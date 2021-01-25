Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення. ВIДЕО
Професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.
Вперше свою позицію щодо посилення дії мовного закону Більченко озвучила в Фейсбуці 18 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"А цей закон - лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії", - написала вона.
"Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія стосовно власного населення досягла військового і цивільного апогею. Націоналістична цензура опанувала не тільки медіа, а й науку. Цивілізаційна пам'ять знищується на всіх рівнях..." - вважає Більченко.
Викладачка зазначила, що свідомо переходить у сфері обслуговування на російську мову - "боляче дивитися, як злякано перебудовується під новий маразм мій бідний непереможний народ".
У наступні дні Більченко поділилася в Фейсбуці роздумами про те, що "мова тут - ні до чого. За зовнішнім маркером знакової сфери ховається щось глибинніше і страшніше. Це - глибше мовних норм і страшніше вуличного побиття. Ім'я йому - "звичайний фашизм". Він - у думках, у почуттях, у несвідомому".
Під постами Більченко - тисячі коментарів. Професорка записала звернення до президента Зеленського зі скаргами на цькування і погрози звільнення.
"Я зараз переживаю колосальне інформаційне цькування, моральні і фізичні погрози, а також погрози звільнення і позбавлення мене - професора, вченого, громадської особи, письменниці, громадянки, підкреслюю, України, будь-яких засобів до існування", - заявила вона.
Глава первинної профспілкової організації співробітників НПУ ім. Драгоманова І.Горбачук повідомив в опублікованому на сайті університету зверненні, що висловлювання Більченко "зустріли рішуче неприйняття з боку керівництва університету, студентської громадськості і професорсько-викладацького складу університету". За його словами, велика частина студентів і викладачів висловилися за неприпустимість роботи в університеті викладача з такими поглядами.
"Університет діятиме відповідно до чинного законодавства... Це питання заплановано до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики і зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету", - зазначив він.
Більченко повідомляє в Фейсбуці, що розмовляла з ректором НПУ Віктором Петровичем Андрущенком. "Я отримала від нього запевнення, що він відповідає за свої слова і що він ОСОБИСТО мене звільняти не збирається", - написала викладачка.
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Не здивуюсь як що у цієй ватниці ще з часів срср чоловік був з КДБ
"Лучшій брак в ссср - пєдагог і офіцер"
Уявіть собі як вона ненавидить студентів із українською позицією !
Керівництво ВУЗу її покриває у цьому !
ИМХО. В процедуре лицензирования на преподавательскую деятельность нужно что-то менять, однозначно.
"Право преподавания предоставляется лицам, обладающим высокими моральными качествами, имеющим соответствующее образование и профессиональную подготовку, а также физическое состояние, позволяющее осуществлять данную деятельность."
Забыли о уважении к своей родине и патриотизме, ну хотя бы о гражданском долге , не знаю, но в этом плане точно нужны изменения, ведь подобного рода случаи и скандалы не редкость в нашей стране. Я уже не говорю, что многие студентки педагогических вузов подрабатывают в сфере интимных услуг, это ведь тоже своего рода философия и убеждения, правда не в этом конкретном случае, по понятным причинам...
Лишать гражданства таких тварей и пусть катятся куда хотят, только бы без дерьма такого жить в Украине. И все руководство этого университета проверить на сепаратизм головного мозга.
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
"Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
… настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність."