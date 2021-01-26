Щорічно онкозахворювання стають причиною смерті близько 80 тис. українців, - Степанов. ВIДЕО
На обліку в закладах охорони здоров'я перебуває близько 1 млн українців з онкологічними захворюваннями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Зараз на обліку в закладах охорони здоров'я України перебуває близько 1 мільйона пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За даними національного канцер-реєстру, щорічно онкозахворювання стають причиною смерті близько 80 тис. наших громадян", - зазначив глава МОЗ.
У той же час, за словами Степанова, в 2019 році 35% злоякісних новоутворень були виявлені на третій-четвертій стадії захворювання.
"Тобто, ми маємо дуже мало саме раннього виявлення. Важлива складова надання якісної медичної допомоги - це повноцінне фінансування і реалістичні тарифи, засновані на реальній вартості медичних послуг. Реальна вартість – вартість, в яку входять всі без винятку лікарські засоби, медичні вироби, які необхідні для лікування, щоб на цьому ніхто не економив. І входить гідна заробітна плата медичних працівників, щоб вони могли дійсно якісно надавати цю медичну допомогу", - підкреслив міністр.
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Но чудес не бывает, как и денег на лечение.
Мужик хвалиться другу - дошкандибав до лікарні, ногу підвернув, думав взяти лікарняний. Там перемотали, а потім кажуть- лікарняний отримаєте тільки якщо згодитесь на запис "...COVID19" !!!
Таке рішення уряду викликало гучний скандал.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-54727788
Что бы уменьшить онкологию , надо комплексный подход .
Надо меньше людей кормить пальмовым маслом и всякой химией .
Мне раскатывали , что некие коммерсанты продают лук , который сами не хотят кушать , а вед это во многом так .
Свиней держим для себя и на продажу ? А кто кушает этих свиней с продажи ? Не те самые что потом с онкологией ?
А экология ? Много с вас летом с машины пересаживаетесь на велосипед?
Никто об этом не думает ! Все о деньгах ?
- Ежегодно заболевают около 160 тысяч человек, и для 90 тысяч из них этот диагноз становится смертельным.
- Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей от онкологических заболеваний
- в настоящее время в Украине онкологические заболевания диагностированы у около 1 млн человек
- Смертность от онкологических заболеваний в Украине в 2 раза выше, чем в Европе
- В Украине каждый год выявляют более 160 тыс. новых случаев развития злокачественных новообразований, почти 100 тыс. жителей умирают от причин, вызванных ими, причем 35% умерших - лица трудоспособного возраста
и тд
где доступная диагностика? доступная - понимаете - доступная... т.е. и пенсионер с 2 000 грн и судья с 200 000 грн могли б рассчитывать на одинаково качественную и профессиональную
А от моя люба кума - померла. Не допомогло лікування анітрохи.
стєпашка - достойний продолжатєль сємашкі: главноє процес, а не результат. Бо якби падлюкам у білих халатах потрібний був результат, то вони б шукали причини такої кількості хворих на рак останні півстоліття. Та навіть чверть століття.
Ракові клітини (чужа організму біологія) безконтрольно розвиваються в організмі через відсутність природного імунітету. Думай.те