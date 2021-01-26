Дубінський звернувся до Зеленського: "Ніякого добровільного виходу з фракції, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те". ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, якого президент закликав вийти з фракції, попросив про особисту зустріч з Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Дубінський розповів, що говорив з президентом на засіданні фракції 25 січня - під час святкового фуршету з нагоди дня народження Зеленського, але "не хотів затьмарювати" настрій президента своїми відповідями на його неприємні репліки.

За словами Дубінського, Зеленський став жертвою аферистів, які використовують свій вплив для того, щоб "обкрадати країну і вирішувати свої інтереси".

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Дубінський наголосив, що "ніякої добровільної заяви" про його вихід з фракції партії "Слуга народу" не буде.

А якщо таке рішення прийме фракція, то, за його словами, воно призведе фракцію до розвалу, бо "проблема "Слуги народу" не Дубінський, а проблема в тому, що рішення, які приймаються цією фракцією, не відповідають вимогам виборців".

"Я прошу вас про особисту зустріч - без посередників, які вливають вам у вуха брехню, і аферистів, які працюють на свої кишені, а не інтереси України, - щоб донести свої аргументи, і ще раз довести, що готовий боротися за вас. Саме цим я займаюся. І саме тому ніякого відходу з фракції партії, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те", - сказав Дубінський.