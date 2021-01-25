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Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення. ВIДЕО

Професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

Вперше свою позицію щодо посилення дії мовного закону Більченко озвучила в Фейсбуці 18 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А цей закон - лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії", - написала вона.

"Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія стосовно власного населення досягла військового і цивільного апогею. Націоналістична цензура опанувала не тільки медіа, а й науку. Цивілізаційна пам'ять знищується на всіх рівнях..." - вважає Більченко.

Викладачка зазначила, що свідомо переходить у сфері обслуговування на російську мову - "боляче дивитися, як злякано перебудовується під новий маразм мій бідний непереможний народ".

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У наступні дні Більченко поділилася в Фейсбуці роздумами про те, що "мова тут - ні до чого. За зовнішнім маркером знакової сфери ховається щось глибинніше і страшніше. Це - глибше мовних норм і страшніше вуличного побиття. Ім'я йому - "звичайний фашизм". Він - у думках, у почуттях, у несвідомому".

Під постами Більченко - тисячі коментарів. Професорка записала звернення до президента Зеленського зі скаргами на цькування і погрози звільнення.

"Я зараз переживаю колосальне інформаційне цькування, моральні і фізичні погрози, а також погрози звільнення і позбавлення мене - професора, вченого, громадської особи, письменниці, громадянки, підкреслюю, України, будь-яких засобів до існування", - заявила вона.

Глава первинної профспілкової організації співробітників НПУ ім. Драгоманова І.Горбачук повідомив в опублікованому на сайті університету зверненні, що висловлювання Більченко "зустріли рішуче неприйняття з боку керівництва університету, студентської громадськості і професорсько-викладацького складу університету". За його словами, велика частина студентів і викладачів висловилися за неприпустимість роботи в університеті викладача з такими поглядами.

"Університет діятиме відповідно до чинного законодавства... Це питання заплановано до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики і зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету", - зазначив він.

Більченко повідомляє в Фейсбуці, що розмовляла з ректором НПУ Віктором Петровичем Андрущенком. "Я отримала від нього запевнення, що він відповідає за свої слова і що він ОСОБИСТО мене звільняти не збирається", - написала викладачка.

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Автор: 

українська мова (833) вища освіта (208)


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Топ коментарі
+141
На Ростов...б..ь....
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25.01.2021 20:07
+104
Университетский профессор Бильченко заявила, что за языковым законом стоит "обыкновенный фашизм". Теперь она заявляет о травле и просит Зеленского не допустить ее увольнения. - Цензор.НЕТ 5755
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25.01.2021 20:11
+87
Українізація України? Та це ж фошиздм!!!
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25.01.2021 20:08
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Терміново має бути звільнена за порушення Закону України. Решта-балаканина
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26.01.2021 16:05 Відповісти
Эта уродливая ватная тварь уже давно гадит в головы студентам рюскемиром. На все их обращения к руководству,те дожили болт. Потому что ее покрывает лично этот андрющенко. Что это за гнида кстати-андрющенко? Дошло до того,что студенты попросили Сергея Стерненка ославить эту выдру в Ютубе. Куда катится страна,блеать?
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26.01.2021 16:36 Відповісти
Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм" Источник: https://censor.net/ru/v3243980

Не здивуюсь як що у цієй ватниці ще з часів срср чоловік був з КДБ
"Лучшій брак в ссср - пєдагог і офіцер"
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26.01.2021 17:06 Відповісти
какй брак со времен СССР, быстрее всего ее мама с папой были примазаны, потому СэРэСэР -время для нее осталось в сладких воспоминаниях... А заре тре про себе дбати самiй.
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26.01.2021 17:34 Відповісти
Я на ії пику не дивився, припущення що вона радянська ватниця було закономірне...
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26.01.2021 17:54 Відповісти
вона 80го року народження)))
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26.01.2021 20:02 Відповісти
пазлы сходятся, есть такие... Моей жены племянница пару лет назад начала скыглыты(тоже работает в одном из одесских институто, шо вот при Порошенко плохо жить... мол ее пенсионеры дедушка с бабушкойеще при СССР купили Ниву(авто) а при пер.уковиче авто(Ниву) обновили - купили новую, а вот при Порошенко внучка еле концы с концами сводит... не то , что купить авто. Я ей поставил на заметку, мол дорогуша, смотри какая здесь петрушка. Шо твои дедушка с бабушкой жили не в Одессе, а в частном доме на краю Одесской области и они на пенсию не расчитывали особо. А шастали своей старенькой по посадкам собирали волоськi горiхи, шипшину, затем везли в Беларусь , где в тридорога сбагривали, вот и накопили на новую ниву. Спрашиваю у племянницы, мож тебе впору отказаться от Одессы , да пересесть на Ниву? Ога, сильно ей это пристало к душе... Голосовали за зебила... ДУмаю что они с мужем попали в свое время под мощное влияние просоветскогеббельсовской пропаганды, года усиленно зучаствовали в штурмовых баталиях на пересеченной местности , по пейнтболу(у них был даже свой БТР)... Слава богу это пророссийское военизированное кубло запретили... Племянница украиномовна испокон веков от сотворения мира. Муж тоже, но мама русская... ЗЫ... ща племянница стала скыглыты, шо при Порошенко немного легче было...
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27.01.2021 08:53 Відповісти
Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Источник: https://censor.net/ru/v3243980

Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення - Цензор.НЕТ 8485
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26.01.2021 17:31 Відповісти
Гнать эту КУРВУ на Ростов. Будет там у другого проФФесора работать КУХАРКОЙ.
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26.01.2021 18:07 Відповісти
А мама ее от козла родила или от еще кого?
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26.01.2021 18:13 Відповісти
Вот эта жаба на фото и есть та самая бильченко?? Не удивительно!! не нравится украинский язык?? Балдеешь от фашисткого руского!!! Вперёд!! чемодан . вокзал . россия!!
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26.01.2021 18:14 Відповісти
Її мордочка з ознаками дегенеративних змін (можливо інцест) свідчить що "Більченко" це не її дівоче прізвище...
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26.01.2021 18:15 Відповісти
Парашенка такий самий олігарх ,паразитуючий на тілі України , як і Іхтамнєтов ,Каломокша ,Пянчук і їм подібні,Не більше не менше. Все інше від лукавого !😇
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26.01.2021 19:03 Відповісти
Пральна, только Мураев и Бойко спасут Украину и Россию!!
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26.01.2021 21:02 Відповісти
Внебрачная дочь шарикова...а где ж я харчеваться буду,?
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26.01.2021 20:09 Відповісти
осиновый кол в старую лохматую жидокацапскую дупу , монтажную пену в верхнее проходное отверстие и нах на родину на масковкий улус!
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26.01.2021 20:15 Відповісти
Що може навчити такий "викладач" українських студентів і за що агітує воно у ВУЗі ?!
Уявіть собі як вона ненавидить студентів із українською позицією !
Керівництво ВУЗу її покриває у цьому !
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26.01.2021 20:24 Відповісти
Надо дотянуть количество коментов под статьей об этой рускочелюстной,простигосподи,самки до 666
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26.01.2021 20:41 Відповісти
Проффессорка.
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26.01.2021 20:45 Відповісти
Оставьте уже юродивую прохвесаршу в покое. Ну реально на нее грех обижаться, тут жалеть надо и лечить. Хотя между прочим медвечуковский офис СДПУ находится в трех минутах от универа Драгоманова, удобно видать ей было с куратором встречаться.
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26.01.2021 21:03 Відповісти
"Хахлы а мы ж действительно адин народ"
Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення - Цензор.НЕТ 8664
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26.01.2021 21:41 Відповісти
хай пензлює в мацкву
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26.01.2021 22:20 Відповісти
А когда мовные обусмены поедут в ЛДнр наводить порядок с языком? А то там, совсем запущенная ситуация. 7лет обещают всё закончить и навести порядок, а воз не сдвинулся с места. Не говоря о Крыме, там ещё страшнее и разговоров уже и не слышно вообще забыли политиканы. И что за беспредел, они не платят наши коммунальные тарифы, и это наша территория.
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27.01.2021 21:12 Відповісти
Так не увольняйте, есть вакансии уборщицы или вахтера, переведите туда, это будет правильно, преподавать с такими убеждениями, значит сеять идеи ненависти к всему украинскому, за подобного рода высказывания, лишить работы преподавателя это меньшее из наказаний, если бы нечто подобное произошло в России и она будучи гражданкой этого государства открыто называла Россию шовинистической страной агрессором разжигающей войны или того хуже вела лекции антироссийского содержания , ее бы посадили в тюрьму предварительно лишив права преподавать пожизненно и посадили бы на долго. В любой стране мира преподаватель пропагандирующий шовинизм, расовую нетерпимость, или антигосударственные идеи - лишается лицензии, вопрос лишь в корректном определении всего вышеперечисленного.
ИМХО. В процедуре лицензирования на преподавательскую деятельность нужно что-то менять, однозначно.
"Право преподавания предоставляется лицам, обладающим высокими моральными качествами, имеющим соответствующее образование и профессиональную подготовку, а также физическое состояние, позволяющее осуществлять данную деятельность."
Забыли о уважении к своей родине и патриотизме, ну хотя бы о гражданском долге , не знаю, но в этом плане точно нужны изменения, ведь подобного рода случаи и скандалы не редкость в нашей стране. Я уже не говорю, что многие студентки педагогических вузов подрабатывают в сфере интимных услуг, это ведь тоже своего рода философия и убеждения, правда не в этом конкретном случае, по понятным причинам...
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28.01.2021 18:28 Відповісти
Чемодан, вокзал, Уйлостан! Курва рыжая!
Лишать гражданства таких тварей и пусть катятся куда хотят, только бы без дерьма такого жить в Украине. И все руководство этого университета проверить на сепаратизм головного мозга.
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28.01.2021 19:04 Відповісти
Звільнити, як порушницю закону України про освіту.
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
"Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
… настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність."
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28.01.2021 19:07 Відповісти
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