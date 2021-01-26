На Волині в сніговий замет потрапив шкільний автобус з 12 дітьми. ВIДЕО
Між селами Заячиці і Роговичі Локачинського району Волинської області в заметі застряг шкільний автобус з дітьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Подія сталася сьогодні, 26 січня, близько 8:30 ранку. В автобусі було 12 учнів і двоє дорослих, які прямували до навчальних закладів в с. Козлів і смт Михайлівка.
За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягли автобус зі снігової пастки.
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