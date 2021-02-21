Рятувальники досі шукають туриста, який загубився 13 лютого в районі гори Гемба на Закарпатті. Вертоліт провів розвідку місцевості, - ДСНС. ВIДЕО
Сьогодні, 21 лютого, з допомогою вертольота Н-225 Super Puma рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Рятувальники нагадують, що двоє чоловіків втратили орієнтир у ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.
Уточнюється, що 14 лютого, об 11:30, пошукова група ДСНС найшла одного туриста в задовільному стані.
"Упродовж 9 діб пошуково-рятувальні групи обстежують схили, підніжжя і хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Наразі рятувальні групи здійснюють обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів", - наголошується в повідомленні рятувальників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Замерз він.
==
Кто, "они"? Кто на ком стоял? Тупая человеко-собака типа Шарикова тебе тексты пишет?
==
Болван, их нет в горах, причём на участках протяжённостью свыше 100км км - читай рекламу туризма. Твой межушный ганглий этого разуметь не в состоянии.А других мозгов тебе не дали.
Это в первые дни нужно было гонять Н-225 с FLIR (которого, я так понял, нет)...
А сейчас поздно уже...