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На Волині в сніговий замет потрапив шкільний автобус з 12 дітьми. ВIДЕО

Між селами Заячиці і Роговичі Локачинського району Волинської області в заметі застряг шкільний автобус з дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Подія сталася сьогодні, 26 січня, близько 8:30 ранку. В автобусі було 12 учнів і двоє дорослих, які прямували до навчальних закладів в с. Козлів і смт Михайлівка.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягли автобус зі снігової пастки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сніг, хуртовини та ожеледиця: ДСНС попереджає про можливі перебої енергопостачання і порушення руху транспорту

На Волині в сніговий замет потрапив шкільний автобус з 12 дітьми 01
На Волині в сніговий замет потрапив шкільний автобус з 12 дітьми 02
На Волині в сніговий замет потрапив шкільний автобус з 12 дітьми 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

діти (5064) погода (789) снігопад (466) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+5
Пожалій дітей
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26.01.2021 13:49
+3
Снег? Афигеть!
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26.01.2021 13:41
+2
Не завадило би. А то така відлига!
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26.01.2021 14:10
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А в Киеве второй день снега нема. Весь туда свезли.
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26.01.2021 13:38 Відповісти
З вчорашньої ночі на Волині мете.
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26.01.2021 14:03 Відповісти
Вова, под личный контроль и потом детей на дачу!
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26.01.2021 13:39 Відповісти
Пожалій дітей
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26.01.2021 13:49 Відповісти
а автобус то какой,точно на таком ОМОН на москаве гоняет))
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26.01.2021 13:39 Відповісти
Шкільний автобус в Заяйченцях по вихідних підробляє катафалкою, як видно.
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26.01.2021 14:09 Відповісти
Снег? Афигеть!
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26.01.2021 13:41 Відповісти
Вислати снігу? За сьогодні уже 2 рази двір чистила.
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26.01.2021 14:05 Відповісти
Не завадило би. А то така відлига!
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26.01.2021 14:10 Відповісти
Да, в нас тут справжня хуртовина. Як в старі добрі часи.
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26.01.2021 13:41 Відповісти
та лучше б дороги почистили "зехероихреновы"...
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26.01.2021 14:11 Відповісти
І дітям пригода яка!
У нас грязюка.
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26.01.2021 15:06 Відповісти
ПАЗік не повноприводний і без блокування дифференціалу? Тоді який зміст в ньому? Краще вже "Богдан"
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26.01.2021 16:36 Відповісти
Привет опорным школам от МОН!
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26.01.2021 18:43 Відповісти
 
 