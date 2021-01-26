П'яний на "Мерседесі" протаранив магазин у Луцьку: під час оформлення патрульний зазнав травми голови. ВIДЕО
У Луцьку Волинської області автомобіль Mercedes-Benz в'їхав у фасад магазину на проспекті Волі. Водій і пасажири перебували в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 25-річний водій не впорався з керуванням і влетів у приміщення магазину. Після цього він намагався втекти з місця ДТП, але його затримали співробітники Національної гвардії України.
Водій відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Також під час перевірки у водія виявили пістолет.
На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування в нетверезому стані, залишення місця ДТП і за те, що не пред'явив документи для перевірки.
Під час складання адміністративних матеріалів до патрульних підійшов 38-річний знайомий порушника, почав конфлікт із приводу затримання, тріпав поліцейських за одяг, заважав працювати, вживав нецензурну лексику.
Щоб заспокоїти порушника, поліцейський застосував сльозогінний газ. Чоловік зі свого боку вдарив копа в голову. Інспектор звернувся до лікарні. Діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови.
"Правопорушника поліцейські затримали. За фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України", - повідомили в пресслужбі патрульної поліції.
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А тут у копа черепно-мозговая травма.
Торкатися до Копа це вже напад, намагатися вдарити Копа у Америці... ну... рідні Вас пам'януть.
кожні півроку преценденти!
а там де якийсь тупий бик пре - то вони сцаться і розбігаються по кущам
і тіки в нас - як тіки починаєшь відстоювати свої права, так одразу у мусора або травма мозгу або погони відірвалися
тобі може нагадати Кіріла Тлявова - дитину, яку вбили бухі мусара?!
чи може тобі нагадати мусаров кузіва і суліму, які згвалтували дівчину-свідка?
А журналістика- це тільки одне питання:"відео переглядали?"
25-річний водій не впорався з керуванням і влетів... Джерело: https://censor.net/ua/v3244136