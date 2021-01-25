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Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну, який сьогодні завершився.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент повідомив про введення 14 тис. додаткових ліжок у лікарнях, а також анонсував початок вакцинації проти COVID-19 вже наступного місяця.
Топ коментарі
+31 саша паламарчук
показати весь коментар25.01.2021 19:51
+22 Leo Kot
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+16 Герхард
показати весь коментар25.01.2021 19:54
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Якою вакциною???
В нас вдома три літніх людини є, за 80 років, інваліди. Тіки сьодні спілкувались з сімейним лікарем - ніякої інформації нема...
Про що 3,14здить цей недоумок???
так сьогодні соцмережі вітали Зеоманського з днем народження😄
Зеоманский в 7 утра всем напомнил,что закомплексованное Чмо и ему 43 годика , а ума нет и никогда не будет 🤣
Сумніваюсь, що черга вистроїться.
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