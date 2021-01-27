"Собак убивали в квартирі і їли їх": у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сім'ї вилучили трьох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання обов'язків з догляду за дітьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харкова.
21 січня 2021 р. близько 9:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в квартирі, розташованій на другому поверсі будинку по вулиці Римарській чутно, як плаче дитина і кличе на допомогу. Також заявник повідомив, що потрапити в зазначену квартиру він не зміг через завали сміття в під'їзді.
На місце виїхали слідчо-оперативна група, співробітники сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3, представники служби у справах дітей, центру соціальних служб сім'ї та молоді.
Правоохоронці з'ясували, що в зазначеній квартирі проживають жінки 57 і 30-ти років, а також троє дітей 2, 6 і 11 років. Щодо 11-річної дівчинки в поліцію надходили листи з Управління освіти Шевченківського району м Харкова про те, що дитина не ходить в школу. Також надходила інформація зі служби у справах дітей про цю сім'ю, діти якої опинилися у складних життєвих обставинах.
За словами начальника сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 Богдана Папаліна, під час виїзду до вказаної адреси встановлено, що в квартирі відсутнє водопостачання і водовідведення. Діти жили в антисанітарних, небезпечних для життя умовах, сходи від під'їзду в квартиру завалені сміттям, квартира кишить тарганами і щурами. Сусіди розповіли, що родина утримує п'ятьох собак, яких ніколи не вигулюють на вулиці.
Як розповів інспектор ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Олександр Сало, про кричущі факти повідомили в комунальне підприємство "Жилкомсервіс", і комунальники вивезли сміття. У той же день поліцейські вилучили з небезпечного середовища 11-річну дівчинку.
22 січня 2021 р. слідчим за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.
2-річного хлопчика і 6-річну дівчинку поліцейські вилучили 26 січня. Дітей направили в дитячу лікарню.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
"Це повний п@здос. Я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке вперше, в центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. Мама, бабуся, діти, 4 собаки какали і пісяли там, де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали в квартирі і їли їх", - цитує слова очевидця місцевий Telegram-канал.
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Оно і зрозуміло, що візьмеш з даунів, це ж не точка де самогон варять
У Харкові вражають контрасти - ідеш по центр вулиці Сумській і фасади гарні, а у двір починаєш заходити з вулиці якась майже бомжатня, і так майже по всьому центру де людські забудови в 1 -2 поверхових будинках, є виключення але одиничні.
семья психически больных...
скоты не какают и писают, они гадят.
пологоликого либераста.