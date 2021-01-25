Університетська професорка Більченко заявила, що за мовним законом стоїть "звичайний фашизм". Тепер вона заявляє про цькування і просить Зеленського не допустити її звільнення. ВIДЕО

Професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

Вперше свою позицію щодо посилення дії мовного закону Більченко озвучила в Фейсбуці 18 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А цей закон - лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії", - написала вона.

"Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія стосовно власного населення досягла військового і цивільного апогею. Націоналістична цензура опанувала не тільки медіа, а й науку. Цивілізаційна пам'ять знищується на всіх рівнях..." - вважає Більченко.

Викладачка зазначила, що свідомо переходить у сфері обслуговування на російську мову - "боляче дивитися, як злякано перебудовується під новий маразм мій бідний непереможний народ".

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У наступні дні Більченко поділилася в Фейсбуці роздумами про те, що "мова тут - ні до чого. За зовнішнім маркером знакової сфери ховається щось глибинніше і страшніше. Це - глибше мовних норм і страшніше вуличного побиття. Ім'я йому - "звичайний фашизм". Він - у думках, у почуттях, у несвідомому".

Під постами Більченко - тисячі коментарів. Професорка записала звернення до президента Зеленського зі скаргами на цькування і погрози звільнення.

"Я зараз переживаю колосальне інформаційне цькування, моральні і фізичні погрози, а також погрози звільнення і позбавлення мене - професора, вченого, громадської особи, письменниці, громадянки, підкреслюю, України, будь-яких засобів до існування", - заявила вона.

Глава первинної профспілкової організації співробітників НПУ ім. Драгоманова І.Горбачук повідомив в опублікованому на сайті університету зверненні, що висловлювання Більченко "зустріли рішуче неприйняття з боку керівництва університету, студентської громадськості і професорсько-викладацького складу університету". За його словами, велика частина студентів і викладачів висловилися за неприпустимість роботи в університеті викладача з такими поглядами.

"Університет діятиме відповідно до чинного законодавства... Це питання заплановано до розгляду на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики і зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету", - зазначив він.

Більченко повідомляє в Фейсбуці, що розмовляла з ректором НПУ Віктором Петровичем Андрущенком. "Я отримала від нього запевнення, що він відповідає за свої слова і що він ОСОБИСТО мене звільняти не збирається", - написала викладачка.

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