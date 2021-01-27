У Києві відбулася церемонія в пам'ять про жертви Голокосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Пам'ятні заходи відбулися і в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найвідомішого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік від польського Освенцима. У 2005 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, співавторами якої виступили 100 держав, у пам'ять про жертви нацистського терору під час Другої світової війни 27 січня встановлено Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Сьогодні єврейська громада міста Києва, разом із ООН, провели церемонію пам'яті жертв Голокосту. Головний рабин Києва рав Йонатан Біньямін Маркович, разом із координатором програм ООН в Україні Оснат Лубрані, в присутності дипломатичних місій в Україні висадили Сад Пам'яті в Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" біля монумента Менора. Також відбулася поминальна молитва та запалення свічок пам'яті.





































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ