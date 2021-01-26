УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6954 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
12 894 34

Сурков визначив Захарченка як майбутнього главу ДНР. Я змушений був передати владу в обмін на військову допомогу з РФ", - терорист Гіркін про "громадянську війну" на Донбасі. ВIДЕО

Російський терорист Ігор Гіркін заявив, що в 2014 році колишній помічник президента Росії Владислав Сурков визначив Олександра Захарченка як "главу ДНР", а він був змушений передати владу в обмін на "поліпшення військової обстановки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський і публікує уривок інтерв'ю терориста.

"Було чітко сказано, що поки я не передам командування, причому командування саме Захарченку - він уже був визначений як майбутній глава, скажімо так - військова обстановка не покращиться", - заявив Гіркін.

Крім того, він розповів про те, що ситуація на Донбасі в той момент складалася не на користь російських терористів.

"На той момент з 6-го серпня Донецьк був повністю відрізаний від сполучення з Російською Федерацією ... В цей час противник розгромив гарнізони Степанівки і Маринівки, розбив наш штурмовий батальйон ... Від нього залишилися ріжки та ніжки. Противник наступав з півночі з боку Дебальцевого, наступав на Сніжне і не було можливості прикрити цей напрямок нічим"- сказав російський терорист.

Також дивіться: Гіркін: Генерали ФСБ вже заробили статки на Донбасі, до цього гроші "пиляли" в Осетії та Абхазії. ВIДЕО

Автор: 

росія (65122) Донбас (22355) Сурков Владислав (208) Захарченко Олександр (307) Казанський Денис (308) Гіркін Ігор (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Якщо на Донбасі "громадянська війна" тоді і в 1941 була теж "громадянська війна" - німці просто допомагали армії генерала Власова боротися з більшовиками.
показати весь коментар
26.01.2021 15:02
+28
Недобили вас, сук кацапських.
показати весь коментар
26.01.2021 14:54
+11
"Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6946
показати весь коментар
26.01.2021 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Недобили вас, сук кацапських.
показати весь коментар
26.01.2021 14:54 Відповісти
И коридор дали.Интересно,кто приказал.
показати весь коментар
26.01.2021 15:19 Відповісти
+++++++++++
показати весь коментар
26.01.2021 17:48 Відповісти
все и так знают что нет более подлого и коварного существа, чем кацап !
показати весь коментар
26.01.2021 15:06 Відповісти
"Сурков определил Захарченко в качестве будущего главы ДНР. Я вынужден был передать власть в обмен на военную помощь из РФ", - террорист Гиркин о "гражданской войне" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6946
показати весь коментар
26.01.2021 14:59 Відповісти
Таки нет!
показати весь коментар
26.01.2021 15:08 Відповісти
Ты -свинина?
показати весь коментар
26.01.2021 16:05 Відповісти
Та там не только он, там еще и от захара с мото и гивино прилетело.
показати весь коментар
26.01.2021 15:17 Відповісти
Якщо на Донбасі "громадянська війна" тоді і в 1941 була теж "громадянська війна" - німці просто допомагали армії генерала Власова боротися з більшовиками.
показати весь коментар
26.01.2021 15:02 Відповісти
+
показати весь коментар
26.01.2021 17:50 Відповісти
А говорят - евреи умные...Бггг...
показати весь коментар
26.01.2021 15:18 Відповісти
это пиар
показати весь коментар
26.01.2021 20:19 Відповісти
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 12 237 654 988 гривен.
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ

,Кормильцы , мля😁😁😁
показати весь коментар
26.01.2021 15:20 Відповісти
Так за ними еще и долги ктота записует? А как жеш безвозмездная гуманитарная помощь брацким рускаязычникам?
показати весь коментар
26.01.2021 15:30 Відповісти
Ко-ко-ко это же ополченцы они же от кацапстана независимы....Сами принимают решение
показати весь коментар
26.01.2021 15:21 Відповісти
Может быть мы еще увидим как этот "артист" будет штурмовать дворец путенга. Я думаю шансы есть.
показати весь коментар
26.01.2021 15:23 Відповісти
А Вы не желаете, вместо пары мальчиков, выполнить эту миссию?
показати весь коментар
26.01.2021 16:17 Відповісти
Сурков визначив Захарченка як майбутнього главу ДНР. Я змушений був передати владу в обмін на військову допомогу з РФ", - терорист Гіркін про "громадянську війну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3191
показати весь коментар
26.01.2021 16:26 Відповісти
Изя Гирькин поет, как что-то чувствует.
показати весь коментар
26.01.2021 16:28 Відповісти
Гарик Гиркинд
показати весь коментар
26.01.2021 20:20 Відповісти
Ой, рибята-зибилята!
Ну-ка, подровняли носочки, подтянули штанишки и дружно завыли: "это предатель Порх говрил закончить войну за две недели!"
показати весь коментар
26.01.2021 16:28 Відповісти
Не повезло Украине иметь соседа, омерзительного и оскотиневшегося до невозможности. Более подлого и циничного чем лишнехромосомный кацап еще нужно поискать. Но и слабость Украинского государства налицо.
показати весь коментар
26.01.2021 16:32 Відповісти
Нет,не желаю,для этих целей у государства должны быть специально обученные люди,для которых это просто работа.
показати весь коментар
26.01.2021 16:34 Відповісти
А зачем такого разговорчивого СВИДЕТЕЛЯ ликвидировать? Он нужен живой.. В суде с показаниями...
показати весь коментар
26.01.2021 16:49 Відповісти
Це не новина, У цього терориста є Ютуб канал Рой Тв. І це він там ще років 2 тому озвучував, щоправда без імені Суркова. Колись цікаво було його дивитися, і слухати його постійні плачі, як все про..рано, як українці збудували армію, яку тепер не легко буде розгромити навіть за більшої участі РФ але потім це скиглення стало набридати...
показати весь коментар
26.01.2021 16:44 Відповісти
Долго он уходил от ответа на этот вопрос) Маленькая деталь в общую картину...
показати весь коментар
26.01.2021 16:46 Відповісти
Он еще живой...?
показати весь коментар
26.01.2021 16:52 Відповісти
Только военным путем можно решить вопрос Донбасса, и или РФ развалится - тоже вариант, а так только военным путем, потому что никакая дипломатия ничего не вернет, а по дипломатии РФ будет только требовать капитуляции Украины.
показати весь коментар
26.01.2021 18:21 Відповісти
Пусть рассказывает и побольше. Доказательная база растёт и растёт
показати весь коментар
26.01.2021 19:41 Відповісти
Зрадоёбы и зеленоботы говорили, что Порошенко не желал победы, что ему была выгодна война, что именно он виновен в том, что АТО не завершилось, как вдруг Гиркин заявляет, что всё было кончено, Донецк отрезан и если бы не вторжение российской армии война бы закончилась нашей победой.
показати весь коментар
26.01.2021 23:55 Відповісти
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ !!! ЗНАЛИ ЧТО УБЕРУТ СУРКОВА, УБРАЛИ ЗАХАРЧЕНКО !) УБЕРУТ ПУТИНА НЕ БУДЕТ ДНР, ЛНР И ОККУПАЦИИ КРЫМА !)
показати весь коментар
27.01.2021 00:06 Відповісти
 
 