НСЗУ розробляє пакет послуг, який покриє витрати на вакцинацію проти COVID-19, - Шмигаль. ВIДЕО
Національна служба здоров'я (НСЗУ) розробляє пакет Програми медгарантій (ПМГ), яким покриються витрати медзакладів на вакцинацію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті.
"Перший етап процесу вакцинації відбуватиметься за допомогою понад 500 спеціальних мобільних бригад, їхній склад вже сформовано. Уряд спільно з НСЗУ розробляє пакет послуг, який покриє витрати медзакладів на організацію і проведення вакцинації", - розповів глава уряду.
Шмигаль зазначив, що Україна повністю готова до прийому вакцин.
"Процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я. Підготовлено логістику для безпечного зберігання й транспортування. Для транспортування вакцини з наднизькими температурами залучатимуть приватні фармацевтичні логістичні компанії", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти COVID-19 є найважливішим компонентом у стратегії уряду щодо подолання коронавірусної хвороби.
"Уряд має чіткий план із проведення вакцинації, законтрактували необхідну кількість вакцин і підготували для цього необхідну логістичну інфраструктуру, щоб розпочати вакцинацію вже в лютому. Загальна мета - охоплення 50% населення до кінця 2022 року", - додав прем'єр.
За словами Шмигаля, план вакцинації передбачає п'ять етапів:
- вакцинація людей із критичним ризиком інфікування (медики і персонал, що надає допомогу хворим на коронавірус, особи в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці ООС) - 367 тис. осіб;
- людей із дуже високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, інші медпрацівники) – 2,54 млн осіб;
- людей із високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції з підтримки і безпеки життєдіяльності держави - 7,2 млн осіб;
- вакцинація людей із підвищеним рівнем інфікування (люди від 60 до 64 років, із супутніми захворюваннями);
- вакцинація інших громадян.
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Так возникает вопрос, что подразумевает Зеленский под словом вакцина?,- это , что непроверенная субстанция с неизученными побочными эфектоми , Индийского или Китайского производства,которую не колят даже в странах производителях? Так какой смысл ее закупать?
Ну тогда, применение не изученных препаратов и по крайней мере худшего качества чем признанные вакцины не что иное, как рискованным эксперементом над жизнями и здоровьем украинцев не назовешь. ЭТО вполне вписывается в программу Зеленского и его Ко по захвату у народа богатейших активов своей станы,как Земля, леса,надра порты и так далее,при нормальном руководстве страной народ украины мог бы жить достойно, а не быть зависимым , тем более после отказа народа Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, но интересы народа и власти бандитов и наперсточников, а теперь если украинцам власть закупит отраву вместо вакцины и убийц расходятся.
Хотели сделать, как лучьше,а тепер маємо як завжди,-владу бандитів, тому щоб не було, с населением, как говорили сталинцы"нет человека - нет проблем",а при помощи не проверенных вакцин это можно сделать,народ должен контролировать власть не только своим избранием, назначая их на работу, но и увольнять, отзывать, тогдатолько будет разитие страны или по крайней мере чаще переизбирать, меняя бильшисть на довыборах половины парламента раз в 2 года,если она утратила доверие и нет у бандитов влады, как к примеру США, у которых тоже надо брать лучшее ,а контролирующие функции, как счетна палата, НАБУ должна контролировать опозиция.