УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4542 відвідувача онлайн
Новини Відео
56 118 320

Дубінський звернувся до Зеленського: "Ніякого добровільного виходу з фракції, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те". ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, якого президент закликав вийти з фракції, попросив про особисту зустріч з Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Дубінський розповів, що говорив з президентом на засіданні фракції 25 січня - під час святкового фуршету з нагоди дня народження Зеленського, але "не хотів затьмарювати" настрій президента своїми відповідями на його неприємні репліки.

За словами Дубінського, Зеленський став жертвою аферистів, які використовують свій вплив для того, щоб "обкрадати країну і вирішувати свої інтереси".

Також читайте: Стосовно Дубінського є 3 сценарії дій фракції, проводитимемо опитування, - "слуга народу" Корнієнко

Дубінський наголосив, що "ніякої добровільної заяви" про його вихід з фракції партії "Слуга народу" не буде.

А якщо таке рішення прийме фракція, то, за його словами, воно призведе фракцію до розвалу, бо "проблема "Слуги народу" не Дубінський, а проблема в тому, що рішення, які приймаються цією фракцією, не відповідають вимогам виборців".

"Я прошу вас про особисту зустріч - без посередників, які вливають вам у вуха брехню, і аферистів, які працюють на свої кишені, а не інтереси України, - щоб донести свої аргументи, і ще раз довести, що готовий боротися за вас. Саме цим я займаюся. І саме тому ніякого відходу з фракції партії, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те", - сказав Дубінський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Слуга народу (2812) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+75
и тут поимели вовку-шмарклю.. свои же слуги урода))
паяц поржал над блазнем и послал его нах))
показати весь коментар
26.01.2021 14:11
+55
потерпевшего нелоха пинают все кому не лень

Дубинский обратился к Зеленскому: "Никакого добровольного выхода из фракции, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те" - Цензор.НЕТ 8624
показати весь коментар
26.01.2021 14:12
+43
От і добре - псевдопартійне утворення СН підпадає під санкції США. Тепер членята цієї партії будуть отримувати в конвертах виключно гривні, а згодом- рублі.
показати весь коментар
26.01.2021 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Тупойсобачийрот должен остаться! Санкции должны быть против всей банды Зе!
показати весь коментар
26.01.2021 23:03 Відповісти
Дубинський - рука Коломойського. Відрубати цю руку від влади - це тест Байдена на "вшивість" діючою влади відносно подальших дій проти Коломойського. Коломойському влада США вже підписала вирок - особливо небезпечний злочинець. Владі США дуже цікаво, як до цього ставиться людина, яку Коломойський привів у крісло Президента України. От і все. Звичайте тестування людини на заразність вірусом корупції. Нічого іншого.
показати весь коментар
26.01.2021 23:28 Відповісти
Дураку трудно доказать что он дурак. ДУБинский никогда не поумнеет
показати весь коментар
26.01.2021 23:56 Відповісти
А сюжетик розвертається такий, що навіть геній ПРодювиСЕР Єрамк з Люською у ванній не ПРидумають... Браво Дубинський з Бєнєю , Ну прям Навальний якийсь на транзиті Вочиної влади! та ще після таких опитувань КМІС!!! - ну шо ПРям історія про трусікі з новічком - захвативаєт!
показати весь коментар
27.01.2021 00:01 Відповісти
Ёршик ***** Дубінський звернувся до Зеленського: "Ніякого добровільного виходу з фракції, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те" - Цензор.НЕТ 6008
показати весь коментар
27.01.2021 00:50 Відповісти
пора тебе в кибуц там расказывай про интересы !
показати весь коментар
27.01.2021 00:54 Відповісти
Беня тебя делегировал, народ здесь ни при чем.
показати весь коментар
27.01.2021 05:15 Відповісти
Вова, не мешай дубинскому пи.дить наши деньги.
показати весь коментар
27.01.2021 05:20 Відповісти
если говорящая срака бени мохнорылого не идет из слуги народа --- значит вся зеленая блевотина вылазит из РАДЫ и шимпан-зе обьявляет досрочные выборы --- третий вариант дубинского вместе с деркачем отдать в штаты для дачи показаний
показати весь коментар
27.01.2021 05:27 Відповісти
Меньше всего сынок мамочки любящей элитные автомобили и роскошные квартиры печется про избирателей!
показати весь коментар
27.01.2021 07:00 Відповісти
Пархатий виродок на побігеньках у барадатай бабушкі посварився з анальною маріонеткою тієї ж бабушкі. Цирк уродів
показати весь коментар
27.01.2021 08:07 Відповісти
Этот высер Дубы реально показал, что бубочка всего лишь дешевая марионетка, которой управляет Беня.
Самый знаковый пример : Какие-то конченные идиоты через 2 дня после принятия Байденом президентской присяги открыли на него и на Пороха 2 уголовных дела., а ЗЕбанутый приписдент ни слова не смог прокукарекать на эту тему. И это после того, как шут пригласил Байдена посетить Украину. Не пойму, бубочка полный идиот и не понимает последствий, или он просто говорящее чучело, а говорит он только то, что велит Куйло.
показати весь коментар
27.01.2021 08:21 Відповісти
Все ясно
Порошенко во всем виноват-втерся в доверие поцЗедента
показати весь коментар
27.01.2021 08:39 Відповісти
Дубінеска бронзовіє. Скоро скеже:
---- А знаєш ,малий, вали з крісельця, мені тут більше подобається. Айкос єсть? А найду?!
показати весь коментар
27.01.2021 08:51 Відповісти
И как вся эта нечисть любит говорит о работе на благо народа! Журналист, накупивший десятки фешенебельных картин, люксовых автомобилей говорит о честном труде на благо страны! Конченые люди.
показати весь коментар
27.01.2021 09:09 Відповісти
Делегировал народ? Врешь.
показати весь коментар
27.01.2021 10:42 Відповісти
Як казав один персонаж "таких уродов, как тьі даже бабьі не ждут". А таких, як Дубінскій народ не міг обрати. Обирали "слуг", а обрали " хазяєв"?
показати весь коментар
27.01.2021 10:54 Відповісти
В вас вже і рейтингу на пшик лишилось.
Постає питання, чи маєте право далі працювати..
показати весь коментар
27.01.2021 11:43 Відповісти
Дубинский, народ тебя делегировал в _опу! Так понятно?
показати весь коментар
27.01.2021 13:44 Відповісти
ааа смотри, как от кормушки отодвинули - о народе о тарифах переживает. Ой твари зекоманды, вечных вам санкций..
показати весь коментар
27.01.2021 14:25 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 