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Проєкт "Без цензури": Як працює російська агентура. Сімейна сарана Деркача-Литвина руйнує Україну. ВIДЕО

Як родина підсанкційного російського агента Андрія Деркача працює проти України? Чому роботи цих термітів та інших неприхованих ФСБшників вперто не помічає Служба безпеки України? Яких чортів іще треба Баканову? Сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

За нашою інформацією, товариш Олександра Дубінського - Андрій Деркач - відсиджувався в Росії й тепер наважився повернутися. І одразу дав інтерв'ю проросійському виданню "Страна.юа", в якому наплів такого, що на голову не налазить. 

Тим часом рідні й родичі Андрія Деркача активно виливають відра лайна на голови українцям. Справа в тому, що рідна дочка Деркача - Тетяна Терехова - працює телезіркою на медведчуківському ЗІКу. І там дочка офіційно визнаного США російського агента кожен божий день накручує нелюбов українців до своєї держави!

Допомагає їм у цьому Ганна Герман, яка закликає вшановувати разом із героями Небесної Сотні беркутів та іншу проросійську гидоту.

До чого тут Литвин? Він - свекор Тані Терехової, і допомагає їй розповідати про "мовний геноцид" та іншу маячню. Володимир Литвин залюбки розповідає невістці, як правильно вживлювати в тіло України ОРДЛО і порівнює окуповані й зруйновані Росією території з НДР.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

інформаційна війна (360) Литвин Володимир (441) пропаганда (2801) росія (65122) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+11
Литвин Это тот пророссийский гавнюк, председатель ВР УКраины, что отдал в аренду все вертолёты Украины вместе с своим братом предателем-генералом-пограничником, во время активной фазы войны с россией, за территорию донбасса!! И потом яро сопротивлялся досрочно росторгнуть контракт и вернуть ветролёты из африки и отправить их на фронт!! Литвин -это ещё та подколодная пророссийская змея на теле Украины!! просидел восемь лет , ни хрена не делая в ВР, вместе с януковичем и пчеловодом Ющенко!!
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26.01.2021 17:27
+10
Ну, Литвин официально был майором КГБ хз сколько лет тому назад.
Кстати, друг и соратник воной.
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26.01.2021 15:06
+10
Пусть лучше в депутаты идет. МО нехай мужики руководят. А в ВР нужна такая волчица, чтобы глотки дубинским рвала на раз-два. И нехай за каждого загрызенного бениного или медведчуковского прихвостня на трибуне ножом зарубку ставит, чтобы мы по тв видели каждый день и могли спросит: "Маруся, чё за фигня, чё так мало сегодня?!"
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26.01.2021 15:36
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Ну, Литвин официально был майором КГБ хз сколько лет тому назад.
Кстати, друг и соратник воной.
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26.01.2021 15:06 Відповісти
Маруся Зверобой - СОЛНЫШКО Украины ,будующий министр обороны !
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26.01.2021 15:29 Відповісти
Пусть лучше в депутаты идет. МО нехай мужики руководят. А в ВР нужна такая волчица, чтобы глотки дубинским рвала на раз-два. И нехай за каждого загрызенного бениного или медведчуковского прихвостня на трибуне ножом зарубку ставит, чтобы мы по тв видели каждый день и могли спросит: "Маруся, чё за фигня, чё так мало сегодня?!"
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26.01.2021 15:36 Відповісти
сначал в ВР, а потом на министра обороны! бо там мужики сильно бздливые сейчас окопались
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26.01.2021 20:23 Відповісти
Вот бздливых - на передок, на перевоспитание. И чтобы комбат обязательно в табло со старта дал в знак глубокой признательности.
А с передка боевых офицеров - в министерство. Чтобы паркетные шаркуны дышать боялись. Вообще давно нужно какую-то ротацию ввести. Нахера нам генералы, которые солдатской каши вообще никогда не жрали и в блиндаже ночью мышей со своего лица не гоняли? Они же с перепугу пукают от звука выстрела.
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27.01.2021 11:51 Відповісти
Мне понравилось, как Маруся Зверобой назвала на Прямом ЗЕбанутого приписдента - кабысдох. Ее действительно надо в ВР.
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27.01.2021 11:22 Відповісти
Люди в Раде быстро меняются. Вальяжными становятся, солидными. Хотелось бы, чтобы Маруся осталась прежней и не разучилась называть вещи своими именами.
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27.01.2021 11:29 Відповісти
Пам'ятаю на виборах на парканах писали "Геї Києва за Литвина". Не міг зрозуміти, це чорний піар, чи самореклами.
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26.01.2021 18:40 Відповісти
Улюблений хлопчик щербитського. Завжди його на полювання тягав.
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26.01.2021 19:28 Відповісти
А також улюблений хлопчик Коробової Татьяни.
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26.01.2021 22:48 Відповісти
Не просто так.
Женат Владимир Литвин, на дочери члена ЦК КПСС, отсюда и его карьерный рост.
Так же как и у Шуфрича, - первый тесть 1-1 секретарь Закарпатского обкома КПСС.
Так же, как у Ярославского - тесть руководил Харьковской областью
Так же как у Порошенко - тесть зам министра здравоохранения

И они нам потом рассказывают, что мы "собачьей будки не построили".

А по факту, Украиной по прежнему так и правят компартийные функционеры.
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27.01.2021 10:09 Відповісти
Ну! А шо я вчера про люстрацию тут кричал?
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27.01.2021 11:31 Відповісти
да и братца ейного не увольняли до последнего... пока русские орды безнаказанно переходили границу....
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27.01.2021 12:03 Відповісти
элехторат фуйла и гниды, перепроданные сто раз, их сказки ещё любят некоторые совковые бабушки, которые нюхали колбасу по 2,20 но их уже немного осталось на сгнивших скамейках
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26.01.2021 15:08 Відповісти
Вот именно всю эту и ей подобную кгб/фсб-шную слизь необходимо выжечь каленым железом. Пока не будет проведена объективная люстрация, никогда Украина не выберется из кацапского говна. Все усилия патриотически настроеных политиков, чиновников и простых граждан будут бессмысленными и бесполезными, пока прокацапская дрянь рулит хоть в чем-то.
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26.01.2021 15:32 Відповісти
Вот только как выжечь. Ведь правят страною именно они, а не мы. Мы у них даже не вместо рабов, а вместо скота, которого стригут или мясо обдирают.

Поймите, что все эти Троцкие, Яценюки, Витренки... пришли к власти в октябре 1917-го и до сих пор управляют нами, украинцами, создавая лишь видимость выборов и демократии.
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27.01.2021 10:12 Відповісти
Все прекрасно понимаю. Мало того, прекрасно представляю себе, что делать. Но если я сейчас озвучу хоть приблизительный план действий, буду отвечать по закону за призыв с неконституционной смене, экстремизм и прочие ништяки.
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27.01.2021 10:19 Відповісти
Справжні виродки. Шкода, що нема кому їх зачистити.
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26.01.2021 16:25 Відповісти
Если Маруся Самострел будет министром,то воевать нам точно до последнего украинца.
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26.01.2021 16:56 Відповісти
в спам животное
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26.01.2021 19:39 Відповісти
не волнуйся набутылочник - кацапы закончатся быстрее
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26.01.2021 20:26 Відповісти
Литвин Это тот пророссийский гавнюк, председатель ВР УКраины, что отдал в аренду все вертолёты Украины вместе с своим братом предателем-генералом-пограничником, во время активной фазы войны с россией, за территорию донбасса!! И потом яро сопротивлялся досрочно росторгнуть контракт и вернуть ветролёты из африки и отправить их на фронт!! Литвин -это ещё та подколодная пророссийская змея на теле Украины!! просидел восемь лет , ни хрена не делая в ВР, вместе с януковичем и пчеловодом Ющенко!!
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26.01.2021 17:27 Відповісти
Правильно говорите, но есть одно но... Вся эта шушара, совместно с луценками, шокиными, охметовыми, мертвечуками и прочей нечистью должна была быть выдворена из Украины в один день и не позднее июня 2014 года, с конфискацией активов и без права въезда. Очередной раз дякуємо однотуровому сывочолому лайну...
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27.01.2021 05:21 Відповісти
Вы забываете третьего брата, который командуя войсками, бросил свой КП под Саур-Могилой, что позволило оккупантам захватить большие территории
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27.01.2021 10:14 Відповісти
Дивиться на ці експонати кацапської кунтс-камери огидно.
Час їм - манкуртам, повертатись до свого любого мацковського міра, бо там в архівах КГБ-ФСБ лежать теки на них і їх предків, про те, як вони служили (сексотили), продаючи свій народ і землю, де народились.
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26.01.2021 18:36 Відповісти
В.Литвин - типичный глубинный недоумок, кугут с бегающими глазками, лбом питекантропа и заискивающей улыбочкой дурачка. Стыдно житомирянам за такого простофилю-земляка...
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26.01.2021 21:44 Відповісти
Маруся Звіробій чітко вказала, хто ворог України. Я буду вражений, якщо Маруся не виграє на Прикарпаатті
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26.01.2021 22:17 Відповісти
Звідки взялася ця мерзенна потвора з,,пробором,, посеред голови лазарєв?
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26.01.2021 23:38 Відповісти
З хутора під Новоградом-Волинським Житомирської області, який воно перетворило за державні кошти в "царское село"...
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27.01.2021 09:50 Відповісти
Женился удачно. Выше я уже написал про это.
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27.01.2021 10:15 Відповісти
Подлежат ликвидации как класс...
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27.01.2021 03:13 Відповісти
а чаго стесняться... пусть андрюха деркач расскажет как его папанька лёня, будучи главой сбу, разруливал бандитские сходки...
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27.01.2021 06:44 Відповісти
Да и Кучму, в его собственном кабинете писали не на диктофончик под диваном, а на стационарную аппаратуру, вмонтированную в стены еще для прослушки Щербицкого. Ну а генералы СБУ Марченко и Деркач помогали ФСБ писать секретные разговоры в кабинете Президента!
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27.01.2021 10:17 Відповісти
 
 