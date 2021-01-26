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До 1 лютого Україна очікує рішення COVAX щодо включення в розподіл вакцин, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна очікує до 1 лютого рішення COVAX про включення в розподіл вакцин т.зв. першої хвилі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна подала вже всі необхідні документи для отримання вакцин так званої "першої хвилі". До 1 лютого очікуємо рішення COVAX про включення в розподіл у рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer", - сказав глава уряду.

Водночас, за словами Шмигаля, найбільш ймовірними кандидатами є вакцини, у яких у COVAX є попередні договори, а саме: AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Novavax і Sanofi.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36)


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Топ коментарі
+3
Только говорил на этой неделе получим 100-200000 тысяч доз.Теперь уже может быть 1 февраля включат в программу. Зедебилы вы хоть запоминайте ,что вы врете.
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26.01.2021 11:16
+3
Обосраное правительство, которое не сделало нихера для получения вовремя вакцин для украинцев, теперь ждёт какого-то решения. Нахер нам МОЗ которое не смогло договориться о вакцинах в необходимых количествах. Клоуны *****, кацапский фельдшер, подавать воды в Крым и мастер разговорного жанра 95 квартала.
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26.01.2021 11:22
+2
А если решение не будет принято? то чьто?
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26.01.2021 11:07
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А если решение не будет принято? то чьто?
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26.01.2021 11:07 Відповісти
шмигаль видасть це за свою особисту перемогу
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26.01.2021 11:16 Відповісти
А степанов з'являвся останнім часом?
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26.01.2021 11:10 Відповісти
ні, яйцеголове думає, як відбрехатися від своєї ж брехні з приводу "вимог" китайської компанії щодо постачання вакцин через прокладку богатирьової.. Воно недолуге навіть не знає, що у Китаї за таке суворе покарання, навіть розстріл
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26.01.2021 11:20 Відповісти
так Covax это программа для нищих, а мне тут доказывали что Украина не будет принимать участие в этой программе так как под категорию нищих не подпадает)
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26.01.2021 11:11 Відповісти
Україна не підпадає під категорію жебраків!! це наші зелені можновладці підпадають під категорію "розумових жебраків"
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26.01.2021 11:17 Відповісти
такое впечатление, что Украина не получит вакцину в ближайшем будущем ни по программе Covax ни за деньги...
кем мы стали и за кого нас принимают, благодаря нынешней власти, - подумайте сами...
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26.01.2021 11:18 Відповісти
Только говорил на этой неделе получим 100-200000 тысяч доз.Теперь уже может быть 1 февраля включат в программу. Зедебилы вы хоть запоминайте ,что вы врете.
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26.01.2021 11:16 Відповісти
давно відомо, що у зебілів мізки як у гупі, де розміщається тіки наступна думка і ностальгія за совком
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26.01.2021 11:18 Відповісти
Обосраное правительство, которое не сделало нихера для получения вовремя вакцин для украинцев, теперь ждёт какого-то решения. Нахер нам МОЗ которое не смогло договориться о вакцинах в необходимых количествах. Клоуны *****, кацапский фельдшер, подавать воды в Крым и мастер разговорного жанра 95 квартала.
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26.01.2021 11:22 Відповісти
********, ти - генетичний брехун.
Усі твої заяви спрямовані лише на відтягування часу.
До речи, а що там з вугіллям на українських ТЕС? Закінчується? Тобто наступним кроком буде необхідність постачання цього вугілля з окупованої території, і "мудрийнарід какаяраздніца" це проглотить.
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26.01.2021 11:22 Відповісти
До конца недели Украина ожидает поставки 100-200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль
https://images.cnscdn.com/images/d/1/8/7/d18752ac134a75fd181231c81c344dc7/original.jpgУкраина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в эфире телеканала ICTV, А как это заявление понимать?
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26.01.2021 11:41 Відповісти
це слід розуміти як: "бюрократи альянса ГАВІ не мали жодної інформації стосовно будь яких запитів на отримання вакцини з України, тому Україна нічого і не отримала", можливо тепер, бюрократи ГАВІ отримали запит і пообіцяли обговорити це питання і винести рішення до 1 лютого"! нікчемні зелені дегенерати не знають вже що збрехати
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26.01.2021 11:54 Відповісти
це до 2 лютого 2022 року треба почекати
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26.01.2021 12:06 Відповісти
Улюблена гра пліснявої влади "Обіцянки- цяцянки"
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26.01.2021 12:26 Відповісти
А Израиль уже треть населения провакцинировал...
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26.01.2021 12:42 Відповісти
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:45 Відповісти
Похоже, что все-таки ждут пока закончат все формальности с вакциной из московии, и тут же начнут компанию по дискредитации всех остальных вакцин. Хотя, по моему, такая дискредитация уже идет полным ходом.
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26.01.2021 15:03 Відповісти
 
 