Щорічно онкозахворювання стають причиною смерті близько 80 тис. українців, - Степанов. ВIДЕО

На обліку в закладах охорони здоров'я перебуває близько 1 млн українців з онкологічними захворюваннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз на обліку в закладах охорони здоров'я України перебуває близько 1 мільйона пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За даними національного канцер-реєстру, щорічно онкозахворювання стають причиною смерті близько 80 тис. наших громадян", - зазначив глава МОЗ.

У той же час, за словами Степанова, в 2019 році 35% злоякісних новоутворень були виявлені на третій-четвертій стадії захворювання.

"Тобто, ми маємо дуже мало саме раннього виявлення. Важлива складова надання якісної медичної допомоги - це повноцінне фінансування і реалістичні тарифи, засновані на реальній вартості медичних послуг. Реальна вартість – вартість, в яку входять всі без винятку лікарські засоби, медичні вироби, які необхідні для лікування, щоб на цьому ніхто не економив. І входить гідна заробітна плата медичних працівників, щоб вони могли дійсно якісно надавати цю медичну допомогу", - підкреслив міністр.

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