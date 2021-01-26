До 1 лютого Україна очікує рішення COVAX щодо включення в розподіл вакцин, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна очікує до 1 лютого рішення COVAX про включення в розподіл вакцин т.зв. першої хвилі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна подала вже всі необхідні документи для отримання вакцин так званої "першої хвилі". До 1 лютого очікуємо рішення COVAX про включення в розподіл у рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer", - сказав глава уряду.

Водночас, за словами Шмигаля, найбільш ймовірними кандидатами є вакцини, у яких у COVAX є попередні договори, а саме: AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Novavax і Sanofi.

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