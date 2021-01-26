Сурков визначив Захарченка як майбутнього главу ДНР. Я змушений був передати владу в обмін на військову допомогу з РФ", - терорист Гіркін про "громадянську війну" на Донбасі. ВIДЕО
Російський терорист Ігор Гіркін заявив, що в 2014 році колишній помічник президента Росії Владислав Сурков визначив Олександра Захарченка як "главу ДНР", а він був змушений передати владу в обмін на "поліпшення військової обстановки".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський і публікує уривок інтерв'ю терориста.
"Було чітко сказано, що поки я не передам командування, причому командування саме Захарченку - він уже був визначений як майбутній глава, скажімо так - військова обстановка не покращиться", - заявив Гіркін.
Крім того, він розповів про те, що ситуація на Донбасі в той момент складалася не на користь російських терористів.
"На той момент з 6-го серпня Донецьк був повністю відрізаний від сполучення з Російською Федерацією ... В цей час противник розгромив гарнізони Степанівки і Маринівки, розбив наш штурмовий батальйон ... Від нього залишилися ріжки та ніжки. Противник наступав з півночі з боку Дебальцевого, наступав на Сніжне і не було можливості прикрити цей напрямок нічим"- сказав російський терорист.
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Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ
,Кормильцы , мля😁😁😁
Ну-ка, подровняли носочки, подтянули штанишки и дружно завыли: "это предатель Порх говрил закончить войну за две недели!"