетровської області, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Polo, який рухався йому назустріч, що спричинило зіткнення. Від сильного удару Volkswagen відкинуло на тротуар, де стався наїзд на групу людей: було смертельно травмовано малолітню дитину 2018 року народження. Військовослужбовця затримали.