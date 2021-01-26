Проєкт "Без цензури": Як працює російська агентура. Сімейна сарана Деркача-Литвина руйнує Україну. ВIДЕО

Як родина підсанкційного російського агента Андрія Деркача працює проти України? Чому роботи цих термітів та інших неприхованих ФСБшників вперто не помічає Служба безпеки України? Яких чортів іще треба Баканову? Сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

За нашою інформацією, товариш Олександра Дубінського - Андрій Деркач - відсиджувався в Росії й тепер наважився повернутися. І одразу дав інтерв'ю проросійському виданню "Страна.юа", в якому наплів такого, що на голову не налазить.

Тим часом рідні й родичі Андрія Деркача активно виливають відра лайна на голови українцям. Справа в тому, що рідна дочка Деркача - Тетяна Терехова - працює телезіркою на медведчуківському ЗІКу. І там дочка офіційно визнаного США російського агента кожен божий день накручує нелюбов українців до своєї держави!

Допомагає їм у цьому Ганна Герман, яка закликає вшановувати разом із героями Небесної Сотні беркутів та іншу проросійську гидоту.

До чого тут Литвин? Він - свекор Тані Терехової, і допомагає їй розповідати про "мовний геноцид" та іншу маячню. Володимир Литвин залюбки розповідає невістці, як правильно вживлювати в тіло України ОРДЛО і порівнює окуповані й зруйновані Росією території з НДР.

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