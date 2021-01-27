"Собак убивали в квартирі і їли їх": у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сім'ї вилучили трьох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання обов'язків з догляду за дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харкова.

21 січня 2021 р. близько 9:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в квартирі, розташованій на другому поверсі будинку по вулиці Римарській чутно, як плаче дитина і кличе на допомогу. Також заявник повідомив, що потрапити в зазначену квартиру він не зміг через завали сміття в під'їзді.

На місце виїхали слідчо-оперативна група, співробітники сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3, представники служби у справах дітей, центру соціальних служб сім'ї та молоді.

Правоохоронці з'ясували, що в зазначеній квартирі проживають жінки 57 і 30-ти років, а також троє дітей 2, 6 і 11 років. Щодо 11-річної дівчинки в поліцію надходили листи з Управління освіти Шевченківського району м Харкова про те, що дитина не ходить в школу. Також надходила інформація зі служби у справах дітей про цю сім'ю, діти якої опинилися у складних життєвих обставинах.

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За словами начальника сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 Богдана Папаліна, під час виїзду до вказаної адреси встановлено, що в квартирі відсутнє водопостачання і водовідведення. Діти жили в антисанітарних, небезпечних для життя умовах, сходи від під'їзду в квартиру завалені сміттям, квартира кишить тарганами і щурами. Сусіди розповіли, що родина утримує п'ятьох собак, яких ніколи не вигулюють на вулиці.

Як розповів інспектор ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Олександр Сало, про кричущі факти повідомили в комунальне підприємство "Жилкомсервіс", і комунальники вивезли сміття. У той же день поліцейські вилучили з небезпечного середовища 11-річну дівчинку.

22 січня 2021 р. слідчим за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

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2-річного хлопчика і 6-річну дівчинку поліцейські вилучили 26 січня. Дітей направили в дитячу лікарню.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

"Це повний п@здос. Я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке вперше, в центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. Мама, бабуся, діти, 4 собаки какали і пісяли там, де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали в квартирі і їли їх", - цитує слова очевидця місцевий Telegram-канал.