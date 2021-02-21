Священник УГКЦ закликав ексдиректора "Буковелю" Шевченка, який балотується до Ради у 87-му окрузі, припинити агітацію у церквах: Соромно, потрібно проповідувати Христа, а не самого себе! ВIДЕО
Священник УГКЦ Юстин Бойко звернувся з відкритим листом до колишнього директора гірськолижного курорту "Буковель", кандидата в народні депутати від партії "За Майбутнє" у окрузі №87 на Івано-Франківщині Олександра Шевченка з проханням припинити використовувати церкву з передвиборчою метою.
Відповідне звернення з'явилося у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Про причину ваших паломництв храмами Івано-Франківщини не важко здогадатися. Досить зайти на інтернет-сторінку Центральної виборчої комісії України, щоб переконатися у тому, що нещодавно вас зареєстровано кандидатом до Верховної Ради України", - написав він.
Священник додав, що коли він слухає виступи Шевченка в храмах, а також панегірики на його честь із вуст священників, то йому "стає соромно" як за священників, так і за Шевченка.
"Саме Христа покликаний проповідувати кожен християнин, а не себе самого!" - додав він.
У зверненні зазначено, що використання храму суперечить постановам Синоду єпископів УГКЦ. З відкритим листом до кандидата священник звернувся у зв’язку з негативною реакцією в бік ієрархів, священників.
"Духовенство починають звинувачувати, що воно продалося вам, а тому не реагує", - підкреслює він.
"Звертаюся до вас із величезним проханням припинити використовувати церкву як майданчик для передвиборчої кампанії. Натомість наполегливо рекомендую перенести його на суспільно-політичний ґрунт, який є найбільш відповідним для цього", - заявив священник.
Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній нардеп із цього округу від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
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Шевченко - Бєніна шлюха
pravda.com.ua/rus/news/2019/02/13/7206589/
Почти 40% киевлян считают "т***с-тур П*****о агитацией - КМИС
Добре, що Ви публічно звернулись до цього пана. Але це , все ж таки повинен був зробити митрополит Івано- Франківський і відразу на самому початку.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій
сейчас в раздумьях.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R
Як гадаєте: чи спроможеться Зеленський сьогодні, в День рідної мови, написати бодай декілька слів на цю тему?
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #МоваМаєЗначення
мудрий нарід на Прикарпатті зовсім втратив відчуття антисеметизму ?
а куда дивиться Святослав ?
ото буде ганьба ганьбищенна !!!!
а таки буде, допоки Святослав не вижене "мінял" совісті на дорогу до кладовища із українських храмів
- слышь, калян, был в церкви, читаю значит проповедь электорату. благодать так из под купола и снисходит, так и снисходит. просто чувствую нутром, как снисходит! и тут, представляеш, одна молодая коза, заходит в храм и начинает от свечки прикуривать!
- та, сашан, это ты гонишь! шоб в храме, от свечки, даже коза, прикуривала? та ты гонишь!
- калян, не поверишь, сам был так поражён такой муйнёй, шо банку пива из руки на алтарь уронил!
скільки шекелів коштує Українська греко-катотлицька церква, пане архиєпіскопе ?
-священник: ми не відспівуємо тварин бо то гріх
- крутелик: як собі хочете, але я зараз йду до московського батюшки і він за 2000 баксів відспіває за всіма канонами
- священник: а чому ви зразу не сказали що ваш пес був грекокатоликом?
Вывод - или Яхве извращенец(хотя, если почитать об егО подвигах - то вопрос снят), или егО .... (нетути)