НСЗУ розробляє пакет послуг, який покриє витрати на вакцинацію проти COVID-19, - Шмигаль. ВIДЕО

Національна служба здоров'я (НСЗУ) розробляє пакет Програми медгарантій (ПМГ), яким покриються витрати медзакладів на вакцинацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті.

"Перший етап процесу вакцинації відбуватиметься за допомогою понад 500 спеціальних мобільних бригад, їхній склад вже сформовано. Уряд спільно з НСЗУ розробляє пакет послуг, який покриє витрати медзакладів на організацію і проведення вакцинації", - розповів глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Україна повністю готова до прийому вакцин.

"Процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я. Підготовлено логістику для безпечного зберігання й транспортування. Для транспортування вакцини з наднизькими температурами залучатимуть приватні фармацевтичні логістичні компанії", - сказав він.

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Прем'єр зазначив, що імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти COVID-19 є найважливішим компонентом у стратегії уряду щодо подолання коронавірусної хвороби.

"Уряд має чіткий план із проведення вакцинації, законтрактували необхідну кількість вакцин і підготували для цього необхідну логістичну інфраструктуру, щоб розпочати вакцинацію вже в лютому. Загальна мета - охоплення 50% населення до кінця 2022 року", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, план вакцинації передбачає п'ять етапів:

- вакцинація людей із критичним ризиком інфікування (медики і персонал, що надає допомогу хворим на коронавірус, особи в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці ООС) - 367 тис. осіб;

- людей із дуже високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, інші медпрацівники) – 2,54 млн осіб;

- людей із високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції з підтримки і безпеки життєдіяльності держави - 7,2 млн осіб;

- вакцинація людей із підвищеним рівнем інфікування (люди від 60 до 64 років, із супутніми захворюваннями);

- вакцинація інших громадян.

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