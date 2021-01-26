П'яний на "Мерседесі" протаранив магазин у Луцьку: під час оформлення патрульний зазнав травми голови. ВIДЕО

У Луцьку Волинської області автомобіль Mercedes-Benz в'їхав у фасад магазину на проспекті Волі. Водій і пасажири перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25-річний водій не впорався з керуванням і влетів у приміщення магазину. Після цього він намагався втекти з місця ДТП, але його затримали співробітники Національної гвардії України.

Водій відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Також під час перевірки у водія виявили пістолет.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування в нетверезому стані, залишення місця ДТП і за те, що не пред'явив документи для перевірки.

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Під час складання адміністративних матеріалів до патрульних підійшов 38-річний знайомий порушника, почав конфлікт із приводу затримання, тріпав поліцейських за одяг, заважав працювати, вживав нецензурну лексику.

Щоб заспокоїти порушника, поліцейський застосував сльозогінний газ. Чоловік зі свого боку вдарив копа в голову. Інспектор звернувся до лікарні. Діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови.

"Правопорушника поліцейські затримали. За фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України", - повідомили в пресслужбі патрульної поліції.