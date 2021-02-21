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Рятувальники досі шукають туриста, який загубився 13 лютого в районі гори Гемба на Закарпатті. Вертоліт провів розвідку місцевості, - ДСНС. ВIДЕО

Сьогодні, 21 лютого, з допомогою вертольота Н-225 Super Puma рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники нагадують, що двоє чоловіків втратили орієнтир у ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.

Уточнюється, що 14 лютого, об 11:30, пошукова група ДСНС найшла одного туриста в задовільному стані.

Читайте також: Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС

"Упродовж 9 діб пошуково-рятувальні групи обстежують схили, підніжжя і хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Наразі рятувальні групи здійснюють обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів", - наголошується в повідомленні рятувальників.

Автор: 

гори (83) ДСНС (5105) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+10
Як сніг зійде- знайдеться.
Замерз він.
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21.02.2021 17:47
+7
Больных фельдшеры по 2км га горбу таскают, за искателями приключений вертолеты летают. Страна контрастов
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21.02.2021 17:57
+7
Когда Антоненко выпустишь, гнида мусорская?!
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21.02.2021 17:59
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Як сніг зійде- знайдеться.
Замерз він.
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21.02.2021 17:47 Відповісти
Если дикие звери не съели.
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21.02.2021 18:04 Відповісти
питання: хто він, цей потенційний "підсніжник", що ради його пошуків уже тиждень вертольотчиків ганяють понад горами..?
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21.02.2021 18:08 Відповісти
киевлянин, 42г., турист-лыжник, приехал отдохнуть-покататься ...(((
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21.02.2021 20:11 Відповісти
Так, шансів уже нема.
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21.02.2021 18:16 Відповісти
Интересно, у всех вверху на главной странице реклама 112 го канала в интернете?
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21.02.2021 17:50 Відповісти
нет никакой рекламы ни сверху, ни снизу
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21.02.2021 18:00 Відповісти
Adblock Plus избавляет от большинства рекламы.
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21.02.2021 18:17 Відповісти
остальную добивает АdGuard. правда вместе с возможностью поставить лайк и просмотреть лайкнувших. поле деактивированно)) ну то такэ, скоро привыкаеш.
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21.02.2021 18:25 Відповісти
ADBlock тебе в помощь
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21.02.2021 18:21 Відповісти
Тільки в тих хто його дивився.
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21.02.2021 18:28 Відповісти
Больных фельдшеры по 2км га горбу таскают, за искателями приключений вертолеты летают. Страна контрастов
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21.02.2021 17:57 Відповісти
Аваков пропиарился...
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21.02.2021 17:58 Відповісти
Когда Антоненко выпустишь, гнида мусорская?!
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21.02.2021 17:59 Відповісти
Добре що МІ-26 у Авакова немає-точно б на ньому над Карпатами совались!
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21.02.2021 18:03 Відповісти
Біда звичайно, але це вже не турист.(
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21.02.2021 18:13 Відповісти
У туриста не было мобилки? На БС нет координат точки последней регистрации телефона?
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21.02.2021 18:18 Відповісти
Могла тупо разрядится батарейка. А в горах хорошо, если мобилка хоть одну БС видит, для более-менее точного определения координат нужно что бы видела хотя бы три.
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21.02.2021 18:27 Відповісти
Останется координата последней точки нахождения в сети. Если одна БС, будет сектор и расстояние до точки, что позволит существенно сузить площадь, которую следует обследовать поисковым группам.
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21.02.2021 18:30 Відповісти
Мальчик, ты дурак? На многих маршрутах в горах нет мобильной связи, только несколько точек, откуда можно позвонить.
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21.02.2021 19:22 Відповісти
А вот и истерика. Молодец - слушаешь команды. Единственное, что ты на столько туп, что не понимаешь, что БС может не быть, а могут и быть. В любом случае, у оператора есть точка, где телефон был перед отключением. Но это выше твоего понимания. Давай лучше еще одну истерику! Ап!
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21.02.2021 19:59 Відповісти
Болван, на какой энергии в твоей тупой голове работает горная базовая станция? Может быть на канистре с вареньем, как пропеллер Карлсона?
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21.02.2021 20:22 Відповісти
Ты бесспорно туп, раз не можешь понять, на чем работает вся инфраструктура горных курортов, спортбаз и прочего хозяйства, типа подъёмников. Давай лучше истерику - они у тебя замечательные. Тока быстро!
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21.02.2021 20:23 Відповісти
Болван, а ничего что они не на курорте были и не на трассе с подъёмником?Ты уже по полной обтёк, болван с мордовским кокошником
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21.02.2021 20:30 Відповісти
Ты на столько туп, что не знаешь, что не нужно быть на курорте, чтоб попасть в зону действия БС, которая несколько десятков км. Давай лучше еще одну истерику. Ты шикарно истеришь. Бегом!
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21.02.2021 20:33 Відповісти
Болван, почитай об особенностях покрытия в горной местности, а потом пиши бред про "десятки км". У спасённого туриста пропало покрытие, и это дна изх причин что он потерялся. На тебе второй кокошник мордовского дауна:
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21.02.2021 20:40 Відповісти
Ты на столько туп, что не знаешь, что покрытие БС может не быть, а может и быть. И в розыске это проверяют в числе первых Так что давай еще истерику. Тока быстренько! Бегом!
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21.02.2021 20:43 Відповісти
Болван, читай новости, - покрытия не было. Умиляют дауны с указаниями типа "запросите трекинг", как только кто-то потерялся в горах)). На тебе третий орден сутулого - лаптерогий кокошник:
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21.02.2021 20:57 Відповісти
И снова ты протупил. То, что нет покрытия, не означает, что у оператора нет координат телефона перед тем, как он вышел из зоны покрытия Давай следующую истерику. Ап!
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21.02.2021 20:59 Відповісти
Лаптерогий, они вышли из зоны покрытия в населённом пункте Березники))). Нахрена для поиска в горах координаты населённого пункта, объясни публике .
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21.02.2021 21:22 Відповісти
лапоть, в горах нет "других" БС на десятки км, потому что там электричество кончилось, но у тебя видимо они на варенье работают... на тебе седьмой кокошник и орден сутулого:
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21.02.2021 21:30 Відповісти
Молодец - ты хорошо истеришь. Слушаешь команды! Но ты реально туп. Где бы они ни были - это даёт информацию, что он не тупо свалил, а где-то в зоне поиска шатается. Но это выше твоего понимания, потому давай истерику, истеричка! Ап!
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21.02.2021 21:33 Відповісти
Болван, не может дать информацию, то чего нет. Селюки вроде тебя не понимают, что в горах и тайге вне населённых пунктов и курортов нет БС от слова совсем, и там спасёт лишь мобильник Инмарсат за 2К зелени или спутниковая gps, потому что базовые станции это такие станции, которым нужны ЛЭП. Держи следующее удостоверение болвана - кокошник:
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21.02.2021 21:41 Відповісти
Болван, почитай для начала рекламки туроператоров и описания карпатских маршрутов. В горах нет БС. Только это выше твоего понимания, Шариковым это не понять.Держи медаль собачьего конкурса: Рятувальники досі шукають туриста, який загубився 13 лютого в районі гори Гемба на Закарпатті. Вертоліт провів розвідку місцевості, - ДСНС - Цензор.НЕТ 839
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21.02.2021 21:48 Відповісти
Где бы они ни были

==
Кто, "они"? Кто на ком стоял? Тупая человеко-собака типа Шарикова тебе тексты пишет?
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21.02.2021 21:43 Відповісти
Ну ка расскажи нам как с помошью БС искать "точку координаты" если БС не установили(забыли наверное) в зоне координат?
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21.02.2021 22:07 Відповісти
Поки мобілка працювала не було гвинтокрила, а в рятувальників пеленгатора. Зараз вже мобілка не працює, зате можна політати на гелікоптері.
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21.02.2021 18:44 Відповісти
У оператора хранятся логи (архив). Менты ими активно пользуются, если хорошо смотивированы.
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21.02.2021 18:51 Відповісти
какие логи, болван? На многих горных маршрутах вообще покрытия нет.
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21.02.2021 19:24 Відповісти
Ты реально туп. Место последней регистрации в любом случае у оператора сохраняется.
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21.02.2021 19:30 Відповісти
Болван, дубль три - на всём маршруте может не быть ни сот ни покрытия, кроме отдельных точек для звонков, протяжённость таких маршрутов может превышать 100 км, например в бассейне реки Черемшош, и горы Чивчин (1766м).
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21.02.2021 20:05 Відповісти
Ты еще пустыню Гоби померяй, истеричка Давай следующую истерику! Быстренько!
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21.02.2021 20:06 Відповісти
Снова ты обгадился, болван в маминой кохте, в горах нет ЛЭП, а у тебя базовые станции на варенье работают, как пропеллер карлсона))ты откуда такой тупой, с ДНР что ли?
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21.02.2021 20:17 Відповісти
Хе-хе. Снова у тебя получилась отличная истерика! Молодец! Давай еще одну на бис, тока быстро - у тебя в голове нет ЛЭП, можешь впасть в кому
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21.02.2021 20:20 Відповісти
Болван, объясни присутсвующим, какие могут быть "логи" при отсутствии покрытия, собственно о чём и сообщил первый спасённый.На тебе пятый орден сутулого, мордовский кокошник:
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21.02.2021 21:08 Відповісти
И снова ты обоср@тушки У оператора есть координаты телефона ПЕРЕД выходом его из зоны покрытия Это важная информация в розыске. Но это не по твоему уму - у тебя удаются только истерики. Давай истерику, дрессированная истеричка! Ап!
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21.02.2021 21:16 Відповісти
Лаптерогий, они вышли из зоны покрытия в населённом пункте Березники))). Нахрена для поиска в горах координаты населённого пункта, объясни публике , и вот тебе шестой орден сутулого, мордовский кокошник:
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21.02.2021 21:24 Відповісти
Ты реально самый тупой человек на земле. Чтоб убедиться, что он не засветился на других БС-ках Рятувальники досі шукають туриста, який загубився 13 лютого в районі гори Гемба на Закарпатті. Вертоліт провів розвідку місцевості, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4529 Но это выше твоего понимания. Давай следующую истерику, болезный! Ап!
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21.02.2021 21:26 Відповісти
тупорогий, там нет "других" БС , потому что их запитать нечем))). Их всего пара-тройка штук и стоят они в людных местах, куда можно кинуть кабель - в селе и на подъёмнике, где масса народу.Очередной кокошник тебе на задницу, которая у тебя вместо головы
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21.02.2021 21:33 Відповісти
Болван, почитай для начала рекламки туроператоров и описания карпатских маршрутов. В горах нет БС. Только Шариковым это не понять.Держи медаль собачьего конкурса:
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21.02.2021 21:47 Відповісти
Умиляет как дурачки пишут про "логи" . Какие логи, болван? Логи пропажи сигнала при выходе из населённого пункта?Тупорогий, а где по твоему ещё вышки стоят? На вершине горы? А может на спутнике?
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21.02.2021 21:51 Відповісти
Где бы они ни были

==
Болван, их нет в горах, причём на участках протяжённостью свыше 100км км - читай рекламу туризма. Твой межушный ганглий этого разуметь не в состоянии.А других мозгов тебе не дали.
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21.02.2021 21:54 Відповісти
Где вас таких тупых выращивают.. с образованием "базовые станции в горах".Ты откуда, убогое?ДНР? ********? Колись уже.
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21.02.2021 21:56 Відповісти
Болван, не может дать информацию то, чего нет - телефон при морозе -20 и ветре садится за пару часов.
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21.02.2021 22:00 Відповісти
Где вас таких тупых выращивают.. с образованием "базовые станции в горах".
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21.02.2021 21:55 Відповісти
Их там нет. Болван, запомни, БС стоят только в селах и турбазах.
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21.02.2021 21:58 Відповісти
Болван теперь сьезжает на шнурках - раньше он предлагал искать с помощью БС "точку координаты", а теперь обгадившись, тупо визжит про "он же не тупо свалил, а где то там".Так ты уже не будешь его искать по "точке координаты" , мальчик-даун?
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21.02.2021 22:05 Відповісти
бесполезная трата ресурсов. весной оттает сам.
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21.02.2021 18:22 Відповісти
Очень даже полезная трата ресурсов - реальная реклама курортного места.Больше суеты, больше туристов, легендарные трупики и спасательные драмы притягивают толпы жаждущих.
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21.02.2021 21:13 Відповісти
Чому кожний, хто взув лижі й пішов кататися вважається туристом? Нормальні туристи готуються до виходу в гори, тим більше - у зимовий похід!
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21.02.2021 18:48 Відповісти
упокоился...(( найдут - предадут земле...)))
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21.02.2021 20:06 Відповісти
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ УЖЕ ПОТРАТИЛИ, МОЖЕТ ЛУЧШЕ С gps ТРЕККЕРАМИ ОБЯЗАТЬ ПУТЕШЕТВОВАТЬ !!!???
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21.02.2021 22:45 Відповісти
Если бы так рьяно, как наше государство спасает и эвакуирует туристов с курортов и горных ращелин, наше бы командование спасало и выручало наших воинов - героев.... На помощь герою Ярославу Журавлю так оперативно никто не спешил и все возможности не использовал... Добили героя своим бездействием....
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21.02.2021 23:26 Відповісти
Долой узкоглазых производителей мобильных дятлофонов. Из-за копеечных дебилогерцов гонять керогазы над горами. Я всем расскажу до чего довел планету этот фигляр Ротшильд, передавший топтателям рисовых болот западную электронику.
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22.02.2021 03:38 Відповісти
Это сказочно, замерзнуть в сугробе с квадриллионом пикселей на дисплее.
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22.02.2021 03:52 Відповісти
Толку сейчас поднимать дорогущую вертушку.

Это в первые дни нужно было гонять Н-225 с FLIR (которого, я так понял, нет)...

А сейчас поздно уже...
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22.02.2021 09:49 Відповісти
 
 