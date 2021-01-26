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До 1 лютого Україна очікує рішення COVAX щодо включення в розподіл вакцин, - Шмигаль. ВIДЕО
Україна очікує до 1 лютого рішення COVAX про включення в розподіл вакцин т.зв. першої хвилі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна подала вже всі необхідні документи для отримання вакцин так званої "першої хвилі". До 1 лютого очікуємо рішення COVAX про включення в розподіл у рамках першої хвилі. І в разі позитивного рішення отримаємо в лютому від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer", - сказав глава уряду.
Водночас, за словами Шмигаля, найбільш ймовірними кандидатами є вакцини, у яких у COVAX є попередні договори, а саме: AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Novavax і Sanofi.
Топ коментарі
+3 игорь полковник
показати весь коментар26.01.2021 11:16
+3 Треф
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+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.01.2021 11:07
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кем мы стали и за кого нас принимают, благодаря нынешней власти, - подумайте сами...
Усі твої заяви спрямовані лише на відтягування часу.
До речи, а що там з вугіллям на українських ТЕС? Закінчується? Тобто наступним кроком буде необхідність постачання цього вугілля з окупованої території, і "мудрийнарід какаяраздніца" це проглотить.
https://images.cnscdn.com/images/d/1/8/7/d18752ac134a75fd181231c81c344dc7/original.jpgУкраина до конца января ожидает первую поставку вакцин от COVAX объемом 100-200 тысяч доз, чтобы начать вакцинацию первой очереди.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января в эфире заявил в эфире телеканала ICTV, А как это заявление понимать?
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM