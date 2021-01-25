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Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну, який сьогодні завершився.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент повідомив про введення 14 тис. додаткових ліжок у лікарнях, а також анонсував початок вакцинації проти COVID-19 вже наступного місяця.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23832) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+31
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3858
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25.01.2021 19:51
+22
Аминь...
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 570
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25.01.2021 19:55
+16
Тестирование практически остановилось на уровне до октября.
Смертность растет, а заболеваемость нет. Вот просто так люди мрут себе почему-то.

Вот локдаун особенно в этом помог. Как только люди перестали покупать носки и туалетную бумагу, так сразу стало понятно, что это вовсе не из-за тестирования, а из-за носков и туалетной бумаги люди болели.

Теперь фокус-покус битый крокус - получите по цене дороже Пфайзера китайский компот.
А сам Пфайзер пойдет на вес золота потому, что всего 200 тыс доз. на всю Украину.
Бо ЗЕманде деньги очень нужны, а вы со своими тарифами мелочитесь, как жлобье последнее.
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25.01.2021 19:54
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Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9389
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25.01.2021 20:03 Відповісти
За яким планом відбудеться вакцинація???
Якою вакциною???
В нас вдома три літніх людини є, за 80 років, інваліди. Тіки сьодні спілкувались з сімейним лікарем - ніякої інформації нема...
Про що 3,14здить цей недоумок???
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25.01.2021 20:03 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6589
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25.01.2021 20:04 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 944
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25.01.2021 20:11 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5710
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25.01.2021 20:04 Відповісти
за газ платьожка?
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25.01.2021 20:10 Відповісти
Смутная надежда, что обходной лист, ишь какой обрадованый.
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26.01.2021 06:51 Відповісти
"Локдаун скінчився - нелох народився": 🤣😂
так сьогодні соцмережі вітали Зеоманського з днем народження😄
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25.01.2021 20:05 Відповісти
зесрань,а почему зелю даже Польша не поздравила?...
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25.01.2021 20:05 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 566
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25.01.2021 20:07 Відповісти
Это же надо!
Зеоманский в 7 утра всем напомнил,что закомплексованное Чмо и ему 43 годика , а ума нет и никогда не будет 🤣
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25.01.2021 20:16 Відповісти
А з якої країни вакцини ?
Сумніваюсь, що черга вистроїться.
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25.01.2021 20:10 Відповісти
доктор зеленский?
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25.01.2021 20:20 Відповісти
Депутатам и министрам можно спутник 5 привить.
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25.01.2021 20:20 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1014
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25.01.2021 20:30 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 531
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25.01.2021 20:39 Відповісти
Я думаю , что нужно сначала провести тесты тех людей , что думают , что уже переболели ковидом . На этом можно много сэкономить . ))
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25.01.2021 20:41 Відповісти
Президент недорозумение
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25.01.2021 20:44 Відповісти
Це йому сказав Шмигаль, сидячи біля теплої ванни.
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25.01.2021 20:45 Відповісти
вова, іді нх.
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25.01.2021 21:04 Відповісти
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Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1505
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25.01.2021 23:14 Відповісти
Какого года?
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25.01.2021 21:33 Відповісти
Две тысячи волохатого.
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26.01.2021 06:41 Відповісти
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7182
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25.01.2021 21:40 Відповісти
Зеля хватит рожей торговать. Ты сделал свое грязное дело в 2019, даже большинство зебилов прозрели.
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25.01.2021 21:59 Відповісти
слов нет, малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Чепушило!!!
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25.01.2021 22:02 Відповісти
Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию - кому в зад отоплением а кому и электричеством ну на худой ЗЕконец водой охладить зубы. Ну он же не ЛОХ - это мы лохи что выбрали клопа. Как раньше гоаорили - МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ
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25.01.2021 22:03 Відповісти
Боже...Почему все так волнуются ..ЕСЛИ КОВИД ТАК ЛЕГКО ЛЕЧИТСЯ??????Вы не знаете???
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25.01.2021 23:07 Відповісти
чмо,мля,кацапское.
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25.01.2021 22:39 Відповісти
Зеля, пихуй на вакцинацию, вызывай Радуцкого, пусть нашу вакцину в Индию продаст, там купят, там как раз завод по изготовлению вакцин сгорел. И денежку заработаете, и Индусов спасете, и нас порадуете.
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25.01.2021 23:07 Відповісти
Чекаєм на наступну серію слуха народу!
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26.01.2021 00:12 Відповісти
Хорошо провёл не-лох - лохдаун в Буковеле .... похорошел прям ... гарний писок має.
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26.01.2021 02:27 Відповісти
Себя первого ..да
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26.01.2021 05:54 Відповісти
через лыжу буковельскую..о нас считают за полных идиотофф зато табуретки милиард налоговых поступлений выделено..а где твои обещяния ровесник
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26.01.2021 05:57 Відповісти
Шо, опять "мы начинаем КВН"?
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26.01.2021 06:39 Відповісти
З днём ражденья Шоптысдод)))
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26.01.2021 07:03 Відповісти
конечно дал.еще пару сотен тысяч остались без работы и средств к существованию.
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26.01.2021 09:58 Відповісти
На сколько меньше людей протеститровали чтобы "лох-даун себя оправдал"? Как на фронте, когда мы делаем вид что потерь от снайперского огня нет?
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26.01.2021 10:38 Відповісти
выступал главврач больницы...
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26.01.2021 10:49 Відповісти
"ОслаБлять или не Ослаблять Локдаун"? - Мендель в курсе мыслей шефа!
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26.01.2021 16:52 Відповісти
ЛОХиДУАН себя оправдал
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26.01.2021 22:08 Відповісти
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