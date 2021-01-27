Оновлена ​​програма медгарантій стартує 1 квітня, - Степанов. ВIДЕО

З квітня в Україні стартує оновлена ​​програма медичних гарантій. В рамках програми укладаються договори про реімбурсацію лікарських засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Питання лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями є одним з пріоритетів нашої роботи. Так само зараз, коли ми готуємося до нової програми медичних гарантій, яка стартує з 1 квітня. Зараз ми живемо за всіма тарифами та технічним умовам програми 2020 року. Ми удосконалюємо цей процес", - зазначив глава МОЗ.

Глава МОЗ повідомив, що в рамках програми медичних гарантій укладаються договори про реімбурсацію лікарських засобів. Це програма "Доступні ліки". У міністерстві взяли стратегію на максимальне розширення цієї програми.

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