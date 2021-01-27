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"Собак убивали в квартирі і їли їх": у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сім'ї вилучили трьох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання обов'язків з догляду за дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харкова.

21 січня 2021 р. близько 9:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в квартирі, розташованій на другому поверсі будинку по вулиці Римарській чутно, як плаче дитина і кличе на допомогу. Також заявник повідомив, що потрапити в зазначену квартиру він не зміг через завали сміття в під'їзді.

На місце виїхали слідчо-оперативна група, співробітники сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3, представники служби у справах дітей, центру соціальних служб сім'ї та молоді.

Правоохоронці з'ясували, що в зазначеній квартирі проживають жінки 57 і 30-ти років, а також троє дітей 2, 6 і 11 років. Щодо 11-річної дівчинки в поліцію надходили листи з Управління освіти Шевченківського району м Харкова про те, що дитина не ходить в школу. Також надходила інформація зі служби у справах дітей про цю сім'ю, діти якої опинилися у складних життєвих обставинах.

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Собак убивали в квартирі і їли їх: у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сімї вилучили трьох дітей 01

За словами начальника сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 Богдана Папаліна, під час виїзду до вказаної адреси встановлено, що в квартирі відсутнє водопостачання і водовідведення. Діти жили в антисанітарних, небезпечних для життя умовах, сходи від під'їзду в квартиру завалені сміттям, квартира кишить тарганами і щурами. Сусіди розповіли, що родина утримує п'ятьох собак, яких ніколи не вигулюють на вулиці.

Собак убивали в квартирі і їли їх: у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сімї вилучили трьох дітей 02

Як розповів інспектор ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Олександр Сало, про кричущі факти повідомили в комунальне підприємство "Жилкомсервіс", і комунальники вивезли сміття. У той же день поліцейські вилучили з небезпечного середовища 11-річну дівчинку.

22 січня 2021 р. слідчим за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

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2-річного хлопчика і 6-річну дівчинку поліцейські вилучили 26 січня. Дітей направили в дитячу лікарню.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

"Це повний п@здос. Я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке вперше, в центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. Мама, бабуся, діти, 4 собаки какали і пісяли там, де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали в квартирі і їли їх", - цитує слова очевидця місцевий Telegram-канал.

Собак убивали в квартирі і їли їх: у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сімї вилучили трьох дітей 03

Автор: 

діти (5064) Нацполіція (15163) Харків (5589)


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Топ коментарі
+26
Выборци кернеса...
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27.01.2021 09:53
+20
Я всегда был против пособий на рождение ребенка. Детей начинают плодить пачками алкаши, наркоманы и черножопая цыганва, которые не работают, а висят на моей шее как налогоплательщика. В самой мощной экономике мира (США) пособия нет, есть тольконалоговая льгота 100 дол. В Японии выплата всего 400 дол, что есть копейки для их цен. У нас же государство всячески старается поощрять иждивенцев и трутней. Лично не раз видел как две безработные самки обсуждают, что нужно снова беременеть, а то заканчиваются деньги от предыдущих выплат. А после банкомата они бегут в АТБ и набирают большие пакеты пива, водки и всякой жрачки.
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27.01.2021 10:16
+18
Вот иногда все же мне кажется, что та толстая тетка из "Слуг", когда говорила о детях низкого качества была в чем-то права. Но она просто неправильно сформулировала, а именно: не дети низкого качества, а родители. Такую мамашу реально надо принудительно стерилизовать. Понятно зачем.
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27.01.2021 09:58
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Но в Савецкам Саюзе било намного хуже!!!
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27.01.2021 13:40 Відповісти
ПНХ 🐖🐕
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27.01.2021 14:47 Відповісти
тебе в ростове будет лучше всего
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27.01.2021 14:58 Відповісти
КОРРУПЦИОННЕРЫ ТВАРИ СМЕРТНЫЕ ДОВЕЛИ НАРОД !!!
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27.01.2021 14:08 Відповісти
Разве? Разве не люди сами у себя воруют? Разве не люди сами себе во всем виноваты? А нам с тобой никто ничего не должен. С чего это вдруг? Живи, плати налоги и не открывай рот. Как в любой стране. А если на себя болт положить, то жить можно как эти ребятки.
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27.01.2021 16:15 Відповісти
ТАК ТЫ ШАРИКОВ А НЕ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ )))
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27.01.2021 16:49 Відповісти
НЬЮ ШАРИКОВ МАНИПУЛЯТОР !)
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27.01.2021 16:50 Відповісти
Не нужно по этому поводу капсить. Совки думают, что им что то должны. Никто никому не должен, если у дурака отобрали, значит поделом.
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27.01.2021 17:31 Відповісти
И ЧЕГО ФАСАД ДОМА НЕ ПОКАЗАЛИ, А ТОЛЬКО ВХОДНЫЕ ДВЕРИ !!!???
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27.01.2021 18:05 Відповісти
Женщина не пьяная. Наше государство может только изьять - детей, деньги, комуслуги, - а помочь не, Вы шо.
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27.01.2021 14:37 Відповісти
вона хвора, але її хвороба не підпадає під примусове лікування. що пропонуєте? знову вводити каральну психіатрію?
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28.01.2021 09:40 Відповісти
люди выживают как могут, и это ждет многих. Спасибо слугам народу, зекоманде и клоуну..
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27.01.2021 14:57 Відповісти
До чого тут зекоманда? У Харкові був свій феодал Гепа, це ж його піддані собак жеруть в "працвєтающєм городє".
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28.01.2021 00:13 Відповісти
У нас і країна "процветающая". Може, і субсидії відмінити, щоб "не плодить иждивенцев"? У ЄС теж менша допомога на дітей. Може, тому в Японії і США символічна допомога, бо там рівень життя дозволяє не принижуватися до "допомоги"? Коли буде розвинена економіка без корупції, а влада без ворогів -- тоді й буде нам щастя.
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28.01.2021 08:20 Відповісти
А дільничний тіпа нічого не знав і шлангом прикидався...
Оно і зрозуміло, що візьмеш з даунів, це ж не точка де самогон варять
У Харкові вражають контрасти - ідеш по центр вулиці Сумській і фасади гарні, а у двір починаєш заходити з вулиці якась майже бомжатня, і так майже по всьому центру де людські забудови в 1 -2 поверхових будинках, є виключення але одиничні.
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27.01.2021 17:20 Відповісти
Они больные, некужели не видно? Это не алкоголики, не наркоманы.Государство просто обязано помочь таким людям.,, оказать лечение.
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27.01.2021 18:37 Відповісти
ну и нах писать куйню шо собак ели -пистьож! - всех собак забрали зоозащитники.... только плюс шо ************ от таких новостей пердаки рвать начнёт...
семья психически больных...
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27.01.2021 18:41 Відповісти
Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут.Источник: https://censor.net/ru/v3244291

скоты не какают и писают, они гадят.
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27.01.2021 18:43 Відповісти
Восторг двупологоликого либераста.
"Собак убивали в квартирі і їли їх": у центрі Харкова з проживає в антисанітарних умовах сім'ї вилучили трьох дітей - Цензор.НЕТ 6554
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27.01.2021 19:11 Відповісти
Жрать собак не так аморально как жрать людей.
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27.01.2021 19:13 Відповісти
В Індонезії навіть є собачі ферми, де розводять собак, як свиней. А у В'єтнамі їдять "усе, що рухається" по їхнім же словам. До речі, французи перейняли від в'єтнамців звичай їсти жаб, коли там була їхня колонія.
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28.01.2021 08:35 Відповісти
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