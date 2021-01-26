НАБУ завершило розслідування про хабар у $400 тис. для ексглави Чернівецької облради Мунтяна. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи за підозрою колишнього голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"25 січня 2021 року ексчиновнику і задіяному в скоєнні злочину підприємцю відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - уточнюється в повідомленні пресслужби.

За даними слідства, колишній голова Чернівецької обласної ради (обіймав посаду на момент вчинення злочину) у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у 180 тис. дол. США.

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В лютому 2020 року НАБУ і САП обом особам повідомили про підозру: експосадовцю – у вчиненні злочину за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України, приватному підприємцю - за ч. 4 ст. 369 КК України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року.