"Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні. ВIДЕО

Депутат партії "Нові обличчя" Анатолій Жидков ударив депутата "ОПЗЖ" Дениса Штеймана, коли той підійшов до нього з телефоном у руці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

З перших хвилин сесії Штейман не погоджувався із міським головою Валерієм Марченком і час від часу кричав. Головуючий щоразу заспокоював депутата.

Сесія проходила на підвищених тонах протягом двох годин, допоки на третій годині депутати не зчепилися. Жидков вдарив Штеймана в обличчя, коли той підійшов до нього впритул з телефоном у руці.

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Рознімати депутатів побіг сам мер та інші обранці. Втрутилася поліція.

Штейман заявив, що Жидков почав першим і двічі його вдарив. Після сутички він кричав на адресу Жидкова лайливі слова. Увесь конфлікт без купюр потрапив у пряму трансляцію.

Сесію продовжили після перерви. Штейман знову порушував тишу, сварився з депутатками, які робили йому зауваження. "Такої ради, як ця, не було в Ізюмі ніколи", - сказав міський голова.

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За інформацією речниці поліції Харківщини Оксани Калмикової, після бійки в місцевий відділок надійшло дві заяви. Правоохоронці вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.