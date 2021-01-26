"На коліна ще станьте! Як "беркутівців" ставили! Вибачень ніяких не має бути!" - пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який ударив ногою жінку похилого віку. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Соловйов став на захист поліцейського, який вдарив ногою в живіт 54-річну Маргариту Юдіну під час акції протесту в російському Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов заявив, що порушення закону він не побачив, а жінка спровокувала поліцейського.

"Жодних вибачень у цьому випадку бути не повинно! .. Що ви, хлопці! Ще на коліна станьте! Як "беркутівців" ставили! Працюйте, брати! Я не побачив тут порушення закону, але я і не суд ... Провокацію бачу! Підготовлену провокацію!" - заявив Соловйов.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

23 січня у багатьох містах Росії відбувалися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діяли грубо. Затримано тисячі осіб.