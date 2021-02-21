Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями. ВIДЕО
В індійському місті Пуне почалося відвантаження першої партії вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), призначеної для України.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ", - зазначив міністр.
Він уточнив, що зараз вакцина транспортується в Мумбаї.
"Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", - уточнив він.
Він також зазначив, що Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.
Будь ласка, зачекайте...
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не чего делает?
лекарства ваще нету, вакцина тока для иммунитета
Поставляється ICMR / SII-COVISHIELD, яка не має ніякого відношення до вакцини AZD1222 фірми AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD є розробкою Serum Institute of India Private Limited і знаходиться на фазі 2/3 готовності. Зебіли вирішили з України зробити полігон для тестування чорт-зна-чого.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
12 ч. ·
Если это правда, то это лютый трэш и новое днище!
Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.
При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировало индийское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???
В Индии сейчас проходит завершение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины Спутник V, и посол Индии в России, Венкатеш Варма уже объявил о начале производства препарата в ближайшее время.
В соцсетях люди сомневаются,случайное ли совпадение, визит Степанова в Индию, где стартует выпуск российского препарата, и не пытается ли Минздрав Украины, через посредничество Индии закупить для украинцев российскую вакцину? Пусть даже с индийскими этикетками на флакончиках..
а індійців " до..уя і трошки". в косяпен,до речі,аналогічна проблема..з логістикою..
- Ти вже зробила щеплення?
- Ні.
- А чому?
- Зачекаю на результати експерименту на людях.
Сумніви у вакцині AstraZeneca між іншим можуть бути викликані різними причинами. Так, в Німеччині і в низці інших країн ЄС, а також, наприклад, в Південній Кореї, зараз нею дозволено робити щеплення тільки дорослим, молодшим за 65 років (в Іспанії і поки що в Італії - молодшим за 55 років). Власне, саме тому у ФРН її вирішили використовувати для вакцинації медичного персоналу. https://www.dw.com/uk/ne-khochu-astrazeneca-chomu-nimtsi-perebyraiut-vaktsynamy/a-56627644
Хотели поржать.
А теперь в заложниках вся страна и те, кто понимал изначально, что так всё и будет, тоже в этой подводной лодке с задраенным люком под названием Украина вместе с теми идиотами, которым захотелось клоуна в президенты, а всяких грузчиков, фотографов, поваров, домработниц и безработных в депутаты.
Результат вполне закономерный.
Они работают, как умеют.
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842?fbclid=*************************************************************
Продолжаются приключения министра Степанова в Индии.
Вот его последнее донесение (Юстас - Алексу): "Сегодня лично контролировал отгрузки первой партии вакцин CoviShield с завода-изготовителя. 500 000 доз едут в Украину. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь самолетом с остановкой в Стамбуле."
Долгий путь - это сколько?
Прямым перелётом из Индии, за 6 часов вакцину доставить - религия не позволяет?
ПреЗЕдент готов был отправить самолёт за собачкой в Китай, а сейчас нас ожидает "долгий путь" с откатами в Стамбуле?
ЗЕ ещё 8 февраля разговаривал с президентом Pfizer, и пообещал поставку в Украину вакцины BioNTech в "кратчайшие сроки".
Где же это всё? И ещё много других вопросов, на которые нет ответов.
Всё через жопу, зато от сердца. Извините.
...А в это время, посол России в Соединенных Штатах, Анатолий Антонов, признался, что привился американской вакциной Moderna. Он предпочел ее российскому аналогу "Спутник-V".
Не дурак - здоровье важнее.
Sharp`s