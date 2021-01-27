У Києві відбулася церемонія в пам'ять про жертви Голокосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Пам'ятні заходи відбулися і в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найвідомішого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік від польського Освенцима. У 2005 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, співавторами якої виступили 100 держав, у пам'ять про жертви нацистського терору під час Другої світової війни 27 січня встановлено Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Сьогодні єврейська громада міста Києва, разом із ООН, провели церемонію пам'яті жертв Голокосту. Головний рабин Києва рав Йонатан Біньямін Маркович, разом із координатором програм ООН в Україні Оснат Лубрані, в присутності дипломатичних місій в Україні висадили Сад Пам'яті в Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" біля монумента Менора. Також відбулася поминальна молитва та запалення свічок пам'яті.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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вызнать Голодомор, это значит автоматически оправдать возможный антисемитизм в Украине..
все же знают кто в Украине были главными проводниками Голодомора..
какой-то тусняк из полутора десятка особ.
"А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы - войска, энкаведе, а все равно добираются до Киева - ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут - дети, дядьки, дивчины, и кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет, дивчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается, волосы под платок прячет - деревенская, первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет - лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит.
По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я видела одну платформу - дети на ней сложены. Вот как я говорила - тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них - еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока довезу до места - притихнут. Я видела: дивчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила. И еще платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки". засунули бы вы свои языки в жопу....
Лидерами в деле подавления выступлений крестьян в Украине. а затем репрессий и голодоморов были... кто? Правильно, вася, евреи! Фамилии великих революционеров будем перечислять? Думаешь, все забыли? Ой, вряд ли... Так что сопи потихоньку, не буди лихо, пока оно тихо.
-привет, рассказать анекдот?
-не надо, ты опять про евреев, и с матюками!
-нет, без матюков. заменю матюк на "тра та та".
-ну ладно, тогда давай.
-тра та та, тра та та, тра та та, тра та та, тра та та, тра та та - еврей!
http://old.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5394
А тепер питання: яке відношення це визнання має до внутрішніх справ Київської єврейської громади, що складається з громадян України і до їх пам'ятних заходів? Стаття - про це.